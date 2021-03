"Direct. Coronavirus en France : plus de 38 500 nouveaux cas, tour de vis ce week-end"

CORONAVIRUS. Avec plus de 38 500 nouvelles contaminations, la circulation de virus atteint un rythme sans précédent depuis le mois de novembre dernier, synonyme de second confinement. Ce jeudi, de nouvelles mesures sanitaires devraient être annoncées par le Premier ministre Jean Castex, concernant l'Île-de-France et les Hauts-de-France en particulier.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Ce mercredi 17 mars, le dernier bilan de l'épidémie est particulièrement préoccupant : le nombre de contaminations est supérieur à 38 500, ce qui n'était pas arrivé depuis novembre dernier, à l'issue de la seconde vague synonyme de reconfinement. Si ce chiffre est toujours élevé le lundi, en raison d'un rattrapage du week-end, il est en hausse de près de 8 200 cas supplémentaires en une semaine. Du côté des hôpitaux, les décès sont en baisse, avec 23 morts de moins que mercredi dernier. Les hospitalisations et les réanimations sont en baisse sur 24 heures mais en augmentation en moyenne sept jours, avec 171 nouvelles hospitalisations supplémentaires par rapport à mercredi dernier et 14 patients de plus en soins intensifs.

21:02 - Le Val-de-Marne et le Pas-de-Calais en tête des départements les plus endeuillés en 24 heures Ces dernières 24 heures, le Val-de-Marne et le Pas-de-Calais sont les départements où les hôpitaux ont recensé le plus de décès en raison du Covid-19, avec chacun treize morts, d'après le dernier bilan de Santé publique France ce mercredi. Cela porte le bilan à respectivement 2 367 et 1 298 morts imputables au virus. À Paris, les hôpitaux ont comptabilisé 11 décès, soit un bilan de 3 428 décès depuis le début de l'épidémie.

20:29 - 5 585 237 personnes ont reçu une dose de vaccin D'après les dernières données de la Direction générale de la Santé, 5 585 237 personnes ont reçu une dose de vaccin contre le Covid-19. Les personnes pleinement vaccinées, qui ont donc reçu deux doses de vaccin, représentent 2 349 027 Français.

20:05 - Un cluster dans une prison d'Argenton : les contaminations s'accélèrent Comme le raconte Ouest-France ce mercredi, un foyer de contamination s'est formé dans le centre de détention d'Argentan, en Normandie, avec neuf cas de Covid-19 détectés la semaine dernière. D'après un dernier bilan, c'est désormais 16 nouveaux cas qui sont recensés au sein des détenus mais également six surveillants et sept membres du personnel encadrant. "On avait été préservés pendant un an, mais là, c’est exponentiel !", affirme le délégué local Ufap-Unsa justice du centre de détention d'Argentan (Orne), auprès de nos confrères de Ouest-France. Selon le syndicaliste, "on re-teste tous les jours parce que ça commence à ne plus être maîtrisé". Il semblerait que le variant anglais soit majoritaire parmi les nouveaux cas, sans que l'on sache d'où provient la source des contaminations.

19:43 - La Seine-Saint-Denis franchit le cap des 500 cas pour 100 000 habitants Les indicateurs sont dans le rouge en Île-de-France, en particulier en Seine-Saint-Denis, où le taux d'incidence a dépassé les 500 cas pour 100 000 habitants. En date du mercredi 17 mars, Santé publique France dévoile un taux d'incidence de 505 cas pour 100 000 habitants exactement dans le 93, soit une hausse de 11% en une semaine. Dans le Val-d'Oise, ce taux est à 499 cas, ce qui représente une hausse de 28% en moyenne sept jours.

19:21 - 160 milliards d'euros, c'est le coût de la crise du Covid-19 En 2020, la crise sanitaire aura coûté plus de 160 milliards d'euros à l'État, a fait savoir Olivier Dussopt, ministre des Comptes publics, ce mercredi. Un chiffre qui n'est pas définitif étant donné la persistance de la crise du Covid-19 en France, indique l'AFP, dont se fait l'écho Le Point. Ce chiffre fait référence aux pertes de recettes et aux dépenses nécessaires pour affronter la crise, notamment en matière de chômage partiel.

18:35 - Des nouvelles contaminations en forte hausse Avec un nouveau bilan supérieur à 38 500 nouvelles contaminations, Santé publique France atteste d'une circulation très active du virus en France, notamment en raison de la propagation des variants. Pour retrouver un tel niveau de cas confirmés, il faut remonter à novembre dernier, au cours de la seconde vague, synonyme de reconfinement pour les Français. Comme le rappelle Ouest-France, en moyenne 7 jours, le nombre de contaminations s'élève à plus de 26 200, soit le double depuis le 1er janvier.

18:14 - 280 classes fermées en Ile-de-France En Ile-de-France, le nombre de classes fermées se multiplie. Mardi 16 mars, France Bleu a révélé les chiffres de l'académie et 280 classes sont actuellement closes, soit plus du double de la semaine dernière où on en comptait 135. Le nombre d'élèves testés positifs est lui aussi passé du simple au double avec 3045 cas détectés. Selon le protocole les classes doivent fermer dés qu'un cas de Covid-19 est avéré. Mais en dehors des fermetures sanitaires, les établissements scolaires ne devraient pas cesser d'accueillir les élèves. Le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, a maintenu que "l'école était la priorité" et qu'elle ne fermerait "qu'en dernier recours".

18:03 - Plus de 38 500 nouveaux cas, le plus haut niveau depuis le second confinement D'après le dernier bilan de l'épidémie, 38 501 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés, ce qui représente une hausse de 27% par rapport à mercredi dernier. C'est d'ailleurs le plus haut niveau depuis le 17 novembre, date à laquelle la France a été confinée pour la seconde fois. En date de ce mercredi 17 mars, les hôpitaux ont recensé 357 morts en raison du Covid-19 et 25 314 personnes sont actuellement hospitalisées. Les services de réanimation comptabilisent 4 219 patients en soins intensifs. Le nombre de patients admis en réanimation est en baisse, avec 16 patients de moins qu'hier (1 161). Le taux d'incidence est quant à lui en augmentation, avec 425,9 cas pour 100 000 habitants.

17:12 - A Montpellier, les hôpitaux se remplissent avec les transferts de patients A Montpellier, les hôpitaux sont aussi sous tension. Sept lits supplémentaires ont été ouverts pour compléter les 35 places permanentes dont dispose l'hôpital. "Ils seront occupés dans les 48 heures" indique le professeur Xavier, Capdevila, patron de la réanimation au CHU de Montpellier et médecin régulateur de crise, interrogé par Midi Libre. La ville n'est pas saturée par l'épidémie, mais elle accueille régulièrement des patients transférés depuis la Provence-Alpes-Côte d'Azur. "Cette semaine nous aurons dix patients de Paca" dispersés dans les différents établissements de la métropole.

16:12 - 50 cas détectés dans un lycée au sud de Bordeaux En Sud-Gironde, le lycée privé de la Sauque a fermé ses portes après la détection de 50 cas positifs parmi les 550 élèves que compte l'établissement. Les internes ont rejoint leur domicile et seule l'équipe enseignante se rend au lycée pour dispenser les cours en visio-conférence, rapporte Sud-Ouest. Tous les potentiels cas-contacts ont été listés et sont invités à se faire dépister, l'ARS suit et attend d'obtenir tous les résultats pour décider de la réouverture de l'établissement.

15:16 - Pourquoi le variant breton échappe aux tests PCR ? Le variant breton "sans gravité ni transmissibilité accrue" par rapport à la souche classique semble échapper au dépistage classique du test PCR. Des premières hypothèses apparaissent pour expliquer l'indétectabilité de la nouvelle souche. Vincent Thibault, virologue au CHU de Rennes, expose à La Croix plusieurs possibilités : "Soit le virus descend plus rapidement au niveau pulmonaire. Soit il réplique très peu au niveau des voies aériennes supérieures et ne devient pathogène qu’une fois arrivé dans les bronches, où on le détecte." Le variant breton présente encore plusieurs inconnues : sa contagiosité, sa dangerosité, sa vulnérabilité au vaccin. Les investigations et des analyses se poursuivent pour mieux appréhender la nouvelle mutation.

14:16 - Rouen, 3ème métropole plus touchée, les indicateurs augmentent en Normandie La région Normandie pourrait faire face à un rebond épidémique. Tous ses départements observent une augmentation du taux d'incidence, jusqu'à 36 points de plus enregistrés en Seine-Maritime. Avec l'Eure, ils sont les territoires les plus touchés avec respectivement 245 et 276 cas pour 100 000 habitants. "On peut expliquer (cette augmentation) par la proximité avec la région des Hauts-de-France où on sait que le virus et plus particulièrement le variant anglais circule beaucoup" explique à France 3, Benoît Cottrel, médecin à l'ARS Normandie. Le cas de la ville de Rouen interroge également. Elle est la troisième grande métropole le plus touchée derrière Nice et le Grand Paris selon les chiffres de Santé publique France, avec 417 cas. La progression du virus pourrait pousser les départements à prendre des mesures supplémentaires.

13:13 - 92,8% résidents d'Ehpad vaccinés en Nouvelle-Aquitaine, le protocole sanitaire s'allège 92,8% des résidents d'Ehpad de Nouvelle-Aquitaine ont reçu la première dose du vaccin, 71,6% ont bénéficié des deux injections, selon la Nouvelle République Ces chiffres offrent la possibilité d'alléger progressivement les protocoles sanitaires dans les établissements. L'assouplissement concerne les visites en chambre de nouveau permises "quel que soit le statut vaccinal du résident", indique l'ARS. Les pensionnaires retrouvent le droit de sortir et de se rendre dans leur famille à condition de respecter les gestes barrières. Le résident ne devra se soumettre à un test PCR que s'il est avéré contact à risque lors de son retour à l'Ehpad. Enfin les activités et les repas collectifs peuvent reprendre mais les résidents ne pourront pas échapper aux gestes barrières. L'ARS précise que ces mesures sont indicatives et doivent être prises en concertation avec la direction, le personnel soignant de l'établissement et les familles des résidents.