"DIRECT. Coronavirus en France : plus de 320 000 nouveaux cas, le pic bientôt atteint ?"

Ce dimanche après-midi, Jean-Luc Mélenchon tient un meeting politique à Nantes. Alors que les évènements politiques ne sont pas soumis à des jauges, le candidat La France insoumise à l'élection présidentielle de 2022 ne soumettra pas son meeting au pass sanitaire. En revanche, des masques FFP2 seront distribués gratuitement à l'entrée et des purificateurs d'air ont été installés à Exponantes. 3 000 personnes sont attendues.

Le ministère des Solidarités et de la Santé a dévoilé les derniers chiffres de la vaccination au 15 janvier 2022. Ainsi, 31 584 699 doses de rappel ont été administrées. par ailleurs, 53 568 589 premières injections ont été réalisées.

10:31 - Pour rappel : le dernier bilan du coronavirus en France

L'épidémie de Covid-19 poursuit sa progression en France. Les derniers chiffres communiqués par Santé publique France ce samedi 15 janvier font état de 324 580 nouveaux cas. En outre, le taux d'incidence repart à la hausse et gagne 49,70 points en 24 heures. Il est désormais de 2 882,05 cas pour 100 000 habitants sur le territoire national. Par ailleurs, la moyenne sur sept jours n'en finit plus de progresser et frôle désormais les 300 000 nouveaux cas, 297 019 exactement.