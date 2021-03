"DIRECT. Coronavirus en France : peur sur l'hôpital, les mesures étendues ?"

CORONAVIRUS. Plusieurs professionnels de santé ont lancé des appels de détresse concernant les services hospitaliers, débordés par la troisième vague du Covid-19. Dans ce contexte, les mesures en place depuis une semaine pourraient être étendues.

10:09 - Face à la circulation du virus dans les écoles, les vacances scolaires avancées au 2 avril à Paris ? En une semaine, les fermetures de classe se sont multipliées en particulier dans les régions confinées. Les établissements deviennent après les réanimations le secteur que le gouvernement surveille de près mais refuse de fermer. Hier, Valérie Pécresse a soumis l'idée d'avancer les vacances scolaires de 15 jours pour qu'elles débutent au 2 avril et permettent de calmer la circulation de virus chez les plus jeunes. Gabriel Attal a répondu ce matin sur France Inter : "Toutes les propositions sont utiles surtout quand elles ne nient pas la réalité des faits". Il rappelle tout de même le credo de l'exécutif : fermer en "ultime recours". Le gouvernement réfléchirait sur la question qui apparait comme une mesure forte sans renvoyer à une fermeture. L'épidémiologiste, Dominique Costagliola, est plus radicale et demande une fermeture totale des établissements rappelant que si l'on souhaite éviter cette décision, il "faut alors s'en donner les moyens".

09:33 - En réa, "ce ne sont pas les lits ou les respirateurs qui manquent, mais les ressources humaines" L'ARS d'Ile-de-France a demandé aux établissements de santé franciliens "d'anticiper une montée en charge du nombre de lits" dans l'idée d'ouvrir 2200 nouvelles places disponibles. Mais le directeur, Aurélien Rousseau est conscient du manque des bras, "ce ne sont pas les lits ou les respirateurs qui manquent, mais les ressources humaines". Deux options s'offrent alors aux hôpitaux . La première reste la mobilisation des soignants de médecine et des blocs opératoires, ce qui implique une déprogrammation des interventions médicales et chirurgicales jusqu'à 80%, une mesure prévue dans les projets jours selon les Echos et LCI. La seconde, consiste a transférer des patients d'autres régions vers l'Ile-de-France. L'ARS demande dans ce cas aux hôpitaux de faire savoir si et dans quelles mesures elles peuvent venir en soutien aux établissements franciliens. Dans un cas comme dans l'autre il s'agit de concentrer les efforts pour répondre aux besoins de réanimations au détriment d'autres services.

09:07 - La situation dans les écoles suscite l'inquiétude Epargnés par la fermeture, les écoles font l'objet de fortes inquiétudes alors que les contaminations au Covid-19 y explosent ces dernières semaines. Rien qu'en sept jours, le nombre de cas positifs recensés en milieu scolaire est passé de 9 000 à 15 000. Actuellement 2 018 classes sont fermées. Malgré ces chiffres, Jean-Michel Blanquer multiplie les messages rassurant, estimant que le Covid se propage moins à l'école qu'à l'extérieur et qu'il n'y a donc pas lieu de fermer les établissements scolaires. Une position qui ne fait pas l'unanimité, au sein même du gouvernement. "Jean-Michel Blanquer est dans le déni de ce qui se passe dans les écoles", estime une source gouvernementale citée par l'Agence France-Presse (AFP), estimant que le "message lui a été passé d'être plus précis dans les chiffres et d'évoquer la réalité de ce qu'il se passe dans les écoles plutôt que d'essayer de faire croire l'inverse".