"DIRECT. Coronavirus en France : Omicron tout proche, les cas continuent de grimper"

COVID. Le nouveau variant du coronavirus, Omicron, inquiète jusqu'en France où les autorités ont déjà pris des mesures. Ce nouveau variant sud-africain approche des frontières alors que le nombre de cas de Covid-19 continue de croître chaque jour dans le pays...

Carte du coronavirus en France L'essentiel La France, déjà en résistance face à une 5e vague de coronavirus particulièrement virulente, va-t-elle être touchée elle aussi par un nouveau variant du Covid ? Le variant Omicron du Covid-19, détecté cette semaine et en provenance d'Afrique du Sud, menace jusqu'à l'Hexagone où les autorités ont décidé de suspendre les vols depuis et vers sept pays d'Afrique Australe en fin de semaine. Selon les premières données disponibles, ce variant B 1.1.529, considéré comme "préoccupant" par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), se trouve déjà à nos frontières, avec un cas avéré en Belgique. 61 passagers en provenance d’Afrique du Sud ont aussi été testés positifs à Amsterdam, on craint le confirmation d'autres cas en Allemagne. Aucun cas n'a été détecté en France pour le moment.

On ne connaît pas encore la capacité de résistance du variant Omicron aux vaccins contre le coronavirus. La vaccination de rappel s’ouvre en tout cas dès ce samedi à tous les adultes en France, suivant les annonces du ministre de la Santé Olivier Véran cette semaine. Pour rappel, la 3e dose de vaccin va devenir obligatoire pour tous les adultes de plus de 18 ans 7 mois après la dernière dose reçue pour conserver le pass sanitaire. Le droit à la vaccination est ouvert au bout de 5 mois. Des centaines de milliers de rendez-vous ont été pris dans les derniers jours dans le pays.

La flambée de l'épidémie de Covid se poursuit en France. Les derniers chiffres de Santé publique France, communiqués ce vendredi, recensent 34 436 nouvelles contaminations en 24 heures, soit encore près de 1000 de plus par rapport à jeudi et 13 000 de plus par rapport à la semaine dernière. Le taux d'incidence national est désormais de 231,3 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants. Le bilan détaillé en bas de cette page.

13:18 - 61 cas positifs parmi les passagers de deux vols arrivés à Amsterdam en provenance d'Afrique du Sud Ce samedi matin, l'inquiétude monte aux Pays-Bas. 61 passagers de deux vols en provenance d'Afrique du Sud ont été testés positifs au coronavirus. L'autorité sanitaire néerlandaise (GGD) analyse désormais les résultats pour rechercher le nouveau variant Omicron. GGD a précisé que ces 61 personnes testées positives ont été placées en quarantaine dans un hôtel proche de l'aéroport d'Amsterdam-Schipol. Les 531 autres passagers ont été testés négatifs. Passengers of two flights from South Africa are currently being transferred to a secure location at Schiphol. Everything is done carefully and that's why it took some time. Passengers are provided with food and drinks. They will be tested on the coronavirus. — Schiphol (@Schiphol) November 26, 2021 12:57 - Variant Omicron : pour Jean-Louis Teboul, "il ne faut pas paniquer" Jean-Louis Teboul, chef du service réanimation à l’hôpital Bicêtre à Paris, s’est voulu rassurant ce samedi matin, sur LCI. Face à l’inquiétude grandissante à propos du nouveau variant Omicron, il a assuré qu’il "ne faut pas paniquer". S’il ne sait pas si fermer les frontières va limiter la propagation, il estime, en revanche, que « les mesures qui ont été prises avant-hier, normalement, doivent aussi marcher sur ce variant, même s’il arrive en France ». En outre, Jean-Louis Teboul a insisté sur l’importance des doses de rappel : "Cette dose de rappel va nous protéger." 12:37 - Olivier Véran annonce que trois millions de rendez-vous pour des doses de rappel ont été pris Ce samedi 27 novembre, Olivier Véran a annoncé sur son compte Twitter que trois millions de rendez-vous pour des doses de rappel ont été réservés depuis jeudi. Le ministre des Solidarités et de la Santé a également rappelé que "ce samedi, la vaccination s'ouvre à tous dès 18 ans". Ce samedi, la vaccination de rappel s’ouvre à tous dès 18 ans.

19 millions d’entre nous sont d’ores et déjà éligibles et pourront se faire vacciner chez leur pharmacien, leur médecin ou en centre.

3 millions de rdv ont été pris depuis jeudi.

Ne baissons pas la garde ! — Olivier Véran (@olivierveran) November 27, 2021 12:11 - Doctolib annonce plus d'un millions de rendez-vous pris ce vendredi pour une dose de rappel LCI rapporte que 1.169.392 rendez-vous pour une dose de rappel ont été réservés sur Doctolib ce vendredi 26 novembre. La plateforme avait déjà enregistré pas moins 1,2 millions de réservations jeudi. 11:39 - Un premier cas du variant Omicron détecté en Allemagne Les autorités régionales ont annoncé ce samedi 27 novembre qu'un premier cas du variant Omicron a été détecté en Allemagne, dans l'état de Hesse. Il s'agit d'une personne rentrée récemment d'Afrique du Sud selon les premières informations communiquées par les autorités locales. 10:37 - 61 passagers en provenance d'Afrique du Sud testé positifs à Amsterdam Ces derniers jours, le variant baptisé Omicron a été détecté en Afrique du Sud, et plusieurs cas ont été signalés à travers le monde et notamment en Belgique. Ce samedi, c'et à Amsterdam, au Pays-Bas que 61 passagers en provenance d'Afrique du Sud ont été testés positifs au nouveau variant du Covid-19. Tous ont été placés en quarantaine dans un hôtel proche de l'aéroport. 10:23 - Une étude de l'institut Pasteur précise les lieux de contamination Face à la nouvelle vague épidémique, l'institut Pasteur a souhaité mettre en garde sur les lieux où la circulation du virus était plus importante, dont les résultats ont été publiés dans une étude, vendredi 26 novembre. Les experts nous expliquent notamment que le risque de contracter le Covid-19 augmentait de 340 % lors d'une fête privée ou lors d'une virée en boite de nuit, contre 20% dans le métro et 30% dans le TGV. 09:56 - Air France souhaite renforcer ses vols d'ici la fermeture des frontières aériennes du Maroc La compagnie Air France a réagi auprès de l’Agence France presse (AFP) après la décision du Maroc de suspendre les vols en provenance et à destination de la France. Ainsi, comme le rapporte LCI, Air France a décidé et de maintenir et de renforcer "si nécessaire" l’intégralité de ses vols d’ici dimanche soir et la fermeture des frontières aériennes entre les deux pays. La compagnie a précisé : "Afin de faciliter le retour de ses clients, Air France maintient son programme de vols de et vers le Maroc les 26, 27 et 28 novembre 2021 et le renforcera si nécessaire." 09:27 - Un vaccin contre le variant Omicron ? Face à l'arrivée du variant détecté en Afrique du Sud, les laboratoires Moderna et Pfizer ont annoncé la possibilité de produire, en quelques semaines, un nouveau vaccin spécifique à la nouvelle mutation. Dans un communiqué, Moderna a souligné "sa capacité à faire passer de nouveaux candidats au stade des essais cliniques en 60-90 jours". We just announced our strategy to address the omicron (B.1.1.529) SARS-CoV-2 variant. Read more: https://t.co/dKzD3YFUV2 pic.twitter.com/j64Y0DuR7a — Moderna (@moderna_tx) November 26, 2021 08:50 - Où se trouve le variant Omicron dans le monde ? Vendredi 26 novembre, l'Agence de santé de l'Union européenne a souhaité alerter sur les risques du variant Omicron, apparu en Afrique du Sud. Dans ce pays, une soixantaine de cas ont déjà été détectés vers Johannesburg. Puis, il a été vu au Botswana, à Hong-Kong, en Israël, et plus près de nous, en Belgique. 08:20 - Le risque du variant Omicron jugé "élevé à très élevé" Il a été baptisé "Omicron" et vient d'Afrique du Sud. Vendredi 26 novembre, dans la soirée, l'Agence de santé de l'Union européenne a estimé que le risque de ce nouveau variant, détecté en Belgique notamment, avait désormais "un risque jugé élevé à très élevé".

Selon les dernières données de Santé publique France, communiquées vendredi 26 novembre, 34 436 cas supplémentaires ont été enregistrés, soit 972 de plus qu'hier et 13 216 cas supplémentaires par rapport à la semaine dernière. Ces dernières 24 heures, 60 personnes sont décédées des suites du Covid-19 à l'hôpital, ce sont 12 de moins qu'hier et trois de plus que vendredi dernier. Dans les hôpitaux, la situation continue de s'aggraver. En 24 heures, 744 nouveaux patients ont été admis, soit 34 de moins qu'hier, et 181 de plus que vendredi dernier. Voici le bilan détaillé :

7 551 182 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 34 436 de plus

118 837 décès au total (Ehpad compris), soit 60 de plus

91 925 décès à l'hôpital, soit 60 de plus

26 912 décès en Ehpad (non actualisé)

9 181 personnes actuellement hospitalisées, soit 200 de plus

1563 personnes actuellement en réanimation, soit 64 de plus

744 nouveaux admis à l'hôpital (-34) et 176 en réanimation (+37)

434 775 personnes sorties de l'hôpital, soit 465 de plus

Taux de positivité des tests : 5,29%, soit 0,15 point de plus

Taux d'incidence : 231,3 cas/100 000, soit 18,13 point de plus

Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 25 novembre, "la circulation du SARS-CoV-2 s’est fortement accélérée sur l’ensemble du territoire métropolitain et la hausse des nouvelles hospitalisations et des admissions en soins critiques s’est accentuée". En moyenne, 18 520 cas étaient diagnostiqués chaque jour et le taux d'incidence dépassait les 150 cas positifs pour 100 000 habitants dans toutes les régions, excepté en Bretagne (141) et en Normandie (120).

En métropole, le taux d’incidence augmente en semaine 45 et passe à 193 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 125 en S45, soit +55%). Le taux de dépistage était de 3 948/100 000 (+18% par rapport à la S45). Le taux de positivité aux tests était en hausse (4,9%, vs 3,7% en S45). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 30-39 ans (268, +48%), les 40-49 ans (225, +54%) et les 20-29 ans (217, +44%).

augmente en semaine 45 et passe à 193 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 125 en S45, soit +55%). Le taux de dépistage était de 3 948/100 000 (+18% par rapport à la S45). Le taux de positivité aux tests était en hausse (4,9%, vs 3,7% en S45). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 30-39 ans (268, +48%), les 40-49 ans (225, +54%) et les 20-29 ans (217, +44%). Le nombre d’hospitalisations en hausse. Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 2 899 nouvelles hospitalisations en S46 (+20% par rapport à S45, où 2 409 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 664 nouvelles admissions en services de soins critiques (+16% par rapport à S45, où 572 patients Covid étaient admis en soins critiques).

Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 2 899 nouvelles hospitalisations en S46 (+20% par rapport à S45, où 2 409 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 664 nouvelles admissions en services de soins critiques (+16% par rapport à S45, où 572 patients Covid étaient admis en soins critiques). Le variant Delta du coronavirus est toujours majoritaire en France, identifié à plus de 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash.

identifié à plus de 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 23 novembre, la couverture vaccinale à partir de vaccin anti-Covid était estimée à 77,1% de la population pour au moins une dose, de 75,5% pour une vaccination complète. Chez les 65 ans et plus, 35,5% d'entre eux s'étaient fait injecter une dose de rappel.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.