"DIRECT. Coronavirus en France : près de 29 000 cas de plus, le projet de loi sanitaire en partie validé par les Sages"

COVID. Selon le dernier bilan de Santé publique France publié mercredi, 28 784 nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés en 24 heures. Le Conseil constitutionnel a en partie validé le projet de loi qui comprend l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale, ce jeudi.

Carte du coronavirus en France L'essentiel Les infos du jeudi 5 août La propagation du Covid-19, marquée par une circulation active du variant Delta, se poursuit. 28 784 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en 24 heures, selon le bilan de Santé publique France publié mercredi. C'est 1 955 cas de plus que la veille et 850 de plus que mercredi dernier. La moyenne sur sept jours est passée à 21 910 cas contre 21 788 la veille. À l'hôpital, il y a eu 772 admissions dans la journée, dont 157 en réanimation. Par ailleurs, le nombre de tests Covid-19 a augmenté la semaine dernière, et s'élève à plus de 4 millions, d'après les chiffres de la Drees. Des données qui s'expliquent en partie par l'entrée en vigueur du pass sanitaire dans certains lieux.

Le gouvernement est dans l'attente du verdict du Conseil constitutionnel, qui doit rendre sa décision sur la loi sanitaire ce jeudi 5 août. À la veille de cette date fatidique, l'Élysée s'est dit "pas inquiet" du sort qui sera réservé à ce texte, qui comprend l'extension du pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants.

Après la Corse et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Occitanie a annoncé l'activation du "plan blanc", mercredi, pour faire face à la pression dans les hôpitaux. Ce dispositif permet de mobiliser l'ensemble du personnel soignant et l'ouverture de nouveaux lits dans les services de réanimation. L'Agence régionale de santé (ARS) d'Occitanie a souligné "l'importance du nombre de cas Covid graves pris en charge". Par ailleurs, le ministre de la Santé Olivier Véran est en déplacement au centre hospitalier d'Aix-en-Provence ce jeudi après-midi.

Après la Martinique et la Réunion, la Guadeloupe a renoué avec un confinement assorti d'un couvre-feu, entre autres. Cette mesure a été prise par le préfet de l'île, Alexandre Rochette en vertu du nombre croissant de cas de Covid-19 sur un territoire où la population n'est que très peu vaccinée. Elle a pris effet mercredi 4 août à 20h (heure locale) pour une durée de trois semaines. Aussi, pour "casser la courbe", les résidents de l'île sont soumis à un couvre-feu de 20h à 5h, les bars et terrasses seront fermés et les déplacements seront conditionnés à un périmètre de 10km autour du domicile, sauf pour les motifs impérieux.

Alors que plusieurs pays ont annoncé la proposition d'une troisième injection de vaccin à leur population pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, l'OMS a appelé mercredi à un moratoire sur les doses de rappel jusqu'à fin septembre, a rapporté l'AFP relayée par 20 Minutes. "Nous avons un besoin urgent de renverser les choses : d’une majorité de vaccins allant dans les pays riches à une majorité allant dans les pays pauvres", a précisé Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'institution, lors d'un point de presse à Genève. Ce jeudi 5 août, le président de la République Emmanuel Macron a déclaré sur Instagram : "Nous nous préparons à faire cette troisième dose pour les plus âgés et les plus fragiles, à ce stade. Nous le ferons à partir de la rentrée."

16:49 - Extension du pass sanitaire dans les hôpitaux validée Le Conseil constitutionnel a donné son feu vert pour la mise en place du pass sanitaire dans les hôpitaux, bien que cette mesure fasse l'objet de nombreux débats. Les visiteurs et les patients non urgents devront donc présenter leur laissez-passer pour entrer dans un établissement de santé ou en maison de retraite, à condition que celui-ci ne fasse pas "obstacle à l'accès aux soins". 16:27 - Le pass sanitaire imposé dans les restaurants et certains centres commerciaux Le pass sanitaire devra être présenté dans les cafés et les restaurants, à l'intérieur et en terrasse. Certains centres commerciaux seront également concernés. "En adoptant ces dispositions, le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé", indique le Conseil constitutionnel qui a rendu son verdict sur le projet de loi sanitaire, ce jeudi 5 août. 16:24 - Extension du pass sanitaire : le Conseil constitutionnel donne son feu vert Le Conseil constitutionnel a, sans grande surprise, validé l'extension du pass sanitaire ainsi que la vaccination obligatoire pour les soignants, ce jeudi 5 août. La loi sanitaire, dont le but est d'enrayer la propagation du Covid-19, entrera donc en vigueur le 9 août. 16:09 - L'exécutif surveille de près "la situation sanitaire dans la région Auvergne-Rhône-Alpes" Alors qu'un "plan blanc" a été déclenché en Corse, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Occitanie, Olivier Véran a déclaré, lors d'un déplacement à Aix-en-Provence : "Nous regardons avec inquiétude la situation sanitaire dans la région Auvergne-Rhône-Alpes." Et de poursuivre : "Après la vague épidémique, est venu le temps de la vague hospitalière". 15:54 - Véran à Aix-en-Provence : "La réanimation est remplie de gens qui regrettent de ne pas s'être fait vacciner" Lors d'un déplacement au centre hospitalier d'Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône ce jeudi, Olivier Véran a déclaré, cité par LCI : "La réanimation ici est remplie de gens qui regrettent de ne pas s'être fait vacciner." Et d'ajouter : "Nous voulons faire un sanctuaire mais jamais nous n’arrêterons de soigner qui que ce soit parce qu’il n’a pas son pass où n’empêcherons les familles de voir un patient." Néanmoins, "les visites fréquentes de familles pour apporter des fleurs à un patient, c’est terminé, car ça provoque des clusters", a-t-il indiqué. 15:39 - Les chiffres en Corse Selon le dernier bilan de Santé publique France publié mercredi 4 août, en Corse, le nombre de personnes hospitalisées dans la région est de 65 patients, avec cinq nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 13 malades étaient en réanimation, avec aucune nouvelle entrée dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation, à l'échelle régionale, est de 72,2%. Le dernier taux d'incidence mesuré dans la région était de 658,6 cas pour 100 000 habitants, avec une tendance à la hausse. 207 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans la région. 15:24 - Une prime de 200 euros pour les salariés vaccinés du groupe Cooperl Le groupe Cooperl, le leader français de la filière porcine, va verser une prime de 200 euros à ses salariés vaccinés, indique Actu.fr. Emmanuel Commault, le directeur général de l'abattoir situé à Lamballe dans les Côtes-d'Armor, précise qu'il faut faire partie des effectifs entre le 1er et le 31 août 2021, et justifier d'un schéma vaccinal complet, pour en bénéficier. 15:09 - Le bilan du Covid-19 dans l'Aude Selon le dernier bilan de Santé publique France daté de mercredi 4 août, dans l'Aude, le nombre de personnes hospitalisées est de 70 patients, avec neuf nouveaux admis dans les dernières 24 heures. Dix malades sont en réanimation, avec une nouvelle entrée dans la journée. Le taux d'occupation des lits de réanimation, à l'échelle régionale, est de 38,4%. Le taux de positivité des tests, mesuré à la date du 1er août 2021, était de 6,5% (en baisse) alors que le taux d'incidence était de 466,3 cas pour 100 000 habitants (en hausse). 369 personnes sont mortes du coronavirus depuis le début de l'épidémie dans le département. 14:54 - ARN Messager : les Académies de Médecine, des Sciences et de Pharmacie dénoncent des "contre-vérités" Dans un communiqué publié ce jeudi, les Académies de Médecine, des Sciences et de Pharmacie mettent les points sur les "i" au sujet des vaccins à ARN messager. Cette technique date d'il y a "plus de trente ans", précise le document. Et d'assurer que les vaccins qui utilisent cette méthode sont "remarquablement sûrs" et que leur sécurité est "largement confirmée". L'occasion de dénoncer les "contre-vérités" qui circulent depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux. 14:38 - Des tests sérologiques rapides en pharmacie Les tests sérologiques rapides, qui permettent de dépister le Covid-19, seront désormais proposés en pharmacie ainsi que pour les médecins et les infirmiers, indique un décret publié ce jeudi et relayé par Le Parisien. L'objectif est le suivant : "Améliorer l’allocation des doses de vaccins en ciblant les publics éligibles à un schéma unidose en cas d’infection antérieure." 14:23 - "Les infections chez les personnes vaccinées ne signifient pas que les vaccins ne fonctionnent pas" Selon l'Agence européenne des médicaments, "les infections chez les personnes vaccinées ne signifient pas que les vaccins ne fonctionnent pas". À travers un communiqué, l'Agence et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies appellent une nouvelle fois la population à se faire vacciner contre le Covid-19, rapporte Le Parisien. "Bien que l’efficacité de tous les vaccins contre le Covid-19 autorisés dans l’UE soit très élevée, aucun vaccin n’est efficace à 100 %", soulignent-ils. Et d'ajouter : "Lorsque des infections surviennent, les vaccins peuvent prévenir dans une large mesure les maladies graves et réduire considérablement le nombre de personnes hospitalisées en raison de Covid-19 ." 14:08 - Le Haut Conseil de la santé publique déconseille les dépistages systématiques à l'école Le Haut Conseil de la santé publique déconseille la mise en place de "campagnes de dépistages systématiques transversaux en milieu scolaire, sauf pour des protocoles de recherche scientifique", rapporte Le Parisien. "Dans des écoles maternelles et élémentaire", "de telles campagnes de dépistage sont peu efficientes et techniquement trop contraignantes", souligne l'instance sur son site Internet. Le HCSP déconseille les opérations de dépistage systématique en milieu scolaire, "sauf pour des protocoles de recherche scientifique". Quant aux mesures de prévention, elles doivent "reposer en particulier sur les adultes".https://t.co/W8V7TuijPr pic.twitter.com/fne7NJB300 — Nicolas Berrod (@nicolasberrod) August 5, 2021 LIRE PLUS

Selon le dernier bilan de Santé publique France diffusé mercredi 4 août, 28 784 nouveaux cas de Covid-19 ont été recensés en 24 heures. C'est 1 955 cas de plus que la veille et 850 de plus que mercredi dernier. La moyenne sur sept jours est passée à 21 910 cas contre 21 788 la veille. À l'hôpital, il y a eu 772 admissions dans la journée, dont 157 en réanimation. Le détail des chiffres :

6 207 416 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 28 784 de plus

112 033 décès au total (Ehpad compris), soit 48 de plus

85 528 décès à l'hôpital, soit 48 de plus

8 134 personnes actuellement hospitalisées, soit 160 de plus

1371 personnes actuellement en réanimation, soit 40 de plus

772 nouveaux admis à l'hôpital (-46) et 157 en réanimation (-61)

393 129 personnes sorties de l'hôpital, soit 495 de plus

Taux de positivité des tests : 4,14%, soit -0,02 point(s) de moins

Taux d'incidence : 225,32 cas/100 000, soit -0,19 point(s) de moins

Santé publique France dresse chaque semaine un rapport plus complet sur le coronavirus en France, généralement publié le jeudi soir. Dans son point épidémiologique, publié jeudi 29 juillet 2021, pour la semaine 29 (du 19 au 25 juillet). L'agence dit avoir observé une "augmentation du taux d’incidence (191/100 000, +94%) dans toutes les classes d’âge. Il était près de deux fois supérieur à celui de la semaine précédente dans l’ensemble des tranches d’âge." Et d'ajouter : "Au niveau hospitalier, l’augmentation se confirmait pour les nouvelles hospitalisations (+51%) et s’accentuait pour le nombre de nouveaux patients admis en services de soins critiques (+81%)"

Le nombre de cas de Covid et les indicateurs de l'épidémie toujours en hausse. Le taux d'incidence est de 191 cas pour 100 000 habitants, contre 99 sur la semaine 28 avec correction des données, ce qui représente une hausse de 94%. Si une augmentation du taux d'incidence a été enregistrée pour toutes les classes d'âge, c'est chez les 20-29 ans que la hausse est la plus spectaculaire, et du fait inquiétante, avec 613 cas pour 100 000 habitants, soit une progression de 97%. Les 10-19 et 30-39 suivent la même tendance avec des hausses de 85% et 95%. Le taux de positivité des tests a augmenté de 1,4 point, avec un chiffre qui s'élève à 4,1%.

Le variant Delta majoritaire. Cette mutation du Covid-19 représente désormais 82,8% des tests séquencés et interprétables de l'enquête Flash#15 du 13 juillet. Le variant est devenu la mutation majoritaire en métropole lors de la semaine 26.

Dans les hôpitaux, les chiffres repartent à la hausse. La récente augmentation du nombre d'hospitalisations se confirme en S29, tout comme celle des admissions en soins critiques. Au 27 juillet, 7 196 personnes étaient admises à l'hôpital (+3% en sept jours) dont 991 patients en services de soins critiques (+11%). Le nombre d'hospitalisations n'explose pas en revanche celui des admissions est beaucoup plus important en S29 par rapport à S28 avec 51% d'hospitalisations et 81% d'admissions en soins critiques supplémentaires. La hausse est la tendance observée pour tous les indicateurs même le nombre de décès de patients Covid-19. En S29, il augmenté de 22% avec 140 victimes à déplorer au niveau national.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.