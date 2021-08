"DIRECT. Coronavirus en France : plus de 2 000 patients en réa, la Guadeloupe et la Martinique en alerte"

COVID. Le dernier bilan sur la situation sanitaire liée au Covid-19 est guère réjouissant. Le seuil des 2 000 patients en réanimation a été franchi mercredi 18 août. En Martinique et en Guadeloupe, l'urgence est absolue. De nouveaux renforts sont attendus sur place.

12:38 - Huit patients Covid-19 évacués de Guadeloupe Ils devaient être six, ce sont finalement huit patients victimes du Covid-19 qui ont été évacués en avion vers la métropole, dans le cadre de l'opération "Hippocampe", a annoncé la préfecture de la Guadeloupe sur Twitter, mercredi 18 août. Sur place, la situation est chaotique. Comme nous vous le mentionnions hier, les services de réanimation sont saturés. Le tri des patients est désormais la règle. La morgue du CHU de Pointe-à-Pitre est saturée. ➡Dans le cadre de l'opération "Hippocampe", 8 patients (initialement 6 étaient prévus) sont évacués sur un avion spécialement affrété & sont pris en charge par une équipe médicale venue de la métropole.

Pour rappel, la semaine dernière 4 EVASAN ont été opérées. pic.twitter.com/NnE5zKbOA6 — Préfet de Guadeloupe (@Prefet971) August 18, 2021

12:14 - Malgré la quatrième vague de Covid-19, "objectif école ouverte" pour la rentrée ! Au cours de son déplacement dans les Hauts-de-Seine, ce jeudi 18 août au matin, Jean-Michel Blanquer l'a assuré : "Nous allons ouvrir" les écoles pour la rentrée scolaire. Alors que la quatrième vague fait la une de l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale a déclaré que "l'école doit être le plus ouverte possible pour tous les enfants de France". Jean-Michel Blanquer a tenu à parler d'une "rentrée la plus normale possible".

11:51 - Les moins de 12 ans, bientôt vaccinés ? En déplacement jeudi 19 août dans les Hauts-de-Seine, le ministre de l'Éducation nationale s'est exprimé sur la rentrée scolaire qui se profile, alors que l'épidémie connaît un nouveau rebond grâce au variant Delta. Mais que les parents se rassurent. Alors que la vaccination contre le coronavirus des 12-17 ans bat son plein, le ministre a indiqué que la celle des moins de 12 ans "n'est pas d'actualité".

11:28 - Combien de décès liés au coronavirus compte la France ? Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, très exactement 112 956 morts au total, c'est-à-dire Ehpad compris, ont officiellement été enregistrés dans le pays. Au cours des dernières 24 heures, selon le bilan établi mercredi, ils étaient 112 de plus. Tous avaient été recensés dans les hôpitaux. Dans ces établissements, le nombre total de décès liés au Covid-19 depuis le début de la pandémie s'élève à 86 451.

11:09 - La situation se tend à l'hôpital de Bayonne Sur place, on parle désormais d'"un point de rupture". Au Centre hospitalier de la côte basque (CHCB) de Bayonne, 13 des 14 lits que compte le service de réanimation sont occupés et six patients ont d'ores et déjà dû être transférés vers d'autres établissements, faute de places. Et les soignants ne sont pas au bout de leur peine. La situation pourrait davantage se tendre encore dans les semaines qui viennent, en raison du décalage entre le pic de la fréquentation touristique et le moment où les contaminations sont découvertes et que l'état des patients se dégrade.

10:53 - Où en est-on du côté des hospitalisations ? Depuis lundi, la France compte de nouveau plus de 10 000 patients victimes du coronavirus dans ses hôpitaux. En cause notamment ? Le variant Delta, qui a conduit à une incitation plus poussée à la vaccination de la part de l'exécutif depuis le mois de juillet. Selon le dernier bilan, en date du mercredi 18 août, 10 336 personnes atteintes par le Covid-19 se trouvent actuellement à l'hôpital, soit 117 de plus en 24 heures. Sur la seule journée de mercredi, 1 036 nouveaux malades ont été admis à l'hôpital, c'est toutefois 39 de moins que la veille.

10:31 - La vaccination obligatoire contre le coronavirus étendue aux gendarmes, mais pas aux policiers D'après des documents internes consultés par l'Agence France-Presse, dont Ouest-France se fait notamment l'écho, les gendarmes vont être concernés par l'obligation de se faire vacciner contre le Covid-19. Qu'ils soient sur le terrain ou simplement en contact avec le public, les militaires devront s'y plier d'ici au 15 septembre, a-t-on appris mercredi 18 août. Une obligation qui ne devrait pas concerner les policiers, "l'incitation à la vaccination" étant pour l'heure encore privilégiée pour eux.

10:14 - Plus de 2 000 personnes en réanimation Le seuil symbolique des 2 000 patients en réanimation a de nouveau été franchi mercredi 18 août. 2 054 personnes victimes du Covid-19 occupent désormais un lit dans les services de soins critiques. C'est 101 de plus en 24 heures. Du côté des seules admissions, 299 ont été enregistrées en réanimation mercredi 18 août, soit 54 de plus en 24 heures.

09:32 - Pas besoin de 3e dose ? L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a dénoncé mercredi la ruée des pays riches vers la 3e dose de vaccin contre le Covid indiquant que les données n'ont pas démontré la nécessité d'un rappel maintenant. "Nous pensons clairement que les données actuelles n'indiquent pas que les rappels sont nécessaires", a déclaré la scientifique en chef de l'OMS, Soumya Swaminathan, en conférence de presse. Il faut "attendre que la science nous dise quand les rappels sont nécessaires, quels groupes de personnes et quels vaccins ont besoin de rappels".