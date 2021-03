"DIRECT. Coronavirus en France : plus de 30 000 nouveaux cas, toujours pas de confinement ?"

CORONAVIRUS. Le seuil des 30 000 cas quotidiens de Covid-19 a été une nouvelle fois franchi ce mercredi, alors que la pression hospitalière est de plus en plus forte, notamment en Île-de-France. Malgré les alertes des scientifiques, un confinement le week-end n'est pas à l'ordre du jour à Paris et ses alentours.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

18:29 - 264 morts du Covid-19 ces dernières 24 heures Ces dernières 24 heures, 264 personnes ont perdu la vie des suites du Covid-19 dans les hôpitaux. La barre des 90 000 décès imputables au virus est en passe d'être franchi avec, d'après le dernier bilan de ce mercredi, 89 565 décès (Ehpad compris). La mortalité semble toutefois en baisse, avec 58 décès de moins en 24 heures par rapport au bilan de mercredi dernier.

18:07 - Plus de 30 000 nouveaux cas de Covid-19 D'après Santé publique France, près de 25 000 personnes sont actuellement hospitalisées en raison du Covid-19 en France, dont 3 918 en réanimation, un niveau stable par rapport à hier mais toujours aussi préoccupant. Les hôpitaux ont également recensé 266 décès imputables au virus. Concernant les contaminations, la barre des 30 000 cas a été franchie, avec 30 303 cas confirmés de Covid-19 ces dernières 24 heures, alors que le bilan de mercredi matin fait état de 26 788 nouveaux cas.

18:06 - Pas de nouvelles mesures attendues, Jean Castex absent de la conférence de presse demain ? Si ce n'est le prolongement des mesures déjà instaurées, comme le confinement partiel dans les Alpes-Maritimes, le Pas-de-Calais et Dunkerque, et les restrictions sur les surfaces commerciales ou le port du masque obligatoire dans l'ensemble des 23 départements surveillés, aucune mesure ne devraient être annoncée demain. Une hypothèse avancée par France Info et renforcée par l'absence de Jean Castex lors de la conférence de presse hebdomadaire. Gabriel Attal a indiqué que Olivier Véran exposerait l'évolution épidémique des derniers jours, mais n'a aucunement mentionné le Premier ministre, contrairement aux semaines précédentes.

17:47 - La HAS rendra son avis sur les autotests courant mars Les autotests sont en cours d'étude en France, une première réunion prévue le 12 mars a pour but de déterminer les contextes et les indications médicales dans lesquelles les autotests pourront être prochainement utilisés, a confié Cédric Carbonneil, le chef du service d’évaluation des actes professionnels de la HAS, dans une interview accordée à l'HuffingtonPost. La HAS, elle, rendra son avis courant mars après avoir longuement étudié les produits actuellement disponibles sur le marché. Ces autotest revêtent différents intérêts, celui de permettre à chacun de se tester facilement, chez soi, tout en obtenant un résultat fiable et rapide, mais aussi et surtout la capacité à détecter les cas positifs, même asymptomatiques, pour que les personnes infectées puissent s'isoler et éviter de transmettre le virus à leur tour.

17:26 - Les hôpitaux des Alpes-Maritimes encore sous tension Rebelote pour les Alpes-Maritimes. Les effets des deux premiers week-ends sous confinement ne sont pas significatifs et mènent le littoral à être de nouveau confiné. Dans le département, le taux d'incidence atteint 481 cas pour 100 000, c'est 6 points de plus en une journée. Les hôpitaux, eux, continuent de recevoir de nombreux patients, le dernier bilan de Santé publique France compte 719 personnes hospitalisées dont 62 patients admis hier. Du côté des services de réanimation, 126 lits sont occupées et 16 nouvelles entrées ont été enregistrées le 9 mars. Au total, 1146 personnes sont décédées du coronavirus, c'est 11 de plus en 24 heures. Mais 4543 personnes ont quitté l'hôpital, soit 67 de plus.

17:04 - Le CHRU de Tour déclenche le Plan Blanc, la déprogrammation des interventions non urgentes Le centre hospitalier régional universitaire de Tours a déclenché le Plan Blanc ce mercredi. Le dispositif permet de mobiliser plus de personnels soignants et surtout de déprogrammer certaines interventions non urgentes qui auraient nécessité d'admettre les patients en service de réanimation. Les patients concernés vont être avertis par les équipes de l'hôpital. La décision prise par la directrice générale intervient alors que le nombre de prise en charge de patients Covid-19 "augmente de manière significative". Nos confrères de La Nouvelle République précise qu'il s'agit du troisième Plan Blanc déclenché par le CHRU depuis le début de l'épidémie, après mars et octobre 2020.

16:47 - La Haute-Savoie lance une campagne de vaccination mobile La campagne de vaccination devient mobile en Haute-Savoie. Le département, la préfecture et l'ARS ont décidé de déployer un véhicule utilitaire pour vacciner les personnes de 75 ans et plus, isolées ou domiciliées à plus de trente minute d'un centre de vaccination, rapporte France 3. Dès le 16 mars, le véhicule sanitaire "en capacité d’assurer le transport des vaccins, celui des équipes médicales mais également d’assurer une éventuelle prise en charge médicale d’urgence en cas de choc anaphylactique voire dans certains cas d’assurer l’acte vaccinal" déambulera dans 12 secteurs de Haute-Savoie, il restera une semaine sur chaque secteur pour vacciner le maximum de personnes.

16:25 - Les Hauts-de-France préparent des évacuations vers la Belgique Dans les Hauts-de-France les transferts de patients se multiplient et ce mercredi l'ARS a indiqué "travailler l'organisation de transferts de patients en soins critiques vers des établissements de santé belges". L'autorité a précisé qu'ils s'agissaient d'hôpitaux "frontaliers, partenaires habituels des hôpitaux français dans le cadre d'accords transfrontaliers". Les évacuations s'organiseront "dans les prochains jours selon les capacités d'accueil disponibles, l'éligibilité de patients et l'accord des familles". Les derniers transferts vers l'étranger remontent à novembre 2020 quand quelques patients avait été évacués vers l'Allemagne.

16:03 - Le taux d'incidence continue de baisser à Mayotte A Mayotte le taux d'incidence continue de baisser depuis plusieurs jours pour revenir à 229 cas pour 100 000 habitants selon le dernier bilan de l'ARS, surement un effet lié au mois de confinement. Mais l'hôpital accueille toujours des centaines de patients, Santé publique France rapporte que 117 personnes sont hospitalisées dont 12 patients admis hier, le taux d'occupation des services de réanimation de l'île baisse un peu avec 21 malades et 1 nouvelle entrée en 24 heures. On déplore 99 décès liés au coronavirus à l'hôpital, dont un est survenu hier. 1042 personnes sont sorties, soit 3 de plus.

15:39 - Les infirmiers souhaitent "prescrire et vacciner en toute autonomie" L'autorisation de vacciner a été étendue aux pharmaciens, aux infirmiers et aux sages-femmes mais, les pharmaciens sont également autorisés à prescrire le vaccin à l'instar des médecins. Les infirmiers réclament le droit de pouvoir, eux aussi, "prescrire et vacciner en tout autonomie". Daniel Guillerm, président de la Fédération nationale des infirmiers (FNI) questionne la logique du dispositif actuel : "Si les patients doivent passer chez leur médecin pour obtenir une prescription, pourquoi ne les vaccinerait-il pas ?". L'Ordre national des infirmiers a également pris part au débat et argumente : "Ce rôle de prescription permettrait d'accélérer considérablement la couverture vaccinale, notamment parmi les personnes isolées, au domicile desquelles les infirmiers libéraux sont les seuls à se déplacer".

15:17 - Transformation du Vélodrome en centre de vaccination la fin prochaine L'ARS Provence-Alpes-Côte d'Azur a annoncé la validation de la mise en place d'un centre de vaccination au sein du stade Vélodrome à Marseille. Il pourrait accueillir du public dès la semaine prochaine, mais nombre de détails ne sont pas encore établis : horaires d'ouverture, personnels disponibles, publics ciblés, etc. Mais l'ARS rassure et explique que l'ouverture du vaccinodrome s'accompagnera d'une augmentation du nombre de dose de vaccin livrées. Grâce à ce nouveau dispositif, elle espère accélérer le rythme des vaccinations.

14:59 - 15 000 doses de vaccin délivrées ce week-end dans les Hauts-de-France Une opération massive de vaccination sera organisée ce week-end dans les Hauts-de-France. Le directeur de l'ARS, Benoît Vallet a assuré au micro de France Bleu Nord, disposer de 15 000 doses du vaccin Pfizer prêtes à être injectées. Il a précisé que les personnes de 75 ans et plus seraient prioritaires lors de cette campagne déployée dans le Pas-de-Calais et le Dunkerquois, les zones particulièrement préoccupantes. Le dispositif s'inscrit dans un objectif plus global de l'ARS, celui de vacciner 200 000 personnes de 75 et plus d'ici fin mars. La région des Hauts-de-France en compte 500 000 en tout. "Il faut donc poursuivre l'effort [...] Si nous avons encore des réserves en dose, nous continuerons de le faire chaque week-end pendant la période de confinement".

14:39 - Des évacuations prévues pour désengorger les hôpitaux d'Île-de-France "Un certain nombre d'évacuations sanitaires dans les jours qui viennent de patients hospitalisés, notamment en Île-de-France" devrait avoir lieu durant les prochains jours, selon Gabriel Attal. Des transfert de patients en réanimation ont déjà été organisés dans les hôpitaux des Hauts-de-France et de Provence-Alpes-Côte d'Azur vers des régions moins touchées par le virus. Ces évacuations prouvent que les services des hôpitaux franciliens commencent à saturer et visent à libérer de la place pour accueillir plus de patients. Le porte-parole a insisté sur le besoin de mobiliser "toutes les forces disponibles pour accueillir des malades".

14:18 - Sur la "ligne de crète", le confinement reste la solution de dernier recours "Nous sommes sur une ligne de crète" a affirmé Gabriel Attal, l'expression servait déjà à décrire la situation sanitaire au début du mois de février, indice que peu d'améliorations sont visibles ? Le porte-parole du gouvernement a indiqué que l'approche territorialisée de l'exécutif était maintenue : "Je crois qu’on doit maintenir un équilibre entre nécessité de tenir compte des spécificités et la lisibilité des décisions. L’approche territoriale est la bonne méthode et nous la continuons autant que possible. Cela doit se faire dans la concertation et les décisions sont prises à l’issue de concertations nourries. Il arrive que les avis divergent, mais il est important de se parler". Il en a profité pour mettre en exergue la prise en compte de critères multiples pour décider ou non d'un confinement local et partiel : "Il faut avoir l’analyse la plus fine possible. Quand on regarde un département, on regarde le taux d’incidence, on regarde aussi la saturation des services de réanimation, toute une batterie de critères pour les décisions que nous jugeons nécessaires."

14:00 - Les Alpes-Maritimes à nouveau confinées ce week-end Le confinement reste en vigueur ce week-end sur le littoral des Alpes-Maritimes. A la sortie du Conseil de défense, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal a indiqué que le confinement le week-end commençait à produire ses effets mais que les indicateurs étaient toujours trop élevés, il faudra attendre la semaine prochaine pour l'annonce de mesures plus durables ou d'un allégement. "Ces mesures produisent des effets, le taux d’incidence a baissé de 22% en une semaine. Il y a légitimement une demande de pouvoir assouplir, relayée entre autres par la maire de Nice. Ce que je peux dire, c’est que le taux d’incidence reste élevé, la saturation des réanimations reste élevée. Pour cela il a été décidé de prolonger le confinement pour ce week-end et un point sera fait la semaine prochaine pour envisager de lever la mesure".

13:34 - Le protocole sanitaire allégé dans les Ehpad d'ici la fin de la semaine Cette semaine, le gouvernement devrait annoncer un nouveau protocole sanitaire allégé dans les Ehpad. La ministre déléguée chargé de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, a indiqué que les allègements concerneraient les visites, les sorties mais aussi les activités collectives organisées pour les résidents. "Ce sont des recommandations, il n'y a pas d'obligation, car la compétence revient aux directeurs des établissements" tempère l'entourage de la ministre. A travers cette manoeuvre, le gouvernement espère que "les résidents puissent voir leurs familles quand cela est possible".



✅ Elles concernent les visites, les sorties et les actions collectives des résidents.

❌ Je ne veux plus de plexiglass dans les #EHPAD. pic.twitter.com/2zsRwlgswm — Brigitte Bourguignon (@BrigBourguignon) March 9, 2021

13:02 - « L’obligation vaccinale serait un dernier recours » selon Alain Fischer Le professeur Alain Fischer estime que l'obligation vaccinale pour les professionnels de santé ne doit servir qu'en "dernier recours". Il se montre très optimiste quant à l'adhésion des soignants au vaccin mais n'écarte toujours pas la possibilité de le rendre obligatoire. "L’ordre des infirmiers fait un très bon travail pour essayer de persuader les différents membres de leur corporation de se faire vacciner. Si ce travail s’avérait insuffisant, la notion d’obligation vaccinale sera discuté".

12:30 - Il faut associer les médecins à la vaccination, encore trop peu nombreux à être mobilisés Alain Fischer, président du Conseil d'orientation sur la stratégie vaccinale a été auditionné ce mercredi par la Commission des Affaires sociales du Sénat. Tous les sujets relatifs à la vaccination ont été abordés, à commencer par la mobilisation des médecins généralistes dans la campagne. "40 000 médecins généralistes se sont inscrits pour vacciner, ce n’est pas suffisant", a estimé le professeur qui compte sur les pharmaciens, autorisés à vacciner, pour accélérer le rythme de vaccination. La colère des médecins fait toujours rage contre la circulaire de la DGS donnant la priorité aux pharmacies pour commander les doses. Sur ce point, Alain Fischer reconnait "des maladresses de communication". "La priorité est d’associer au maximum les médecins à la campagne de vaccination", a rassuré Monsieur Vaccin.

11:55 - 50 soignants envoyés en renfort à Wallis et Futuna Des soignants et du matériel médical sont envoyés ce mercredi en renfort à Wallis et Futuna. "Des moyens matériels sont attendus dans l'archipel dès le 10 mars. La réserve sanitaire est mobilisée. Plus de 50 professionnels de santé permettront de venir renforcer les capacités d'hospitalisation au cours des prochaines semaines", ont indiqué les ministres de l'Outre-mer et de la Santé. Depuis hier, le petit archipel est sous confinement strict et contrôlé pour deux semaines après que 48 cas aient été détectés en 5 jours.