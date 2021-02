"DIRECT. Coronavirus en France : "semaine de vérité" en Île-de-France, des durcissements à l'horizon"

COVID FRANCE. Le gouvernement peut-il en rester au couvre-feu national actuel ? Des les hôpitaux franciliens et d'autres régions, la tension est élevée. Et les cas de contamination augmentent.

11:40 - Le bilan dans les Alpes-Maritimes D'après le dernier bilan de Santé publique France sur le Covid-19 dans les Alpes-Maritimes, 740 personnes sont hospitalisées avec 21 nouvelles admissions dans les dernières 24 heures. Toujours 104 malades occupent les services de réanimation dont 3 nouveaux patients sont arrivés hier. Au total, 991 personnes sont mortes du coronavirus, soit 1 de plus en 24 heures et 3955 sont sorties de l'hôpital soit 4 de plus.

11:20 - Renaud Muselier : "Il faut canaliser les flux plutôt que les bloquer" Alors que les Alpes-Maritimes ne sont toujours pas fixées sur les prochaines mesures sanitaires, le président de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Renaud Muselier, se dit "très sceptique" sur l'avancement du couvre-feu. "Ici, on a fermé nos bars, nos restaurants, nos plages depuis le mois d'octobre et ça n'a pas empêché la crise de novembre, celle d'aujourd'hui et ce n'est pas forcément là qu'il y a les lieux de contaminations. Il faut canaliser les flux plutôt que les bloquer" a-t-il déclaré lors de son passage sur CNEWS.

11:10 - La culture s'approche du "bout du tunnel" selon Roselyne Bachelot Quelques jours après l'annonce du maintien des festivals cet été, Roselyne Bachelot encourage les organisateurs d'événements à s'adapter aux conditions annoncées, soit des festivals assis limités à 5000 spectateurs. "On les aidera à s'adapter pour que l'animation culturelle des territoires ait lieu pendant l'été" insiste la ministre de la Culture sur BFMTV. En revanche sur la question de l'ouverture des lieux culturels, la ministre a du mal à se montrer aussi optimiste, aucune date n'est fixée pour permettre la réouverture des cinémas, des théâtres ou des musées. Mais elle tente de rassurer les professionnels du secteur : "Ma conviction profonde est que l'on va vers le bout du tunnel. Dès que la situation va le permettre, nous réouvrirons ces structures".

11:00 - L'Institut Pasteur teste l'efficacité du clofoctol contre le virus "Nous avons étudié 2 000 médicaments pour voir si certains pouvaient être efficaces contre le coronavirus, et il y en a un qui marche !" a informé le professeur Xavier Nassif sur le plateau de France 2. Le directeur de l'Institut Pasteur de Lilles présente le clofoctol, comme le nouvel espoir dans la lutte contre le Covid-19. Pour l'heure le médicament testé en laboratoire se montre efficace contre le virus mais les essais cliniques doivent se poursuivre pour constater l'efficacité du clofoctol sur l'humain.

10:40 - 75% des résidents d'Ehpad déjà vaccinés 75% des résidents d'Ehpad sont vaccinés selon le professeur Alain Fischer. "La majorité des personnes en maison de retraite est vaccinée, avec un bon taux d’acceptation : 80% des personnes en Ehpad ont accepté. Dans un délai pas trop lointain, on peut espérer en voir les premiers effets" a-t-il avancé sur LCI. Mais "Monsieur Vaccin" estime que la production est insuffisante : "Le programme se développe, mais le problème principal est de s’assurer que les livraisons arrivent en temps et en heure". Il mise beaucoup sur l'arrivée présumée du vaccin du Johnson & Johnson en avril pour donner un coup d'accélérateur à la campagne de vaccination.

10:20 - Les nouvelles restrictions dans les Alpes-Maritimes annoncées à midi Les Alpes-Maritimes attendent de savoir quel sort leur réserve le gouvernement. C'est à midi, lors d'une conférence de presse de la préfecture, que les nouvelles restrictions seront annoncées. Tout porte à croire qu'un renforcement du couvre-feu et surtout un confinement local le week-end sont les options choisies par les élus et le ministre de la Santé. Jean Léonetti, maire d'Antibes redoute la mis en place d'un nouveau confinement. "J’aimerais bien me tromper, mais la concertation qu’il y a eu avec le ministre et avec le préfet laisse penser que la décision est déjà prise » a-t-il confié sur France Info.

10:06 - 50 000 à 80 000 tests salivaires cette semaine L'heure de la rentrée a sonné pour les académies de la zone A et, comme l'a annoncé le gouvernement, elle s'accompagne d'une campagne de dépistage massive grâce à l'arrivée des tests salivaires. Entre 50 000 et 800 00 tests doivent être réalisés cette semaine dans les écoles, c'est en tout cas ce qu'a indiqué le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer. Si les tests salivaires sont plus facilement acceptés par les enfants, les résultats sont quasiment aussi sûrs que ceux recueillis par prélèvement nasopharyngé, dans les deux cas il s'agit de tests PCR. il faudra cependant attendre un ou deux jours pour les obtenir.

09:54 - En IDF, pas de plateau, mais une "augmentation régulière" Alors qu'il convient de parler, depuis plusieurs semaines, de "plateau haut" pour évoquer la dynamique épidémique en France, Martin Hirsch a tenu a remettre les pendules à l'heure, en tout cas en ce qui concerne la situation hospitalière en Ile-de-France. "La situation est tendue depuis plusieurs semaines", a jugé le directeur de l'AP-HP, évoquant une "augmentation régulière, même si elle est lente, du nombre d'entrées" à l'hôpital. Et de résumer : "En janvier, le nombre d'entrées (en réanimation) était de 25 par jour, maintenant c'est 50 par jour".

09:41 - Les premiers effets de la vaccination en France ? La vaccination contre le Covid-19 a commencé il y a presque deux mois en France et il semblerait que les premiers effets se fassent ressentir, en l'occurrence dans les Ehpad. "On commence à avoir un impact positif en Ehpad. Il semble bien qu’on commence à avoir les premiers effets sur les infections dans ces populations fragiles", a annoncé ce lundi sur France Info l’infectiologue Odile Launay, membre du comité vaccin Covid-19.

09:26 - Toutes les personnes fragiles vaccinées d'ici à l'été ? C'est en tout cas l'objectif du gouvernement et il va être tenu, selon Alain Fischer. Le coordinateur de la stratégie vaccinale en France l'a assuré au micro de LCI ce lundi matin. "Cet été, nous aurons terminé de vacciner l’ensemble des personnes fragiles, 17 à 20 millions d’ici juin", a-t-il annoncé, regrettant malgré tout l'attente toujours longue de certaines personnes pour la prise de rendez-vous. "Il faut que les choses progressent", a concédé Alain Fischer. A la suite de l'été, il conviendra de convaincre le reste de la population et notamment les jeunes à aller se faire vacciner contre le Covid-19. "Il faut qu’une partie importante du reste de la population se vaccine pour nous protéger collectivement. Je ne suis pas complétement sûr que toutes les personnes de 20, 30 ou 40 ans soient prêtes à se faire vacciner. Il y a un effort important à faire", a-t-il expliqué.