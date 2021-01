"DIRECT. Coronavirus en France : près de 21 300 cas de plus, pression sur les hôpitaux"

COVID FRANCE. Les derniers chiffres de l'épidémie sont toujours aussi inquiétants : 21 271 nouveaux cas de Covid-19 ont été comptabilisés ces dernières 24 heures, un niveau plus élevé que la semaine dernière. La pression dans les hôpitaux se poursuit, alors que les nouvelles admissions en réanimation augmentent dans toutes les régions de France métropolitaine.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

21:01 - Variant sud-africain à Nantes : 12 personnes positives À Nantes, douze proches de la personne contaminée au variant sud-africain du Covid-19 ont été testée positives au Covid-19, a annoncé l'ARS Pays de la Loire ce vendredi. "Leurs tests ont été transmis au CNR avoir pour la confirmation du variant sud-africain", a ajouté l'ARS, en précisant que tout était mis en oeuvre pour "s'assurer que ces personnes respectent l'isolement" afin de "stopper cette chaîne de contamination". Comme le rapportait CNews plus tôt dans la journée, ce premier patient a contracté la souche lors d'un voyage au Mozambique.

21:00 - Près de 389 000 personnes ont été vaccinées en France D'après le ministère de la Santé, 388 730 personnes ont été vaccinées contre le Covid-19. L'Île-de-France figure en tête des régions qui comptent le plus de personnes vaccinées, avec 72 491 vaccinés.

20:41 - La situation s'aggrave en Guyane "On est de nouveau dans une reprise de l'épidémie qui est tout à fait préoccupante en Guyane et contre laquelle il faut réagir très, très vite", a déclaré Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, ce jeudi. Dans le détail, la Guyane comptabilise 75 nouveaux cas par jour en moyenne, et 400 cas pour 100 000 habitants. Le taux d'incidence est passé de 134 cas à 181 cas pour 100 000 habitants. En conséquence, le gouvernement a mis en place de nouvelles mesures pour contenir l'épidémie dans les Outre-mer : contrôle renforcé aux frontières, tests négatifs exigés, un couvre-feu plus strict le dimanche... "La Guyane, et à travers elle les Antilles, doivent être le plus possible protégées du variant à risque qui circule en Amazonie", a pour sa part indiqué le Premier ministre, Jean Castex, au cours de sa conférence de presse.

20:20 - La barre des 70 000 morts du Covid-19 bientôt franchie D'après le dernier bilan de Santé publique France, le Covid-19 a causé la mort de 69 949 personnes depuis le début de l'épidémie en France. La barre symbolique des 70 000 morts est proche d'être franchie. Au niveau mondial, la barre des 2 millions de morts a été franchie ce vendredi, avec 2 000 905 décès recensés.

19:51 - Mauricio Pochettino, l'entraîneur du Paris SG, testé positif au Covid-19 Le tout nouveau entraîneur du Paris-Saint-Germain (PSG), Mauricio Pochettino, a été testé positif au Covid-19. Le club de Ligue 1 a annoncé la nouvelle dans un communiqué ce vendredi, à la veille du match opposant l'équipe parisienne au SCO d'Angers, à l'occasion de la 20e journée du championnat. L'entraîneur va "respecter l'isolement" et est "soumis à un protocole sanitaire approprié", a fait savoir le club sur Twitter, qui précise que ses adjoints prendront le relai. ???? L’entraineur du @PSG_inside Mauricio Pochettino est confirmé positif au test PCR Sars-Cov2. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié.

Ses adjoints Jesus Perez et Miguel D’Agostino assureront le relai à partir de demain à Angers. #SCOPSG — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 15, 2021

19:30 - Les admissions en réanimation en hausse D'après les derniers chiffres de l'épidémie, 249 personnes ont été admises en réanimation ces dernières 24 heures, soit 43 patients supplémentaires par rapport au bilan de la veille. Côté hospitalisations, 1 630 personnes ont été admises dans les hôpitaux ces dernières 24 heures, soit 55 de moins. À l'heure actuelle, 25 043 personnes sont hospitalisées dont 2 740 en réanimation.

19:27 - 636 personnes sont mortes du Covid-19 Ces dernières 24 heures, 280 personnes sont mortes à l'hôpital des suites du Covid-19, ce qui porte à 48 590 le nombre total de morts à déplorer dans les hôpitaux de France. Au niveau des Ehpad, dont les chiffres ne sont communiqués que le mardi et le vendredi, 356 personnes sont mortes depuis le précédent bilan, soit 21 359 décès depuis le début de l'épidémie. D'après le dernier bilan de Santé publique France, le Covid-19 a entraîné la mort de 69 949 personnes en France.

19:23 - 21 271 nouveaux cas de Covid-19 D'après le dernier bilan de l'épidémie, 21 271 nouvelles personnes ont été contaminées par le Covid-19, un chiffre élevé par rapport à vendredi dernier, où 19 814 nouveaux cas avaient été détectés.

19:15 - Un certificat de vaccination pour les voyages internationaux : l'OMS est contre Ce vendredi, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) s'est positionnée contre l'instauration de certificats de vaccination contre le Covid-10 comme conditions pour les voyages internationaux. Selon le comité, qui s'est opposé "pour le moment" à cette mesure, "il y a toujours trop d'inconnues fondamentales en termes d'efficacité des vaccins pour réduire la transmission et les vaccins ne sont encore disponibles qu'en quantité limitée". Par ailleurs, une preuve de vaccination ne doit pas pour autant écarter les autres mesures sanitaires, notamment les gestes barrières.

18:51 - Le variant britannique représente 1,4% des tests positifs D'après le professeur Bruno Lina, membre du Conseil scientifique, le variant britannique représente 1,4% des tests positifs effectués en France. "Toutes les mesures que l'on prendra ne feront pas disparaître le mutant britannique qui va se substituer au virus actuel", a indiqué le professeur de virologie du CHU de Lyon, à l'AFP. Selon l'expert, également directeur du Centre national de référence des virus infectieux respiratoires à l'hôpital de la Croix Rousse : "C'est une bascule inéluctable". Pour autant, il est "très peu probable" que le variant représente "30%" des tests fin janvier. "Si jamais ça arrive, c'est qu'à un moment donné, on a raté le contrôle de la circulation de ce virus", estime le professeur.

18:31 - Les Bouches-du-Rhône en tête des réanimations D'après le dernier bilan de l'épidémie, les Bouches-du-Rhône figurent en tête des départements où les hôpitaux recensent le plus de patients en réanimation. À l'heure actuelle, 181 personnes sont admises en réanimation, un service qui concerne les cas dont les symptômes de Covid-19 sont les plus graves. C'est neuf patients de plus en 24 heures. Le Rhône suit, avec 126 patients actuellement en réanimation (+14), puis Paris, avec 123 cas en réanimation (+9).

18:16 - Le profil des patients admis en réanimation Entre le 5 octobre et le 12 janvier, parmi les 4 887 patients admis en réanimation pour un diagnostic confirmé de Covid-19, 71% étaient des hommes, rapporte Santé publique France dans son point épidémiologique. L’âge médian des patients était de 68 ans et 63 % étaient âgés de 65 ans et plus. Enfin, 89 % des patients admis en réanimation présentaient au moins une comorbidité.

18:02 - Une augmentation des admissions en réanimation Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France, du 4 au 10 janvier, le taux hebdomadaire de nouvelles admissions en réanimation a augmenté dans toutes les régions de France métropolitaine, excepté dans le Grand Est (-8 %), en Bourgogne-Franche-Comté (-7 %), en Bretagne (-6 %) et dans le Centre-Val de Loire (-2 %). Dans les régions d’outre-mer, le plus fort taux hebdomadaire d’admissions en réanimation de patients Covid a été observé à La Réunion et en Guyane (0,35 admission pour 100 000 habitants).

17:45 - Trois nouveaux cas du variant britannique en Occitanie Les contaminations liées au variant britannique commencent à émerger sur le territoire. Après l’Île-de-France et les Pays de la Loire, trois nouveaux cas ont été diagnostiqués ce vendredi en Occitanie, rapporte l’Agence régionale de santé. L’un des trois patients réside dans l’Hérault, les deux autres en Haute-Garonne.

17:29 - Le point sur les hospitalisations Après une diminution en semaine 52 (du 21 au 27 décembre), puis une stabilisation en semaine 53 (du 28 au 3 janvier), le nombre de déclarations de nouvelles hospitalisations pour une infection au Covid-19 a augmenté début janvier. 8 872 nouvelles hospitalisations ont ainsi été déclarées du 4 au 10 janvier, contre 7 460 en la semaine précédente, soit + 19 %.

17:15 - Deux cas possibles du variant britannique dans les Hauts-de-Seine À l’issue d’une campagne dépistage massif réalisée à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine, la mairie de la commune a confirmé une dizaine de cas positifs de coronavirus, dont "deux cas possibles de variants anglais non confirmés à ce jour", rapporte France Bleu Paris. Des analyses supplémentaires sont en cours et les patients concernés ont été isolés.

17:01 - Un taux de reproduction supérieur à 1 sur l’ensemble du territoire Selon les données de Santé publique France, le taux de reproduction du coronavirus (R-effectif) était supérieur à 1 dans l’ensemble des régions de France (1,19 en moyenne). La Bretagne présente le taux le plus élevé (1,34), suivie de la Nouvelle-Aquitaine (1,30) de l’Occitane (1,29) et de la Normandie (1,26).

16:43 - 5 543 passages aux urgences pour suspicion de cas En semaine 1, du 4 au 10 janvier, 5 543 passages aux urgences pour une suspicion de contamination au Covid-19 ont été enregistrés en France, rapporte Santé publique France dans son point épidémiologique. Après 3 semaines de hausse, ce nombre, tous âges confondus, se stabilise sur cette semaine (5 502 passages en semaine 53, fin décembre, soit + 0,7 %). Les hospitalisations après un passage aux urgences pour une suspicion de contamination étaient, elles, en légère hausse à 58 %.

16:30 - Le trajet du vaccin, du congélateur à l’Ehpad Dans le Haut-Rhin, le Groupement Hospitalier Mulhouse Sud Alsace a reçu à l’heure actuelle 1 950 doses du vaccin anti-Covid Pfizer, en attendant une première livraison de celui de Moderna, décrit France Inter. De la pharmacie de l’hôpital à l’injection en Ehpad, le média a suivi le parcours des précieuses fioles. Le lieu de départ est tenu secret. Les traitements partent ensuite dans le coffre d’une camionnette blanche, maintenus à baisse température. À l’intérieur de l’EHPAD, une fois les doses livrées, il n’y a pas de temps à perdre. La vaccination des résidents se fait dans la foulée, presque immédiatement.