"DIRECT. Coronavirus en France : près de 60 000 nouveaux cas, inquiétudes pour l'hôpital"

COVID. Alors que la pression sur les hôpitaux est toujours plus forte, plus de 59 000 nouveaux cas de Covid 19 ont été recensés par les autorités sanitaires, ce mardi soir. En plus des mesures annoncées, le gouvernement se donne la possiblité de renforcer encore les protocoles sanitaires pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

Carte du coronavirus en France L'essentiel Ce mardi 7 décembre, les indicateurs sur le coronavirus en France font apparaître une situation sanitaire préoccupante. Santé Publique France estime, selon les derniers chiffres publiés ce mardi, que 59 019 nouveaux cas de Covid ont été recensés en 24 heures contre 47 711 cas la veille. C'est un record durant cette 5 vague. Le bilan détaillé est à retrouver en bas de page.

Les autorités sanitaires recensent 1 665 nouvelles entrées à l’hôpital au cours des dernières 24 heures et 12 714 malades du Covid pris en charge dans les établissements hospitaliers du pays ce mardi, contre 12 096 lundi et 10 249 il y a sept jours. Le taux de remplissage en réanimation au niveau national s'établit à 46 %. Hier, en conférence de presse, le Premier ministre a regretté que "les hôpitaux commencent à monter en pression".

Emmanuel Macron a estimé, ce mardi, que la 5e vague de Covid 19 "met un coup au moral des Français", selon Ouest France. "On sent une fatigue, les gens sont hyper résistants mais ils sont moins positifs qu'il y a deux mois. On sent que ça met un coup au moral. A la sortie de l'été, on avait vacciné à mort, les gens se disaient on va en finir. Et là, il y a un côté jour sans fin", a-t-il indiqué.

Presque 50% des plus de 65 ans ont reçu leur dose de rappel de vaccin anti-Covid, selon les données publiées par les autorités sanitaires, ce mardi. 56% des plus de 75 ans et 41% des 65-74 ans ont reçu leur dose de rappel en France.

Des ajustements à ne pas exclure ? Ce mardi matin, Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Education nationale, a jugé qu'avancer les vacances scolaires de Noël n'était pas totalement écarté. Par ailleurs, concernant la vaccination des moins de 12 ans, le calendrier n'est pas encore clairement fixé.

21:11 - La hausse des cas continue de faiblir, selon Covid Tracker Malgré les chiffres annoncés en forte hausse par les autorités sanitaires, ce mardi, le taux de positivité est stable à 6,5% sur les sept derniers jours. "La hausse des cas, qui reste très rapide, continue de faiblir", a indiqué Guillaume Rozier. La petite bonne nouvelle se poursuit pour le moment : la hausse des cas, qui reste très rapide, continue de faiblir. Mais il faut rester très prudent : le virus progresse toujours. Le plus dur est toujours devant nous. pic.twitter.com/5pTyWaJVOp — GRZ (@GuillaumeRozier) December 7, 2021 20:55 - Pas de nouveau confinement, selon Emmanuel Macron En déplacement dans le Cher, Emmanuel Macron, le Président de la République Française, s'est exprimé sur la situation épidémique du Covid 19 en France. "Moi je tiens à ce qu'on ne referme pas les choses. À chaque fois, grâce au vaccin, on gratte quelque chose : en octobre 2020 on avait dû refermer, puis sous couvre-feu, puis on a pu rouvrir et on a gardé le couvre-feu. En janvier 2021, on a réussi à ne pas refermer parce qu'on avait le couvre-feu. Et là on arrive à ce qu'il n'y ait plus de jauge, on met des restrictions sur la convivialité uniquement", a-t-il indiqué. 20:28 - Le port du masque obligatoire à la Fête des Lumières de Lyon La préfecture a tranché. La Fête des Lumières de Lyon, qui débute ce mercredi, se déroulera avec l'obligation de porter le masque, a annoncé la préfecture de Lyon, ce mardi. D'autres restrictions sont déjà prévues, comme la vente et la consommation ambulante de nourriture et boissons interdites dans une grande majorité de l'évènement. En 2020, l'événement avait dû être annulé en raison de la pandémie du Covid 19. 20:06 - La pression dans les hôpitaux augmente Ce mardi, les autorités sanitaires recensent 1 665 nouvelles entrées à l’hôpital au cours des dernières 24 heures et 12 714 malades du Covid 19 pris en charge dans les établissements hospitaliers du pays ce mardi, contre 12 096 lundi 6 décembre et 10 249 il y a sept jours. 168 individus sont décédés à cause d’une infection au coronavirus ces dernières 24 heures. 19:47 - Les autorités sanitaires européennes favorables à une combinaison des vaccins L’administration d’une dose de rappel d’un vaccin contre le Covid 19 différent de celui reçu lors des premières injections suscite dans certains cas une réponse immunitaire plus forte, a déclaré, ce mardi, l’Agence européenne des médicaments (EMA). Ainsi, les meilleurs résultats ont été obtenus en utilisant pour la première injection un vaccin à vecteur viral comme celui de Johnson & Johnson ou d'AstraZeneca , suivi par une injection d'un vaccin à ARN messager comme Moderna ou Pfizer, ont indiqué les autorités sanitaires européennes. La moyenne des cas sur les sept derniers jours s’établit à 44 584 cas contre 42 892 cas mardi dernier. 19:18 - La 5e vague "met un coup au moral" des Français, selon Emmanuel Macron Le moral des Français atteint par la 5e vague de l'épidémie de Covid 19 ? Emmanuel Macron a estimé, ce mardi, que la 5e vague "met un coup au moral des Français", selon Ouest France. "On sent une fatigue, les gens sont hyper résistants mais ils sont moins positifs qu'il y a deux mois. On sent que ça met un coup au moral. A la sortie de l'été, on avait vacciné à mort, les gens se disaient on va en finir. Et là, il y a un côté jour sans fin", a-t-il indiqué. 19:07 - "Les salons professionnels, grands publics et les congrès peuvent se maintenir", selon un organisme Enfin une bonne nouvelle pour le milieu de l'évènementiel ? Après la réunion qui a eu lieu, ce mardi, entre le ministère de l'Économie et les représentants du milieu de l'événementiel, les salons auront bien lieu. "Les salons professionnels, les salons grands publics, les congrès peuvent se maintenir", a déclaré, Pablo Nakhlé-Cerruti, vice-président de l'Unimev (Union française des métiers de l'événement), sur franceinfo. "On a demandé la prolongation du chômage partiel, de pouvoir décaler le remboursement des prêts garantis par l'Etat et de retrouver un système de mesure d'aides comme au plus fort de la crise pour les activités qui ne peuvent pas avoir lieu", a-t-il ajouté à l'issue de la réunion. 18:04 - "Quasiment certain" qu’Omicron n’est pas plus grave que Delta, selon un scientifique La recherche sur la dangerosité du variant Omicron progresse. Selon Anthony Fauci, scientifique américain, il est "quasiment certain" que le variant Omicron ne cause pas de cas plus graves de Covid-19 que Delta. Dans une déclaration ce mardi, à l’AFP, le conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire a ajouté qu’il faudrait attendre encore "deux semaines au moins" pour savoir s’il se révèle même moins dangereux. 17:05 - "L'hôpital est sous pression" alerte Emmanuel Macron En marge de son déplacement à Vierzon (Cher) d'aujourd'hui, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé : "On va relibérer du monde pour pouvoir vacciner. L'hôpital est sous pression". 17:00 - Combien de Français sont vaccinés ? Selon le site du ministère de la Santé et des Solidarités, 52 095 344 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, parmi lesquelles 51 010 234 personnes possèdent un schéma vaccinal complet. Pour rappel, Olivier Véran annonçait aussi ce samedi 4 décembre que 10 millions de Français avaient déjà reçu leur dose de rappel. 16:55 - "Pas de changement notoire" à l'école en janvier prochain, estime Jean-Michel Blanquer Pendant la session de questions au gouvernement à l’Assemblée nationale, le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer a annoncé qu'"il ne devrait pas y avoir, pour la rentrée de janvier, de changement notoire par rapport à ce que nous avons annoncé", estimant notamment que "la situation est en passe de se stabiliser". Et de justifier le passage en niveau 3 du protocole sanitaire pour les écoles primaires : "Depuis le début nous avons une boussole, avoir l’école ouverte et, pour maintenir ce cap […], nous devons nous adapter ". 16:50 - Les purificateurs d'airs à ultraviolet, pas pour tout de suite Lors de la séance de questions au gouvernement à l’Assemblée nationale, Cyrille Isaac-Sibille (MoDem) a plaidé pour "que les lieux de contamination puissent être équipés rapidement de purificateur intérieur à ultraviolet". Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'Autonomie, a indiqué en réponse que "les données scientifiques sont aujourd’hui trop limitées pour définir précisément leur place dans cette stratégie de ventilation et d’aération." Et de conclure : "Des études sont en cours et nous allons échanger avec vous dès que possible lorsque nous aurons les résultats". 16:25 - Le syndicat des Ehpad privés demande à ce que le rappel des employés d'Ehpad soit clarifié Le Synerpa, syndicat des Ehpad privés, a demandé à l’Etat de fixer "une obligation" pour la dose rappel de vaccin anti-Covid, ainsi qu’un délai maximal pour que ces professionnels reçoivent leur rappel. LIRE PLUS

Selon les dernières données de Santé publique France, communiquées mardi 7 décembre, la moyenne sur sept jours continue de progresser et à dépasser les 44 000 nouveaux cas, 44 584 exactement, contre 42 892 la veille. Ces dernières 24 heures, 164 personnes sont décédées des suites du Covid-19 à l'hôpital, ce sont 28 de moins qu'hier et 54 de plus que mardi dernier. Dans les hôpitaux, la situation continue de s'aggraver. En 24 heures, 1 665 nouveaux patients ont été admis, soit 241 de plus qu'hier et 478 de plus que mardi dernier. Voici le bilan détaillé :

7 987 591 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 59 019 de plus

119 899 décès au total (Ehpad compris), soit 172 de plus

92 942 décès à l'hôpital, soit 164 de plus

26 957 décès en Ehpad, soit8 de plus

12 714 personnes actuellement hospitalisées, soit 618 de plus

2351 personnes actuellement en réanimation, soit 160 de plus

1665 nouveaux admis à l'hôpital (+241) et 408 en réanimation (+101)

440 066 personnes sorties de l'hôpital, soit 829 de plus

Taux de positivité des tests : 6,4%, soit -0,01 point(s) de moins

Taux d'incidence : 443,96 cas/100 000, soit 12,44 point de plus



Selon le dernier point épidémiologique de Santé publique France (SPF), publié jeudi 2 décembre, la France fait face à une "nouvelle forte progression du SARS-CoV-2 sur le territoire métropolitain et [une] augmentation marquée des nouvelles hospitalisations et des admissions en soins critiques". En moyenne, près de 30 000 cas étaient diagnostiqués chaque jour et le taux d'incidence était de 311 cas positifs pour 100 000 habitants dans bon nombre de régions - la majorité des régions métropolitaines avait un taux supérieur à 300.

En métropole, le taux d’incidence augmente en semaine 47 et passe à 311 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 194 en S46, soit +61%). Le taux de dépistage a fortement progressé en S47 (5 418/100 000, +37% par rapport à la S46). Le taux de positivité aux tests était en hausse (5,7%, vs 4,9% en S46). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 6-10 ans (663, +92%), les 30-39 ans (421, +56%), les 0-9 ans (389, +85%) et les 10-19 ans (344, +76%).

augmente en semaine 47 et passe à 311 nouveaux cas pour 100 000 habitants (vs 194 en S46, soit +61%). Le taux de dépistage a fortement progressé en S47 (5 418/100 000, +37% par rapport à la S46). Le taux de positivité aux tests était en hausse (5,7%, vs 4,9% en S46). Le taux d’incidence corrigé était en forte augmentation dans toutes les classes d’âge : les taux les plus importants étaient observés chez les 6-10 ans (663, +92%), les 30-39 ans (421, +56%), les 0-9 ans (389, +85%) et les 10-19 ans (344, +76%). Le nombre d’hospitalisations en hausse. Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 4 212 nouvelles hospitalisations en S47 (+35% par rapport à S46, où 3 131 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 967 nouvelles admissions en services de soins critiques (+37% par rapport à S46, où 705 patients Covid étaient admis en soins critiques).

Les indicateurs par date d'admission faisaient état de 4 212 nouvelles hospitalisations en S47 (+35% par rapport à S46, où 3 131 nouvelles hospitalisations étaient dénombrées) et 967 nouvelles admissions en services de soins critiques (+37% par rapport à S46, où 705 patients Covid étaient admis en soins critiques). Le variant Delta du coronavirus est toujours majoritaire en France, identifié à plus de 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash.

identifié à plus de 99% par séquençage lors des dernières enquêtes Flash. La vaccination contre le Covid-19 progresse encore : au 30 novembre, la couverture vaccinale à partir de vaccin anti-Covid était estimée à 77,4% de la population pour au moins une dose, de 75,8% pour une vaccination complète. Chez les 65 ans et plus, 42,9% s'étaient fait injecter une dose de rappel.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre 2020, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.