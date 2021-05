"Direct. Coronavirus en France : nouvelle baisse des cas quotidiens, de l'optimisme pour l'été"

CORONAVIRUS. Ça va mieux en France. L'épidémie montre une baisse du nombre de personnes en réanimation et dans les hôpitaux en général. Mieux encore ! Il n'y a plus aucun département français avec un taux d'incident supérieur à 400. C'est le seuil fixé par Emmanuel Macron pour assurer la réouverture des lieux publics.

20:04 - Les services de réanimation soufflent un peu Sous tension depuis quelques semaines, les services de réanimation respirent un peu. Selon les derniers chiffres de Data.gouv, ce mardi, ces unités recensent 5 504 personnes en réanimation, soit 126 patients de moins qu'hier. Ces dernières 24 heures, on compte 355 admissions dans ces unités spécifiques, ce sont 31 de moins qu'hier. Par rapport à mardi dernier, ce sont 129 admissions en moins.

19:53 - 28 427 patients hospitalisés, vers du mieux ? Le chiffre des patients hospitalisés donne un peu d'espoir ce mardi. Selon Santé publique France, 28 427 patients sont actuellement hospitalisés, ce sont 523 de moins qu'hier. Toutefois, les établissements hospitaliers recensent plus de nouvelles admissions que la veille soit 1 591 nouveaux patients, contre 1 495 hier.

19:22 - Trois nouveaux cas de variant indien en Nouvelle-Aquitaine La semaine dernière déjà, des premiers cas de variant indien avaient été signalés en France. Et ce qui devait arriver arriva. Parmi les quatre cas contacts du patient bordelais, un des premiers signalé vendredi 30 avril, trois sont désormais positifs au variant indien. Chez ces trois patients, les résultats indiquent "la présence du même variant que le cas initial soit le variant B.1.617.2, c’est-à-dire un ‘descendant’ (ou dérivé) du variant ‘indien’ d’origine", confirme l'Agence régionale de Santé (ARS). Celle-ci ajoute que les patients ne présentent pas "de forme grave" et que la "propagation est maîtrisée". En effet, concernant le patient dans le Lot-et-Garonne, aucun des cas contact n'a été détecté positif. En tout, six personnes sont désormais contaminées par le variant indien en France.

18:49 - À l'hôpital, 243 décès liés au Covid-19 ces dernières 24 heures La situation s'améliore dans les hôpitaux ce mardi. Ces dernières 24 heures, les hôpitaux français ont recensé 243 décès liés au coronavirus, selon Santé publique France. Hier, les autorités sanitaires comptaient 311 décès dans ces établissements.

18:24 - Le virus perd du terrain en Auvergne-Rhône-Alpes L'épidémie recule en Auvergne-Rhône-Alpes au point que le territoire passe derrière la Normandie dans le classement des régions les plus touchées. Santé publique France fait savoir que le taux d'incidence enregistré sur la semaine glissante du 23 au 30 avril s'abaisse à 242 cas pour 100 000 habitants. En ce qui concerne les admissions à l'hôpital, les chiffres indiquent que 3460 personnes sont actuellement hospitalisées dont 216 admises hier. En réanimation, 654 malades occupent les lits du service et 58 d'entre eux ont rejoint le service lundi 3 mai. La région est l'une des plus meurtries par l'épidémie avec 11051 décès liés au coronavirus et survenus à l'hôpital, c'est 35 de plus en un journée. 46743 personnes ont quant à elles pu quitter les établissements de santé guéries soit 141 de plus.

17:57 - Une attestation certifiée pour les personnes vaccinées Depuis hier, les professionnels de santé délivrent une attestation de vaccination à chaque personne recevant la première ou la deuxième injection. L'Assurance maladie a annoncé le lancement de ce dispositif avant même la mise en place du pass sanitaire. Remis en version papier, le document comporte un QR code qui permet d'obtenir le format numérique de l'attestation sur la fonction "Carnet" de l'application TousAntiCovid. Les Echos précisent que l'attestation certifiée renseigne le nom, le prénom et la date de naissance du patient, mais aussi la date de dernière injection, s’il s’agit de la première ou de la deuxième dose, le statut de la vaccination et le nom du vaccin injecté.

17:29 - Les variants reculent légèrement à La Réunion "L’épidémie de Covid-19 se poursuit à La Réunion sur un rythme stable. La situation peut néanmoins évoluer rapidement" a indiqué ce mardi la préfecture de l'île de l'Océan Indien. L'ARS confirme que 1070 cas ont été enregistrés ces sept derniers jours faisant passer le taux d'incidence au-dessus du seuil de 125 cas pour 100 000 habitants. Les variants, présents en nombre sur l'île, expliquent la fragilité de la situation sanitaire. L'ARS indique que 68% des contaminations sont dues à des variants, dont l'écrasante majorité aux mutations sud-africaines ou brésiliennes du Covid-19. Le taux a toutefois diminué de 4 points par rapport à la semaine précédente.

17:02 - Avec 24% de Français vaccinés la campagne progresse "moins vite" que prévu Presque 24% de la population française est vaccinée selon les informations de Santé publique France rapportées par le Bot du vaccin des Echos. Le chiffre ne semble pas satisfaire le gouvernement, lors d'une réunion du groupe LREM à l'Assemblée nationale, Jean Castex a indiqué au sujet de la vaccination : "Nous progressons moins vite que ce que nous pourrions" notamment à cause du produit AstraZeneca "qui est insuffisamment utilisé". "15 millions de nos concitoyens prioritaires qui n'ont pas encore reçu leur 1ère injection, il faut aller les chercher en priorité", a également regretté le Premier ministre. █████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 23,79 %

???? 15.873.161 injections réalisées (+88.120 en 24h)

???????? 6.869.427 injections réalisées (+41.005 en 24h)

⏱️ Au rythme actuel, il faudrait 207 jours pour que l’ensemble de la population ait reçu une dose, soit le 25 novembre 2021 — Bot du Vaccin (@BotDuVaccin) May 4, 2021

16:33 - Encore 303 cas pour 100 000 habitants dans les Hauts-de-France Trois départements des Hauts-de-France affichent un taux d'incidence supérieur à celui de la région, il s'agit de l'Oise (340), du Nord (308) et de l'Aisne (306). Bien qu'elle soit lente la diminution de l'indicateur se confirme. A l'échelle régionale 303 contaminations sont enregistrées pour 100 000 habitants. Les derniers chiffres de Santé publique France comptent 3351 personnes hospitalisées dont 162 admises dans la journée du 3 mai. Le service de réanimation accueille 661 patients depuis l'arrivée de 48 nouveaux malades ces dernières 24 heures. Les hôpitaux déplorent 8463 décès liés au coronavirus, c'est 44 de plus en une journée tandis que 33460 personnes sont sorties des établissements de santé, soit 82 de plus.

16:05 - "25 à 30 millions" de primo-vaccinés mais une situation "incertaine" à l'été Le Conseil scientifique dans son avis rendu public ce mardi fait un point prévisionnel sur le taux de protection des Français contre le virus que ce soit par la vaccination ou par l'immunité développée après une infection au Covid-19. "Début juin, on peut estimer qu’environ 25 à 30 millions des français auront reçu une première dose de vaccin. Par ailleurs, 20 à 25% de la population aura été infectée par le COVID-19" envisagent les experts mais "grande disparité générationnelle" sera toujours d'actualité. Du fait à l'été, la situation sanitaire restera "incertaine dans certains territoires" selon la circulation du virus, la propagation des variants, et le respect des gestes barrières.

15:37 - Le nombre de cas augmente à la prison de Montauban La prison de Montauban est devenue le terrain de jeu du Covid-19 depuis la détection d'un cluster le 21 avril. D'une vingtaine de cas détectés au départ, l'établissement pénitentiaire en compte une cinquantaine, la Dépêche précise toutefois que les comptes différent entre le syndicat de la CGT qui estime à 47 le nombre de cas positifs chez les détenus contre 28 cas selon la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse. En ce qui concerne les agents pénitentiaires ils sont unanimes, 13 surveillants ont été contaminés. "Nous poursuivons des campagnes de dépistage au profit des personnels et des personnes détenues. La situation est suivie par l’ARS", précise le direction régionale. Des mesures sanitaires ont été déployées pour éviter de faire circuler le virus : port d'un masque jetable obligatoire, pas de contact entre détenus positifs et négatifs, seuls les détenus négatifs peuvent se rendre au parloir.

15:09 - Six cas de variant indiens en Nouvelle-Aquitaine La Nouvelle-Aquitaine compte désormais six cas de variant indien selon un communiqué de l'ARS publié ce mardi. En plus du couple positif identifié dans le Lot-et-Garonne vers Villeneuve-sur-Lot et d'un cas près de Bordeaux, trois cas-contacts de l'homme contaminé dans la capitale girondine se sont également révélés positifs. Le criblage des tests a permis de confirmer la présence du variant indien Un quatrième cas-contact s'est de son côté montré positif au variant anglais.

14:41 - Jean Castex note "une amélioration réelle" Lors du réunion avec le groupe de La République en Marche à l'Assemblée nationale, Jean Castex a souligné "une amélioration réelle" de la situation sanitaire, "ce qui nous permet d'envisager les phases suivantes". Si le calendrier a été annoncé quelques détails restent à confirmés avant le 19 mai. Le Premier ministre a également mentionné le pass sanitaire, dont l'utilisation est validée par le Conseil scientifique. "L'idée serait de prévoir l'emploi de ce pass domestique pour les grands événements planifiables" a notamment indiqué Jean Castex à sa famille politique.

14:13 - Les Bouches-du-Rhône restent le territoire le plus touché de Paca Les Bouches-du-Rhône conservent leur position de département le plus touché de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le territoire observe tout de même une diminution progressive du taux d'incidence, il est notamment passé en-dessous de la barre des 400 cas, avec 353 contaminations pour 100 000 habitants. Les données de Santé publique France indiquent que 1442 personnes sont hospitalisées dans le département, dont 56 admises lundi 3 mai. En réanimation, 294 lits sont occupés depuis l'arrivée de 18 nouveaux patients hier. Les hôpitaux déplorent 3405 décès liés au coronavirus depuis le début de l'épidémie, c'est 17 de plus en 24 heures et 19350 personnes sont sorties guéries, soit 29 de plus.

13:44 - 33% des Corses ont reçu une première injection du vaccin La Corse reste la bonne élève de la vaccination en France avec 33% de la population à avoir reçu au moins une dose du vaccin. Plusieurs facteurs permettent à l'île de beauté d'afficher un tel score : sa population vieillissante composée pour 30% de personnes de plus de 60 ans, prioritaires pour recevoir les injections ; puis l'ouverture de la vaccination à tous les majeurs dans certains centres de l'île. Les chiffres pêchent tout de même sur la tranche des plus de 75 ans, avec seulement 67% de la cible vaccinée la Corse reste en dessous de la moyenne national. Un point sur lequel Bruno Manzi, président du conseil de l’ordre des médecins de Haute-Corse concentre les efforts.

13:16 - L'Institut Pasteur prévoit une baisse des admissions à l'hôpital Les dernières modélisations de l'Institut Pasteur prévoient une baisse des admissions à l'hôpital à l'échelle nationale. La tendance observée ces derniers jours semble se confirmer mais la décrue reste extrêmement lente dans les services de soins critiques. La levée des restrictions de déplacement pourrait ralentir la baisse des indicateurs sanitaires. Nos dernières projections sont en ligne (https://t.co/QqbygyODJ6). Notre modèle d’ensemble anticipe une baisse des admissions à l’hôpital au niveau national et dans toutes les régions métropolitaines. pic.twitter.com/4VGwWnekfS — Simon Cauchemez (@SCauchemez) May 4, 2021

12:48 - Les vaccins à ARNm moins efficaces contre les variants sud-africain et brésilien La capacité d'échapper à l'immunité des variants sud-africain et brésilien n'est toujours pas actée. Un groupe de chercheurs s'est penché sur la question et a étudié l'efficacité des vaccins à ARN messager. Les scientifiques ont recueilli les sérums de 99 personnes vaccinées avec une, puis deux injections avec Pfizer ou Moderna avant de tester leur capacité à lutter contre les mutations britanniques, sud-africaines et brésiliennes du virus. Leurs conclusions publiées dans la revue Cell, indiquent que l'efficacité des vaccins à ARNm reste intacte contre le variant anglais mais neutralise peu les virus sud-africains et brésiliens.

12:17 - Le Val-de-Marne affiche le taux d'incidence le plus élevé de France Le Val-de-Marne devient le département le plus touché de France et fait partie des trois derniers territoires à enregistrer une taux d'incidence supérieur au seuil des 400, avec 424 cas pour 100 000 habitants. Le dernier bilan de Santé publique France compte 888 personnes hospitalisées dont 44 admises hier. Du côté des réanimations 185 malades occupent les lits du service, 8 nouveaux patients les ont rejoints ces dernières 24 heures. Au total, le département déplore 2821 décès liés au coronavirus, c'est 12 de plus en une journée tandis que 12533 personnes ont quitté les hôpitaux, c'est 36 de plus.

11:49 - Le port du masque assoupli dans les Alpes-Maritimes Les Alpes-Maritimes prennent les devants et assouplissent le port du masque dès aujourd'hui. Un courrier du préfet de département, consulté par France Info Côte d'Azur, indique aux maires : "à compter du 4 mai, il ne sera plus obligatoire de porter le masque dans les espaces verts urbains (parcs, jardins et espaces aménagés en bord de cours d’eau) et du littoral (plages) et aux bords de plan d’eau (étangs, lacs et pièces d’eau des bases de loisirs)". Les maires sont libres de revenir sur cette annonce et de maintenir l'obligation du port du masque.