Direct. Coronavirus en France : Près de 9 000 nouveaux cas, la vaccination déployée dans 23 établissements cette semaine

COVID FRANCE. D'après le dernier bilan de Santé publique France diffusé dimanche, 8 822 contaminations ont été enregistrées en 24 heures. Un chiffre à prendre avec des pincettes car plusieurs laboratoires et centres de tests étaient fermés pendant les fêtes. Par ailleurs, après le lancement de la campagne vaccinale à Sevran et Dijon hier, la vaccination sera déployée dans 23 établissements cette semaine.

Comme chaque fin de semaine, Santé publique France a publié jeudi 25 décembre, dans la soirée, son dernier point épidémiologique hebdomadaire sur l'épidémie pour la semaine 51 (du 14 au 20 décembre 2020). Ces points, plus détaillés que les bilans quotidiens délivrés chaque soir, éclairent chaque semaine un peu plus sur la situation sanitaire dans le pays. En résumé, SPF s'inquiète d'un niveau "élevé" de circulation du virus, une situation "préoccupante" alors que les fêtes de fin d'année laissent craindre "une reprise de l'épidémie dans les semaines à venir". Voici ce qu'il faut retenir de ce point épidémiologique :

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

11:43 - Le maire de Nancy est "très inquiet" Dans une interview accordée à franceinfo ce lundi 28 décembre, le maire de Nancy, Mathieu Klein, a fait part de ses inquiétudes quant à la crise sanitaire sur son territoire. "Ici, dans le Grand Est, et particulièrement en Lorraine et à Nancy, la circulation du virus s'est accélérée fortement depuis quinze jours, trois semaines", a-t-il déploré. Et de poursuivre : "Je ne sais pas si c'est encore la deuxième vague ou déjà la troisième." L'élu s'est également exprimé sur la situation dans les établissements de santé : "À l'hôpital, la situation est très tendue, alors même que nous ne sommes pas encore en train de mesurer les effets exacts de ce qu'a été Noël et pas encore, évidemment, le réveillon de la fin de l'année", s'est-il alarmé auprès de nos confrères avant de conclure : "Je suis très inquiet."

10:32 - Retards de livraisons du vaccin dans huit pays de l'UE Alors que la campagne de vaccination a démarré ce dimanche en Europe (à Sevran et à Dijon, en France), de légers retards sont à prévoir dans huit pays membres de l'Union européenne, a indiqué le ministère espagnol de la Santé, ce lundi 28 décembre. "Pfizer Espagne indique qu'il a été informé cette nuit par son usine de Puurs (Belgique) du retard des envois à huit pays européens, dont l'Espagne, en raison d'un problème dans le processus de chargement et d'envoi", est-il indiqué dans un communiqué diffusé par le ministère, et relayé par l'AFP dont Le Figaro se fait l'écho. Les sept autres États concernés par ce couac ne sont pas précisés par le document. En Espagne, le produit devrait arriver ce mardi 29 décembre.

09:41 - Taux de positivité à la baisse Le taux de positivité enregistré ce dimanche 27 décembre en France est encore en baisse, puisqu'il est de 2,9%, contre 3,1% la veille (soit - 0,2%) et 3,4% vendredi. Toutefois, cette décrue est à prendre avec prudence car de nombreux laboratoires et centres de tests étaient fermés pendant les fêtes.