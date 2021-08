"DIRECT. Coronavirus en France : plus de 10 000 patients à l'hôpital, dernier bilan"

COVID. En France, 10 151 personnes sont actuellement hospitalisées, une première depuis juin. La ministre des Armées a annoncé l'envoi de 100 tonnes d'oxygène en Martinique, où les hôpitaux sont submergés par l'afflux de malades.

Carte du coronavirus en France L'essentiel Les infos du mardi 17 août La situation sanitaire continue de se dégrader en France. Le dernier bilan de l’épidémie de coronavirus fait état de plus de 10 000 patients actuellement hospitalisés, une première depuis juin. Même tendance à la hausse en réanimation avec 1 908 personnes prises en charge dans ces services. "L’hôpital est rempli de malades qui avaient peur du vaccin au lieu d'avoir peur du virus. C'est insupportable, parce que c'est évitable", a déploré le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur Twitter, lors de son déplacement aux Antilles. Consultez le détail du bilan de l’épidémie de Covid-19 ci-dessous.

Après la Martinique et la Guadeloupe, le couvre-feu a été avancé à Saint-Barthélemy, passant de 22 heures à 20 heures. L’île fait face actuellement à une "forte dégradation de la situation hospitalière", selon les autorités sanitaires, qui rappellent que "l'ensemble des établissements de restauration doivent être fermés à 20 heures à Saint-Barthélemy, comme à Saint-Martin".

La vaccination contre le coronavirus sera bientôt obligatoire pour se rendre en Nouvelle-Calédonie. L’objectif de la mesure, éviter la propagation du variant Delta sur le territoire, où le sas sanitaire est fragilisé. Le projet sera adopté mercredi, a indiqué le gouvernement collégial. "Un renforcement des critères d'entrée, qui vont devenir beaucoup plus rigoureux", va également entrer en vigueur.

15:21 - 277 patients en réanimation en Occitanie Au 16 août, en Occitanie, 277 patients étaient pris en charge dans les services de réanimation, avec 22 nouvelles entrées en 24 heures. Au total, selon le dernier bilan de l’épidémie de coronavirus en France, 1 162 personnes étaient toujours hospitalisés dans la région, avec 94 nouveaux admis en 24 heures. Le taux d'occupation des lits de réanimation, à l'échelle régionale, était de 58,4%. 15:02 - Faut-il vacciner les enfants ? Avec la progression du variant Delta, notamment chez les plus jeunes, la question de la vaccination des enfants contre le coronavirus est revenue au premier plan. "On s'est tué à dire pendant des mois, nous les pédiatres, que les enfants ne jouaient pas de rôle dans la dynamique de l'épidémie, ce qui était exactement vrai. Mais avec le variant Delta, on ne peut plus affirmer la même chose. (…) Qu'on envisage la vaccination des enfants avec le variant Delta, ça me parait une évidence scientifique", a ainsi estimé le pédiatre Robert Cohen, interrogé sur France Inter. 14:41 - Le bilan des hospitalisations en Corse Selon le dernier bilan du Covid-19 en Corse, au 16 août, le nombre de personnes hospitalisées dans la région est de 84 patients, avec 11 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 18 malades sont en réanimation, avec 2 nouvelles entrées dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation, à l'échelle régionale, est de 100%. Le dernier taux d'incidence mesuré dans la région est de 532,4 cas pour 100 000 habitants. 14:20 - Des créneaux de vaccination dédiés aux 12-17 ans dans le Bas-Rhin Face à la quatrième vague de l’épidémie de coronavirus, qui a fait repartir à la hausse le nombre de nouveaux cas, les autorités sanitaires mettent l’accent sur la vaccination, notamment auprès des plus jeunes. Dans le Bas-Rhin, l’Agence régionale de santé du Grand Est dédie des créneaux de vaccination pour les 12-17 ans, du 25 août au 11 septembre, tous les mercredis et samedis après-midi. 14:01 - Un centre de vaccination vandalisé près de Toulouse Un centre de vaccination contre le coronavirus de Saint-Orens-de-Gameville, près de Toulouse (Haute-Garonne), a été vandalisé dans la nuit de lundi à mardi. Selon la maire de la commune, 500 doses de vaccins ont été détruites. Le saccage n’a pas été revendiqué. Une enquête est confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Toulouse et à la brigade des recherches de Villefranche-de-Lauragais. Les vaccinations devraient reprendre "avant la fin de la semaine", selon la maire. 13:40 - La variant Delta, un plus grand danger pour les enfants et ados ? Avec l’offensive du variant Delta, toutes les catégories d’âge sont touchées par l’augmentation des cas de Covid-19 en France. C’est aussi le cas des enfants, catégorie de population très surveillée. Pour Daniel Lévy-Bruhl, épidémiologiste, la forte transmissibilité du variant Delta fait augmenter les contaminations dans toutes les tranches d’âge, et les enfants n’échappent pas à la règle. "On s’attend à voir une augmentation de la circulation du virus aussi chez les enfants, d’autant plus que c’est une tranche qui ne bénéficie pas de la protection vaccinale", explique-t-il dans les colonnes de Ouest France. 13:21 - 100 tonnes d'oxygène pour la Martinique Ce lundi, la ministre des Armées Florence Parly a annoncé au micro de France info que 100 tonnes d'oxygène seront disponibles "d'ici la fin de la semaine" en Martinique. "L'un des bâtiments de la Marine nationale, basé à Fort-de-France, a appareillé hier depuis la Guyane pour acheminer plus de 100 tonnes d'oxygène vers la Martinique", a-t-elle ajouté au micro de nos confrères. Elle a expliqué que cet oxygène permettra d'assurer "le bon fonctionnement des [vingt] lits de réanimation" qui ont été déployés par l'armée pour lutter contre la quatrième vague de Covid-19 qui fait des ravages depuis plusieurs semaines dans les Antilles. 13:03 - La troisième dose, "pas une priorité", selon le directeur de deux Ehpad en Mayenne Pascal Daubert, directeur de deux établissements pour personnes âgées, a indiqué, auprès de France Bleu Mayenne, qu’il était préférable de se concentrer sur la vaccination des derniers résidants qui n’auraient toujours pas reçu leurs deux doses. 12:22 - Le couvre-feu avancé à Saint-Barthélemy Selon les autorités sanitaires de Saint-Barthélemy, l’île est confrontée à une "forte dégradation de la situation hospitalière". Dans ce contexte, le préfet a décidé d’avancer le couvre-feu, actuellement en vigueur à 22 heures à 5 heures du matin. Les déplacements seront désormais interdits entre 20 heures et 3 heures de matin. "L'ensemble des établissements de restauration doivent être fermés à 20 heures à Saint-Barthélemy, comme à Saint-Martin", précise la préfecture, et des contrôles seront opérés par la gendarmerie nationale. 12:01 - Un cluster dans une colonie de vacances en Bretagne Au moins 68 cas de coronavirus ont été détectés au sein d’une colonie de vacances à Belle-Île-en-Mer, en Bretagne, sur 171 enfants. Les enfants contaminés sont âgés de 10 à 17 ans, précise LCI, et ont interdiction de sortir de l’établissement qui les héberge. Un bateau sera spécialement affrété par les autorités pour l’ensemble de la colonie de vacances. "Les enfants ne vont pas utiliser le bateau qui transporte à la fois les véhicules et le grand public. Ils prendront une navette qui est spécialement dédiée pour eux. L'intérêt, c'est vraiment qu'ils ne soient pas mélangés avec la population générale", explique Thibault Grollemund, maire DVG de Palais, Belle-Île-en-Mer. 11:43 - Une immunité collective qui "dépend de l’engagement de chacun" Face à la quatrième vague de l’épidémie de coronavirus en France, le gouvernement intensifie ses appels à la vaccination. Pour Enrique Casalino, infectiologue et chef des urgences de l'hôpital Bichat à Paris, l’avancée de la campagne de vaccination est avant tout une question "d’engagement". "Avec le variant Delta, pour atteindre l'immunité collective, on devrait être à 90, 95 % de vaccinés : tout est faisable cela dépend de l'engagement de chacun", a-t-il assuré au micro de Radio Classique. 11:40 - Une "hécatombe" en Martinique La quatrième vague de l’épidémie de coronavirus frappe de plein fouet la Martinique. En déplacement sur l’île jeudi dernier, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a alerté sur une possible "vague de décès inédite" liée à l’épidémie. Ce que confirme l’animatrice d’une radio locale, RCI, dont l’une des missions consiste à annoncer les noms des personnes décédées sur l’île à l’antenne. "C’est une hécatombe. D’habitude, on a au maximum 30-35 avis. Là aujourd’hui j’en avais 69, et deux autres sont arrivés entre-temps", explique Francine-Julie Jean-Gilles à Sud-Ouest. LIRE PLUS

Selon le dernier bilan de l’épidémie de coronavirus en France, en date du 16 août, 5 829 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures, soit 54 de plus que lundi dernier. La moyenne des contaminations sur sept jours passe ainsi à 23 704 cas, contre 23 697 la veille, soit 722 de plus que la semaine dernière, confirmant une tendance à la hausse. De même, les hospitalisations continuent d’augmenter, avec 551 hospitalisations de plus en 24 heures, et 105 entrées de plus en réanimation. Tous les chiffres :

6 476 864 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 5 829 de plus

112 733 décès au total (Ehpad compris), soit 96 de plus

86 228 décès à l'hôpital, soit 96 de plus

10 151 personnes actuellement hospitalisées, soit 353 de plus

1908 personnes actuellement en réanimation, soit 56 de plus

950 nouveaux admis à l'hôpital (+551) et 178 en réanimation (+105)

398 924 personnes sorties de l'hôpital, soit 479 de plus

Taux de positivité des tests : 3,53%, soit -0,13 points de moins

Taux d'incidence : 244,07 cas/100 000, soit -1,57 points de moins

Santé publique France dresse chaque semaine un rapport plus complet sur le coronavirus en France, généralement publié le jeudi soir. Dans son point épidémiologique, publié jeudi 12 août 2021, pour la semaine 31 (du 2 au 8 août). L'agence dit avoir observé une "augmentation très modérée du taux d’incidence (236/100 000, +4%) sur le territoire." Cependant, le même rapport reconnaît la "persistance d'une forte augmentation des hospitalisations et des admissions en soins critiques". D'ailleurs, les nouvelles hospitalisations de patients représentaient pour cette semaine une augmentation de 35% par rapport à la semaine 30. Aussi, les quelque 1 086 nouvelles admissions en services de soins critiques représentaient une augmentation de 46% sur la même période. Dans le même temps, le gouvernement poursuit sa campagne vaccinale et au 10 août 2021, 45 234 134 personnes avaient reçu au moins une dose de vaccin en France, soit une augmentation de 4,6% par rapport au 3 août. Certains départements comme les territoires ultramarins que sont la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion sont particulièrement impactés par la quatrième vague de coronavirus liée au variant Delta.

Le nombre de cas de Covid et les indicateurs de l'épidémie toujours en hausse. Le taux d'incidence global en France au mercredi 11 août 2021 est de 243,72 cas pour 100 000 habitants, contre 225 sur la semaine 30 avec correction des données, ce qui représente une hausse de 17%.

Le variant Delta majoritaire. Cette mutation du Covid-19 représente désormais 98,1% des tests séquencés et interprétables de l'enquête Flash#17 du 27 juillet. Le variant est devenu la mutation majoritaire en métropole lors de la semaine 26.

Dans les hôpitaux, les chiffres repartent à la hausse. La récente augmentation du nombre d'hospitalisations se poursuit en S31. Au 10 août 2021, 9 213 patients Covid-19 étaient hospitalisés en France (contre 8 033 le 03 août, soit une augmentation de 15%), dont 1 725 patients en services de soins critiques (vs 1 344 le 03 août, soit + 28%). Au niveau national, les indicateurs hospitaliers par date de déclaration étaient en augmentation depuis S28, avec 4 764 nouvelles hospitalisations en S31 (+35% par rapport à S30) et 1 086 nouvelles admissions en services de soins critiques (+46%).

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.