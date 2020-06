DIRECT. Coronavirus en France : pourquoi les prochaines semaines sont décisives

CORONAVIRUS. Alors que les bilans quotidiens du Covid-19 en France sont en baisse constante, il convient d'observer avec attention la situation de ces prochaines semaines pour constater un réel reflux épidémique.

Une vague de positivisme s'est répandu sur la France, provoquée à la fois par les bilans toujours plus bas dans les hôpitaux, le déconfinement largement entamée, voire même la parole présidentielle, Emmanuel Macron ayant ce mardi parlé du retour des "jours heureux". Si cet entrain n'est pas béat, car il repose également sur des chiffres, il convient de rester sur nos gardes, avertissent plusieurs professionnels de santé. Le coronavirus ne s'est pas envolé et la menace plane toujours. "Il faut attendre la réouverture de terrasses et la reprise de la vie quotidienne à Paris, fin juin on pourra être rassuré si ça n'a pas repris", a expliqué Philippe Houdart, médecin généraliste dans le 18e arrondissement de Paris, à France Inter, qui a également interrogé Sophie Marc, de l'hôpital de Corbeil-Essonnes (Essone).

Pour elle, il convient de rappeler que le coronavirus a mis du temps à s'installer durablement en France, avec des premiers cas en décembre et une vague épidémique plusieurs semaines plus tard. "Il faut certainement attendre plusieurs semaines pour que l'épidémie ait le temps de reprendre", juge-t-elle, assurant qu'elle et ses confrères restent "très prudents". Même son de cloche chez Eric D’Ortenzio médecin épidémiologiste, chercheur à l’Inserm, interrogé par Santé Magazine. Bien qu'il concède que "la dynamique de l’épidémie est en forte baisse", il confirme que "le mois de juin va être déterminant". "La survenue d’une éventuelle deuxième vague va dépendre de nombreux paramètres", estime-t-il, évoquant notamment l'importance de tester massivement dans les semaines à venir pour prévenir les conséquences potentielles "dans les situations de rassemblements qui pourraient avoir lieu, qu’elles soient officielles ou non officielles".

Les derniers chiffres du coronavirus ont été communiqués ce mardi 2 juin. Le nombre de personnes hospitalisées pour Covid-19 continue de décroître. En réanimation, la pression sur les services continue de baisser.

15 1325 patients confirmés par tests PCR

patients confirmés par tests PCR 28 940 décès au total , soit 107 de plus

, soit 107 de plus 18 590 décès à l'hôpital , soit 84 de plus

, soit 84 de plus 14028 hospitalisations en cours , soit 260 de moins

, soit 260 de moins 1 253 personnes actuellement en réanimation , soit 49 de moins

, soit 49 de moins 68 812 personnes sorties de l'hôpital, soit 372 de plus

Concernant les cas confirmés par PCR, Santé publique France indique que "le bilan de ce jour indique un total de cas positifs inférieur au total annoncé les 3 jours précédents (-766 cas en 24h)". En effet, auparavant, le nombre de tests positifs au COVID-19 de SI-DEP était rapporté. Or, c'est désormais le nombre de patients positifs, "ce qui est plus juste".

