"DIRECT. Coronavirus en France : "nous ne sommes pas encore tirés d'affaire" alerte Véran"

11:44 - Emmanuel Macron évoqué un allègement des contraintes

Le masque et le pass sanitaire vivent-ils leurs derniers jours ? Dans certains territoires, ce pourrait être le cas. Lors d'un déplacement en Eure-et-Loire mercredi 15 septembre 2021, Emmanuel Macron a évoqué un allègement des contraintes mises en place en France face au coronavirus, au cours d'un échange avec une habitante : "Il y a des départements où on va être amené, de toute façon, à alléger les contraintes en fonction de l'évolution de l'épidémie" a lâché le président de la République. Une possibilité confirmée par Olivier Véran, jeudi sur RTL, tout en tempérant : "Lorsque nous serons hors d'atteinte, nous pourrons lever un certain nombre de contraintes progressivement, en commençant par les territoires les plus verts." Comme depuis le début de l'épidémie, les deux principaux indicateurs que sont le taux d'incidence et le taux d'occupation de lits de réanimation seront déterminants.