Direct. Coronavirus en France : plus de 21 000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures

COVID FRANCE. En ce jour de réveillon de Noël, les chiffres de l'épidémie demeurent préocuppants. Le dernier bilan fait état de plus de 21 000 nouvelles contaminations au Covid-19 en 24 heures. Alors que débutent les fêtes de fin d'année, les autorités sanitaires ont également constaté une explosion du nombre de dépistages.

24/12/20 - 20:30 - Le taux de positivité en baisse FIN DU DIRECT - Le taux de positivité, qui mesure le pourcentage de personnes positives au Covid-19 sur l'ensemble des personnes testées, continue de baisser. D'après le dernier bilan publié par les autorités sanitaires, il était de 3,8% ce jeudi, contre 4,3% mercredi et 4,4% mardi. Il s'élevait à 6,4% le 8 décembre dernier. Une baisse en partie expliquée par l'explosion du nombre de tests pratiqués en France ces derniers jours. De nombreux Français ont préféré se tester avant de rejoindre leur famille. 24/12/20 - 19:45 - 292 nouveaux décès liés au coronavirus 292 personnes sont décédées des suites du Covid-19 au cours des dernières 24 heures, selon les derniers chiffres publiés par Santé publique France ce jeudi. Au total dans l'Hexagone, 62 268 malades ont succombé au coronavirus depuis le début de l'épidémie. 24/12/20 - 19:24 - 21 634 nouveaux cas en 24 heures Alors que les Français s'apprêtent à célébrer le réveillon de Noël, les derniers chiffres de Santé publique France font état de 21 634 nouvelles contaminations au Covid-19 en 24 heures, portant à 2 527 509, le nombre total de personnes infectées depuis le début de l'épidémie. 24/12/20 - 18:38 - Les déplacements entre la France et le Royaume-Uni limités jusqu'au 6 janvier Alors que le trafic entre la France et le Royaume-Uni était toujours perturbé ce jeudi, le ministère de l'Intérieur a informé de la mise en place de restrictions concernant les déplacements entre les deux pays. Le communiqué indique : "Seules certaines catégories de personnes sont autorisées à se déplacer vers la France ou à y transiter depuis le Royaume-Uni, munies d’une attestation de déplacement". Toute personne souhaitant rejoindre l'Hexagone doit également se munir d'un test PCR négatif de moins de 72 heures. ????#Covid19 | Jusqu’au 6 janvier 2021 minimum, un dispositif limitant la reprise des flux entre le ???????? et la ???????? est en vigueur.

Certaines catégories de personnes sont autorisées à se déplacer, munies d’une attestation de déplacement.

➕ d'infos ???? https://t.co/iyWJYvNAJQ pic.twitter.com/WGyC6UP9to — Ministère de l'Intérieur (@Interieur_Gouv) December 24, 2020 24/12/20 - 17:51 - Le Cher, département le plus touché du Centre-Val de Loire Un record dont se passerait bien le Berry, relève France Bleu ce mercredi. Le département du Centre-Val de Loire présente le taux de mortalité le plus élevé de la région par rapport à sa population. À titre de comparaison, ce département détient un taux de mortalité aussi élevé depuis le 1er septembre que les départements plus peuplés, tels que l’Indre-et-Loire ou le Loiret. Depuis cette date, 229 personnes ont perdu la vie des suites du Covid-19. Parmi les raisons évoquées : une population plus âgée et des facteurs de co-morbidité plus marqués, comme le cancer ou l’obésité. "Ajoutez également un accès aux soins et notamment au médecin ou au spécialiste plus difficile", ajoute Bertrand Moulin, directeur de l’ARS dans le Cher, interrogé par France Bleu. La surmortalité dans le Cher dépasse les 25% de la moyenne observée depuis 2002.

Comme chaque fin de semaine, Santé publique France a publié ce jeudi 17 décembre, dans la soirée, son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie pour la semaine 50 (du 7 au 13 décembre 2020). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, SPF s'inquiète d'une "accélération de la circulation du virus à l’approche des congés et des fêtes de fin d’année" et alerte sur le "contexte de l’allégement des mesures de confinement" qui "invite à la plus grande vigilance afin d’éviter une flambée épidémique". Voici ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique :

La circulation du Covid-19 est en hausse entre les semaines 49 et 50 . Le taux national d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) est désormais de 119, quand il était de 108 la semaine passée. Le taux de positivité national est de 6,2% en S50, un chiffre stable par rapport à S49. Par ailleurs, le nombre de nouveaux cas confirmés a

augmenté en S50 : 79 787 nouveaux cas ont été enregistrés contre 72 516 en S49, soit +10%.

. Le taux national d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) est désormais de 119, quand il était de 108 la semaine passée. Le taux de positivité national est de 6,2% en S50, un chiffre stable par rapport à S49. Par ailleurs, le nombre de nouveaux cas confirmés a augmenté en S50 : 79 787 nouveaux cas ont été enregistrés contre 72 516 en S49, soit +10%. Le taux d'hospitalisations est stable entre les semaines 49 et 50. 8 608 nouveaux patients atteints du Covid-19 ont intégré un service hospitalier en S50, contre 8 424 en S49, soit +2%. En parallèle, le nombre de nouvelles admissions en réanimation s'est également stabilisé : 1 146 en S50 contre 1 127 en S49, soit +2%.

est stable entre les semaines 49 et 50. 8 608 nouveaux patients atteints du Covid-19 ont intégré un service hospitalier en S50, contre 8 424 en S49, soit +2%. En parallèle, le nombre de nouvelles admissions en réanimation s'est également stabilisé : 1 146 en S50 contre 1 127 en S49, soit +2%. Au niveau du nombre de décès , Santé publique France note une stabilisation" entre les semaines 49 et 50. 1 992 nouveaux décès liés au Covid-19 étaient déclarés en S50 contre 2 085 en S49, soit -4%.

, Santé publique France note une stabilisation" entre les semaines 49 et 50. 1 992 nouveaux décès liés au Covid-19 étaient déclarés en S50 contre 2 085 en S49, soit -4%. Les régions les plus touchées par le Covid-19, tant en circulation du virus qu'en mortalité restent la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand Est.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.

Derniers articles sur le coronavirus