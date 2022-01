"DIRECT. Coronavirus en France : près de 390 000 nouveaux cas, la situation hospitalière s'améliore lentement"

Invité sur France Inter, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, s'est dit "optimiste" sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en France. "C'est vrai qu'il n'y a pas de décrue globale aujourd'hui de l'épidémie. Le nombre de cas détectés chaque jour continue d'augmenter. Ce qu'on constate, en revanche, c'est une décrue nette sur le variant Delta et un début de baisse en réanimation. On constate aussi qu'Omicron continu à se développer au niveau national, mais dans les régions frappées en première par cette vague, il y a maintenant une décrue depuis une dizaine de jours. Cela nous donne des raisons d'être optimistes sur la suite", a-t-il indiqué.

Le pass vaccinal va rentrer en vigueur ce lundi 24 janvier. Il sera exigé dans les transports interrégionaux. Ainsi les vols intérieurs en avion, les trains interrégionaux (TGV, Intercités, trains de nuit) et les cars interrégionaux sont concernés contrairement aux TER et aux transports urbains (bus, métros, RER, trains de banlieue…). "Les voyageurs qui ne disposent pas d’un pass vaccinal peuvent présenter un test négatif en cas de motif impérieux d'ordre familial ou de santé", a indiqué le gouvernement sur son site.

12:56 - Le Covid-19 est devenu "hyper-endémique"

L'infectiologue suisse Didier Pittet a indiqué dans le JDD, que le Covid-19 est devenu "hyper-endémique". "C'est-à-dire qu'il est présent en permanence, de manière chronique, sans causer autant de dégâts car beaucoup de gens ont été infectés et/ou vaccinés. (...) Un jour, plus de 99% de la population aura une immunité suffisante et inl ne sera pas plus dangereux que les quatre autres coronavirus avec lesquels nous vivons depuis des centaines d'années, responsable de rhumes et d’angines en hiver", a-t-il ajouté.