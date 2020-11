"DIRECT. Coronavirus en France : nouveau signal d'alarme, de nouvelles mesures ?"

CORONAVIRUS FRANCE. Plusieurs médecins assurent que la deuxième vague s'annonce pire que la première. Plus de 4000 personnes sont actuellement en réanimation dans les hôpitaux. Le point sur l'évolution du coronavirus en France.

12:34 - Les données de Santé publique France en Auvergne-Rhône-Alpes Selon le dernier bilan du Covid-19 en Auvergne-Rhône-Alpes daté du 4 novembre 2020, le nombre de personnes hospitalisées dans la région est de 5888 patients, avec 869 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 717 malades sont hospitalisés en réanimation, tandis que 3041 personnes sont décédées du coronavirus. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 4 novembre 2020, à l'échelle régionale, était de 128,3%. 12:06 - Les soignants sont appelés en renfort Dans son appel à la solidarité, le directeur général de l'ARS Bourgogne Franche-Comté a demandé aux personnels soignants de venir en renfort dans les établissements hospitaliers "quels que soient leur profession ou leur âge". Ils peuvent se signaler sur la plateforme nationale renfortrh.solidarité-sante.gouv.fr, ou bien auprès d'un établissement proche de leur domicile. La directrice des soins du Groupe hospitalier de Haute-Saône, Murielle Plaza, a quant-à-elle souligné la fatigue que rencontre les soignants : "On supprime les temps partiels, les RTT, les congés alors que l’on n’est pas remis de la première vague. On change l’orientation des services qui passent de 8 heures à 12 heures et on a de nombreux malades parmi les soignants… On a besoin de ces renforts et si certains éprouvent des craintes à travailler en Covid, par le jeu des chaises tournantes, ils pourront être affectés à d’autres tâches qui libéreront du personnel." 11:44 - "Nous avons atteint l’équivalent du pic de la première vague !" Pierre Pribile, le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté a lancé un appel hier, adressé aux soignants et aux Français. Cet "immense appel à la solidarité" sert à sensibiliser la population face à la tension hospitalière que la propagation du virus engendre. "Nous sommes à plus de 1.240 personnes hospitalisées dont plus de 150 en réanimation, alors que le flux d’entrée dépasse les cent personnes par jour dans les hôpitaux de la région dont une quinzaine en réanimation. La situation se tend énormément. Alors que nous ne sommes qu’au début de cette vague, nous avons atteint l’équivalent du pic de la première vague !" a ajouté M. Pribile. 11:23 - Cinq centres de tests antigéniques en Ile-de-France Cinq premiers centres de tests antigéniques ont ouverts en Ile-de-France afin de réduire les délais d'attente des résultats. Les lieux de dépistage sont présents près des gares de Val-de-Fontenay (Val-de-Marne), de Juvisy (Essonne), d'Ermont-Eaubonne (Val-d'Oise), et de Versailles-Chantier (Yvelines). Le dernier centre se situe à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis. Vivien Buros, le gérant de ce dernier, a expliqué au Monde qu'"hier [mardi], nous avons fait une quinzaine de tests, mais nous pouvons monter à 250 tests journaliers et les résultats tombent en moins de quinze minutes". 11:00 - 20 patients transférés en Bretagne en neuf jours L'Agence Régionale de Santé a indiqué dans un communiqué que vingt patients atteints du Covid-19, et hospitalisés en réanimation, avaient été transférés du sud de la France à la Bretagne du 27 octobre au 4 novembre. "Afin de répartir l’effort face à la remontée épidémique, des évacuations sont organisées depuis les régions les plus en tension vers les régions moins sollicitées", a précisé le communiqué de l’ARS. Les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Occitanie souffrent particulièrement de la tension hospitalière, contrairement au territoire breton qui peut encore accueillir des malades.

Le dernier bilan du coronavirus, mis à jour par Santé publique France, mercredi 4 novembre 2020, fait état de plus de 40 500 cas de plus en 24 heures. On déplore 385 décès supplémentaires également, un chiffre tenant compte uniquement de la mortalité à l'hôpital (hors Ehpad). Le nombre de personnes hospitalisées continue de grimper, pour atteindre plus de 26 500 malades. C'est aussi le cas des patients en réanimation qui sont ce mercredi soir plus de 4000 en France. Voici les derniers chiffres :

1543 321 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 40 558 de plus

38 674 décès au total (Ehpad compris), soit 385 de plus

26 595 décès à l'hôpital, soit 385 de plus

27 534 hospitalisations en cours, soit 1269 de plus

4089 personnes actuellement en réanimation, soit 211 de plus

3681 nouveaux admis à l'hôpital (+370) et 540 en réanimation (+71)

122 662 personnes sorties de l'hôpital, soit 1948 de plus

3042 clusters en cours d'investigation, stable

99 départements en vulnérabilité élevée, stable

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

L'épidémie de coronavirus est en train de submerger la France comme le montrent chaque soir les bilans quotidiens de Santé publique France. Chaque fin de semaine, l'agence de santé française livre également des points épidémiologiques plus détaillés encore, qui listent des informations plus précises sur la propagation du virus et qui donnent la mesure du problème sanitaire critique que rencontre le pays. Le dernier en date porte sur la semaine 43 (du 19 au 25 octobre 2020). L’évolution est "préoccupante" et même "très préoccupante" pour les personnes âgées de plus en plus touchées selon les auteurs du rapport. Les cas en Ehpad ont presque doublé en une semaine et les décès y sont en hausse. "L’augmentation du nombre de cas, du nombre de personnes nouvellement hospitalisées, du nombre de personnes nouvellement admises en réanimation dans toutes les régions de France métropolitaine annonce des tensions hospitalières dans l’ensemble des régions. Les prochaines semaines seront décisives quant à l’impact de l’épidémie", peut-on lire. Voici ses principaux enseignements :

Santé publique France note une "forte accélération de l’épidémie de Covid-19 sur l’ensemble du territoire" en semaine 43. 263 143 cas de Covid confirmés sont remontés dans les radars, contre 171 254 la semaine précédente, soit une hausse de +54%. C'est la troisième semaine consécutive que le nombre de nouveaux cas est en forte augmentation. Le taux de positivité des tests a bondi de 13,8 à 18,6%. Le taux d'incidence atteint 392 cas pour 100 000 habitants (+54%). Les plus fortes augmentations par rapport à la semaine précédente sont observées "chez les personnes âgées de plus de 65 ans (65-74 ans : +68% ; 75 ans et plus : +89%)". "Si la dynamique de l’épidémie se maintient dans les semaines à venir, il est estimé que le nombre hebdomadaire de nouveaux cas confirmés de Covid-19 aura doublé dans 13 jours", écrit SPF.

Les conséquences sur les hôpitaux sont désormais très lourdes. Le document décrit une "très importante augmentation des hospitalisations", en hausse de 62% sur une semaine, tout comme des admissions en réanimation (+35%). "Par rapport à début septembre (S36), les nombres de personnes de 65 ans et plus nouvellement hospitalisées et admises en réanimation ont été multipliés par 7", indique le document. Les autres indicateurs médicaux sont à l'avenant : +22% d'actes de SOS Médecins, +45% pour les passages aux urgences.

Le document décrit une "très importante augmentation des hospitalisations", en hausse de 62% sur une semaine, tout comme des admissions en réanimation (+35%). "Par rapport à début septembre (S36), les nombres de personnes de 65 ans et plus nouvellement hospitalisées et admises en réanimation ont été multipliés par 7", indique le document. Les autres indicateurs médicaux sont à l'avenant : +22% d'actes de SOS Médecins, +45% pour les passages aux urgences. Les décès sont aussi en nette augmentation. On en a déploré 1318 entre le 19 et le 25 octobre 2020 contre 872 la semaine précédente, soit une progression de 51%. "Au niveau national, le nombre de décès tous âges confondus en semaine 40 (du 28 septembre au 4 octobre) et en semaine 41 (du 5 au 11 octobre) est en hausse significative par rapport au nombre attendu", indique le rapport.

Les Ehpad sont de nouveau frappés. Santé publique France rapporte une "augmentation du nombre de cas et de décès dans les établissements médico-sociaux". En semaine 43, on dénombre 12 745 cas recensés contre 6932 la semaine précédente. 11 267 décès au total sont aussi rapportés dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées depuis le début de l'épidémie. En semaine 43, 236 décès ont été recensés contre 200 en S42.

Des régions et des métropoles sont particulièrement impactées. Il s'agit des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Ile-de-France et Hauts-de-France et leurs grandes villes Saint-Etienne, Lille, Lyon et Grenoble. Mais au total, 18 métropoles ont un taux d'incidence supérieur à 250 cas pour 100 000 habitants.

