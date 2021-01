"DIRECT. Coronavirus en France : près de 20 000 cas supplémentaires, des mesures renforcées"

COVID FRANCE. Près de 20 000 cas ont été recensés, vendredi, en France. L'épidémie continue sa progression et un couvre-feu renforcé va concerner huit nouveaux départements dès dimanche, selon le Premier ministre.

Alors que l’épidémie de coronavirus progresse particulièrement dans certains territoires, le couvre-feu va être avancé à 18 heures dans huit départements, dès dimanche, a précisé Jean Castex, samedi. Ces derniers rejoindront les 15 autres départements déjà concernés par ce couvre-feu renforcé. Les préfectures du Haut-Rhin, de la Côte d’Or, du Cher, du Bas-Rhin, de l’Allier ont confirmé qu’elles allaient mettre en place la mesure.

Brigitte Macron a été testée positive au coronavirus, la veille de Noël, selon les informations d’Europe 1, quelques jours après l’infection du président. Elle n’a pas présenté de symptômes lourds. Elle a ensuite été testée négative les 30 et 31 décembre.

100 000 personnes seront vaccinées d’ici la fin du week-end, selon le ministre de la Santé. Olivier Véran était en déplacement à Tarbes, samedi avec le Premier ministre. "Nous sommes déjà dans la moyenne journalière des pays européens mais nous irons encore plus vite grâce aux moyens mis en place", a précisé le ministre de la Santé. "Nous voulons d'abord faire les choses dans la sécurité et être sérieux", a précisé, de son côté Jean Castex.

Santé publique France a publié son dernier point épidémiologique, rendant compte avec précision de l'évolution de la circulation du Covid-19 en France. Hausse de la circulation du coronavirus, stabilisation haute dans les hôpitaux... Découvrez l'essentiel de ce point épidémiologique.

19 personnes ont été contaminées par le variant britannique, en France, selon les informations du ministère de la Santé, partagées jeudi. Un cluster a été considéré comme "à risque" en Île-de-France.

25 000 mercredi, près de 22 000 jeudi et moins de 20 000 ce vendredi. Selon le dernier bilan de Santé publique France, ce vendredi 8 janvier 2021, 19 814 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés au cours des dernières 24 heures. Et si les hospitalisations continuent également de diminuer, du côté des réanimations, on observe un léger retour à la hausse. Le dernier bilan :

2 747 135 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 19 814 de plus

67 431 décès au total (Ehpad compris), soit 590 de plus

46 815 décès à l'hôpital, soit 276 de plus

24 377 hospitalisations en cours, soit 111 de moins

2 606 personnes actuellement en réanimation, soit 33 de plus

1 445 nouveaux admis à l'hôpital (+4) et 245 en réanimation (+64)

201 255 personnes sorties de l'hôpital, soit 1 207 de plus

Taux de positivité des tests : 6%, soit 0,3 point de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Il s'agit de données non consolidées issues du site Géodes, de Santé publique France. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

