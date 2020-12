Direct. Coronavirus en France : plus de 11 000 nouveaux cas, "une pression sanitaire élevée"

COVID FRANCE. Selon le dernier bilan de l'épidémie tombé ce mardi 29 décembre, 11 395 personnes ont été contaminées par le Covid-19 ces dernières 24 heures, tandis que les hospitalisations sont en hausse de 413 nouveaux patients. Le ministre de la Santé Olivier Véran a rappelé que la pression sanitaire était "élevée", particulièrement dans quatre régions...

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Ce mardi, le dernier bilan du coronavirus fait état de 11 395 nouvelles contaminations en 24 heures et de 413 nouvelles hospitalisations. Les réanimations se maintiennent sous la barre des 2500, avec 28 patients en moins. Les décès s'élèvent à 969 personnes, ce qui inclut à la fois les morts déplorés dans les hôpitaux (384) et dans les Ehpad (585). Comme lors des derniers bilans pendant les fêtes, ces données sont à mettre en perspective avec le contexte de remontées des chiffres en Ehpad, dont le dernier bilan remonte à une semaine, et du long week-end de Noël. Voici les chiffres de ce mardi 29 décembre 2020 :

20:54 - Le vaccin disponible pour les personnels soignants de plus de 50 ans fin janvier FIN DU DIRECT - Le vaccin sera disponible pour les professionnels de santé de 50 ans et plus d’ici la fin du mois de janvier, a indiqué le ministre de la Santé lors de son interview au 20 heures de France 2 ce mardi. "Les Français recevront des bons de l’Assurance maladie invitant à se faire vacciner", a ajouté Olivier Véran, en référence à la campagne de vaccination qui ne concerne, pour l'instant, que les personnes les plus âgées.

20:16 - Plus de 15 000 nouveaux cas chaque jour, "une pression sanitaire élevée" Après avoir évoqué un plateau des contaminations depuis trois semaines, le ministre de la Santé a rappelé que 15 000 nouveaux cas sont confirmés chaque jour, alors que l’objectif était de 5 000 lors de l’allocution d’Emmanuel Macron le 24 novembre dernier. "La pression sanitaire est élevée, avec des disparités régionales", a ajouté Olivier Véran lors de son interview sur le plateau de France 2, où il a mis en exergue les différences entre l’Est et l’Ouest. Pour autant, le nombre de cas Covid-19 a également augmenté en raison de l’explosion des tests à l’approche des fêtes de fin d’année. "Nous sommes le pays d’Europe qui a le plus testé la semaine dernière", a-t-il précisé.

20:06 - Couvre-feu avancé de 2 heures à l'étude le 2 janvier Dans son interview sur France 2, le ministre de la Santé Olivier Véran a évoqué l'extension du couvre-feu dans les régions où le virus sévit le plus, dès 18 heures dans les départements et métropoles où le taux d'incidence est au-dessus du niveau d'alerte maximal. Une réflexion dans ce sens devrait démarrer dès le 2 janvier. Une concertation sera organisée avec les élus des collectivités pour "prendre des mesures quand cela sera nécessaire". Cette concertation a d'ores et déjà commencé avec le maire de Nancy, Mathieu Klein, qui s'est entretenu avec le ministre de la Santé.

19:57 - Pour le conseil scientifique, une reprise incontrôlée du virus est "probable" Et si l’épidémie reprenait de manière "incontrôlée" en janvier ? Pour le Conseil scientifique, cette hypothèse est "probable", en raison d’un "surcroît de contaminations" provoqué par les fêtes de fin d’année. Trois options, sur trois temps différents, sont proposées pour faire face à ce risque possible "mais non certain" : une action immédiate dès le 28 décembre, soit un confinement strict dans les régions les plus touchées, une réponse différée (limitation d’activités sociales ou économiques pouvant favoriser des contaminations), ou une réponse plus tardive, incluant des mesures de restrictions accrues pouvant aller jusqu’à un confinement prolongé.

19:53 - Les hospitalisations toujours en augmentation Le nombre de personnes hospitalisées du Covid-19 s’élève à 24 776 patients dans les hôpitaux de France, a dévoilé Santé publique France dans son dernier bilan. 1 625 nouveaux patients ont été admis en 24 heures, soit 413 de plus que lors du précédent bilan. Côté réanimation, 2 675 personnes sont actuellement dans les services de réanimation, dont 251 nouveaux patients. Pour rappel, les patients en réanimation sont les personnes les plus impactées par les symptômes du coronavirus.

19:50 - 969 personnes sont mortes du Covid-19 D’après le dernier bilan, 969 personnes ont perdu la vie des suites du Covid-19. Ce chiffre inclut les hôpitaux, où 384 personnes sont mortes dans les dernières 24 heures, et les données des Ehpad, dont les décès s’élèvent à 585 personnes. Le bilan des morts est plus lourd le mercredi et le vendredi en raison de l’ajout des chiffres des Ehpad qui ne sont, contrairement aux bilans quotidiens des hôpitaux, communiqués que deux fois par semaine.

19:45 - 11 395 nouveaux cas de Covid-19 Ces dernières 24 heures, 11 395 cas de Covid-19 ont été confirmés, d'après le dernier bilan de l'épidémie mis en ligne ce mardi soir. Ces chiffres sont généralement plus élevés le mardi par rapport au lundi en raison d'un rééquilibrage des données. Les remontées des hôpitaux sont partielles le week-end, ce qui explique une hausse mécanique des indicateurs le mardi.

18:51 - L’Est de la France est plus touché que l’Ouest En observant une carte de l’épidémie, on remarque que l’Est de la France est plus touché par le Covid-19 que l’Ouest. Cette constatation s’explique par plusieurs facteurs, détaille LCI ce 29 décembre. La météo joue un rôle important dans l’épidémie, car le froid favorise la transmission du virus. "Ces départements connaissent une situation hivernale plus rigoureuse que les départements de l’ouest de la France", indique le professeur Yves Buisson, épidémiologiste et membre de l’Académie de médecine, à nos confrères de TF1. Pour comparer, les Côtes-d’Armor (Bretagne) ne comptabilisent que 30,9 cas pour 100 00 habitants, alors que ce taux d’incidence grime à 340 cas pour 100 000 habitants dans les Alpes-Maritimes. Autre raison : le brassage de populations lié aux frontières avec d’autres pays européens, notamment la Belgique, l’Allemagne et l’Italie, "des pays qui ont été durement touchés par l’épidémie au cours des semaines précédentes", poursuit le professeur.

17:56 - Le niveau de réanimation toujours préoccupant dans les Bouches-du-Rhône L’épidémie circule toujours à un niveau élevé dans les Bouches-du-Rhône. Il y a actuellement 175 personnes admises dans les services de réanimation du département, soit 19 patients supplémentaires en 24 heures. Pour rappel, les réanimations concernent les cas les plus graves de la maladie. En tout, 1 044 personnes sont hospitalisées en raison du Covid-19, ce qui place le département également en tête sur ce critère, devant le Rhône et le Nord.

17:30 - Le ministre de la Santé Olivier Véran invité du 20 heures de France 2 Ce mardi, à 20 heures, le ministre de la Santé sera l’invité du journal télévisé de France 2. Alors que l’Élysée a organisé un Conseil de défense plus tôt dans la journée, Olivier Véran fera le point sur la situation épidémique en France. Ces derniers jours, plusieurs maires plaident pour des confinements locaux, à l'heure où l'épidémie est en croissance dans certaines régions de France.

16:54 - Le taux d’incidence dans le Grand Est à un niveau élevé Le Grand Est figure parmi les régions les plus touchées par le Covid-19 : le taux d’incidence y est de 203 cas pour 100 000 habitants, alors que l’incidence moyenne en France est de 126 cas pour 100 000 habitants. Pour rappel, le seuil d’alerte est de 50 cas. Le R effectif, ou "taux de reproduction", est également préoccupant : avec un taux de 1,24, l’épidémie progresse dans la région. Après une baisse régulière entre mai et octobre, le nombre de personnes hospitalisées est reparti à la hausse pour atteindre un palier haut depuis quelques semaines. Au 28 décembre, près de 3 000 patients étaient hospitalisés dans les hôpitaux de la région.

15:58 - La Moselle est le département le plus endeuillé La Moselle est le département qui a enregistré le plus de décès en 24 heures. D'après le dernier bilan du Covid-19 daté du lundi 28 décembre, 1 343 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie, soit 25 de plus dans la journée.

14:57 - Près de 1,8 million de morts dans le monde La pandémie de Covid-19 a provoqué au moins 1 775 272 décès dans le monde depuis le début de sa propagation fin décembre 2019, d'après un bilan de l'AFP réalisé à partir de sources officielles ce mardi. Par ailleurs, ce sont plus de 81 517 140 contaminations qui ont été diagnostiquées depuis le début de la crise sanitaire, au niveau mondial. Parmi ces cas, 51 201 600 sont guéris.