"DIRECT. Coronavirus en France : Omicron déjà sur le territoire ?"

COVID. Le variant Omicron continue d'inquiéter en France, dans un contexte de fort rebond épidémique et de mise en place de la campagne de rappel vaccinal pour tous les majeurs. Selon le ministère de la Santé, huit cas possibles de contamination au nouveau variant découvert en Afrique du Sud ont été repérés en France.

Sommaire Dernières infos sur le Covid en France

Cas, morts... Dernier bilan du coronavirus

Situation du Covid en France

Carte du coronavirus en France L'essentiel La flambée de l'épidémie de Covid-19 se poursuit en France. Les derniers chiffres de Santé publique France, communiqués ce dimanche 28 novembre, recensent 31 648 nouvelles contaminations en 24 heures, soit 5 570 de moins par rapport à samedi, mais 11 899 de plus par rapport à la semaine dernière. Le taux d'incidence national est désormais de 271,22 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants. Le bilan détaillé en bas de cette page.

Le variant Omicron, repéré dans plusieurs pays européens, pourrait également déjà être sur le territoire français. Selon le ministère de la Santé, huit cas "possibles" sont actuellement à l'isolement, des mesures d'identification étant déployées afin de déterminer si, positifs au Covid-19, ils ont été infectées par le nouveau variant. "Le séquençage des prélèvements de ces patients est priorisé ou en cours d’organisation afin de disposer d’une confirmation diagnostique dans les meilleurs délais", a notamment indiqué le ministère.

Au niveau européen, 13 cas ont été identifiés aux Pays-Bas, trois au Royaume-Uni, deux au Danemark, un cas "probable" en Suisse, un en Allemagne et en Belgique, en République Tchèque et en Italie.

En fin de semaine dernière, la France a décidé de prendre de nouvelles mesures pour prévenir l'arrivée du nouveau variant Omicron et enrayer sa propagation sur le territoire national. Ainsi, ce samedi 27 novembre, le ministère des Solidarités et de la Santé a décidé que : "Toute personne contact à risque d'un cas possible ou d'un cas confirmé du variant B1.1.529, indépendamment de son statut vaccinal, doit être considérée comme contact à risque élevé et doit ainsi être placée en quarantaine." Cette nouvelle mesure concerne donc tout le monde, peu importe le statut vaccinal.

En direct

Recevoir nos alertes live !

10:31 - Flou au sein de la communauté scientifique sur les risques du variant Omicron Invitée de LCI ce 29 novembre, Catherine Hill, épidémiologiste et biostatisticienne a souligné le flou qui règne au sein de la communauté scientifique sur le risque du variant Omicron de déclencher plus de formes graves : "Les risques augmentent tous les jours avec le variant Delta. On est déjà dans une situation pas particulièrement bonne. Peut-être que le variant Omicron est plus contagieux mais qu'il donne des maladies beaucoup moins graves ? Pour l'instant, on ne sait pas, donc on ne peut rien dire", a-t-elle notamment souligné. 10:13 - Le risque mondial lié au variant Omicron est "très élevé", alerte l'OMS L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a jugé dans une "note technique" publiée ce 29 novembre que le risque mondial lié au variant Omicron était "très élevé", indiquant encore qu'il pourrait déclencher "de graves conséquences" dans certaines régions du globe. "Omicron a un nombre sans précédent de mutations de pointe, dont certaines sont préoccupantes pour leur impact potentiel sur la trajectoire de la pandémie", a déclaré l'OMS. L'agence a précisé que les tests PCR étaient toujours efficaces face au nouveau variant et que les autres outils de diagnostic étaient actuellement étudiés, afin de déterminer s'ils restaient suffisants. 09:59 - "On fait tout pour" passer les fêtes sans plus de restrictions, assure Gérald Darmanin Invité de BFMTV/RMC ce 29 novembre, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a affirmé que le gouvernement "fait tout pour" éviter un tour de vis sanitaire au moment des fêtes de fin d'année. Il a également vanté la vaccination contre le Covid-19 : pour lui, c'est "une arme contre la restriction de liberté". 09:37 - Nouveau protocole sanitaire dans les entreprises Le nouveau protocole sanitaire dans les entreprises entre en vigueur aujourd'hui. Bien qu'il n'intègre pas, pour le moment, de retour au télétravail, plusieurs recommandations ont été martelées par le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Dans les cantines d'entreprise, il faudra désormais déjeuner en diagonale et respecter une distance de deux mètres. Les pots de départ ou de fin d'année, ainsi que tout autre moment de convivialité, ne sont pas recommandés. "S’ils sont tout de même organisés, ils doivent se faire dans le respect des gestes barrière, et notamment de la distance de deux mètres entre chaque personne lorsque le port du masque ne peut être assuré", a précisé Elisabeth Borne, ministre du Travail. Si votre enfant est positif, "l'un des parents qui restera à la maison pourra bénéficier d’indemnités journalières de la part de l’Assurance maladie. Ce n’est pas du chômage partiel, et vous devez voir avec votre employeur si vous pouvez télétravailler en gardant un enfant [...] Mais si vous avez un enfant en bas âge, ce n’est pas très commode. Dans ce cas-là, vous pouvez vous arrêter et bénéficier d’indemnités journalières", a précisé la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. 09:10 - "Il faut se préparer à monter le niveau des mesures restrictives" alerte Anne-Claude Crémieux, infectiologue Invitée de Radio Classique ce 29 novembre, Anne-Claude Crémieux, infectiologue, professeure en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis (Paris) et membre correspondant de l'Académie nationale de médecine, a alerté : "Il faut se préparer à monter le niveau des mesures restrictives", a-t-elle estimé. Concernant un tour de vis sanitaire au moment des fêtes de fin d'année, "attendons de voir. La situation est très incertaine", a-t-elle encore ajouté. 09:00 - Huit cas "possibles" du variant Omicron en France Ce 28 novembre au soir, dans un communiqué, la direction générale de la santé (DGS) a annoncé que "huit cas possibles" du variant Omicron avaient été "repérés" en France. Les huit personnes concernées avaient séjourné en Afrique Australe au cours des quatorze derniers jours et, testés positifs à leur retour, ont été placé immédiatement en quarantaine, comme leur entourage. La direction a précisé que ces potentiels cas "nécessitent une confirmation par séquençage, ce qui peut prendre plusieurs jours", indiquant encore que le "séquençage des prélèvements de ces patients est priorisé ou en cours d’organisation afin de disposer d’une confirmation diagnostique dans les meilleurs délais." Pour rappel, des mesures de restrictions de voyage ont été mises en place en France : l'ensemble des vols en direction de sept pays de l'Afrique Australe a ainsi été suspendu, du 26 novembre au 1er décembre. 08:52 - Nouveau protocole sanitaire dans les écoles Le nouveau protocole sanitaire pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 dans les écoles entre vigueur ce lundi 29 novembre. Sa mesure principale : la fin des fermetures automatiques de classe dès que qu'un élève est positif - à la place, les élèves devront réaliser un test PCR ou antigénique, attendre le résultat chez eux, et revenir en cours s'ils sont négatifs. Par ailleurs, si plusieurs cas positifs sont détectés dans une classe, l'Agence régionale de santé décidera si la classe fermera, ou non. Dans les collèges et lycées, cependant, la règle ne change pas. A l'échelle nationale, le protocole sanitaire reste celui de niveau 2 - autrement dit, si les cours sont en présentiel, le masque y est obligatoire. 08:42 - Emmanuel Macron a reçu sa dose de rappel Le président de la République, âgé de 43 ans, a annoncé sur son compte Twitter avoir reçu sa dose de rappel, en même temps que son vaccin contre la grippe. Il avait fait sa deuxième dose le 31 mai dernier. Rappel vaccinal ✅

Vaccin contre la grippe ✅ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 29, 2021

En savoir plus

Selon les dernières données de Santé publique France, communiquées dimanche 28 novembre, 31 648 cas supplémentaires ont été enregistrés, soit 5 570 de mois qu'hier , mais 11 899 cas supplémentaires par rapport à la semaine dernière. Ces dernières 24 heures, 23 personnes sont décédées des suites du Covid-19 à l'hôpital, ce sont 11 de moins qu'hier et 66 de plus que dimanche dernier. Dans les hôpitaux, la situation continue de s'aggraver. En 24 heures, 224 nouveaux patients ont été admis, soit 164 de moins qu'hier, et 66 de plus que dimanche dernier. Voici le bilan détaillé :

7 620 048 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 31 648 de plus

118 894 décès au total (Ehpad compris), soit 23 de plus

91 982 décès à l'hôpital, soit 23 de plus

26 912 décès en Ehpad (non actualisé)

9 381 personnes actuellement hospitalisées, soit 110 de plus

1632 personnes actuellement en réanimation, soit 15 de plus

224 nouveaux admis à l'hôpital (-164) et 42 en réanimation (-60)

435 119 personnes sorties de l'hôpital, soit 92 de plus

Taux de positivité des tests : 5,5%, soit 0,07 point de plus

Taux d'incidence : 271,22 cas/100 000, soit 20,17 point de plus

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 25 novembre, "la circulation du SARS-CoV-2 s’est fortement accélérée sur l’ensemble du territoire métropolitain et la hausse des nouvelles hospitalisations et des admissions en soins critiques s’est accentuée". En moyenne, 18 520 cas étaient diagnostiqués chaque jour et le taux d'incidence dépassait les 150 cas positifs pour 100 000 habitants dans toutes les régions, excepté en Bretagne (141) et en Normandie (120).

En métropole, le taux d’incidence augmente en semaine 45 et passe à 193 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 125 en S45, soit +55%). Le taux de dépistage était de 3 948/100 000 (+18% par rapport à la S45). Le taux de positivité aux tests était en hausse (4,9%, vs 3,7% en S45). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 30-39 ans (268, +48%), les 40-49 ans (225, +54%) et les 20-29 ans (217, +44%).

augmente en semaine 45 et passe à 193 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 125 en S45, soit +55%). Le taux de dépistage était de 3 948/100 000 (+18% par rapport à la S45). Le taux de positivité aux tests était en hausse (4,9%, vs 3,7% en S45). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 30-39 ans (268, +48%), les 40-49 ans (225, +54%) et les 20-29 ans (217, +44%). Le nombre d’hospitalisations en hausse. Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 2 899 nouvelles hospitalisations en S46 (+20% par rapport à S45, où 2 409 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 664 nouvelles admissions en services de soins critiques (+16% par rapport à S45, où 572 patients Covid étaient admis en soins critiques).

Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 2 899 nouvelles hospitalisations en S46 (+20% par rapport à S45, où 2 409 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 664 nouvelles admissions en services de soins critiques (+16% par rapport à S45, où 572 patients Covid étaient admis en soins critiques). Le variant Delta du coronavirus est toujours majoritaire en France, identifié à plus de 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash.

identifié à plus de 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 23 novembre, la couverture vaccinale à partir de vaccin anti-Covid était estimée à 77,1% de la population pour au moins une dose, de 75,5% pour une vaccination complète. Chez les 65 ans et plus, 35,5% d'entre eux s'étaient fait injecter une dose de rappel.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.