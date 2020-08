"DIRECT. Coronavirus en France : nombre de cas en hausse, le corps médical inquiet"

CORONAVIRUS. Alors que le nombre de cas de Covid-19 est en augmentation pour la troisième semaine consécutive, confirmant une circulation soutenue du virus, médecins et soignants appellent d'urgence à plus de vigilance.

12:44 - 34 cas confirmés en Bretagne Samedi, le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus fait état de 34 cas supplémentaires de coronavirus enregistrés en Bretagne, indique l'Agence de santé régionale. Dans le détail, 20 cas ont été détectés dans l'Ille-et-Vilaine, cinq dans le Morbihan et neuf dans les Côtes-d'Armor. 12:29 - Plus de 1 600 nouveaux cas en 24h ? Selon des informations de BFMTV, la France aurait enregistré plus de 1 600 nouveaux cas de coronavirus entre vendredi et samedi, soit la plus forte hausse en une journée depuis fin avril, lors du confinement. Un bilan à prendre avec précaution cependant, puisque les données de l'épidémie de Covid-19 seront actualisées lundi 3 août par Santé publique France. 12:16 - Ce que l'on sait de la perte d'odorat liée au coronavirus De nombreuses personnes contaminées par le coronavirus ont rapporté une perte d'odorat plus ou moins durable. Des chercheurs américains se sont penchés sur ce symptôme et sont parvenus à retrouver la cause de l'anosmie liée au Covid-19. "Nos conclusions indiquent que le nouveau coronavirus modifie l'odorat des patients non pas en infectant directement les neurones, mais en affectant la fonction des cellules de soutien", a expliqué Sandeep Robert Datta, professeur associé de neurobiologie à l'Institut Blavatnik de la Harvard Medical School et principal auteur de l'étude. En d'autres termes, c'est un un récepteur de la cavité respiratoire permettant au virus de s'introduire dans les cellules humaines qui activerait la perte de l'odorat. 12:14 - 556 passagers testés dans les aéroports parisiens Le renforcement des contrôles dans les aéroports, décidé par le gouvernement face à la recrudescence des cas de coronavirus, est entré en vigueur samedi. Sur cette même journée, 556 passagers venant de pays classés sur la liste des pays à risques ont donc été testés sur les 2 671 voyageurs qui ont atterri à Roissy et Orly, indique le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. 11:59 - Le tourisme, un facteur de propagation du virus ? Dans ses derniers points de situation, le ministère de la Santé a insisté sur l’importance de respecter les gestes barrières en cette période estivale, synonyme de départs en vacances. Pour autant, il y aurait "une faible corrélation entre le tourisme et la propagation du virus", assure l’Agence régionale de Santé Bretagne, contactée par franceinfo. "Sur les 75 nouveaux cas enregistrés depuis le 27 juillet, 18 personnes ne résident pas en Bretagne", précise l’agence. 11:43 - Le dispositif de dépistage remis en question Pour l'épidémiologiste Catherine Hill, "notre système [de dépistage du coronavirus] reste une passoire". "Rien n'est systématique. Il faut l'être beaucoup plus pour repérer, grâce à des tests PCR, les porteurs asymptomatiques : il y a urgence car ils sont à l'origine d'environ la moitié des contaminations", a-t-elle affirmé au Journal du dimanche. Un avis partagé par Jacques Battistoni, président du syndicat de généralistes MG France, pour qui la stratégie mise en place par les autorités sanitaires semble floue : "Depuis le début, je m'interroge sur ce point clé de la lutte contre l'épidémie. On ne voit pas très bien qui on cherche à dépister, pourquoi on agit à tel endroit et pas à tel autre." 11:26 - Le port du masque obligatoire dans certaines zones de Tours Face à l'augmentation des cas de coronavirus, la préfecture d'Indre-et-Loire a décidé d'imposer le port du masque dès vendredi 7 août dans certaines zones de Tours, à partir de 18 heures et jusqu'au lever du soleil : les rues piétonnes de l'hypercentre, la rue des Halles, la rue Scellerie, la rue du Commerce, les abords de la place de la Résistance, la place de Châteauneuf et les bords de Loire, indique France Bleu Touraine. 11:12 - Pas de "catastrophisme", mais une prise de conscience nécessaire pour les médecins "Il y a une réelle résurgence de l'épidémie presque tous les indicateurs le montrent. Aujourd'hui, je me bats pour qu'on arrête de dire que l'on fait du catastrophisme", a affirmé le Pr Gilles Pialoux au Parisien. Une hausse des cas de coronavirus qui inquiète le médecin, comme l'ensemble du corps médical. Pour enrayer cette tendance, le Dr Patrick Goldstein, chef des urgences du CHU de Lille, ne voit qu'une solution, "casser d'urgence cette dynamique", en prenant conscience au plus vite des risques d'une nouvelle vague et en appliquant scrupuleusement les gestes barrières. 10:56 - Pr Éric Caumes : "Il faut laisser les jeunes se contaminer entre eux" Ces dernières semaines, le ministère de la Santé a alerté sur un relâchement des gestes barrières pour se protéger du coronavirus, notamment chez les jeunes. Cependant, pour le professeur Éric Caumes, chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, ce relâchement pourrait être utilisée comme une stratégie. "Je pense de plus en plus qu'il faut laisser les jeunes se contaminer entre eux, à condition qu'ils ne voient pas leurs parents et leurs grands-parents", a-t-il expliqué.

Le dernier bilan quotidien de l'épidémie de coronavirus a été communiqué vendredi 31 juillet par le ministère de la Santé. Si le nombre de nouveaux cas diagnostiqués est en augmentation, ceux des hospitalisations et des patients en réanimation sont en baisse. Voici les derniers chiffres :

187 919 cas confirmés par PCR, soit 1 346 de plus

30 265 décès au total

19 750 décès à l'hôpital, soit 11 de plus

10 515 décès en Ehpad (bilan du 28 juillet)

5 298 hospitalisations en cours, soit 77 de moins

371 personnes en réanimation, soit 10 de plus

Taux de positivité des tests : 1,5%

157 clusters en cours d'investigation, soit 20 de plus

10 départements en situation de vulnérabilité : Nord, Val-d'Oise, Ille-et-Vilaine, Mayenne, Vosges, Haute-Savoie, Haute-Garonne, Gironde, Guyane, Mayotte

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie.

Alors que le regain d'activité du coronavirus en France inquiète, la question de l'arrivée d'une seconde vague épidémiologique, qu'elle touche l'ensemble du territoire ou seulement quelques zones, se pose de plus en plus. Et avec elle, les craintes de nouvelles restrictions des libertés de circulation. Pour enrayer la propagation du virus, le gouvernement n’exclut d'ailleurs pas un reconfinement partiel et la fermeture de certains bars. Mi-juillet, le Premier ministre Jean Castex a évoqué l’idée de nouvelles mesures contraignantes, mais il a insisté sur la volonté du gouvernement de limiter les conséquences d’une telle mesure sanitaire. "Ce qu’il faut éviter par-dessus tout, c’est le reconfinement général" qui serait "catastrophique" d'un point de vue économique et social. En cas de reconfinement, il s’agirait d’établir "des reconfinements très localisés", c'est-à-dire par villes ou zones délimitées. "Nous nous adapterons", a assuré Jean Castex, dans un entretien publié par Nice Matin. "Même si le nombre de cas repart à la hausse, les tests positifs restent dans des moyennes basses par rapport aux pays qui nous entourent. Et les hospitalisations restent à un niveau maîtrisé. (...) La priorité, c’est encore et toujours la prévention", a-t-il ajouté.

