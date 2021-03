"DIRECT. Coronavirus en France : Plus de 35 000 nouveaux cas, une pression élevée à l'hôpital"

CORONAVIRUS. Alors que la tension se poursuit à l'hôpital, la question se pose d'instaurer de nouvelles mesures renforcées dans les régions non confinées et pour l'instant préservées par la flambée épidémique.

12:30 - Une pression toujours aussi forte sur les réanimations franciliennes D'après les derniers chiffres régionaux du Covid-19, la pression se poursuit sur les services de réanimation des hôpitaux d'Île-de-France. Il y a actuellement 1 261 patients en réanimation, soit les cas les plus graves de la maladie, ce qui représente 109 personnes supplémentaires par rapport au précédent bilan de la veille. En tout, les hôpitaux d'Île-de-France comptabilisent 6 211 patients hospitalisés en raison du virus, dont 413 nouveaux patients en 24 heures. 12:02 - Roselyne Bachelot testée positive au Covid-19 La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a été testée positive au Covid-19, a-t-elle annoncé sur Twitter, ce samedi dans la soirée. À 74 ans, la ministre a été placée à l'isolement après des symptômes respiratoires. De son côté, la ministre déléguée à l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, a été placée à l'isolement également, étant cas contact. 11:38 - La clé de la sortie de crise : la vaccination, selon Gabriel Attal D'après Gabriel Attal, l'exécutif n'a pas raté le coche en ne reconfinant pas le pays en janvier dernier. "Il n'y a pas eu de pari", explique le porte-parole du gouvernement dans un entretien au Journal du Dimanche. D'après le porte-voix, "s'il était possible de revenir au 29 janvier, on prendrait la même décision". Les prévisions annonçaient 30 000 contaminations par jour à la mi-mars après un confinement d'un mois alors que la France atteint désormais ce niveau sans avoir confiné. "C'était donc la bonne décision", estime Gabriel Attal. 10:29 - Pour l'épidémiologiste Arnaud Fontanet, il faut appliquer les nouvelles restrictions aux autres régions Dans un entretien au JDD ce dimanche, Arnaud Fontanet a préconisé une extension des nouvelles mesures sanitaires aux autres régions pour l'instant préservées de la flambée épidémique. Selon l'épidémiologiste, membre du Conseil scientifique, les régions non concernées par le confinement allégé dans les 16 départements pourraient basculer prochainement dans une situation "très difficile". En cause : le variant britannique. "C'est maintenant qu'il faut agir et tester ailleurs l'impact de nouvelles mesures pour voir si elles marchent, avant d'arriver au stade où l'on n'a plus d'autre choix que de tout fermer", a fait savoir le professeur, qui estime à "deux à trois semaines" le temps nécessaire avant de voir un effet de ces nouvelles mesures sur les admissions de réanimation.

Santé publique France a publié dans la soirée du jeudi 18 mars son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie de coronavirus dans le pays pour la semaine 10 (du 08 au 14 mars 2021). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, on note une augmentation des nouveaux cas après une baisse la semaine passée et une pression en hausse sur les services de réanimation. Le taux d'incidence au niveau national dépasse désormais le seuil d'alerte fixé à 250 pour 100 000 habitants et le variant anglais représente 72% des nouvelles contaminations au Covid-19. Découvrez ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique :

Après une baisse la semaine passée, les indicateurs du Covid-19 repartent à la hausse . Le nombre de nouveaux cas constatés sur la semaine 10 a augmenté de 14% par rapport à la semaine 09. On note également une augmentation du taux de positivité des tests (7,5% en S10 contre 7,3% en S09) et surtout du taux d'incidence national. En semaine 09, on comptait 221 cas de coronavirus pour 100 000 habitants en France, on en compte désormais 253, ce qui signifie que le seuil d'alerte a été dépassé au niveau national.

Les effets de la vaccination se font encore sentir en semaine 10 , en témoignent la diminution des indicateurs hospitaliers chez les 75 ans et plus. Cette tranche d'âge est la seule à bénéficier d'un taux d'incidence stable. Malgré l'interruption momentanée de la vaccination avec AstraZeneca, on observe une augmentation des vaccinations réalisées à compter du 4 mars, particulièrement visible sur les nombres de personnes ayant reçu au moins une dose, explique Santé publique France. 89,4% des résidents d'Ehpad ou d'USLD ont reçu une première dose de vaccin.

d’Ehpad ou d’USLD ont reçu une première dose de vaccin.

Les variants du Covid-19 confirment leur propagation et leur caractère majoritaire , essentiellement celui découvert au Royaume-Uni. Ce dernier représente 72% des tests criblés en semaine 10 (contre 65,8% en S09). La proportion de suspicions de variants sud-africain et brésilien était stable à 5%. La plus forte proportion de suspicions du variant britannique est observée chez les 40-49 ans (73,9%) et les 10-19 ans (73,8%).

La pression sur le milieu hospitalier continue de monter , avec une augmentation de 8,5% des admissions en services de réanimation entre les semaines 09 et 10. Les hospitalisations conventionnelles sont stables (+1,2% entre S09 et S10). Les taux d'hospitalisations les plus élevés de métropole étaient encore enregistrés en Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Île-de-France et Hauts-de-France.

, avec une augmentation de 8,5% des admissions en services de réanimation entre les semaines 09 et 10. Les hospitalisations conventionnelles sont stables (+1,2% entre S09 et S10). Les taux d’hospitalisations les plus élevés de métropole étaient encore enregistrés en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Île-de-France et Hauts-de-France. Le nombre de nouveaux décès liés au Covid-19 n'est pas encore consolidé en semaine 10, mais Santé publique France a révélé qu'après avoir diminué en S07 et S08, le nombre de déclarations de décès survenus au cours d’une hospitalisation semble s’être stabilisé depuis la semaine 09 : 1 727 décès en S10, contre 1 838 en S09 (-6% entre S09 et S10).

Selon le dernier bilan de l’épidémie de coronavirus en France, communiqué par Santé publique France ce samedi 20 mars, 176 personnes ont perdu la vie dans les dernières 24 heures des suites de la maladie dans les hôpitaux de France. À l'heure actuelle, plus de 25 537 personnes sont hospitalisées dont 4 353 en réanimation, un niveau toujours très élevé, en hausse de 66 patients supplémentaires. Ce bilan du Covid-19 en France est partiel, en raison de problèmes techniques persistants du côté de Santé publique France depuis vendredi, date à laquelle aucune donnée n'avait été communiquée. Voici les derniers chiffres disponibles :

66 735 décès à l'hôpital, soit 176 de plus

25 537 personnes actuellement hospitalisées, soit 198 de plus

4 353 personnes actuellement en réanimation, soit 66 de plus

1 348 nouveaux admis à l'hôpital (-351) et 317 en réanimation (-66)

280 571 personnes sorties de l'hôpital, soit 925 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.