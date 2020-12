"DIRECT. Coronavirus en France : Plus de 13 000 nouveaux cas, l'effet plateau se confirme"

COVID FRANCE. D'après les derniers chiffres diffusés par Santé publique France ce mardi, 13 713 cas Covid supplémentaires ont été enregistrés en 24 heures. Des données qui confirment l'effet de "plateau" épidémique. Dans les hôpitaux cependant, les chiffres sont à la baisse, avec 450 hospitalisations de moins en cours.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Selon le dernier bilan de Santé publique France communiqué ce mardi 8 décembre, l'effet plateau se confirme puisque plus de 13 000 nouveaux cas ont été recensés en 24 heures. En moyenne sur sept jours, on atteint 11 292 cas par jour. Un indicateur en hausse, qui nous éloigne davantage de l'objectif visé par Emmanuel Macron. Toutefois, le nombre d'hospitalisations en cours est en baisse. Voici le détail des chiffres :

22:57 - Des soignants du CHR de Lille, sceptiques face à l'arrivée du vaccin Si une grande partie des Français n'envisage pas de se faire vacciner, selon plusieurs sondages, certains soignants sont dans le même état d'esprit, à l'image de la société, révèle La Voix du Nord. Nos confrères, qui se sont rendus au Centre hospitalier régional situé à Lille, indiquent que les soignants de cet établissement "sont nombreux à faire valoir leur scepticisme sur l’arrivée très prochaine des vaccins contre le virus qui a terni l’année 2020".

22:42 - Où en est-on en île-de-France ? D'après le dernier bilan du Covid daté de ce mardi 8 décembre, en Île-de-France, le nombre de personnes hospitalisées est de 5 145, avec 305 nouveaux patients admis dans les dernières 24 heures. 672 malades sont en réanimation, avec 45 nouvelles entrées dans la journée. 11 245 personnes sont mortes du coronavirus, soit 61 de plus en 24 heures, et 50 632 sont sorties de l'hôpital, soit 343 de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation est de 58,6%.

22:27 - Une circulation accrue à cause de l'hiver ? "Il faut savoir que ces virus respiratoires se propagent beaucoup plus quand on ferme toutes les fenêtres, quand on ferme les portes, quand on est beaucoup plus à l'intérieur, peut-être aussi à cause de la température et de l'humidité" a expluqué Antoine Flahault à propos de l'augmentation des cas de coronavirus en France et en Europe. Un discours également évoqué par Jérôme Salomon lors de sa conférence de presse ce lundi. "On n'est pas du tout devant un relâchement", mais "devant une vague puissante qui profite des conditions qui sévissent actuellement en Europe. Tous nos voisins sont dans la même situation".

22:12 - Le nombre de cas en hausse dans les Deux-Sèvres Le nombre de personnes testées positives au Covid-19 augmente dans les Deux-Sèvres, et en particulier dans le sud du département, dans les communes de Saint-Maixentais et Mellois. Dans le département, la situation "n'est pas très favorable", a souligné Laurent Flament, le directeur de l'Agence régionale de santé, cité par France Bleu. Le taux d'incidence est de 103 cas pour 100 000 habitants, et "c'est 15% de plus que la semaine dernière", a-t-il déploré.

21:57 - Taux de positivité des tests : un nouveau mode de calcul Depuis ce mardi, le nombre de personnes testées positives au Covid-19 est calculé différemment par Santé publique France. Résultat : le taux de positivité des tests a chuté entre hier et aujourd'hui, passant de 10,7% à 6,3%. "Aujourd’hui, alors que l’épidémie se prolonge, il est fréquent qu’une même personne effectue plusieurs tests, notamment lorsque les précédents étaient négatifs", a expliqué SPF à travers un communiqué relayé par BFMTV. Désormais, tous les résultats de tests sont pris en compte dans les statistiques. Les personnes testées de nouveau positives pour la première fois depuis 60 jours, sont considérées comme de nouveaux cas. "Le taux de positivité selon ce nouveau calcul diminue mécaniquement par rapport à celui qui résultait de l’ancien calcul" alors que "le taux de dépistage, à l’inverse, augmente mécaniquement", a précisé SPF. Et de souligner que cela "n’a pas d’impact significatif sur le taux d’incidence".

21:42 - Des chiffres à la hausse en Mayenne En Mayenne, les indicateurs épidémiologiques repartent à la hausse, indique l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire ce mardi, relayée par France Bleu. En quatre jours, sept personnes sont décédées du coronavirus dans le département depuis vendredi, soit 117 depuis le début de l'épidémie. Le taux d'incidence est de 100,2 nouveaux cas pour 100.000 habitants, contre 96,9 vendredi. Le taux de positivité et de 10,9% (contre 10,1%)

21:27 - Personne n'a envie d'une 3e vague" explique Christophe D'enfert (Institut Pasteur) Selon Christophe D'enfert (directeur scientifique de Institut Pasteur), "personne n'a envie d'une 3e vague (...) Il faut faire confiance aux Français".

21:12 - Quel est le dernier bilan dans le Grand Est ? D'après les derniers chiffres du Covid datés de ce mardi 8 décembre, dans le Grand Est, le nombre de personnes hospitalisées est de 2 565 patients, avec 201 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 269 malades sont en réanimation, avec 24 nouvelles entrées dans la journée. 5 094 personnes sont mortes du coronavirus, soit 55 de plus en 24 heures, et 18 713 sont sorties de l'hôpital, soit 136 de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation, à l'échelle régionale, est de 57,8%.

20:57 - 451 hospitalisations de moins en cours Le nombre d'hospitalisations en cours est en baisse puisque 25 914 personnes sont actuellement hospitalisées, soit 451 de moins. 3 088 patients se trouvent actuellement en réanimation, soit 110 de moins. Il s'agit du nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie.

20:42 - Plus de 13 000 nouveaux cas en 24 heures, 831 décès supplémentaires Le dernier bilan de Santé publique France est tombé ce mardi 8 décembre et confirme l'effet "plateau" épidémique. Plus de 13 000 nouveaux cas (13 713 précisément) ont été enregistrés ces dernières 24 heures. En moyenne sur sept jours, on compte 11 292 cas quotidiens : un indicateur en hausse, et loin de l'objectif visé par l'exécutif qui espérait 5 000 nouveaux cas par jour maximum pour déconfiner le 15 décembre prochain. Par ailleurs, 831 décès de plus sont à déplorer. Un chiffre qui s'explique par le rattrapage des données dans les Ehpad : 454 morts sont à déplorer dans ces établissements depuis vendredi, tandis que 377 décès ont été enregistrés à l'hôpital dans la journée.

20:27 - Des tests de "confort" pour les fêtes ? Alors que de nombreux Français risquent de se faire tester, sur Europe 1 ce mardi, François Blanchecotte, président du syndicat national des biologistes, a appelé les Français à se responsabiliser pour ne pas saturer les laboratoires, et à ne se faire tester que si l'on est symptomatique. "Il ne faut pas qu'on soit submergé par des tests que j'appellerais 'de confort'. [...] Il faut distinguer les gens qui ont des symptômes, ceux qui toussent, ont de la fièvre… Ceux-là doivent absolument aller voir un médecin. On peut faire à ce moment-là du test antigénique ou du test PCR".

20:12 - Le vaccin d'AstraZeneca validé par une revue scientifique Le vaccin développé par AstraZeneca et l'université britannique d'Oxford est, depuis ce mardi 8 décembre, le premier à voir ses résultats d'efficacité validés par une revue scientifique, en l'occurrence,The Lancet, indique l'AFP dont Le Parisien relaie l'information. La publication de ces résultats a confirmé que ce vaccin était efficace à 70% en moyenne, comme l'avait assuré le groupe pharmaceutique le 23 novembre.

19:42 - Les fêtes sont "l'occasion de relancer le cycle de contaminations" "On craint tous la troisième vague. Les fêtes de Noël et du réveillon sont clairement l'occasion de relancer le cycle de contaminations et de perdre tout ce qui a été acquis ces dernières semaines", s'est inquiété le Professeur Eric Caumes, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, ce mardi sur France Inter.

19:27 - "On garde un taux d'incidence qui est stabilisé et ça c'est inquiétant" Selon les derniers chiffres du Covid diffusés ce mardi 8 décembre, le taux d'incidence en Gironde est de 64 contaminations pour 100 000 habitants, contre 61,7, vendredi 4 décembre. Un bilan alarmant pour l'Agence régionale de santé. "On est arrivé à un plateau, on garde un taux d'incidence qui est stabilisé et ça c'est inquiétant parce que ça veut dire qu'à tout moment ça peut remonter", a déclaré Benoît Elleboode, directeur général de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, cité par France Bleu.

19:12 - Un plateau peut être aussi mortel que la première vague L'entourage d'Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, a indiqué à France Inter qu'"un plateau de trois mois peut-être aussi meurtrier que la première vague".

18:56 - Cinq morts à l'hôpital de Calais depuis vendredi Dans un communiqué relayé par La Voix du Nord ce mardi, la direction de l'hôpital de Calais (Pas-de-Calais), a annoncé le décès de cinq personnes des suites du coronavirus, depuis vendredi. Parmi ces morts, on compte, une femme de 89 ans et quatre hommes de 66, 74, 75 et 76 ans.

18:41 - Des dépistages massifs dans les Ardennes Face aux chiffres du Covid dans les Ardennes, en particulier le taux d'incidence qui était de 211 nouveaux cas pour 100 000 habitants lundi, le Président d'Ardenne Métropole, Boris Ravignon, souhaite organiser des dépistages massifs très prochainement, indique France Bleu. "Nous sommes dans une situation sanitaire qui est très difficile, nous avons un taux d'incidence presque trois fois supérieur à la moyenne nationale, or nous savons que nous arrivons dans une période où les gens vont se retrouver. C'est inévitable et c'est normal, nous en avons tous besoin", a déclaré le maire de Charleville-Mézières. Il s'agit du département le plus touché du Grand Est.

18:26 - Quels sont les chiffres en Hautes-Pyrénées ? Selon le dernier bilan du Covid daté du lundi 7 décembre, en Hautes-Pyrénées, le nombre de personnes hospitalisées est de 138 patients, avec sept nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 12 malades sont en réanimation, avec une nouvelle entrée dans la journée. 98 personnes sont mortes du coronavirus, soit une de plus en 24 heures et 454 sont sorties de l'hôpital, soit cinq de plus. Le taux d'occupation des lits de réanimation est de 48,5%.

18:11 - "Une alerte forte sur les risques de troisième vague" Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France (FHF), a signalé lors d'une conférence de presse, d'après l'AFP dont Ouest-France se fait l'écho : "Il y a vraiment une alerte forte sur les risques d’une troisième vague, qui n’est pas que virtuelle, qui n’est pas qu’une perspective lointaine mais qui est bien dans l’arrière-plan de l’évolution des courbes."

17:55 - Un dépistage massif réclamé avant les fêtes Les Républicains ont présenté un plan de déconfinement, préconisant un dépistage renforcé, avec notamment deux "sessions de tests massifs" pour contrer un pic de contagion avec la période des fêtes : la première entre le 18 et le 24 décembre, la seconde entre le 6 et le 13 janvier.

17:40 - Le vaccin de Pfizer et BioNTech ne présente pas de risque de sécurité selon la FDA Les experts de l'Agence américaine des médicaments (FDA) estiment dans un rapport publié aujourd'hui que le vaccin de Pfizer et BioNTech contre le Covid-19 ne présente pas de risque de sécurité empêchant son autorisation. Ces derniers expliquent que les effets indésirables graves, c'est-à-dire requérant par exemple une hospitalisation, étaient très rares dans l'ensemble de l'essai clinique du vaccin (moins de 0,5%). Les autorités sanitaires américaines relèvent qu'il y en a eu autant dans le groupe placebo que dans le groupe de personnes vaccinées, suggérant que le vaccin n'était pas en cause.

16:48 - Le point en Nouvelle-Aquitaine Selon le dernier bilan du coronavirus dans la région, le nombre de personnes hospitalisées est de 1345 patients, avec 103 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 160 malades sont en réanimation, avec 8 nouvelles entrées dans la journée. 1388 personnes sont mortes du coronavirus, soit 36 de plus en 24 heures.

15:51 - Le dernier bilan dans les Hauts-de-France Selon le dernier bilan du coronavirus dans les Hauts de France, le nombre de personnes hospitalisées est de 2614 patients, avec 117 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 320 malades sont en réanimation, avec 26 nouvelles entrées dans la journée. 3722 personnes sont mortes du coronavirus, soit 34 de plus en 24 heures.