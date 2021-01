"DIRECT. Coronavirus en France : plus de 20 000 cas en 24h, des restrictions renforcées"

COVID FRANCE. Plus de 20 000 cas de Covid-19 ont été confirmés entre vendredi et samedi, selon le dernier bilan des autorités sanitaires. Plus de 2 600 personnes se trouvent en réanimation après une infection au coronavirus.

20:29 - 24 273 malades du Covid-19 hospitalisés ce samedi [Fin du direct] 24 273 personnes contaminées par le coronavirus sont actuellement à l’hôpital, soit 104 de moins par rapport au bilan de la veille. On compte 941 patients nouvellement admis en 24 heures. 2 609 personnes sont prises en charge dans les services de réanimation, soit 3 de moins en une journée. 20:21 - Dernier bilan du Covid-19 : 20 177 nouveaux cas en une journée, 168 morts Le dernier bilan des autorités sanitaires fait état de 20 177 nouvelles contaminations en 24 heures, samedi 9 janvier. Au total, depuis le début de l’épidémie de coronavirus, 2 767 312 d’infections ont été confirmées par test PCR en France. 168 décès sont à déplorer, ce samedi. 19:39 - La campagne de vaccination devait "commencer par les soignants", selon un chef de service de la Pitié-Salpêtri Pour le professeur Éric Caumes, la priorité aurait dû être donnée aux soignants dans la campagne de vaccination. Le chef de service des maladies infectieuses de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris trouve que ne pas leur proposer de se faire vacciner relève d’"un profond mépris vis-à-vis du corps médical et paramédical et des soignants dans leur généralité". "C’est comme d'envoyer des pompiers au feu, sans combinaison ignifugée", affirme-t-il.

18:30 - Un cluster de la variante britannique identifié à Marseille Un foyer épidémique de la variante britannique du coronavirus a été détecté vendredi à Marseille, dans une famille. 24 cas ont été enregistrés sur 46 personnes testées, selon la préfecture des Bouches-du-Rhône. Parmi ces contaminations, une seule personne a été positive au variant britannique. Pour les 23 autres, des tests sont toujours en cours. 17:32 - Variante britannique : dépistage massif à Bagneux après la détection d’un cas Depuis vendredi 8 janvier, la ville de Bagneux, dans les Hauts-de-Seine organise une campagne de dépistage massif après la détection d’un cas de contamination à la variante britannique du Covid-19. La personne travaille comme animatrice dans deux écoles de la ville. Jusqu’à mardi, les habitants peuvent se faire tester dans une salle polyvalente. À midi, 236 personnes s’étaient déjà fait dépister, rapporte Le Monde. 16:36 - Huit nouveaux départements concernés par le couvre-feu à 18 heures Le Premier ministre a annoncé ce samedi que huit nouveaux départements allaient devoir appliquer le couvre-feu avancé à 18 heures. En fin d’après-midi, les préfectures de la Côte-d'Or, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, du Cher, du Vaucluse, du Var, des Bouches-du-Rhône et de l'Allier avaient confirmé l’application de cette mesure. La carte des départements concernés dans notre article dédié. 15:31 - Le vaccin AstraZeneca validé d’ici la fin janvier, selon la Haute Autorité de Santé (HAS) Le vaccin d’AstraZeneca pourrait être validé "avant la fin du mois de janvier", a annoncé samedi la présidente de la Haute Autorité de Santé (HAS) au micro d’Europe 1. Dominique Le Guludec a également indiqué que "le dossier accélé[rait]" concernant le vaccin américain et néerlandais de Janssens Johnson & Johnson. 14:27 - 100 000 vaccinations seront "probablement" dépassées après le week-end, selon Olivier Véran "Nous passerons probablement le cap symbolique des 100 000 Français vaccinés dans le weekend", a indiqué le ministre de la Santé, samedi, en déplacement à Tarbes. "La semaine prochaine, le rythme augmentera encore. Nous sommes déjà dans la moyenne journalière des pays européens, mais nous irons encore plus vite grâce aux moyens mis en place", a précisé Olivier Véran. 13:24 - Vaccination : "Nous voulons d'abord faire les choses dans la sécurité et être sérieux", affirme Jean Castex En déplacement à Tarbes, le Premier ministre s’est exprimé sur la question de la vaccination, samedi. "Nous devons asseoir la crédibilité de cette opération vaccinale auprès de nos concitoyens. C'est elle qui nous permettra de sortir de cette grave crise", a déclaré Jean Castex. Évoquant les critiques de lenteur de la campagne, le Premier ministre a indiqué vouloir "d'abord faire les choses dans la sécurité et être sérieux".

Comme chaque fin de semaine, Santé publique France a publié ce jeudi dans la soirée, son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie pour la semaine 53 (du 28 décembre 2020 au 3 janvier 2021). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, SPF s'inquiète de la "nette augmentation du nombre de cas confirmés" quotidiennement et du maintien de la pression sur les hôpitaux. Voici ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique :

La circulation du Covid-19 a augmenté de façon importante. Le taux d'incidence, qui révèle le nombre de personnes contaminées pour 100 000 habitants sur un territoire donné, est désormais à 144 au niveau national en semaine 53. En S52, ce taux était à 123, la hausse est donc de 17%. Concernant le taux de positivité des tests réalisés à échelle nationale en S53, il est de 5,4% (2,8% en S52, soit +2,6 points).

Les hospitalisations, y compris en réanimation, se stabilisent, mais restent à un niveau élevé. 7 460 nouvelles hospitalisations ont été déclarées en S53 contre 7 715 en S52, soit -3%. En S53, Santé publique France a compté 1 135 nouvelles arrivées en services de réanimation, une augmentation de 2% par rapport à la semaine précédente.

mais restent à un niveau élevé. 7 460 nouvelles hospitalisations ont été déclarées en S53 contre 7 715 en S52, soit -3%. En S53, Santé publique France a compté 1 135 nouvelles arrivées en services de réanimation, une augmentation de 2% par rapport à la semaine précédente. Le nombre de décès liés au Covid-19 est stable. 1 711 décès ont été déclarés en milieu hospitalier en semaine 53 contre 1 786 en S52, soit -4,2%.

1 711 décès ont été déclarés en milieu hospitalier en semaine 53 contre 1 786 en S52, soit -4,2%. Les régions les plus touchées par le Covid-19, tant en circulation du virus qu'en mortalité restent la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Auvergne Rhône-Alpes.

Ce jeudi 7 janvier, a 18h, Jean Castex a fait le point sur la gestion de la crise épidémiologique, lors d'une grande conférence de presse dans laquelle est aussi intervenu le ministre de la Santé, Olivier Véran. Voici les principales annonces à retenir :

La situation sanitaire est devenue "plus fragile" . Le niveau des contaminations reste élevé et a même augmenté en France. La situation se dégrade plus rapidement dans certains territoires. Jean Castex a esquissé une ortie de crise "à échéance de l'été prochain".

. Le niveau des contaminations reste élevé et a même augmenté en France. La situation se dégrade plus rapidement dans certains territoires. Jean Castex a esquissé une ortie de crise "à échéance de l'été prochain". Les restrictions sont maintenues. "La 2e vague est toujours là, nous devons retrouver une dynamique de baisse. Les salles de spectacle, les musées, théâtres, équipements sportifs ou de loisirs resteront fermés jusqu'à la fin du mois. Nous ferons un point le 20 janvier prochain pour savoir s'il est possible d'envisager de changer les choses début février. Même décision pour les acteurs du sport. Les remontées mécaniques ne pourront pas rouvrir tout de suite", a déclaré Jean Castex.

"La 2e vague est toujours là, nous devons retrouver une dynamique de baisse. Les salles de spectacle, les musées, théâtres, équipements sportifs ou de loisirs resteront fermés jusqu'à la fin du mois. Nous ferons un point le 20 janvier prochain pour savoir s'il est possible d'envisager de changer les choses début février. Même décision pour les acteurs du sport. Les remontées mécaniques ne pourront pas rouvrir tout de suite", a déclaré Jean Castex. Pas de réouverture des bars, cafés et restaurants "a minima avant mi-février" a aussi indiqué le Premier ministre. Le gouvernement continuera d'aider financièrement les acteurs qui sont touchés par la crise. Les ministres compétents seront mobilisés pour identifier d'éventuels besoins complémentaires.

"a minima avant mi-février" a aussi indiqué le Premier ministre. Le gouvernement continuera d'aider financièrement les acteurs qui sont touchés par la crise. Les ministres compétents seront mobilisés pour identifier d'éventuels besoins complémentaires. Le couvre-feu va se prolonger "jusqu'au 20 janvier" dans toute la France, à partir de 20 heures dans la majorité des départements et 18 heures pour les 15 départements déjà concernés. 10 autres départements ont été identifiés comme étant à risque. Des décisions seront prises d'ici demain soir" sur un éventuel passage à un couvre-feu débutant à 18h.

dans toute la France, à partir de 20 heures dans la majorité des départements et 18 heures pour les 15 départements déjà concernés. 10 autres départements ont été identifiés comme étant à risque. Des décisions seront prises d'ici demain soir" sur un éventuel passage à un couvre-feu débutant à 18h. "Les personnes de plus de 75 ans pourront se faire vacciner à partir de lundi 18 janvier" . Au total plus de 45 000 personnes ont déjà été vaccinées en France et la vaccination a déjà été élargie "aux personnes handicapées hébergées dans des établissements spécialisés". "D'ici fin janvier, les quantités reçues nous permettront de vacciner un million de personnes". Si "tous ceux qui le souhaitent doivent pouvoir se faire vacciner, tout le monde ne pourra pas se faire vacciner en même temps, la priorité est de protéger les 15 millions de personnes âgées ou à risques. Nous aurons alors protégé aussi nos hôpitaux".

. Au total plus de 45 000 personnes ont déjà été vaccinées en France et la vaccination a déjà été élargie "aux personnes handicapées hébergées dans des établissements spécialisés". "D'ici fin janvier, les quantités reçues nous permettront de vacciner un million de personnes". Si "tous ceux qui le souhaitent doivent pouvoir se faire vacciner, tout le monde ne pourra pas se faire vacciner en même temps, la priorité est de protéger les 15 millions de personnes âgées ou à risques. Nous aurons alors protégé aussi nos hôpitaux". La vaccination va faire l'objet de mesures de simplification et d'accélération. "L'injection de la 2e dose peut être différée sans risque et sans perte d'efficacité, jusqu'à 6 semaines au lieu de 3 comme précédemment indiqué". Olivier Véran a annoncé que "6 centres de vaccination seront ouverts dans chaque département". Il y a "deux moyens pour s'inscrire et prendre rendez-vous pour se faire vacciner : par téléphone (un numéro sera communiqué rapidement) ou par Internet sur le site Sante.fr". Dans le centre de vaccination, les patients seront reçus par un infirmier. Un questionnaire de santé sera rempli . En cas de doute, un examen médical sera effectué. La vaccination sera effectuée sur le patient qui sera gardé en observation 15 minutes.

"L'injection de la 2e dose peut être différée sans risque et sans perte d'efficacité, jusqu'à 6 semaines au lieu de 3 comme précédemment indiqué". Olivier Véran a annoncé que "6 centres de vaccination seront ouverts dans chaque département". Il y a "deux moyens pour s'inscrire et prendre rendez-vous pour se faire vacciner : par téléphone (un numéro sera communiqué rapidement) ou par Internet sur le site Sante.fr". Dans le centre de vaccination, les patients seront reçus par un infirmier. Un questionnaire de santé sera rempli . En cas de doute, un examen médical sera effectué. La vaccination sera effectuée sur le patient qui sera gardé en observation 15 minutes. La frontière avec le Royaume-Uni reste fermée . "La circulation du virus a tendance à progresser, même si elle reste moins active que dans la plupart des pays européens. Les nouvelles souches virales pourraient être davantage contagieuses. Nous avons décidé le 20 décembre de fermer les frontières avec le Royaume-Uni et cette mesure sera reconduite jusqu'à nouvel ordre. Pour rentrer sur le territoire français, il faudra présenter le résultat négatif d'un test PCR effectué sur le sol britannique ou d'Afrique du Sud", a indiqué Jean Castex.

. "La circulation du virus a tendance à progresser, même si elle reste moins active que dans la plupart des pays européens. Les nouvelles souches virales pourraient être davantage contagieuses. Nous avons décidé le 20 décembre de fermer les frontières avec le Royaume-Uni et cette mesure sera reconduite jusqu'à nouvel ordre. Pour rentrer sur le territoire français, il faudra présenter le résultat négatif d'un test PCR effectué sur le sol britannique ou d'Afrique du Sud", a indiqué Jean Castex. Les mutations du virus sont prises très au sérieux. "Tous les tests PCR douteux, laissant penser qu'il puisse s'agir d'un variant, seront mieux analysés. Nous prenons toutes les mesures qui s'imposeront si la situation s'aggrave à cause de ces mutations", a assuré Olivier Véran.

"Tous les tests PCR douteux, laissant penser qu'il puisse s'agir d'un variant, seront mieux analysés. Nous prenons toutes les mesures qui s'imposeront si la situation s'aggrave à cause de ces mutations", a assuré Olivier Véran. Jean Castex a aussi annoncé un dispositif de suivi renforcé pour les cas contact, avec une prise en charge de la Sécurité sociale d'un arrêt de travail à effet immédiat. Une consultation à domicile sera prévue pour les personnes positives.

"Nous ne baisserons pas la garde sur les gestes barrière. Ne baissons pas la garde. J'en appelle à la sérénité et que cessent les polémiques stériles. On ne peut pas alors que le match vient de commencer et qu'il va durer des mois, qu'il est déjà perdu. Nous surmonterons ce défi historique".

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.

