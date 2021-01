"DIRECT. Coronavirus en France : pourquoi le couvre-feu ne suffit plus, le point sur les variants"

COVID FRANCE. Dans son nouvel état des lieux hebdomadaire du Covid-19 en France, Santé publique France assure que le couvre-feu avancé à 18h ne suffit pas à endiguer l'épidémie et livre un point d'étape sur les variants.

09:47 - Où le taux d'incidence est-il le plus élevé ? Si le taux d'incidence (nombre de cas de Covid-19 pour 100 000 habitant sur un territoire donné) a légèrement augmenté au niveau national, il atteint des chiffres différents en fonction des départements. Ainsi, selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France, le taux d’incidence des cas confirmés est désormais au-dessus du seuil de 100/100 000 habitants dans 92 départements métropolitains (91 départements en S02). Les départements présentant les taux d’incidence les plus élevés sont les Alpes-Maritimes (455), les Bouches-du-Rhône (397), le Var (343), la Lozère (317), le Jura (310), la Drôme (301) et le Tarn (293). 09:24 - Des chiffres sur le Covid-19 à l'école Comme chaque vendredi matin, le ministère de l'Education livre des chiffres sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19 dans les établissements scolaires. A ce jour, 96 établissements complets font l'objet fermeture pour au moins un cas de coronavirus. On compte également 444 classes fermées pour la même raison. Le ministère de l'Education relève également 11 864 élèves et 1 864 membres du personnel testés positifs sur les sept derniers jours. 09:09 - Une pénurie de vaccin jusqu'en mars voire avril ? Invité par LCI ce vendredi matin, Gérard Larcher s'est montré très alarmiste concernant les stocks de vaccins en France. Selon le président du Sénat, il faut s'attendre à une pénurie pour plusieurs mois, au lendemain de l'annonce de plusieurs régions mettant en pause leurs prises de rendez-vous pour les premières injections, faute d'approvisionnement. "Nous voyons bien que nous serons dans une période d'insuffisance de vaccins, de pénurie, jusqu'au mois de mars ou avril", a anticipé Gérard Larcher.

D'après le dernier bilan de Santé publique France, en date du jeudi 28 janvier, le nombre de contaminations est toujours très élevé, avec près de 23 770 contaminations supplémentaires. Une tendance à la hausse alors que les variants se propagent au rythme de 2 000 cas par jour en France. Le bilan des morts s'élève à 344 personnes supplémentaires en 24 heures dans les hôpitaux, ce qui porte à 52 562 le nombre de décès à déplorer depuis le début de l'épidémie. Du point de vue des hôpitaux, la pression s'allège ces dernières 24 heures, avec 205 nouveaux patients de moins. Les réanimations sont en baisse également, avec 46 patients de moins.

3 130 629 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 23 770 de plus

74 800 décès au total (Ehpad compris), soit 344 de plus

52 562 décès à l'hôpital, soit 344 de plus

27 128 hospitalisations en cours, soit -41 de moins

3 101 personnes actuellement en réanimation, soit -6 de moins

1 726 nouveaux admis à l'hôpital (-205) et 272 en réanimation (-46)

221 872 personnes sorties de l'hôpital, soit 1 302 de plus

Taux de positivité des tests : 7,1%, stable

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.

