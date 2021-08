"DIRECT. Coronavirus en France : près de 2000 patients en réa, la 4e vague progresse"

COVID. Selon les dernières données de Santé publique France, l'épidémie de coronavirus progresse à l'hôpital avec désormais près de 2000 patients en réanimation, un chiffre pas atteint depuis juin.

Carte du coronavirus en France L'essentiel Les infos du mercredi 18 août La situation sanitaire continue de se dégrader en France. Le dernier bilan de l’épidémie de coronavirus fait état de près de 2 000 patients actuellement en réanimation, une première depuis juin. "L’hôpital est rempli de malades qui avaient peur du vaccin au lieu d'avoir peur du virus. C'est insupportable, parce que c'est évitable", a déploré le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur Twitter, lors de son déplacement aux Antilles. Consultez le détail du bilan de l’épidémie de Covid-19 ci-dessous.

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) a publié la semaine dernière des données sur le statut vaccinal des personnes testées positives au Covid-19, qu’elle croise avec celles des patients hospitalisés. Cette enquête montrait notamment qu’il y a six fois plus de personnes non vaccinées que de personnes vaccinées qui sont hospitalisées avec une infection au Covid-19, et cinq fois plus de non-vaccinés parmi les décès.

Après la Martinique et la Guadeloupe, le couvre-feu a été avancé à Saint-Barthélemy, passant de 22 heures à 20 heures. L’île fait face actuellement à une "forte dégradation de la situation hospitalière", selon les autorités sanitaires, qui rappellent que "l'ensemble des établissements de restauration doivent être fermés à 20 heures à Saint-Barthélemy, comme à Saint-Martin".

12:35 - Où en est-on de la vaccination en France ce mercredi ? Sur le site CovidTracker, qui prend le ministère de la Santé comme source d'information, les derniers chiffres font état de 46 413 148

premières doses injectées, soit 175 259 de plus en 24 heures, et de 39 456 284 personnes totalement vaccinées, soit 344 839 de plus au cours des dernières 24 heures. À noter que les personnes dont le schéma vaccinal est jugé complet ont reçu entre une et trois doses, en fonction du vaccin qu'elles ont reçu (une dose pour Johnson&Johnson, deux pour Pfizer, AstraZeneca et Moderna) et de leur profil, certaines personnes jugées à risque ayant parfois déjà reçu une troisième dose. 11:43 - La situation se dégrade fortement en Polynésie française "La situation en Polynésie française est désastreuse. Nos frères polynésiens nous disent qu'ils en sont à choisir les malades. Nous ne voulons pas vivre ça alors il faut que tout le monde s'y mette", a déclaré le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, Louis Mapou, lors d'une conférence de presse, alors qu'il évoquait la vaccination obligatoire pour toute la population. En Polynésie française, le taux d'incidence s'élève désormais à 2 614 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants, rapporte LCI. En cause ? Le variant Delta. Et si une extension du confinement concernant tout le week-end a été annoncée ces dernières heures, un reconfinement qui paralyserait toute l'économie locale ne semble pas encore à l'ordre du jour. "Nous ne pouvons pas plonger le peuple polynésien dans une pauvreté sans nom", s'est justifié le président de la Polynésie française, Édouard Fritch. 11:14 - Une dizaine de cas de Covid-19 détectée dans l'Ehpad de la Miotte à Belfort Mauvaise nouvelle pour les résidents de l'Ehpad de la Miotte à Belfort. Parmi la centaine de pensionnaires qui y résident, une dizaine de cas de coronavirus a été recensée, rapporte France Bleu. Si pour l'heure, seul l'état de santé d'un des résidents impactés semble inquiéter, celui-ci n'étant pas vacciné, les visites vont toutefois être interdites afin de limiter les contaminations. Les pensionnaires ne pourront donc plus recevoir leurs proches jusqu'à la fin du mois d'août. 10:43 - Encore plus de 28 000 nouveaux cas recensés mardi 28 114 nouveaux cas de coronavirus ont très exactement été enregistrés mardi 17 août. Un chiffre similaire à ceux observés fin avril, mais qui augmente régulièrement. En effet, alors que fin juin moins de 3 000 cas étaient recensés quotidiennement, le variant Delta semble être passé par-là. À noter que depuis le début de l'épidémie de coronavirus en France, 6 504 978 cas de Covid-19 ont été confirmés par PCR (Ehpad compris). 10:09 - Quelle situation à l'hôpital ? Alors que la France comptait près de 2 000 patients atteints du coronavirus et hospitalisés en réanimation mardi 17 août, la veille, le nombre de personnes victimes du Covid-19 était déjà repassé au-dessus des 10 000 patients. Qu'en est-il aujourd'hui dans les hôpitaux ? Le dernier bilan, en date du 17 août, fait état de 10 219 personnes actuellement hospitalisées, soit 68 de plus en 24 heures. Au cours des dernières 24 heures, entre lundi et mardi, 1 075 nouvelles admissions ont été enregistrées à l'hôpital, soit 125 de plus comparé à la veille. En réanimation, 1 953 personnes occupent désormais un lit, soit 45 de plus en 24 heures. 245 arrivées y ont été répertoriées mardi, c'est 67 de plus en 24 heures. 09:30 - Quasiment 2000 patients en réanimation D'après les toutes dernières données de Santé publique France au 17 août, la tension hospitalière progresse en France. Après le cap des 10 000 patients hospitalisés pour une infection au Covid, c'est désormais le cap des 2000 personnes en réanimation qui est en passe d'être franchi avec pour l'heure 1953 patients en réa. Un chiffre qui n'était plus atteint depuis juin dernier.

Selon le dernier bilan de l’épidémie de coronavirus en France, en date du 17 août La moyenne des contaminations sur sept jours passe à 23 638 contre 23 704 cas la veille, contre 23 697 la veille. Les hospitalisations continuent d’augmenter, avec 1075 hospitalisations de plus en 24 heures, et 245 entrées de plus en réanimation. Tous les chiffres :

6 504 978 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 28 114 de plus

112 844 décès au total (Ehpad compris), soit 111 de plus

86 339 décès à l'hôpital, soit 111 de plus

10 219 personnes actuellement hospitalisées, soit 68 de plus

1953 personnes actuellement en réanimation, soit 45 de plus

1075 nouveaux admis à l'hôpital (+125) et 245 en réanimation (+67)

399 763 personnes sorties de l'hôpital, soit 839 de plus

Taux de positivité des tests : 3,42%, soit -0,12 point(s) de moins

Taux d'incidence : 245,12 cas/100 000, soit 0,33 point de plus

Santé publique France dresse chaque semaine un rapport plus complet sur le coronavirus en France, généralement publié le jeudi soir. Dans son point épidémiologique, publié jeudi 12 août 2021, pour la semaine 31 (du 2 au 8 août). L'agence dit avoir observé une "augmentation très modérée du taux d’incidence (236/100 000, +4%) sur le territoire." Cependant, le même rapport reconnaît la "persistance d'une forte augmentation des hospitalisations et des admissions en soins critiques". D'ailleurs, les nouvelles hospitalisations de patients représentaient pour cette semaine une augmentation de 35% par rapport à la semaine 30. Aussi, les quelque 1 086 nouvelles admissions en services de soins critiques représentaient une augmentation de 46% sur la même période. Dans le même temps, le gouvernement poursuit sa campagne vaccinale et au 10 août 2021, 45 234 134 personnes avaient reçu au moins une dose de vaccin en France, soit une augmentation de 4,6% par rapport au 3 août. Certains départements comme les territoires ultramarins que sont la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion sont particulièrement impactés par la quatrième vague de coronavirus liée au variant Delta.

Le nombre de cas de Covid et les indicateurs de l'épidémie toujours en hausse. Le taux d'incidence global en France au mercredi 11 août 2021 est de 243,72 cas pour 100 000 habitants, contre 225 sur la semaine 30 avec correction des données, ce qui représente une hausse de 17%.

Le variant Delta majoritaire. Cette mutation du Covid-19 représente désormais 98,1% des tests séquencés et interprétables de l'enquête Flash#17 du 27 juillet. Le variant est devenu la mutation majoritaire en métropole lors de la semaine 26.

Dans les hôpitaux, les chiffres repartent à la hausse. La récente augmentation du nombre d'hospitalisations se poursuit en S31. Au 10 août 2021, 9 213 patients Covid-19 étaient hospitalisés en France (contre 8 033 le 03 août, soit une augmentation de 15%), dont 1 725 patients en services de soins critiques (vs 1 344 le 03 août, soit + 28%). Au niveau national, les indicateurs hospitaliers par date de déclaration étaient en augmentation depuis S28, avec 4 764 nouvelles hospitalisations en S31 (+35% par rapport à S30) et 1 086 nouvelles admissions en services de soins critiques (+46%).

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.