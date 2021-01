Direct. Coronavirus en France : près de 20 000 cas supplémentaires, la vaccination va s'accélérer

COVID FRANCE. Vivement critiqué sur le rythme de vaccination, le gouvernement a annoncé l'accélération de la campagne, jeudi 31 décembre. Près de 20 000 cas supplémentaires ont été enregistrés en 24 heures, pour le dernier jour de l'année 2020.

"L’espoir est là, dans ce vaccin que le génie humain a fait advenir en un an", a déclaré Emmanuel Macron, lors de ses vœux, jeudi 31 décembre. Évoquant la campagne vaccinale, le président a indiqué qu’il ne voulait pas d’une "lenteur injustifiée". ""Chaque Français qui le souhaite doit pouvoir se faire vacciner de manière sûre et dans le bon ordre, en commençant par ceux qui présentent le plus de risque", a ajouté le chef d’État. Peu avant l’allocution, le ministre de la Santé a fait des annonces sur Twitter. "La campagne vaccinale va bientôt prendre de l’ampleur", a-t-il écrit, alors que le gouvernement est critiqué sur le rythme de cette dernière. À partir du lundi 4 janvier, les soignants pourront donc se faire vacciner et des centres de vaccination vont ouvrir en ville avant février d’abord pour les personnes de plus de 75 ans. Par ailleurs, un premier cas de la variante sud-africaine du Covid-19 a été détecté en France. Il s’agit d’un homme vivant dans le Haut-Rhin, qui a présenté des symptômes lors de son retour d’Afrique du Sud. La personne désormais guérie a été "isolée à son domicile dès l’apparition des symptômes", a précisé le ministère de la Santé, jeudi.

À l'aube du réveillon du Nouvel An, le dernier bilan publié par Santé publique France fait état de 19 927 nouvelles contaminations au Covid-19 et de 251 nouveaux décès. 2 634 personnes occupent les services de réanimation en ce jeudi 31 décembre. Le nombre de contaminations continue d'évoluer à un niveau important, seulement six jours après les premiers rassemblements de Noël. Voici les chiffres de ce mercredi 30 décembre 2020 :

2 620 425 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 19 927 de plus

64 632 décès au total (Ehpad compris), soit 251 de plus

44 852 décès à l'hôpital, soit 251 de plus

24 440 hospitalisations en cours, soit 153 de moins

2 634 personnes actuellement en réanimation, soit 27 de moins

1310 nouveaux admis à l'hôpital (-89) et 176 en réanimation (-33)

194 221 personnes sorties de l'hôpital, soit 1 176 de plus

Taux de positivité des tests : 2,9%, soit 0,1 point de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

