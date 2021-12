"DIRECT. Coronavirus en France : nouveau record battu, un rebond est encore possible"

COVID. Selon les derniers chiffres du coronavirus en France, communiqués ce mardi par Santé publique France, 63 405 nouvelles contaminations sont à déplorer, un record pour cette 5e vague. A l'approche de la période des fêtes, le nombre de cas pourrait exploser à la faveur des regroupements familiaux et de la propagation rapide du variant Omicron.

En direct

Recevoir nos alertes live !

21:54 - Près de 16 millions de doses de rappel ont été réalisées Le ministère des Solidarités et de la Santé a dévoilé les derniers chiffres de la vaccination en France au 14 décembre. Ainsi, 15 893 348 premières injections ont été réalisées. Par ailleurs, 15 893 348 doses de rappel ont été administrées. ????Campagne de vaccination contre le #COVID19 | Au 14 décembre:

✔ 15 893 348 personnes ont reçu une dose de rappel

✔ 52 349 285 personnes ont reçu une 1ère injection

890 392 injections réalisées en 24h dont 818 050 rappels, un record! Merci à l'ensemble des pro. mobilisés???? — Ministère des Solidarités et de la Santé (@Sante_Gouv) December 14, 2021

21:26 - La vaccination des enfants de 5 à 11 ans à risque ouvre ce mercredi 15 décembre Dès demain, les enfants à risque dans la tranche d'âge des 5-11 ans pourront se faire vacciner. La Haute autorité de santé doit encore se prononcer pour autoriser l'accès à la vaccination aux autres enfants

20:58 - La croissance du nombre de cas s'affaiblit Guillaume Rozier, fondateur de CovidTracker, a réagi au record du nombre de nouvelles contaminations, sur son compte Twitter : "La baisse de la croissance des cas s’est arrêtée pour le troisième jour consécutif. Notons que le dépistage est très élevé, et sa hausse (+20%) est un peu plus rapide que celle des cas positifs." La baisse de la croissance des cas s’est arrêtée (vous suivez ?) pour le troisième jour consécutif.



Dit autrement :

• les cas avaient une croissance très élevée il y a 2/3 sem.

• cette croissance s’est affaiblie

• on n’observe pas pour autant de baisse des cas pic.twitter.com/f8lmgnSHLg — GRZ (@GuillaumeRozier) December 14, 2021

20:27 - Selon Enrique Casalino, "c'est une erreur colossale de considérer que le variant Omicron n'est pas grave" Enrique Casalino, chef des urgences de l'hôpital Bichat, a expliqué sur LCI ce mardi soir que "le nombre des contaminations à venir dépend de la prudence des Français et du respect des recommandations". Par ailleurs, l'infectiologue a indiqué que "c'est une erreur colossale de considérer" a priori "que le variant Omicron n'est pas grave".

20:21 - Le Cantal a le taux d'incidence le plus bas de France métropolitaine Selon les derniers chiffres du coronavirus en France communiqués ce mardi 14 décembre par Santé publique France, le Cantal a le taux d'incidence le plus bas en France métropolitaine. Ainsi, le département observe 193,96 cas pour 100 000 habitants.

20:02 - La Drôme a le taux d'incidence le plus haut Selon les derniers chiffres du coronavirus en France communiqués ce mardi 14 décembre par Santé publique France, la Drôme a le taux d'incidence le plus élevé en France. Ainsi, le département observe 1 013,33 cas pour 100 000 habitants.

19:26 - Quel est le dernier bilan du coronavirus en France ? Selon les derniers chiffres du coronavirus en France, communiqués par Santé publique France ce mardi 14 décembre, 63 405 nouvelles contaminations sont à déplorer, soit plus de 4300 cas de plus que mardi dernier. Ce nombre de nouveaux cas est un record pour cette 5e vague, bien que le taux d'incidence ne semble pas progresser outre mesure : il est désormais de 505,67 cas pour 100 000 habitants, contre 503,37 la veille.

18:53 - La France bat son record de la journée la plus prolifique en terme de vaccination Sur son compte Twitter, le ministre des Solidarités et de la Santé s'est félicité de la dernière journée de vaccination : "Avec près de 900 000 injections dont 820 000 rappels, la France connaît sa plus forte journée de vaccination en 1 an." Avec près de 900 000 injections dont 820 000 rappels, la ???????? connaît sa plus forte journée de vaccination en 1 an. Et nous allons encore faire plus !

Merci à tous ceux qui se mobilisent pour vacciner.

Protégez-vous, protégez vos proches, protégez les soignants. — Olivier Véran (@olivierveran) December 14, 2021

18:31 - Le pic de la 5e vague semble être atteint Le pic de la 5e vague déjà atteint ? C'est en tout cas ce que laissent penser les chiffres du taux d'incidence. Au plus au niveau depuis le début de l'épidémie, il n'a pas évoluer pendant deux jours consécutifs. Le taux d'incidence en France est à son plus haut niveau depuis le début de la pandémie, mais quasiment stable deux jours. #Covid19



1/5 pic.twitter.com/3drqHGLLuc — Nicolas Berrod (@nicolasberrod) December 14, 2021

18:20 - Tous les pays sont désormais touché par le variant Omicron, selon l'OMS Ce mardi soir, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), par le biais de son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a fait savoir que "77 pays ont maintenant signalé des cas d’Omicron, mais la réalité est qu’Omicron se trouve probablement dans la plupart des pays même s’il n’a pas encore été détecté. Omicron se propage à un rythme que nous n’avons jamais vu avec aucun autre variant". Ce qui fait dire à l'OMS qu'aucun variant jusqu'alors ne s'était propagé aussi rapidement qu'Omicron. Selon son directeur général.

18:07 - La Corse demande des renforts dans ses hôpiatux Ce mardi, la directrice de l'Agence régionale de santé de la Corse, Marie-Hélène Lecenne, a indiqué que que "tous les indicateurs sont au rouge en terme de circulation virale". En effet; sur l'île, le taux d'incidence a augmenté de 41 % en une semaine, dépassant le seuil des 630 cas pour 100 000 habitants. C'est pourquoi, la directrice de l'ARS a lancé un appel à tous les "médecins, infirmières et aides-soignantes, salariés, libéraux ou retraités" à venir en renfort dans les hôpitaux corses pour faire face à cette "explosion virale".

17:11 - Le gouvernement met tout en œuvre pour mobiliser les soignants pendant les fêtes de fin d'année Le gouvernement a réactivé plusieurs mesures afin de favoriser la mobilisation des soignants dans les services hospitaliers dans les semaines à venir. La majoration des heures supplémentaires de 50%, la majoration du temps de travail additionnel pour les praticiens hospitaliers (de 50% également) et les gardes supplémentaires pour les personnels hospitalo-universitaires (de 20%) ont notamment fait leur grand retour. Il en va de même pour l'indemnité exceptionnelle de compensation des congés payés non pris dans le cadre de l’épidémie : elle varie selon les catégories entre 110 et 200 euros brut par jour et sera versée dans la limite de 10 jours maximum.

16:59 - Les grossesses plus souvent perturbées par le Covid-19 Une étude de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), publiée ce mardi, confirme que les grossesses sont plus souvent perturbées par le Covid-19. En premier lieu, l'étude note que ""les femmes enceintes du groupe Covid-19 ont été plus souvent hospitalisées en soins intensifs (USI) (5, 95% vs 0,08%) [...] et leur taux de mortalité accru (0,23% vs 0, 005%)". En outre, "les risques de pathologies maternelles et fœtales étaient majoritairement significativement augmentés dans le groupe Covid-19 par rapport aux autres accouchées non diagnostiquées Covid-19". Enfin, les risques d'accouchement prématurés étaient accrus dans le groupe Covid-19, "y compris pour la grande prématurité 28-31SA", "la très grande prématurité 22-27SA". Cette étude se base sur un échantillon de "244 645 accouchements [...] parmi lesquels 874 (0,36%) femmes ont été diagnostiquées infectées par le Covid-19 ; 5 832 accouchements étaient issus de FIV, dont 0,27% avec diagnostic de Covid-19."

16:40 - Une seule personne positive à Omicron peut en contaminer 150 autres, selon le Pr. Lina Sur RTL ce mardi 14 décembre, Bruno Lina, virologue et membre du conseil scientifique, a alerté sur le fait qu'une seule personne positive au variant Omicron peut en contaminer 120 à 150 autres. Le nouveau variant pourrait donc donner naissance à "de très gros clusters", a alarmé le professeur.