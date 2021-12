"DIRECT. Coronavirus en France : nouveau record de cas, encore "plusieurs mois" d'épidémie"

COVID. Alors que les données de Santé publique France dévoilées mercredi 15 décembre 2021 ont fait état d'un nombre record de nouveaux cas de Covid-19, Emmanuel Macron, durant son interview, a prévenu qu'il y aurait encore "plusieurs mois à vivre avec le virus". Un Conseil de défense sanitaire est prévu vendredi.

Carte du coronavirus en France L'essentiel Encore "plusieurs mois à vivre avec le virus". Emmanuel Macron a prévenu, mercredi 15 décembre 2021 : l'épidémie de coronavirus n'est pas terminée en France. Si le chef de l'Etat a dit qu'il se "garderai[t] bien de faire quelque prédiction que ce soit", le locataire de l'Elysée ne s'attend pas à une fin de la circulation du virus prochainement.

D'autant que pour le deuxième jour consécutif, le nombre de contaminations au coronavirus en 24 heures en France a battu un record. Mercredi, Santé publique France a annoncé un nouveau nombre record de cas de Covid détectés en 24 heures avec 65 713 nouvelles contaminations. Le bilan détaillé est à retrouver en bas de page.

Alors que la situation hospitalière continue de se dégrader, un Conseil de défense sanitaire est programmé au palais présidentiel vendredi 17 décembre au cours de l'après-midi. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, l'a d'ores et déjà annoncé : "des décisions supplémentaires pourraient être prises dans les semaines à venir".

09:41 - 240 cas du variant Omicron en France Sur BFMTV/TMC, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a indiqué ce matin que 240 cas avaient été officiellement été détectés en France. Et de nuancer : "Il y en a probablement plus". 09:26 - Renforcement des contrôles de l'inspection du travail Ce jeudi 16 décembre, Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi, de l'Insertion, a déclaré sur CNews : "J’ai appelé depuis 3 semaines les employeurs et salariés à remettre le paquet sur les gestes barrières. Cet appel a été entendu", ajoutant : "J’ai demandé à l’inspection du travail de renforcer les contrôles". Elle a également rappelé la nécessité de maintenir les gestes barrières et de privilégier, si possible, le télétravail au maximum. Elisabeth Borne a, par ailleurs, précisé avoir mobilisé la médecine du travail pour que les salariés puissent accéder à la vaccination en entreprise. Et d'ajouter : "La bonne méthode, c’est que ça se fasse dans le dialogue avec les représentants des salariés et les employeurs". 09:07 - "Le rappel a une efficacité sur Omicron" assure Attal En marge de son interview sur BFMTV/RMC jeudi matin, le porte-parole du gouvernement a développer la stratégie mise en place : "notre logique, c'est de retarder au maximum le développement du variant Omicron sur notre territoire parce que ce que semblent nous dire les études scientifiques, c'est que le rappel de vaccination a une efficacité sur le variant Omicron. Ce qu'il faut c'est retarder le plus possible son développement sur notre territoire et en profiter pour augmenter et accélérer très fort sur le rappel de vaccination pour qu'au moment où le variant Omicron sera en développement important dans notre pays, on ait vacciné avec un rappel suffisamment de rappel. C'est ça notre stratégie aujourd'hui". 09:03 - Omicron "deux fois plus contagieux" que Delta Alors qu'au moins 240 cas du variant Omicron ont été détectés en France, Gabriel Attal a sonné l'alerte, jeudi matin, sur BFMTV/RMC, évoquant "un variant qui va être amené à se développer partout en Europe, partout dans le monde, parce qu'il est au moins, deux fois plus contagieux que le variant Delta, qui était lui-même plus contagieux que la souche initiale. Il va prendre le pas sur le variant Delta". 08:39 - "Nous aurons plusieurs mois à vivre avec le virus" a lancé Macron Au cours de son interview sur TF1, mercredi soir, Emmanuel Macron a prévenu que "nous aurons plusieurs mois à vivre avec le virus", tout en se voulant optimise : "nous l'emporterons !" Evoquant la prudence face à un virus "qui dicte les règles et le rythme", le chef de l'Etat a dit qu'il se "garderai[t] bien de faire quelque prédiction que ce soit" sur l'évolution de la pandémie. Tout en alertant sur les fêtes de fin d'année : "très vraisemblablement, entre Noël et le premier de l’an, nous aurons une très forte pression sur notre hôpital [...] Donc ça, c’est la source d’inquiétude. Je pense qu’on a déjà demandé beaucoup. On va continuer à avancer avec, au fond, les trois piliers de notre action : vacciner, vacciner, vacciner".

Selon les dernières données de Santé publique France, communiquées mercredi 15 décembre, la moyenne sur sept jours continue de progresser et à dépasse les 50 000 nouveaux cas. Ces dernières 24 heures, 151 personnes sont décédées des suites du Covid-19 à l'hôpital. Le taux d'incidence a sensiblement augmenté en 24 heures et désormais de 507,79 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants, soit 1,52 points de plus que la veille. Voici le bilan détaillé :

8 399 846 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 65 713 de plus

120 983 décès au total (Ehpad compris), soit 151 de plus

93 992 décès à l'hôpital, soit 151 de plus

26 991 décès en Ehpad (non actualisé)

15 062 personnes actuellement hospitalisées, soit 243 de plus

2843 personnes actuellement en réanimation, soit 51 de plus

1453 nouveaux admis à l'hôpital (-209) et 274 en réanimation (-88)

446 101 personnes sorties de l'hôpital, soit 1001 de plus

Taux de positivité des tests : 6,61%

Taux d'incidence : 507,79 cas/100 000, soit 1,52 point de plus

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 9 décembre, "la circulation du SARS-CoV-2, déjà très intense sur le territoire métropolitain, a continué de progresser, avec des hospitalisations et des admissions en soins critiques toujours en forte hausse". En moyenne, près de 43 000 cas étaient diagnostiqués chaque jour et le taux d'incidence était de 448 cas positifs pour 100 000 habitants dans bon nombre de régions - le taux d'incidence a donc dépassé ceux des pics des 3e et 4e vague.

En métropole, le taux d’incidence augmente en semaine 48 et passe à 448 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 312 en S47, soit +44%). Le taux de dépistage a fortement progressé en S48 (6 990/100 000, +29% par rapport à la S47). Le taux de positivité aux tests était en hausse (6,4%, vs 5,8% en S47). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 6-10 ans (988, +48%), les 11-14 ans (609, +55%), les 30-39 ans (628, +49%) et les 40-49 ans (546, +46%).

augmente en semaine 48 et passe à 448 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 312 en S47, soit +44%). Le taux de dépistage a fortement progressé en S48 (6 990/100 000, +29% par rapport à la S47). Le taux de positivité aux tests était en hausse (6,4%, vs 5,8% en S47). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 6-10 ans (988, +48%), les 11-14 ans (609, +55%), les 30-39 ans (628, +49%) et les 40-49 ans (546, +46%). Le nombre d’hospitalisations en hausse. Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 5 856 nouvelles hospitalisations en S48 (+27% par rapport à S47, où 4 612 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 1 369 nouvelles admissions en services de soins critiques (+33% par rapport à S47, où 1 031 patients Covid étaient admis en soins critiques).

Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 5 856 nouvelles hospitalisations en S48 (+27% par rapport à S47, où 4 612 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 1 369 nouvelles admissions en services de soins critiques (+33% par rapport à S47, où 1 031 patients Covid étaient admis en soins critiques). Le variant Delta du coronavirus est toujours majoritaire en France, identifié à plus de 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash.

identifié à plus de 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 7 décembre, la couverture vaccinale à partir de vaccin anti-Covid était estimée à 77,7% de la population pour au moins une dose, de 76,1% pour une vaccination complète. Chez les 65 ans et plus, 51,4% s'étaient fait injecter une dose de rappel.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.