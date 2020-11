"DIRECT. Coronavirus en France : plus de 60 000 nouveaux cas, 828 morts, un terrible bilan"

CORONAVIRUS FRANCE. Le dernier bilan de l'épidémie publié ce vendredi montre une progression particulièrement inquiétante du Covid-19 avec 60 486 nouveaux cas et 828 décès (en prenant en compte les derniers chiffres des Ehpad).

L'épidémie de coronavirus en France est bel et bien en train d'exploser, et ce dans tout le pays. Alors qu'hier soir le ministre de la Santé Olivier Véran a parlé d'une deuxième vague "violente", avec un record de 58 000 nouveaux cas en 24 heures, le Directeur général de la Santé Jérôme Salomon a indiqué que dans le même temps, 447 personnes ont été admises en réanimation et qu'"une personne sur quatre" parmi elles "ne survivra pas" ( lire le dernier bilan du coronavirus ici ). Dans la soirée, Santé publique France a publié comme chaque fin de semaine son dernier point hebdomadaire sur l'épidémie pour la semaine 44 (du 26 octobre au 1er novembre 2020). Il en ressort une "poursuite de l’augmentation du nombre de cas, des hospitalisations, des admissions en réanimation et des décès" dans l'ensemble du pays. Voici les points clés à retenir :

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

21:34 - Le nombre de cas pourrait être encore plus élevé, selon Santé publique France "Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 déclarés ce vendredi est un chiffre minimal et non consolidé en raison de difficultés identifiées dans la remontée des résultats de tests", a indiqué Santé publique France dans son dernier bilan. Ce chiffre de plus de 60 000 contaminations, un record absolu, pourrait donc être encore plus élevé.

21:15 - Auvergne-Rhône-Alpes : 90 décès en 24h Le dernier bilan de l’épidémie dans la région Auvergne-Rhône-Alpes fait état de 90 nouveaux décès en 24 heures. 6 302 personnes sont actuellement hospitalisées dont 748 en réanimation. Ces deux indicateurs sont en hausse de 755, pour le premier et de 88 pour le deuxième.

20:48 - PACA : toutes les opérations non-urgentes sont déprogrammées Dans la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, toutes les opérations non-urgentes sont déprogrammées, pour monter la capacité d’accueil en réanimation et en médecine. L’objectif est également de "renforcer les unités de soins critiques, y compris entre structures publiques et privées", a précisé l’Agence régionale de santé.

20:31 - Deuxième vague : une surmortalité observée chez les patients schizophrènes Selon une étude publiée dans la revue Schizophrenia Bulletin, et réalisée au sein de l’assistance publique des hôpitaux de Marseille, il existe pendant cette deuxième vague, une surmortalité des patients schizophrènes atteints du Covid-19. "On a observé une différence dans l'évaluation et la prise de décision concernant ces patients, ce qu'on constate à la fin, c'est qu'ils meurent plus tôt que les autres", explique le psychiatre et auteur de l’étude, Guillaume Fond, cité par Le Parisien.

20:05 - Les hospitalisations et les réanimations continuent d’augmenter 28 979 personnes sont hospitalisées vendredi 6 novembre, suite à une infection au Covid-19, soit 553 de plus en 24 heures. Parmi elles, 4 331 sont en soins intensifs, soit 101 de plus par rapport au bilan de la veille.

20:03 - 80 369 cas dans les Ehpad, 430 décès depuis mardi Les chiffres des Ehpad ont été mis à jour dans le bilan du vendredi 6 novembre. 80 369 cas ont été comptabilisés. Au total, 12 509 décès ont été enregistrés dans les établissements, soit 430 supplémentaires depuis mardi.

19:58 - Dernier bilan du Covid-19 : 828 décès enregistrés vendredi 6 novembre Le bilan du vendredi 6 novembre est particulièrement lourd, avec 828 décès de plus par rapport à la veille. Une partie seulement de ces morts court sur 24h, les 398 morts enregistrés dans les hôpitaux. Dans les Ehpad, 430 décès ont été comptabilisés depuis le dernier bilan, publié mardi.

19:54 - Plus de 60 000 nouveaux cas en 24h, du jamais vu Un nouveau record a été enregistré dans le bilan épidémiologique publié le vendredi 6 novembre. 60 486 cas de Covid-19 ont été enregistrés en 24 heures. Au total, depuis le début de l’épidémie, 1 661 853 contaminations ont été enregistrées en France.

19:40 - Guyane : plus aucun patient en réanimation Selon le dernier bilan hebdomadaire de l’épidémie, publié vendredi, la Guyane ne compte aucun patient en réanimation. 27 nouveaux ont été enregistrés en une semaine, pour 412 tests effectués. 18 personnes sont actuellement hospitalisées.

19:18 - 143 contaminations dans un Ehpad d’Indre-et-Loire 143 cas de Covid-19 ont été détectés dans un Ehpad de Loches, dans l’Indre-et-Loire, selon l’Agence régionale de santé du Centre-Val-de-Loire. 121 résidents et 22 personnels ont été testés positifs au coronavirus. Les visites ont donc été "suspendues jusqu’à nouvel ordre" et "aucun cas grave, ni aucun décès" n’a été recensé, a expliqué l’ARS à l’AFP citée par LCI.

18:50 - Bilan de l’épidémie en Europe : près de 300 000 morts Le dernier bilan de l’épidémie de coronavirus, établi par l’AFP et cité par 20 Minutes, fait état de plus de 12 millions de cas et de près de 300 000 morts en Europe. Quatre pays comptent la moitié des contaminations : la Russie, la France, l’Espagne et le Royaume-Uni.

18:35 - Quelles sont les régions les plus touchées ? Alors que la circulation du Covid-19 reste soutenue sur le territoire français, Santé publique France indique dans son point épidémiologique hebdomadaire que les régions actuellement les plus touchées par l’épidémie sont l’Auvergne-Rhône-Alpes, les Hauts-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté, l’Île-de-France et la Provence-Alpes-Côte d’Azur.

18:23 - Une "montée croissante des indicateurs" dans le Var Le département du Var, qui avait été relativement épargné pendant 1 mois et demi, "fait face à une montée croissante des indicateurs de la circulation virale", a expliqué ce vendredi Sébastien Debeaumont, le directeur départemental de l’Agence régionale de santé. Dans le département, le taux d’incidence s’établit désormais à 513 cas de coronavirus pour 100 000 habitants, contre 393 la semaine précédente. Le taux de positivité s’élève, lui, à 18,2% contre 17,1 précédemment. "Depuis 3 semaines, les recours aux soins pour cause de Covid sont en augmentation", a précisé Sébastien Debeaumont.

18:12 - L’évolution de la situation en Bretagne Selon le dernier bilan de l’épidémie de Covid-19, daté du 5 novembre, le nombre de personnes hospitalisées est de 588 patients, avec 56 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 91 malades sont en réanimation, avec 9 nouvelles entrées dans la journée. 383 personnes sont mortes du coronavirus, soit 7 de plus en 24 heures et 2037 sont sorties de l'hôpital soit 29 de plus.

17:58 - 214 personnes contaminées par des souches mutantes au Danemark Les autorités danoises ont indiqué ce jeudi que 214 personnes ont été contaminées par des souches mutantes de la Covid-19, provenant du vison. La grande majorité des cinq mutations différentes détectées ne sont toutefois "ni plus dangereuses, ni plus contagieuses" que le virus habituel, mais elles pourraient avoir une incidence grave "sur l'effet protecteur des vaccins à venir" si elles se propageaient dans le monde, précise le gouvernement danois dans un communiqué.

17:46 - Les Français respectent davantage la distanciation sociale Dans son point épidémiologique hebdomadaire, publié ce jeudi, Santé publique France indique que "l’adoption systématique de toutes les mesures en lien avec la limitation de l’interaction sociale a augmenté" dans toutes les classes d’âge. Les 18-24 ans et les plus de 65 ans ont respecté davantage plusieurs mesures de prévention, notamment le maintien d’une distance d’au moins 1 mètre (39% en S43 contre 65% en S44), le salut sans contact physique (60% contre 80%), "éviter les rassemblements festifs" (43% contre 65%) et "éviter les regroupements et réunions en face-à-face" (28% contre 49%).

17:37 - 16 nouvelles admissions en réanimation en Nouvelle-Aquitaine Selon le dernier bilan de l’épidémie de Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine, daté du 5 novembre 2020, 16 nouvelles admissions en réanimation ont été enregistrées, soit un total de 201 malades pris en charge dans ces services. Le taux d'occupation des lits de réanimation au 5 novembre 2020, à l'échelle régionale, était de 48,8%.

17:25 - Le profil des patients décédés Sur les 38 289 décès de patients atteints de la Covid-19 enregistrés par Santé publique France depuis le début de l’épidémie, 93 % étaient des personnes âgées de 65 ans ou plus et les hommes représentaient 55% de ces décès. Des comorbidités ont été renseignées sur 65 % des certificats de décès présentant une mention de Covid-19.

17:13 - 203 élèves testés positifs en Provence-Alpes-Côte d’Azur Dans son dernier bulletin de situation, l’Agence régionale de santé indique que 203 élèves de l’Académie Aix-Marseille ont été diagnostiqués positifs à la Covid-19 en une semaine, dont 50 dans les dernières 24 heures. Pour autant, aucune structure scolaire ou classe n’a été fermée.

17:01 - Le profil des patients admis en réanimation Selon les données de Santé publique France, parmi les 1 308 patients admis en réanimation en semaine 44 (du 26 octobre au 1er novembre), 71% étaient des hommes et l’âge médian des patients était de 68 ans. 88% des patients admis en réanimation présentaient au moins une comorbidité, une proportion qui passe à 84 % chez les patients de moins de 65 ans.

16:52 - 8 décès supplémentaires en Normandie Dans les dernières 24 heures, 8 décès supplémentaires liés à la Covid-19 ont été enregistrés en Normandie, portant le bilan à 728 morts depuis le début de l’épidémie. Au 5 novembre, 1 229 patients sont toujours hospitalisés, avec 102 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 152 malades sont en réanimation, avec 14 nouvelles entrées dans la journée.

16:37 - Visites interdites dans deux Ehpad de Carhaix Selon Ouest-France, une chaîne de contaminations a été détectée à Carhaix (Finistère), incluant 18 professionnels de santé de l'hôpital de la ville, ainsi que six patients dont cinq résidents de deux Ehpad : l'Ehpad Persivien et l'Ehpad Keraval. Eric Stindel, président de la commission médicale du CHRU de Brest, dont dépend l'hôpital de Carhaix, a expliqué que "les visites sont momentanément interdites pour circonscrire le foyer épidémique" au sein des deux Ehpad concernés.

16:25 - Le point sur les admissions en réanimation en Outre-mer Dans les régions d’outre-mer, sur la semaine du 28 octobre au 03 novembre, le plus fort taux hebdomadaire d’admissions en réanimation de patients atteints de la Covid-19 a été observé en Martinique avec 2,8 entrées pour 100 000 habitants, soit une forte augmentation par rapport à la semaine précédente (1,7). Les taux étaient aussi en augmentation par rapport à la semaine précédente en Guadeloupe (de 1,1 entrée à 1,9), en diminution à la Réunion (de 1,2 à 1,1) et en Guyane (de 1 à 0).

16:14 - Les indicateurs de l’Occitanie Selon le dernier bilan de l’épidémie de Covid-19, le taux d'occupation des lits de réanimation au 5 novembre, à l'échelle régionale, était de 80,2% en Occitanie. Le taux d'incidence était de 399,9 cas de coronavirus pour 100 000 habitants, soit 28,3 points de moins en 24 heures. Le R effectif mesuré le 3 novembre 2020 dans la région était de 1,15.