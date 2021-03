"DIRECT. Coronavirus en France : nouveaux cas, taux d'incidence... Les indicateurs dans le rouge"

CORONAVIRUS. Les nouvelles mesures de confinement ont été mises en pratique dès ce samedi dans 16 départements, pour endiguer l'épidémie dans les zones les plus touchées, à l'heure où le nombre de contaminations a encore bondi.

16:12 - 2,7 millions de morts du Covid-19 dans le monde Depuis le début de la pandémie, le coronavirus a entraîné la mort de 2,7 millions de personnes dans le monde. Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec plus de 541 000 décès imputables au virus depuis son apparition, estimée par le bureau de l'OMS en Chine à fin décembre 2019. Ensuite, c'est le Brésil qui figure parmi les pays les plus endeuillés, avec plus de 290 300 décès, le Mexique (près de 197 300 morts) et l'Inde, avec près de 160 000 morts. En France, le cap des 90 000 décès du Covid-19 a été franchi, avec exactement 91 679 décès en tout, dont 66 274 à l'hôpital. 15:31 - Le taux d'incidence en Hauts-de-France, l'un des plus élevés En Hauts-de-France, le taux d'incidence est de 382 cas pour 100 000 habitants, en moyenne sept jours, ce qui place la région parmi les plus touchées de l'hexagone. La tension hospitalière y est de 116% ce qui signifie qu'il y a plus de patients Covid qu'il n'y avait de lits avant la pandémie. Le taux de reproduction du virus est de 1,1, ce qui signifie que l'épidémie progresse dans la région, détaille le site de datavisualisation CovidTracker, selon des données arrêtées ce 18 mars. 14:06 - AstraZeneca dans le viseur de la Commission européenne Ce samedi, la présidente de la Commission européenne a menacé de bloquer les exportations du vaccin AstraZeneca si l'Union européenne ne recevait pas en priorité ses livraisons. Dans une interview avec le groupe de médias allemande Funke, dont se fait l'écho LCI, Ursula Von der Leyen a affirmé : "Nous avons l'option d'interdire toute exportation prévue. C'est le message que nous passons à AstraZeneca: respectez votre contrat avec l'Europe avant de commencer à livrer d'autres pays." L'ancienne ministre allemande de la Défense a mis en garde le laboratoire, en faisant savoir que "toutes les options [étaient] sur la table". Les dirigeants européens feront un point, la semaine prochaine, sur la question des livraisons d'AstraZeneca. 13:03 - Une "vaccination massive" pour sortie de cette logique de confinement Selon Patrick Pelloux, président de l'Association des médecins urgentistes de France, "on a eu seulement une trentaine de cas sur Paris cette nuit en réanimation mais on a l'impression qu'on reste sur un plateau haut". Dans un entretien accordé à BFM TV, le médecin s'est dit optimiste vis-à-vis des nouvelles mesures de confinement mais selon lui, "il faut espérer qu'on fasse une vaccination massive pour sortir de toute cette logique de confinement dans les prochains mois". La France serait, dans ce domaine, "la dernière de la classe".

Santé publique France a publié dans la soirée du jeudi 18 mars son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie de coronavirus dans le pays pour la semaine 10 (du 08 au 14 mars 2021). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, on note une augmentation des nouveaux cas après une baisse la semaine passée et une pression en hausse sur les services de réanimation. Le taux d'incidence au niveau national dépasse désormais le seuil d'alerte fixé à 250 pour 100 000 habitants et le variant anglais représente 72% des nouvelles contaminations au Covid-19. Découvrez ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique :

Après une baisse la semaine passée, les indicateurs du Covid-19 repartent à la hausse . Le nombre de nouveaux cas constatés sur la semaine 10 a augmenté de 14% par rapport à la semaine 09. On note également une augmentation du taux de positivité des tests (7,5% en S10 contre 7,3% en S09) et surtout du taux d'incidence national. En semaine 09, on comptait 221 cas de coronavirus pour 100 000 habitants en France, on en compte désormais 253, ce qui signifie que le seuil d'alerte a été dépassé au niveau national.

. Le nombre de nouveaux cas constatés sur la semaine 10 a augmenté de 14% par rapport à la semaine 09. On note également une augmentation du taux de positivité des tests (7,5% en S10 contre 7,3% en S09) et surtout du taux d'incidence national. En semaine 09, on comptait 221 cas de coronavirus pour 100 000 habitants en France, on en compte désormais 253, ce qui signifie que le seuil d'alerte a été dépassé au niveau national. Les effets de la vaccination se font encore sentir en semaine 10 , en témoignent la diminution des indicateurs hospitaliers chez les 75 ans et plus. Cette tranche d'âge est la seule à bénéficier d'un taux d'incidence stable. Malgré l'interruption momentanée de la vaccination avec AstraZeneca, on observe une augmentation des vaccinations réalisées à compter du 4 mars, particulièrement visible sur les nombres de personnes ayant reçu au moins une dose, explique Santé publique France. 89,4% des résidents

d’Ehpad ou d’USLD ont reçu une première dose de vaccin.

, en témoignent la diminution des indicateurs hospitaliers chez les 75 ans et plus. Cette tranche d'âge est la seule à bénéficier d'un taux d'incidence stable. Malgré l'interruption momentanée de la vaccination avec AstraZeneca, on observe une augmentation des vaccinations réalisées à compter du 4 mars, particulièrement visible sur les nombres de personnes ayant reçu au moins une dose, explique Santé publique France. 89,4% des résidents d’Ehpad ou d’USLD ont reçu une première dose de vaccin. Les variants du Covid-19 confirment leur propagation et leur caractère majoritaire , essentiellement celui découvert au Royaume-Uni. Ce dernier représente 72% des tests criblés en semaine 10 (contre 65,8% en S09). La proportion de suspicions de variants sud-africain et brésilien était stable à 5%. La plus forte proportion de suspicions du variant britannique est observée chez les 40-49 ans (73,9%) et les 10-19 ans (73,8%).

, essentiellement celui découvert au Royaume-Uni. Ce dernier représente 72% des tests criblés en semaine 10 (contre 65,8% en S09). La proportion de suspicions de variants sud-africain et brésilien était stable à 5%. La plus forte proportion de suspicions du variant britannique est observée chez les 40-49 ans (73,9%) et les 10-19 ans (73,8%). La pression sur le milieu hospitalier continue de monter , avec une augmentation de 8,5% des admissions en services de réanimation entre les semaines 09 et 10. Les hospitalisations conventionnelles sont stables (+1,2% entre S09 et S10). Les taux d’hospitalisations les plus élevés de métropole étaient encore enregistrés en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Île-de-France et Hauts-de-France.

, avec une augmentation de 8,5% des admissions en services de réanimation entre les semaines 09 et 10. Les hospitalisations conventionnelles sont stables (+1,2% entre S09 et S10). Les taux d’hospitalisations les plus élevés de métropole étaient encore enregistrés en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Île-de-France et Hauts-de-France. Le nombre de nouveaux décès liés au Covid-19 n'est pas encore consolidé en semaine 10, mais Santé publique France a révélé qu'après avoir diminué en S07 et S08, le nombre de déclarations de décès survenus au cours d’une hospitalisation semble s’être stabilisé depuis la semaine 09 : 1 727 décès en S10, contre 1 838 en S09 (-6% entre S09 et S10).

Selon le dernier bilan de l’épidémie de coronavirus en France, communiqué par Santé publique France jeudi 18 mars, près de 35 000 nouveaux cas positifs ont été enregistrés dans les dernières 24 heures. Le nombre des décès est en hausse, avec 268 morts supplémentaires à l’hôpital. Les admissions sont, elles aussi, en augmentation, avec plus de 380 nouveaux patients pris en charge dans ces services. De même, le taux d’incidence s’élève désormais à plus de 260 cas pour 100 000 habitants. Le bilan détaillé du Covid-19 en France :

4 181 607 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 34 998 de plus

91 679 décès au total (Ehpad compris), soit 268 de plus

66 274 décès à l'hôpital, soit 268 de plus

25 389 personnes actuellement hospitalisées, soit 75 de plus

4 246 personnes actuellement en réanimation, soit 27 de plus

1 661 nouveaux admis à l'hôpital (-84) et 382 en réanimation (+25)

278 263 personnes sorties de l'hôpital, soit 1270 de plus

Taux de positivité des tests : 7,74 %, soit 0,25 point de plus

Taux d'incidence : 266,22 cas/100 000, soit 13,71 points de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.