"DIRECT. Coronavirus en France : plus de 3000 classes déjà fermées, la 3e dose lancée en Ehpad"

COVID. Jean-Michel Blanquer a annoncé que 3000 classes étaient fermées depuis la rentrée en raison de l'épidémie de coronavirus en France alors que ce 13 septembre marque le coup d'envoi de la campagne de rappel dans les Ehpad.

Sommaire Dernières infos sur le Covid en France

Cas, morts... Dernier bilan du coronavirus

Situation du Covid en France

Carte du coronavirus en France L'essentiel Selon le dernier bilan de Santé publique France du dimanche 12 septembre sur l'épidémie de coronavirus en France, le nombre de cas est toujours en constante diminution avec 7 679 cas en 24h (presque 3000 de moins que dimanche dernier). 2129 personnes sont toujours en réanimation mais ce chiffre baisse également avec 2 personnes de moins en 24h. Le bilan ici.

Interrogé par Le Parisien ce lundi 13 septembre, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a indiqué qu'un peu plus de "3000 classes sont fermées pour cause de Covid", ce qui représente "0,5%" des classes de France. Le ministre s'attend à "une augmentation dans les prochains jours". Sur la vaccination des élèves, "67 % des 12-17 ans ont eu une dose et 54 % sont complètement vaccinés" selon les chiffres du ministère.

Sur France Info ce lundi, Martin Hirsch, directeur de l'AP-HP, s'est montré ferme sur la vaccination des soignants, indiquant que ces derniers seraient suspendus s'ils ne sont pas vaccinés. Selon ce dernier, "5 000 contaminations" ont été évitées dans le personnel de l'AP-HP grâce à la vaccination.

Ouverte aux personnes fragiles et plus de 65 ans depuis début septembre, la campagne de rappel du vaccin Covid est ouverte dans les Ehpad depuis ce lundi 13 septembre.

En direct

Recevoir nos alertes live !

13:10 - Quelle est la situation en Outre-mer ? Comme en métropole, l'épidémie de coronavirus marque le pas en Outre-mer et c'est une très bonne nouvelle pour les hôpitaux et surtout le personnel, éprouvé depuis plusieurs semaines. D'après les derniers chiffres, le taux d'incidence est de 384 cas pour 100 000 habitants en Guyane, 324 en Martinique et 286 en Guadeloupe. 12:10 - Tous les départements ont un taux d'incidence sous les 400 Preuve que l'épidémie de coronavirus régresse en France, les département ont tous un taux d'incidence sous les 400 cas pour 100 000 habitants. Il y a encore quelques jours, les Bouches-du-Rhône étaient encore au-dessus, ils sont désormais à 364 cas pour 100 000 habitants. La moyenne nationale au 12 septembre est de 109, rappelons que le seuil d'alerte est tout de même à 50 depuis plusieurs mois. 11:30 - La 3e dose désormais autorisée dans les Ehpad Après avoir ouvert les rendez-vous pour les personnes fragiles et plus de 65ans il y a moins de quinze jours, c'est désormais le début de la campagne de rappel pour les Ehpad. Il n’y a pas d’ombre au tableau sur cette campagne vaccinale qui devrait être terminée début octobre", explique Florence Arnaiz-Maumé, la déléguée générale du Synerpa (Syndicat national des établissements et résidences privés et services d’aide à domicile pour personnes âgées) citée par Le Parisien. 10:50 - Pour Olivier Nataf, il ne faut pas se "précipiter sur la 3e dose" Sur BFM Business, Olivier Nataf, président d'AstraZeneca France est revenu sur les effets secondaires des vaccins, expliquant qu'ils sont présents "pour tous les médicaments et tous les vaccins mais qu'ils sont vraiment très très rares". Olivier Nataf est également revenu sur la campagne de 3e dose du vaccin et selon lui, "il ne faut pas se précipiter sur la 3e dose car nous avons encore beaucoup à apprendre et aussi car nous avons besoin de doses dans le monde". 10:00 - Hirsch : "On a évité à peu près 5 000 contaminations dans nos personnels" Sur France Info ce lundi 13 septembre, le directeur de l'AP-HP s'est montré ferme avec les règles, confirmant la suspension du personnel si ce dernier n'était pas vacciné. Selon des chiffres qu'il a communiqué lors de son entretien "5000 contaminations ont été évitées" grâce à la vaccination. "Alors qu’on avait il y a deux mois, trois mois des équipes nombreuses qui n’étaient pas vaccinées, on a totalement basculé et l’on est l’un des pays qui a le plus de soignants vaccinés", explique Martin Hirsch. 09:38 - Déjà plus de 3000 classes fermées Interrogé par Le Parisien aujourd'hui, Jean-Michel Blanquer fait le point sur les fermetures des écoles pour cause de Covid. Selon les chiffres du ministère, elles sont un peu plus de 3000 à être fermées, soit "0,5" de l'ensemble des classes de France. "Nous nous attendons à ce que cela augmente ces prochains jours puis se stabilise, avant de redescendre, si cela suit la courbe que nous avons eue à chaque retour de vacances" explique le ministre.

En savoir plus

Le dernier bilan, daté du dimanche 12 septembre 2021, fait état de 7 679 cas en 24 heures, soit 2731 cas de moins que dimanche dernier. Les données sur sept jours sont également à la baisse avec 9 803 cas en moyenne contre un peu plus de 10 000 la semaine dernière (10 193). Les hospitalisations et les admissions en réanimation sont également en baisse avec 40 patients hospitalisés en moins et 27 dans les services de réanimation par rapport à dimanche dernier. Le bilan détaillé du Covid-19 en France :

6 905 071 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 7 679 de plus

115 532 décès au total (Ehpad compris), soit 29 de plus

88 776 décès à l'hôpital, soit 29 de plus

10 012 personnes actuellement hospitalisées, soit 6 de moins

2129 personnes actuellement en réanimation, soit 2 de moins

187 nouveaux admis à l'hôpital (-135) et 34 en réanimation (-57)

414 405 personnes sorties de l'hôpital, soit 162 de plus

Taux de positivité des tests : 2,07%, soit -0,08 point(s) de moins

Taux d'incidence : 109,37 cas/100 000, soit -4,88 point(s) de moins

Dans son dernier point épidémiologique, publié chaque jeudi, Santé publique France fait le point sur l'évolution de l'épidémie de coronavirus en France. Pour la semaine 35, du 30 août au 5 septembre, la circulation du coronavirus en France diminue toujours sur l'ensemble du territoire et tend à s'améliorer dans les Outre-mer même si la situation reste encore préoccupante notamment à Mayotte. En métropole, c'est en région PACA et Occitanie que les indicateurs sont les plus élevés et ne baissent pas.

En métropole, les taux d'incidence restent élevés , notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Occitanie. À l'échelle nationale, le taux d'incidence du coronavirus atteint 137 cas pour 100 000 habitants, soit une diminution de 24% par rapport à la semaine précédente.

, notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Occitanie. À l'échelle nationale, le taux d'incidence du coronavirus atteint 137 cas pour 100 000 habitants, soit une diminution de 24% par rapport à la semaine précédente. Le variant Delta du Covid-19 reste majoritaire en France. La mutation a été détectée dans 98,3% des tests séquencés, selon les conclusions de Santé publique France au 17 août.

La mutation a été détectée dans 98,3% des tests séquencés, selon les conclusions de Santé publique France au 17 août. Les hospitalisations sont en diminution en semaine 35, avec 20% de personnes hospitalisées en moins sur cette période, soit un bilan de 4 248 patients Covid-19 à l'hôpital, dont 1 022 en services de soins critiques (baisse de 14%).

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.