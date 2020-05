DIRECT. Coronavirus en France : retour de la baisse des hospitalisations, le dernier bilan

CORONAVIRUS. Après une légère hausse des hospitalisations, les chiffres repartent à la baisse à l'hôpital, avec 387 patients de moins ce lundi soir. Découvrez le bilan du jour et les dernières infos liées au Covid-19 en France...

20:14 - Des planches d'Astérix mises aux enchères pour soutenir les soignants L'épouse et la fille du dessinateur et créateur d'Astérix Albert Uderzo ont décidé d'offrir cinq planches originales (dont trois de la célèbre BD) pour une vente aux enchères caritative en soutien au personnel soignant, qui lutte contre le coronavirus depuis le début de l’épidémie, indique France Bleu. La vente aux enchères se tiendra ce mardi 26 mai à la maison de ventes Artcurial. "Mon mari avait été très ému par l'épouvantable crise sanitaire que nous connaissons. Un mois après sa disparition, nous avons tenu à faire ce qu'il aurait sûrement fait : soutenir et remercier en sa mémoire les personnels soignants, ces nouveaux héros du village France !", a expliqué sa femme, Ada Uderzo.

19:56 - Une entreprise de Dordogne réquisitionnée pour produire des respirateurs Dès le début du confinement, instauré le 17 mars en France, une entreprise de Dordogne a été réquisitionnée afin de fabriquer des cartes électroniques destinées aux respirateurs artificiels, rapporte France Bleu. Inovelec, basée à Boulazac, est passée de 300 cartes produites en deux mois à 2500. Les respirateurs sont particulièrement importants pour les malades atteints du coronavirus et placés en réanimation.

19:40 - Auvergne-Rhône-Alpes : 400 000 masques distribués aux élèves du primaire Le président d’Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a annoncé ce lundi 25 mai la distribution de quelque 400 000 masques de taille enfant aux élèves de toutes les écoles primaires de la région dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, indique Ouest France. L’opération a un budget total de 3 millions d’euros.

19:35 - Les données relatives à la mortalité seront communiquées demain Les chiffres relatifs à la mortalité n’ont pas été communiqués ce lundi 25 mai. Ils seront donnés dans le bilan du mardi 26 mai. 19:34 - 342 nouvelles hospitalisations en 24 heures 16 789 patients sont actuellement hospitalisés en raison du coronavirus. Cela représente 387 lits de moins occupés en 24 heures, contre 342 nouveaux patients. 19:32 - 65 199 guérisons depuis le début de l’épidémie de coronavirus Depuis le début de l’épidémie de Covid-19 en France, 65 199 patients sont sortis de l’hôpital après leur guérison. 19:31 - 1 609 patients en réanimations Selon les derniers chiffres communiqués ce lundi 25 mai, 1 609 malades atteints du coronavirus sont en réanimation, soit 46 lits libérés en 24 heures, et 45 nouveaux cas. 19:23 - Le professeur Raoult juge "foireuse" une étude critiquant la chloroquine L'infectiologue marseillais Didier Raoult a estimé lundi 25 mai que l'étude publiée vendredi dernier dans la revue scientifique The Lancet a été réalisée "par des gens qui n'ont pas vu de patients", rapporte Europe 1. Cette étude mettait en doute l’efficacité de la chloroquine pour traiter les malades face au coronavirus. "Comment voulez-vous qu'une étude foireuse faite avec les 'big data' (masse de données) change ce que nous avons ?", a-t-il notamment affirmé. "Rien n'effacera ce que j'ai vu de mes yeux", a-t-il rajouté. 19:13 - 33 morts en 24 heures en Ile-de-France On recense ce lundi 25 mai, en Ile-de-France, 33 décès en 24 heures et 671 personnes en réanimation. 19:06 - Qui est June Almeida, la chercheuse qui a découvert le premier coronavirus en 1964 ? Il y a plus d'un demi-siècle, en 1964, la chercheuse June Almeida, alors âgée d'une trentaine d'années, a découvert les premiers coronavirus, rapporte le site Marie Claire. Le tout grâce à une technique de microscopie qu'elle avait elle-même inventée. Or, le média précise qu’il aura fallu une pandémie pour que cette virologue écossaise soit (re)mise en lumière. La chercheuse est décédée il y a treize ans. 18:50 - 33 clusters toujours "actifs" en Nouvelle-Aquitaine Ce lundi, Michel Laforcade, le directeur de l'Agence Régionale de Santé de la Nouvelle-Aquitaine a indiqué que 33 clusters sont toujours actifs dans la région. L'ARS a également annoncé qu'il y a eu 119 clusters dans la région depuis le début de la crise, 86 sont clos. 18:35 - Plusieurs cas de Covid-19 dans un centre de transit des veaux Cinq cas de contamination au Covid-19 ont été repérés parmi le personnel du centre de transit de veaux de Tollevast dans le Cotentin. Après le test des 17 salariés, aucun autre cas n'a été découvert et la notion de "cluster" n'a pas été retenue. La direction départementale explique "qu'en l'absence de nouveaux cas, les autorités estiment qu'elles ne sont pas constitutives d'une situation de cluster". 18:20 - Yonathan Freund parle d'une "fin de l'épidémie" Urgentiste à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, le Professeur Yonathan Freund a exprimé sa vision optimiste sur la pandémie du coronavirus en France. "Je pense qu'il n'y aura pas de deuxième vague, cette épidémie est terminée chez nous" a-t-il ainsi expliqué dans une série de tweets, évoquant sa "conviction". 18:18 - Les essais cliniques sur l'hydroxychloroquine suspendus temporairement Les essais cliniques sur l’hydroxychloroquine sont suspendus temporairement "par sécurité", a indiqué l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ce lundi 25 mai. Le potentiel traitement face au coronavirus ne cesse de faire débat depuis les premières utilisations sur les malades. 18:05 - La fin de l'épidémie pourrait intervenir plus vite, selon certains chercheurs Si les autorités sanitaires redoutent une seconde vague de l'épidémie de coronavirus, des épidémiologistes estiment "que l'immunité collective pourrait être atteinte plus vite que prévu", rapporte franceinfo. D'après des chercheurs américains dans la revue spécialisée Cell, "40 à 60% de la population pourrait être immunisée contre le Covid-19 sans même y avoir été exposée". "Ce virus n'est pas un marathonien, c'est un sprinter : il s'épuise très vite", estime de son côté le Pr Jean-François Toussaint, directeur de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport (Irmes). 17:50 - Encore 689 hospitalisations dans le Centre-Val de Loire Alors que de nombreux clusters ont été identifiés dans la région, le solde des hospitalisations est toujours le même avec 689 personnes, même chose en réanimation avec 48 patients alors qu'un décès de plus a été recensé en 24h. 17:35 - L’efficacité d’un vaccin évalué à l’automne ? Le chef de l’alliance vaccinale GAVI a déclaré dans un média suisse (NZZ am Sonntag) que les premiers éléments sur l'efficacité d’un vaccin contre le coronavirus pourraient être connus à l’automne. Malheureusement, nous ne savons vraiment pas quel vaccin fonctionnera et s’il y en aura un. Si nous avons de la chance, nous recevrons des informations cet automne sur l’efficacité. Mais il restera encore un long chemin à parcourir avant qu’une substance active soit disponible en grande quantité pour la population mondiale." 17:20 - Un décès de plus en Corse D'après le dernier bilan de l'ARS Corse, une personne supplémentaire est décédée durant les dernières 24h pour un total de 58 morts. Quatre personnes sont toujours en réanimation. 17:05 - Un nouveau médicament bientôt testé sur une centaine de patients Les recherches se poursuivent pour trouver un traitement efficace : si les résultats sur l'hydroxychloroquine ne sont pas encourageants, d'autres molécules seraient prometteuses : le médicament avdoralimab doit bientôt être testé sur une centaine de patients. "Le but est de bloquer la cascade inflammatoire et d'aider ainsi le patient à s'en sortir", explique Eric Vivier, professeur d'immunologie à Marseille (Bouches-du-Rhône), responsable de l'étude. 16:50 - Un dépistage massif est lancé dans une école militaire des Deux-Sèvres Une campagne de dépistage débute sur plus de 1 800 personnes sur le site de l'Ecole nationale des sous-officiers d'active (ENSOA) de Saint-Maixent-L'Ecole dans les Deux-Sèvres, après l'identification la semaine dernière de trois cas de Covid-19. Le premier des trois cas, qui sont tous asymptomatiques, est un cadre de l'école testé positif le 18 mai dernier, après avoir été en contact avec un membre malade de son foyer, a précisé la préfecture dans un communiqué conjoint avec l'Agence régionale de Santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine. LIRE PLUS

Si les données de l'épidémie coronavirus en France étaient incomplètes tout au long du week-end de l'Ascension, avec l'absence de la mortalité et des cas dans les Ehpad, la tendance générale est positive indiquent plusieurs spécialistes et membres du gouvernement. Le déconfinement a été "réussi" selon le ministre de l'Economie Bruno Le Maire invité de BFMTV ce lundi matin et surtout, la directrice générale de Santé publique France, Geneviève Chène, confirme cette tendance sur France 2. "Les indicateurs sont plutôt très favorables. Le virus est toujours là, sa circulation reste faible. Chacun a joué son rôle pour appliquer les gestes barrières, les distances et c'est aussi cela qui crée un bilan favorable pour cette période de déconfinement."

Les chiffres communiqués ce week-end par Santé publique France prouvent également que le virus est en déclin dans les hôpitaux, la tension hospitalière étant l'un des critères clés de la stratégie de déconfinement du gouvernement. Si le nombre de personnes hospitalisées est légèrement remonté (+7), pour la première fois depuis des semaines, ce chiffre ne doit pas être analysé comme un rebond de l'épidémie. Extrêmement faible comparé à la décrue de plusieurs centaines de patients ces derniers jours, il ne représente que l'épaisseur du trait. En "brut", le nombre de nouvelles admissions semble très faible : 121 nouveaux patients ont été enregistrées en 24 heures dimanche, contre 233 samedi, 263 vendredi, 271 jeudi, 432 mercredi, 506 mardi, 375 lundi dernier et 152 dimanche, il y a une semaine. Il est désormais admis qu'il vaut mieux analyser les données à sept jours plutôt que de manière quotidienne. Comme le montrent les courbes d'évolution du coronavirus, très parlantes, les chiffres sont toujours très partiels le week-end et a fortiori le dimanche, certains centres hospitaliers ne faisant pas remonter leurs données, faute de personnel, a déjà précisé Santé publique France. Les soldes des hospitalisations en cours sont donc généralement très faibles le dimanche, alors qu'ils augmentent en semaine avec même des pics récurrents les mardis et mercredis. Certaines sorties de patients guéris de l'hôpital peuvent aussi être repoussées le week-end, a fortiori lors d'un long pont comme celui de l'Ascension.

En détail sur une semaine, plus de 2000 personnes sont sorties des hôpitaux. Selon les derniers chiffres, 17 185 personnes étaient hospitalisées ce dimanche pour une infection Covid-19 contre 19 361 il y a une semaine. 1 655 malades atteints d’une forme sévère de coronavirus étaient par ailleurs hospitalisés en réanimation contre 2 087 il y a une semaine. Néanmoins, la prudence est toujours le maître-mot comme l'explique Geneviève Chène. "On reste prudents. On n’a pas d’historique avec le coronavirus, c'est la première fois qu'on le rencontre, l'épidémie a apporté son lot de "surprises" comme la contagiosité de cas asymptomatiques" explique-t-elle.

Alors que le déconfinement a débuté lundi 11 mai en France, la fameuse seconde vague est redoutée. Si, pour l'instant, la levée des restrictions du confinement ne se traduit pas forcément dans les chiffres émanant des hôpitaux, des nouveaux foyers de contaminations, des "clusters", sont nés :

Nantes (Pays-de-la-Loire). Le centre d’hébergement de Mellinet, qui vient en aide aux personnes précaires, a détectée 16 cas positifs sur une centaine de tests puis trois autres lors d'une seconde série de tests effectués sur 81 autres personnes. Un autre cluster de type familial cette fois a été repéré Nantes, avec trois personnes testées positives dans trois familles différentes qui partageaient le même hébergement.

Grand Est. Huit nouveaux foyers de contaminations ont été identifiés dans la région Grand Est depuis le 11 mai. Quatre départements sont concernés : la Haute-Marne (un cluster), la Moselle (quatre clusters), le Bas-Rhin (deux clusters) et la Meuse (un cluster). Le nombre de cas par cluster s’étend de trois à seize maximum, a précisé Marie-Ange Desailly-Chanson, directrice générale de l’ARS du Grand-Est, lors d'une conférence de presse ce mardi 19 mai. A noter : parmi ces nouveaux foyers de contaminations, on en compte quatre dans des Ehpad, un dans un "établissement sanitaire", un dans "une structure d’aide sociale à l’enfance", un dans un "établissement médico-social pour personnes handicapées" et un dans une "emprise militaire".

Les Ulis (Essonne). Un foyer de travailleurs étrangers situé au Ulis, dans l'Essonne, a été identifié comme un nouveau cluster. Trois personnes ont été testées positivement au Covid-19 dernièrement, alors que ce foyer, qui compte 325 locataires, comptabilise désormais douze cas, dont deux morts, deux "chibanis" de 76 et 78 ans, indique France Bleu. Les cas contacts doivent être testés et isolés, a fait savoir l'Agence régionale de santé Ile-de-France.

Seine-et-Marne. Un nouveau cluster a été identifié ce mardi 19 mai au sein d'une communauté religieuse de Seine-et-Marne, après la découverte de quatre patients du coronavirus. Une campagne de dépistage a été lancée.

Val-de-Marne. Pour la première fois dans le département depuis le déconfinement, un cluster a été identifié. Neuf ouvriers du chantier de désamiantage du lycée Georges-Brassens, à Villeneuve-le-Roi, ont été testés positifs au coronavirus. Une grand campagne de dépistage a déjà été lancée.

Les Herbiers (Vendée). Après le site maître Coq des Essarts, une autre entreprise de l’agroalimentaire, l’abattoir de la Scabev, a été signalée comme un foyer, avec trois cas confirmés en début de semaine. Les 50 salariés de l’entreprise ont été dépistés mercredi 20 mai et ce sont désormais 11 salariés au total qui sont positifs au coronavirus, soit 8 de plus.

Fleury-les-Aubrais (Loiret). 79 personnes travaillant à l’abattoir Tradival, à Fleury-les-Aubrais, ont été contaminées, selon une information de France Bleu dimanche 24 mai. Les premiers résultats des tests ont été livrés vendredi 15 mai, après trois cas de contamination au Covid-19 signalés chez des prestataires de Tradival, auprès de l'Agence Régional de Santé (ARS). Au départ, une trentaine de personnes contaminées étaient recensées. Un chiffre qui a plus que doublé en quelques jours au fur et à mesure des tests.

Carmaux (Tarn). Trois cas préoccupants ont été découverts à Carmaux, dans le Tarn, au sein du groupe scolaire Jean-Moulin, la semaine précédent la reprise des cours. Il s'agissait d'un enseignant et de deux employés. 174 tests ont ensuite été menés. Deux autres cas ont été découverts ce qui porte le foyer à cinq cas positifs au total.

Saumur (Maine-et-Loire). 20 personnes ont été dépistées positives au coronavirus au sein du centre hospitalier de Saumur, dont 20 patients et 5 membres du personnel, selon une communication du directeur de l’Agence régionale d’hospitalisation (ARS). Un foyer familial a aussi été détecté avec trois personnes testées positives. Elles avaient fréquenté le service de gériatrie du centre hospitalier.

Lannion (Côtes d'Armor). A Lannion un regroupement de cas a été identifié dans l'hôpital de la ville. 500 tests ont été menés et 50 personnes ont été identifiées comme positives, 27 professionnels et 23 patients, selon un bilan communiqué le 14 mai. Tous ces cas ont été hospitalisés ou confinés.

Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor). Un nouveau cluster a été détecté ce vendredi 15 mai après un signalement au sein de l'abattoir du groupe Kermené qui a été transmis le 13 mai à l'ARS par le Centre hospitalier de Saint-Brieuc, relatif à un patient diagnostiqué Covid-19. Ce dimanche, l'ARS annonce que 69 personnes sont positifs au coronavirus, soit 63 de plus après les 6 premiers cas détectés dans la semaine. L'ARS indique qu'une nouvelle campagne de dépistage se déroulera ce mardi.

Les Essarts-en-Bocage (Vendée). La Vendée est passée sous surveillance de l'Agence régionale de Santé après la découverte de plusieurs cas positifs dans une entreprise d’abattage de volailles, l’usine Arrivé (Maître Coq) située aux Essarts-en-Bocage. L’initiative de tester ces salariés avait été prise après la découverte de neuf cas positifs au sein de l'abattoir sur une durée de cinq semaines, à partir du 1er avril. Selon la préfecture, onze salariés ont été testés positifs, mais l'ARS n'a détecté "aucune chaîne de contamination au sein même de l’entreprise".

Clamart (Hauts-de-Seine). Un salarié d'un foyer pour jeunes travailleurs, contaminé au coronavirus, a provoqué un dépistage massif du personnel et des résidents. Selon les résultats des analyses tombées vendredi 8 mai, sept jeunes asymptomatiques ont été testés positifs au Covid-19 ainsi qu'un agent.

Chauvigny (Vienne). Quatre membres du personnel du collège Gérard-Philipe de Chauvigny ont été testés positifs au Covid-19, a fait savoir le directeur général de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine samedi 9 mai. Un nouveau cas de coronavirus a été détecté ce mardi 12 mai dans la commune. Il s'agit d'une enseignante testée positive alors qu'un plan de dépistage a été lancé.

Loudun (Vienne). Un nouveau "cluster" à l'hôpital de Loudun, dans la Vienne, a été identifié. Vingt-trois cas de coronavirus, dont 13 parmi le personnel, y ont été recensés à l'issue d'une opération de dépistage réalisée sur 280 personnes dont les résultats ont été communiqués samedi 23 mai.

Eglise-Neuve-de-Vergt (Dordogne). En Dordogne, un homme, atteint du coronavirus, a assisté à des obsèques dans la commune d'Eglise-Neuve-de-Vergt, fin avril. Au total, 127 personnes, issues de la communauté portugaise, ont été dépistées, et 103 résultats sont parvenus. Neuf cas de Covid-19 sont pour l’instant confirmés. Il n'y a aucun état grave, assure l'ARS Nouvelle-Aquitaine. 12 autres personnes liées à ce foyer ont été dépistées jeudi 14 mai. Les résultats se sont révélés encourageants : les tests sont tous négatifs.

Tours (Indre-et-Loire). Selon l’Agence régionale de Santé, un nouveau foyer de contamination au coronavirus a été identifié dans la résidence universitaire Grandmont, à Tours. Six étudiants de cette résidence ont été testés positifs, un septième est toujours en attente de ses résultats. "Tous ces étudiants ont été relogés par le CROUS Orléans-Tours, placés en isolement, et sont suivis par le service de santé universitaire", a précisé l’ARS dans un communiqué ce vendredi. Au total ce sont 183 personnes qui sont actuellement testées.

