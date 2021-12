"DIRECT. Coronavirus en France : nombre record de nouveaux cas, le plan blanc bientôt national"

COVID. Avec plus de 60 000 nouveaux cas de Covid-19 en France, Olivier Véran a annoncé, jeudi 9 décembre 2021, qu'il s'agissait d'un record depuis le début de la pandémie, ajoutant que le plan blanc pourrait être généralisé dans tous les hôpitaux de France.

11:00 - Nantes : 25 cas de Covid dans une école qui ne ferme pourtant pas A La Chapelle-sur-Erdre (au nord de Nantes), une école a recensé vingt-cinq cas positifs au Covid-19 : dix-huit enfants (dont sept dans une même classe), quatre animateurs périscolaires et trois enseignants. Des chiffres qui font penser à un potentiel cluster. Les parents d'élèves et élus locaux s'agacent de la non-fermeture de l'école et qualifient les décisions prises par Jean-Michel Blanquer d'"hors-sol".

10:40 - SPF confirme que 61 340 nouveaux cas positifs ont été enregistrés ces dernières 24h Santé Publique France (SPF) a confirmé ce jeudi 9 décembre le chiffre avancé plus tôt dans la journée par le ministre de la Santé et des Solidarités Olivier Véran : ce sont bien 61 340 nouveaux cas positifs au Covid-19 qui ont été décomptés ces dernières vingt-quatre heures.

10:35 - Bientôt une 4e dose nécessaire ? "Il ne faut pas anticiper" pour Agnès Pannier-Runacher Ce jeudi 9 décembre, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l’Industrie a répondu à l'évocation d'une possible quatrième dose du vaccin contre le Covid-19 faite hier par Jean-François Delfraissy. Pour elle, "il ne faut pas anticiper" déjà cette idée.

10:30 - 20 millions de doses de vaccins anti-Covid sont disponibles en France Ce jeudi 9 décembre, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l’Industrie était l'invitée de CNews. L'occasion pour elle de réaffirmer que la France ne manquait pas de doses de vaccin anti-Covid : "Nous avons plus de 20 millions de doses (de vaccins contre le Covid-19) en stock et nous continuons d’en réceptionner chaque semaine. Nous n’avons pas de soucis d’approvisionnement. J’ai commandé, pour la France, autant de doses que d’habitants pour les années 2022 et 2023". En outre, "si on en a en trop, on les donne, c'est ce que l'on a déjà fait", a-t-elle affirmé, assurant qu'Emmanuel Macron "a été l'un des premiers dirigeants mondiaux à donner en masse des vaccins à d'autres pays, et c'est essentiel aussi".

10:15 - Plus de 5 millions de tests entre le 29 novembre et le 5 décembre, un chiffre en hausse Le dépistage du Covid-19 continue d'augmenter : plus de cinq millions de tests ont été réalisés la semaine du 29 novembre au 5 décembre, selon la Drees (Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques). Autrement dit, ce sont 25% de tests en plus que la semaine précédente.

10:05 - Le pic de contaminations de la 5e vague "d'ici à la fin du mois" ? Selon le ministre de la Santé et des Solidarités Olivier Véran, le pic de contaminations de la cinquième vague pourrait être atteint "d'ici à la fin du mois" si les Français appliquent un "respect strict des gestes barrières" et limitent les rassemblements.

09:55 - Olivier Véran : "Il n'y a pas de pénurie de Pfizer" Sur France 2, Olivier Véran a affirmé qu'il n'y avait "pas de pénurie de Pfizer". Par la même occasion, il a souligné une nouvelle fois qu'il était possible d'utiliser Moderna ou Pfizer pour son rappel.

09:45 - Priorité aux non-vaccinés dans les vaccinodromes ? Ce 9 décembre, le ministre de la Santé et des Solidarités Olivier Véran a assuré que, "si quelqu’un pas du tout vacciné se présente dans un centre" pour franchir le pas, "il sera vacciné" et ce, même s’il n’a pas de rendez-vous.

09:31 - L'Assurance maladie met en place un nouveau dispositif de tracing pour ralentir Omicron Nouveau protocole pour l'Assurance maladie : en cas de doute sur un potentiel nouveau cas positif au variant Omicron, sans attendre l'arrivée du résultat du séquençage, les cas contact devront s'isoler même s'ils sont vaccinés. Le but ? Ralentir au maximum la propagation d'Omicron.

09:23 - 40 cas de variant Omicron confirmés en France Ce jeudi 9 décembre, le ministre de la Santé et des Solidarités Olivier Véran a indiqué qu'il y avait "environ 40 cas d'Omicron confirmés" en France. "On freine beaucoup plus l’expansion que nos voisins", a-t-il commenté.

09:06 - Les pharmacies ouvertes le dimanche pour vacciner En marge de l'accélération de la campagne de rappel vaccinal, Olivier Véran a annoncé que les pharmacies pourront ouvrir le dimanche, sur la base du volontariat, afin d'assurer des injections : "je vais signer un arrêté qui va autoriser et inciter pharmaciens qui le peuvent et qui le souhaitent à ouvrir tous les dimanches sans limitation sur les mois de décembre et janvier".

09:03 - Pas de nouvelle restriction : "c'est l'apéritif entre amis qu'on va annuler" Une nouvelle fois, Olivier Véran a réfuté l'idée de prendre de nouvelles mesures drastiques en France pour faire face au Covid-19. "Nous n'avons pas besoin d'imposer des restrictions, puisque les Français savent comment se prémunir du virus", a-t-il affirmé, précisant que "c'est l'apéritif entre amis, les apéritifs d'entreprise qu'on va annuler même si c'est la fin de l'année, ce sont ces moments de convivialité, de relâchement où on enlève le masque trop facilement parce qu'on se sent à l'abri".

08:57 - Environ 3000 classes fermées en France Sur BFM TV, Jean-Michel Blanquer a indiqué, jeudi 9 décembre 2021, qu'environ 3000 classes étaient fermées actuellement en France, très majoritairement à l'école primaire. "Dans l'enseignement secondaire, il y en a très peu du fait que les adolescents sont vaccinés à 80%", a précisé le ministre de l'Education nationale, ajoutant que "le nouveau protocole fait qu'on ferme moins de classes qu'avant, mais on fait six fois plus de tests. Avant les vacances de la Toussaint, les enfants, c'était trois fois moins de tests que les adultes ; désormais, c'est trois fois plus".

08:51 - Les vacances scolaires ne seront pas prolongées Alors qu'une avancée des vacances scolaires, qui débutent vendredi 17 décembre au soir, a été refusée par le gouvernement, un prolongement pourrait-il être envisagé en vue de ralentir la diffusion du Covid-19 ? Sur BFM TV, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a indiqué, jeudi matin, que "a priori, non", une telle mesure ne sera pas prise. "Ce n'est pas l'hypothèse privilégiée. Je ne le souhaite pas et, ensuite, je ne pense pas que ce sera nécessaire", a-t-il ajouté.