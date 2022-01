"DIRECT. Coronavirus en France : près de 370 000 nouveaux cas, du jamais vu"

COVID. L'épidémie de Covid-19 en France n'en finit plus de progresser. Ce mardi 11 janvier, 368 149 nouvelles contaminations ont été enregistrées par Santé publique France. Du côté des services de réanimations, près de 4 000 patients sont actuellement en soins critiques.

En direct

Recevoir nos alertes live !

20:19 - Pour Jean-François Saluzzo, on doit apprendre à "vivre avec le virus" Pour Jean-François Saluzzo, virologue et expert auprès de l'Organisation mondiale de la Santé, a expliqué au micro de BFM TV que l'ont va devoir apprendre à "vivre avec le virus", étant donné qu'il "n'y a pas d'espoir [...] que l'un des vaccins puisse bloquer la transmission de ce virus". Et d'indiquer : "Ce n'est pas le vaccin qui doit être mis en doute car on sait qu'il est très efficace pour protéger des maladies sévères mais c'est le virus." Avant de conclure : "Ce qu'on sait des virus qui infectent les voies respiratoires c'est que lorsque le virus pénètre par ce qu'on appelle les muqueuses, il est extrêmement difficile de produire des vaccins."

19:55 - Emmanuel macron reconnaît le rôle de la presse dans le traitement du Covid Ce mardi, Emmanuel macron présentait ses voeux à la presse. Il a reconnu le rôle des journaliste dans la crise du coronavirus : "Les démocraties pluralistes où la presse peut rappeler les faits et éclairer le débat ont plutôt mieux réussi à faire face à la crise que des systèmes autoritaires sans journalistes libres." Et le le président de la République de préciser : "La déontologie qui anime votre profession permet de bâtir la vérité par un système de vérification et un dialogue permanent et de raconter le monde de manière éclairée."

19:22 - Où en est la situation hospitalière ? Ce mardi 11 janvier, Santé publique France a dévoilé les derniers chiffres du coronavirus en France. 23 371 personnes sont actuellement hospitalisées. Parmi les patients à l'hôpital, 3 969 personnes sont en services de soins critiques.

19:00 - Quel est le dernier bilan du coronavirus en France ? Ce mardi 11 janvier 2022, les derniers chiffres du coronavirus en France communiqués par Santé publique France sont particulièrement inquiétants. Ainsi, SPF enregistre 368 149 nouvelles contaminations en 24 heures. La moyenne sur sept jours du nombre de nouveaux cas frôle les 275 000. Enfin, le taux d'incidence poursuit sa progression exponentielle et gagne 233,10 points en un jour. il est désormais de 2 790,03 cas pour 100 000 habitants.

18:31 - Une grève inédite est attendue ce jeudi Ce mardi, le Snuipp-FSU a annoncé qu'une "grève inédite" allait avoir lieu ce jeudi 13 janvier avec près de 75 % de grévistes dans les écoles, collèges et lycées : "Cette mobilisation historique par son ampleur sur ces vingt dernières années n’est pas 'une grève contre le virus' mais illustre le ras-le-bol grandissant dans les écoles." La moitié des écoles seront fermées.

18:00 - Taux d'incidence : 2 545 cas positifs pour 100 000 habitants Toujours selon CovidTracker, le taux d'incidence en France, soit le nombre de cas par semaine pour 100k habitants, est de 2 545 cas positifs. Pour rappel, le seuil d'alerte est fixé à 50 cas positifs pour 100 000 habitants.

17:59 - Omicron représente 87% des cas positifs en France Selon l'outil de suivi épidémique CovidTracker, on suspecte que le variant Omicron représente, au 7 janvier, jusqu'à 87.0% des cas positifs dont les tests ont été criblés en France.

17:45 - Un comité de liaison Covid sur le déroulement de la présidentiel va être créé Matignon a annoncé, via un communiqué, la création d'un comité de liaison Covid sur le déroulement de la présidentielle, sous l’égide de Mr. Jean-Denis Combrexelle, conseiller d’État : "Il évoquera les sujets relatifs à la situation sanitaire et son impact éventuel sur la campagne présidentielle". Le communiqué précise encore que le comité permettra aussi "la remontée des difficultés des candidats ou de leurs équipes et leur assurera une réactivité de l’administration pour répondre aux éventuelles questions qui se poseraient".

17:31 - Les traitements antiviraux toujours efficaces contre Omicron Ce mardi, l'EMA a assuré que les traitements antiviraux oraux et intraveineux à l'image du Paxlovid et du Remdesivir "maintiennent leur efficacité contre Omicron" et peuvent aider à limiter le risque de formes graves.

17:21 - La 4e dose étudiée par le COSV La quatrième dose arrivera peut-être plus tôt que prévu en France. Au cours d'un point avec la presse, le ministère de la Santé a indiqué que "le COSV [Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, ndlr] doit rendre un avis sur ce sujet". Et d'ajouter :"Nous avons également saisi la Haute autorité de santé [HAS] sur la question de la quatrième dose". Ces instances "nous diront quelle est la conduite à tenir", notamment pour les personnes âgées ou à risques et dont la précédente dose remonte à l'ouverture des rappels en septembre dernier. Quid d'une généralisation ? "La quatrième dose [pour tous], elle est encore en discussions, il est encore trop prématuré pour se prononcer sur le sujet."

17:14 - Bientôt un rappel pour les adolescents ? Pendant sa conférence de presse, l'EMA a indiqué être en train d'évaluer une demande visant à étendre l’administration d’une dose de rappel de vaccin Pfizer/BioNTech aux adolescents de 16 à 17 ans. Et d'ajouter s'attendre "à ce que l’entreprise soumette sous peu une demande similaire pour un rappel chez les 12-15 ans".

17:11 - Un Conseil de défense se réunira demain Emmanuel Macron réunira ses ministres lors d'un conseil de Défense, suivi d'un Conseil des ministres, ce mercredi 12 janvier à 9h30.

17:08 - Le pass vaccinal, "un choix nécessaire" selon l'Académie de médecine Dans un communiqué publié ce mardi, l'Académie de médecine a déclaré que "le projet de loi sur la transformation du passe sanitaire en passe vaccinal actuellement examiné par les parlementaires offre une opportunité salutaire aux personnes non vaccinées de bénéficier le plus tôt possible d’une protection immunitaire, au moins contre les formes sévères de la maladie et le risque de décès. C’est un choix nécessaire pour augmenter l’immunité collective en cas d’émergence de nouveaux variants".

17:05 - L'OMS ne ferme pas la porter à une possible nécessaire mise à jour des vaccins face aux variants Ce mardi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué qu'"à mesure de l’évolution du virus SRAS-CoV-2, il faudra peut-être mettre à jour la composition des vaccins anti-Covid actuels, afin de s’assurer qu’ils continuent de fournir les niveaux de protection recommandés par l’Organisation mondiale de la Santé contre l’infection et la maladie" causée par les variants, y compris Omicron.