"DIRECT. Coronavirus en France : pas loin d'un million de contaminations par jour, selon Véran"

COVID. Le pic des contaminations liées à l'épidémie de Covid-19 en France devrait être atteint dans quelques jours. Le ministre de la Santé a indiqué ce mercredi 12 janvier qu'il est possible que le pic soit suivi plateau, ce qui serait délétère.

En direct

Recevoir nos alertes live !

10:34 - "Nous voulons maintenir l'école ouverte" martèle Olivier Véran Au micro de Franceinfo, Oliver Véran a défendu le protocole sanitaire à l'école, expliquant qu'avec les dernières mesures mises en place à l'école, nous voulons freiner le virus, mais nous ne voulons pas freiner l'éducation plus que nécessaire". Et d'ajouter : "Il a fallu, de façon pragmatique, réévaluer notre capacité à la fois de protéger l'école, de protéger les familles, de protéger les enfants. Je salue la mobilisation des personnels enseignants, des parents d'élèves et encore une fois, de tous les acteurs qui nous permettent de réaliser cela. Je suis convaincu que le dispositif autotest distribué gratuitement dans les pharmacies pour les familles est un dispositif qui va nous permettre de maintenir la scolarisation des enfants."

10:16 - "Le taux d'immunité conféré par les contaminations et la vaccination est extrêmement élevé dans notre pays" Sur Franceinfo, Olivier Véran a indiqué que "le "taux d'immunité conféré par les contaminations et la vaccination est extrêmement élevé dans notre pays" : "Par exemple, on estime qu'il y a environ 4 millions de Français qui relevaient de la troisième injection et qui, parce qu'ils ont été infectés par Omicron, ont acquis une immunité qui leur permet de valider leur pass sanitaire". En outre, "ils n'ont pas besoin de dose de rappel, grâce à la règle 1 infection = 1 injection". Et de nuancer : "Est-ce que c'est une immunité contre tous les variants ? Non, on l'a vu avec Omicron, qui déjoue l'immunité acquise par les Français jusqu'ici...mais qui provoque moins de formes graves". Somme toute, les Français au schéma vaccinal complet ou qui ont été infectés possèdent une "immunité contre la forme grave, pas contre l'infection".

10:02 - 40 000 nouvelles primo-vaccinations chaque jour En France, ce sont "plus de 40 000" primo-injections qui sont effectuées chaque jour, a assuré Olivier Véran sur Franceinfo. Un chiffre nettement supérieur aux "20 000 primo-injections d'adultes par jour" d'il y a quelques semaines. Et le ministre de se féliciter : "Hier, c'était 48.000, en incluant les enfants. Comme il nous reste environ 4 millions, 4 millions et demi de Français non-vaccinés, à ce rythme-là, dans trois mois, tout le monde sera vacciné"

09:45 - Entre 500 000 et 700 000 personnes risquent se voir leur pass désactivé au 15 janvier Au micro de Franceinfo, le ministre de la Santé et des Solidarités a indiqué qu'entre 500 000 et 700 000 personnes pourraient voir leur pass sanitaire être désactivé au 15 janvier. Un chiffre qu'Olivier Véran relativise : "Parmi ces 500 000 à 700 000 Français, il y en a un nombre conséquent qui, en fait, ont présenté une infection qui n'a pas encore mis la preuve de leur infection dans leur système Tous Anti Covid", explique-t-il.

09:32 - Le taux de rappel à 98% chez les plus de 65 ans Chez les 65 ans et plus qui devaient faire leur rappel à la mi-décembre, le taux de rappel a atteint les 98%, s'est félicité Olivier Véran ce mardi : "On est presque à cent pour cent. Et pour les plus de 65 ans qui sont à trois mois de leur dernière injection, on est à près de 90%. Cela veut dire que le rappel que le rappel est la règle et que le non rappel est l'exception".

09:24 - Olivier Véran ne veut pas "deux files devant les pharmacies" Le ministre de la Santé a été questionné ce mercredi sur une hypothèse qui est mise sur la table par certains praticiens de santé, pour améliorer la campagne de dépistage : la distinction des vaccinés et non vaccinés pour prendre en charge médicalement plus rapidement les non vaccinés testés positifs. ""Il ne faut pas deux files devant les pharmacies ou les laboratoires. [...] Ils sont face à un rush impressionnant. Ce n'est pas aujourd'hui dans les objectifs".

09:16 - La fin de l'épidémie de Covid en France cette année ? Le ministre de la Santé a souhaité se montrer plutôt optimiste ce matin sur France Info, réitérant ce qu'il avait déjà dit au JDD il y a quelques jours : il pourrait s'agir de la dernière vague de l'épidémie. "S'il n'y a pas de nouveau variant, il y aurait peut être une resucée du virus l'hiver prochain, mais elle ne donnerait pas lieu à une nouvelle vague épidémique", a-t-il indiqué.

09:13 - Le ministre évoque la disparition du pass sanitaire sous condition "Lorsque l'urgence sanitaire ne sera plus une évidence, le pass vaccinal disparaitra. Il sera de toute façon limité dans le temps, la loi nous y oblige", a tenu à préciser ce matin Olivier Véran, conscient que l'opposition a fait de cette conditionnalité un point impérieux. "Le pass vaccinal va de pair avec l’urgence sanitaire.", a-t-il dit.

09:10 - "On pourrait s'attendre à être bientôt sur une forme de pic", dit Véran "Le variant Omicron a beaucoup circulé. Si on suit les courbes constatées dans certains pays qui nous précèdent, on pourrait s'attendre à être bientôt sur une forme de pic. Un pic ou un plateau ? Je ne peux pas encore vous le dire", a ajouté le ministre de la Santé sur France Info. Si l'épidémie reste sur un plateau, alors le nombre de cas de contamination ne baissera que très lentement, ce qui serait une très mauvaise nouvelle pour les hôpitaux, qui devront faire face à une surcharge de certains services durant de longues semaines.