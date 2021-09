"DIRECT. Coronavirus en France : taux d'incidence, hospitalisations... Tous les indicateurs à la baisse"

COVID. Selon le tout dernier rapport de Santé publique France sur l'épidémie de coronavirus en France, le ralentissement de l'épidémie se confirme avec une baisse des taux d'incidence et surtout une baisse des hospitalisations et des patients en réanimation.

11:29 - Pass sanitaire : quelque 250 000 passagers contrôlés chaque semaine dans les TGV C'est une information révélée par le ministre délégué chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, ce vendredi 3 septembre au matin sur RMC. Alors que depuis le 9 août dernier les passagers des trajets longue distance sont soumis au pass sanitaire, beaucoup ont pu constater, voire déplorer, le nombre particulièrement faible de contrôles effectués dans les TGV. Vendredi matin, le ministre en charge des Transports a toutefois avancé le chiffre de 250 000 passagers contrôlés chaque semaine, soit 20%. Comme le rappelle Le Figaro, près de 400 000 voyageurs empruntent quotidiennement les trains longue distance. De son côté, Jean-Baptiste Djebbari a préféré souligner que "97% des gens ont leur pass".

10:31 - Une première classe déjà fermée près de Cherbourg, au lendemain de la rentrée scolaire Pas de répit pour les parents ! Au lendemain de la rentrée scolaire, une première classe a été fermée non loin de Cherbourg. En cause ? Un enfant, probablement contaminé pendant une colonie de vacances, a été testé positif au Covid-19. De ce fait, c'est toute sa classe élémentaire, à l’école Les Courlis, à Querqueville, près de Cherbourg-en-Cotentin, dans la Manche, qui a été invitée à rester chez elle. Protocole sanitaire de niveau 2 oblige, rapporte La Presse de la Manche, les élèves de cette classe vont devoir rester à la maison durant une semaine (sept jours), et ce dès ce vendredi 3 septembre. Les familles avaient pu être averties la veille au soir et des cours en distanciel vont être mis en place.

09:33 - Situation encore critique en Outre-mer Toujours selon le dernier point de Santé publique France, la "situation critique persiste en Guadeloupe et en Martinique". Les taux d’incidence restent à des niveaux très élevés même s'ils baissent depuis quelques jours avec en Guadeloupe (1 071/100 000, -44%) et en Martinique (646, -28%). Santé publique France met en avant "un très important excès de mortalité toutes causes et tous âges continue d’être observé depuis la semaine 30 dans ces deux territoires". En Guyane, le taux d’incidence (456, +4%) et les indicateurs hospitaliers restent à des niveaux élevés et augmentent même par rapport au dernier point.

08:41 - La tension hospitalière à la baisse Le dernier point hebdomadaire de Santé publique France confirme l'optimisme du gouvernement. En effet, durant la semaine 34 (chiffres arrêtés au 29 août), la pression hospitalière est en baisse sur quasiment l'ensemble du territoire. Selon les données, 5 321 nouveaux patients ont été hospitalisés contre 6 154 en semaine 33 soit une baisse de 14%. La tendance est également bonne en réanimation (même si de nombreuses personnes sont encore en soins critiques) avec 1 183 nouvelles admissions contre 1 348 la semaine précédente soit une baisse de 12%.