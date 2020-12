Direct. Coronavirus en France : plus de 20 000 nouvelles contaminations, l'objectif fixé s'éloigne

COVID FRANCE. Le dernier bilan de l'épidémie atteste d'un nombre de contamination toujours élevé : plus de 20 000 personnes ont contracté le virus en 24 heures, un chiffre très préoccupant en cette période de fêtes de fin d'année. Alors qu'Emmanuel Macron visait le seuil de 5 000 cas de Covid-19, cet objectif est encore très loin.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Comme chaque fin de semaine, Santé publique France a publié ce jeudi 25 décembre, dans la soirée, son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie pour la semaine 51 (du 14 au 20 décembre 2020). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, SPF s'inquiète d'un niveau "élevé" de circulation du virus, une situation "préoccupante" alors que les fêtes de fin d'année laissent craindre "une reprise de l'épidémie dans les semaines à venir". Voici ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique :

20:54 - Légère baisse du nombre de malades en réanimation FIN DU DIRECT - Si le nombre de contaminations au Covid-19 continue d'évoluer à un niveau élevé, le nombre de malades hospitalisés en réanimation baisse lui légèrement. D'après les derniers chiffres de Santé publique France, 2 625 personnes occupent en ce 25 décembre les services de réanimation, c'est 27 de moins qu'hier.

19:45 - 159 nouvelles victimes du Covid-19 159 malades du coronavirus sont décédées au cours des dernières 24 heures, d'après le dernier bilan des autorités sanitaires. Depuis le début de l'épidémie, 62 427 personnes sont mortes des suites de la maladie en France.

19:39 - 20 262 nouvelles contaminations en 24 heures En ce jour de Noël, les derniers chiffres publiés par Santé publique France font état de 20 262 nouvelles contaminations au Covid-19 en 24 heures. Au total depuis le début de l'épidémie, 2 547 771 personnes ont été infectées par le coronavirus.

18:45 - Les chiffres de l'épidémie en Occitanie 1 228 patients sont toujours hospitalisés en Occitanie, dont 187 au sein des services de réanimation, selon le dernier bilan publié par Santé publique France ce jeudi 24 décembre. 10 nouvelles personnes sont décédées des suites du Covid-19, portant à 2 035 le total de victimes dans la région depuis le début de l'épidémie.

17:58 - Les scénarios pour lutter contre le virus Alors que le Covid-19 bouscule les traditions de fin d’année, le gouvernement va devoir s’atteler à enrayer la pandémie à la rentrée. Bien qu’aucune nouvelle mesure n’ait été annoncée, plusieurs scénarios sont envisageables, détaille France Info. Parmi les options listées par la radio : reconfiner une troisième fois tout le pays, privilégier des renconfinements locaux, prolonger le couvre-feu et le télétravail ou encore retarder la réouverture des restaurants et lieux culturels. Pour rappel, l’épidémie semble repartir à la hausse avec des chiffres de contaminations quotidiens stagnant à des niveaux élevés (environ 15 000 cas), voire augmentant. Le risque d’entrée dans une troisième vague après les fêtes est plus que jamais dans tous les esprits.

16:59 - Forte augmentation des hospitalisations en Corse Le taux d’hospitalisation, variable en fonction des régions, est en forte hausse en Corse, remarque Santé publique France dans son dernier point épidémiologique du jeudi 24 décembre. Avec 50% d’hospitalisations en plus, la Corse se situe devant la Normandie (+26%) et le Grand Est (+22%). À l’inverse, le taux d’hospitalisation est en baisse en Occitanie (-2%), en Bretagne (-5%) et en Bourgogne-Franche-Comté (-8%). Ce dernier figure tout de même en tête des départements sur ce critère.

15:51 - La vaccination contre le Covid-19 s'organise dans les Pyrénées-Atlantiques La vaccination démarre le 4 janvier en Nouvelle-Aquitaine, notamment dans les Pyrénées-Atlantiques. Les hôpitaux de Pau et de Biarritz auront la responsabilité d’un quart des stocks, qu’ils recevront sous forme de "méga-réfrigérateurs", nous informe France Bleu, qui précise que ceux-ci peuvent contenir 180 000 doses. Dans le département, 140 structures sont concernées par la première étape, ce qui représente 9 000 personnes. La seconde phase, qui étend la vaccination aux personnes vulnérables et aux personnels soignants, pourrait concerner 140 000 habitants.

14:59 - Hécatombe dans un Ehpad à Vence : 13 morts Un Ehpad de Vence, dans les Alpes-Maritimes, a été le théâtre d’une hécatombe de décès liés au Covid-19 ces dernières semaines. Depuis début décembre, 13 personnes ont perdu la vie des suites de la maladie, au sein d’un établissement public comptant une centaine de résidents, dont 74 positifs au Covid-19. Le syndicat Force ouvrière a comptabilisé 18 décès de son côté et avance le chiffre de 110 cas de Covid-19 parmi les 120 résidents. "Vu la situation de l'établissement, on ne peut pas se contenter de dire que c'est normal, c'est pour ça que je demande à ce qu'il y ait un CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) qui se réunisse", a déclaré Michel Fuentes, secrétaire département de FO Santé 06, auprès de nos confrères de France Bleu.