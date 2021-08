"DIRECT. Coronavirus en France : plusieurs patients transférés en PACA, les hôpitaux sous tension"

COVID. Alors que la situation sanitaire reste extrêmement préoccupante en Guadeloupe et en Martinique, en métropole, les premiers transferts de patients ont commencé dans les Bouches-du-Rhône pour faire face à l'afflux de malades à l'hôpital.

Carte du coronavirus en France L'essentiel Les infos du vendredi 20 août La situation sanitaire semble se stabiliser en France avec 23 973 nouveaux cas. Sur sept jours, le nombre de contaminations baisse de 4,1 %. Malgré cette bonne nouvelle, la tension hospitalière est toujours très forte dans plusieurs régions avec plus de 2000 patients en réanimation. Consultez le détail du bilan de l’épidémie de Covid-19 ci-dessous.

En Martinique et en Guadeloupe, la situation est en revanche très préoccupante avec un taux d'incidence qui explose avec 2175 cas pour 100 000 habitants et 1115 selon les derniers chiffres. Près de 300 renforts de la métropole doivent arriver aujourd'hui sur l'ile.

Selon le point de situation de Santé publique France, près de 60% de la population française a reçu deux doses de vaccin. Si une 3e dose est actée pour les seniors en France, les Etats-Unis ont décidé d'étendre cette 3e dose à toutes et à tous.

Ce vendredi, quatre patients hospitalisés dans les Bouches-du-Rhône, deux à Marseille et deux à Salon-de-Provence, vont être transférés vers la ville de Reims, dans le Grand Est, a annoncé l’Agence régionale de santé (ARS) de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ces transferts ont été décidés pour "garantir la continuité des prises en charge en réanimation, au vu de la situation sanitaire très tendue dans notre région", souligne l’ARS.

L’extension du pass sanitaire en France semble avoir un impact sur le taux de dépistage en France, à en croire le dernier point épidémiologique de Santé publique France. Du 9 au 15 août, près de 6 millions de tests Covid ont été réalisés en France, un record. Sur ce total, le nombre de tests antigéniques a augmenté de 57% en une semaine, avec 4 millions de tests réalisés.

Selon deux études récentes, relayées par l’Inserm, 25% des formes graves du coronavirus seraient liées à une anomalie génétique ou immunologique. En l’occurrence, il s’agirait soit de variants du gène TLR7, "conduisant au développement de formes critiques, en particulier chez les patients jeunes", souligne l’Inserm, soit la présence, dans le sang des patients, "d’auto-anticorps " bloquant la réponse immunitaire face au Covid-19.

14:46 - Les soignants de plus en plus vaccinés Au 17 août, en France, 69,5% de la population avaient reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus, et 59,3% avaient reçu un schéma vaccinal complet, rapporte Santé publique France dans son dernier point épidémiologique. La campagne a également progressé auprès des soignants, qui doivent être vaccinés d’ici septembre, conformément aux annonces d’Emmanuel Macron en juillet. Au 17 août, 84% d’entre eux avaient reçu au moins une dose, contre 81% le 10 août, et 72,3% avaient reçu le schéma vaccinal complet, contre 68,2% le 10 août. 14:29 - Quatre patients des Bouches-du-Rhône évacués vers Reims L’Agence régionale de santé (ARS) de Provence-Alpes-Côte d’Azur a annoncé ce vendredi que quatre patients hospitalisés dans les Bouches-du-Rhône pour une infection au coronavirus vont être transférés vers Reims. Ces transferts visent à "garantir la continuité des prises en charge en réanimation au vu de la situation sanitaire très tendue dans notre région", souligne l’ARS. Dans la région, 844 patients sont actuellement hospitalisés et 331 personnes sont prises en charge dans les services de réanimation. 14:17 - 1063 patients hospitalisés en Auvergne-Rhône-Alpes Au 19 août, 1 063 personnes étaient hospitalisées en Auvergne-Rhône-Alpes, selon le dernier bilan de l’épidémie de coronavirus en France. En 24 heures, 100 nouvelles admissions ont été enregistrées dans la région. Du côté des services de réanimation, 191 malades étaient pris en charge pour une forme grave de la maladie, avec 18 entrées en 24 heures. Le taux d’occupation des lits de réanimation était de 34,2%. 14:03 - La part du variant Delta dans les nouveaux cas Du 9 au 15 août, le variant Delta du coronavirus, devenu majoritaire en France, a été détecté dans 94,7% des prélèvements positifs criblés durant cette période, rapporte Santé publique France dans son dernier point épidémiologique. "En Outre-mer, les données récentes de séquençage sont très incomplètes, néanmoins, les données de criblage indiquent ces dernières semaines une prédominance de Delta à La Réunion, Mayotte, la Guyane et les Antilles. En Guadeloupe, les données de séquençage actuellement disponibles permettent cependant de confirmer la prédominance de Delta", souligne SPF. 13:45 - Des malades plus jeunes en Martinique La situation reste extrêmement tendue dans les hôpitaux de Martinique, où la quatrième vague de l’épidémie de coronavirus a fait exploser le nombre de nouveaux cas. Les patients accueillis sont d’ailleurs "plus jeunes que les crises antérieures", souligne le Pr François Roques, président de la commission médicale d’établissement du CHU de Martinique, interrogé par Franceinfo. "On a désormais des enfants, des femmes enceintes aussi. C'est l'ensemble de la population qui est touchée", précise-t-il. 13:27 - L’évolution de la situation en Occitanie Selon le dernier bilan de l’épidémie de coronavirus en France, le taux d’incidence en Occitanie s’élève à 378,8 cas pour 100 000 habitants, avec une tendance à la baisse. Le R effectif, mesuré le 12 août, était de 1,04, signe d'une épidémie en progression. Le taux d'occupation des lits de réanimation, au 19 août, était de 63,7%. 4 805 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans la région, avec 10 décès de plus en 24 heures. 13:15 - Les décès en augmentation Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, avait alerté sur une possible "vague de décès inédite" en Martinique et en Guadeloupe, très touchées par la quatrième vague de l’épidémie de coronavirus. À l’échelle nationale, on constate effectivement une augmentation des décès du 9 au 15 août, avec 436 morts à l’hôpital, soit une hausse de 31%, et 29 morts en établissements médico-sociaux, soit 9 décès de plus en une semaine, selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France. 13:02 - L’immunité collective, une "illusion" pour un professeur en épidémiologie Mahmoud Zureik, professeur en épidémiologie et santé publique à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et directeur d’EPI-PHARE, a estimé au micro de Franceinfo, ce vendredi, que l’immunité collective est "une illusion". "On ne va pas atteindre l’immunité collective. Le Covid va rester des mois et des années, mais on a des armes très importantes pour le contrer, à savoir la vaccination et les gestes barrières. Les deux fonctionnent : l’objectif est de rendre ce virus comme les autres coronavirus qui sont là et qu’on arrive à cohabiter sans conséquences sanitaires", a-t-il expliqué. 12:48 - Le bilan de la vaccination dans le Grand Est La campagne de vaccination contre le coronavirus progresse dans le Grand Est. Selon les données de Santé publique France, au 18 août, 3 854 045 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, et 3 335 144 personnes ont reçu un schéma vaccinal complet. En moyenne, dans la région, 12 073 doses sont injectées quotidiennement. En 7 jours, le nombre de premières doses injectées a augmenté de 2,2% et le nombre de schémas vaccinaux complétés a, eux, augmenté de 5%. 12:31 - Les hospitalisations en hausse à l’échelle nationale Dans son dernier point épidémiologique, Santé publique France relève une augmentation des hospitalisations liés au coronavirus en France durant la semaine du 9 au 15 août (semaine 32). Au 17 août, 10 280 patients Covid-19 étaient hospitalisés, contre 9 213 le 10 août, soit une hausse de 12%. De même, le nombre de patients en réanimation a augmenté en semaine 32, passant de 1 725 le 10 août à 1 966 le 17 août, soit une hausse de 14%. 12:16 - Des résultats "encourageants" pour le traitement préventif d’AstraZeneca Ce vendredi, AstraZeneca a annoncé que son traitement préventif contre le coronavirus, baptisé AZD7442 pour l’heure, montre des résultats "encourageants" pour réduire le risque de forme grave de la maladie. Les essais, menés en Espagne, en France, en Belgique, au Royaume-Uni et aux États-Unis auprès de 5 197 participants, présentant pour 75 % d’entre eux des comorbidités, ont conclu à une réduction de 77% de ces risques. 12:01 - 17 patients en réanimation en Corse Les hospitalisations semblent se stabiliser en Corse, après avoir fait face ces dernières semaines à un afflux de malades. Au 19 août, 79 patients étaient hospitalisés dans la région pour une infection au coronavirus, avec 4 nouvelles admissions en 24 heures. 17 malades se trouvaient en réanimation, avec une nouvelle entrée en 24 heures. Le taux d'occupation des lits de réanimation reste toutefois élevé à cette date, à 94,4%. LIRE PLUS

Selon le dernier bilan de l’épidémie de coronavirus en France, en date du 19 août la moyenne des contaminations sur sept jours passe à 22 625 cas contre 23 279 la veille. Les hospitalisations continuent d’augmenter, avec 56 hospitalisations de plus en 24 heures alors que les réanimations enregistrent 5 personnes de moins en 24h. Tous les chiffres :

6 557 356 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 23 973 de plus

113 083 décès au total (Ehpad compris), soit 127 de plus

86 578 décès à l'hôpital, soit 127 de plus

10 392 personnes actuellement hospitalisées, soit 56 de plus

2049 personnes actuellement en réanimation, soit 5 de moins

976 nouveaux admis à l'hôpital (-60) et 186 en réanimation (-113)

401 284 personnes sorties de l'hôpital, soit 745 de plus

Taux de positivité des tests : 3,37%, soit -0,05 point(s) de moins

Taux d'incidence : 242,72 cas/100 000, soit -3,02 point(s) de moins

Santé publique France dresse chaque semaine un rapport plus complet sur le coronavirus en France, généralement publié le jeudi soir. Dans son point épidémiologique, publié jeudi 19 août 2021, pour la semaine 32 (du 9 au 15 août). L'agence dit avoir observé une "augmentation limitée du taux d’incidence (245/100 000, +3%) sur le territoire." Cependant, le même rapport reconnaît "que la situation est en revanche très critique en Martinique et en Guadeloupe, avec des taux d’incidence extrêmement élevés, des capacités hospitalières saturées et un excès important de mortalité. D'ailleurs, les nouvelles hospitalisations de patients représentaient pour cette semaine une augmentation de 9% par rapport à la semaine 31. Aussi, les quelque 1 142 nouvelles admissions en services de soins critiques représentaient une augmentation de 5% sur la même période. Dans le même temps, le gouvernement poursuit sa campagne vaccinale et au 17 août 2021, près de 60% de la population a reçu deux doses de vaccin.

Le nombre de cas de Covid et les indicateurs de l'épidémie toujours en hausse. Le taux d'incidence global en France au 15 août 2021 est de 245 cas pour 100 000 habitants, contre 237 sur la semaine 31 avec correction des données, ce qui représente une hausse de 3%.

Le variant Delta majoritaire. Cette mutation du Covid-19 représente désormais 98,7% des tests séquencés. Le variant est devenu la mutation majoritaire en métropole lors de la semaine 26.

Dans les hôpitaux, les indicateurs étaient toujours en augmentation, mais plus modérée cette semaine, avec 5 207 nouvelles hospitalisations (+9% vs +35% en S31) et 1 142 nouvelles admissions en soins critiques (+5% vs +46% en S31). Le nombre de patients COVID-19 en cours d’hospitalisation atteignait 10 280 (+12%) en S32, dont 1 966 (+14%) en services de soins critiques. Les décès liés à la COVID-19 (à l’hôpital et en ESMS) étaient en augmentation (436, +31%).

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.