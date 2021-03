"DIRECT. Coronavirus en France : taux d'incidence, nouveaux cas... Les indicateurs s'envolent"

CORONAVIRUS. Le bilan hebdomadaire de Santé publique France confirme que les indicateurs du Covid-19 sont en hausse. La pression sur les services de réanimation ne cessent d'augmenter également. Les dernières infos.

10:55 - La vaccination accélère mais reste "trop faible" La vaccination reste "encore trop faible" pour diminuer le nombre d'hospitalisation, indique Simon Cauchemez, responsable des modélisations mathématiques des maladies infectieuses à l’Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique, dans les colonnes du Figaro. Avec 5,7 millions de vaccinés uniquement parmi les personnes âgées, elle ne suffit pas et commence tout juste à créer une immunité de groupe mais pour une part réduite de la population. Selon lui, l'épidémie ne reculera qu'en "réduisant les contacts des plus jeunes". La vaccination reste un pilier dans la stratégie de lutte contre le coronavirus. Hier, Jean Castex a rappelé les objectifs de vacciner 10 millions de Français pour la mi-avril, 20 millions pour la mi-mai et 30 pour la mi-juin. 10:27 - Anne-Claude Crémieux estime "ces mesures supplémentaires" nécessaires Au lendemain de l'annonce d'un nouveau confinement déployé dans 16 départements, l'infectiologue Anne-Claude Crémieux explique sur France inter que la prise de mesures de restriction fortes était inévitable pour permettre aux services de réanimation, saturés depuis que la souche anglais est devenu majoritaire, de sortir la tête de l'eau. "Les mesures du type couvre-feu étaient insuffisantes pour freiner le variant anglais alors qu'elles ont été parfaitement efficaces pour freiner les souches historiques. Oui, il fallait prendre des mesures supplémentaires, et ces mesures devraient avoir un impact sur le variant anglais". "Il faudra attendre 10 jours" pour observer les effets potentiels des confinements sur le nombre de contaminations, ajoute Anne-Claude Crémieux.

Selon le dernier bilan de l’épidémie de coronavirus en France, communiqué par Santé publique France jeudi 18 mars, près de 35 000 nouveaux cas positifs ont été enregistrés dans les dernières 24 heures. Le nombre des décès est en hausse, avec 268 morts supplémentaires à l’hôpital. Les admissions sont, elles aussi, en augmentation, avec plus de 380 nouveaux patients pris en charge dans ces services. De même, le taux d’incidence s’élève désormais à plus de 260 cas pour 100 000 habitants. Le bilan détaillé du Covid-19 en France :

4 181 607 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 34 998 de plus

91 679 décès au total (Ehpad compris), soit 268 de plus

66 274 décès à l'hôpital, soit 268 de plus

25 389 personnes actuellement hospitalisées, soit 75 de plus

4 246 personnes actuellement en réanimation, soit 27 de plus

1 661 nouveaux admis à l'hôpital (-84) et 382 en réanimation (+25)

278 263 personnes sorties de l'hôpital, soit 1270 de plus

Taux de positivité des tests : 7,74 %, soit 0,25 point de plus

Taux d'incidence : 266,22 cas/100 000, soit 13,71 points de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Depuis la mi-octobre, Santé publique France communique les données d'incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) à l'échelle des communes. Les chiffres sont à ce stade communiqués selon une échelle (10 , 20, 50, 150, 250, 500, 1000 cas pour 100 000 habitants). Les données sont exprimées sur une semaine glissante, ce qui signifie qu'elles sont calculés un jour J à partir des tests réalisés entre 3 et 9 jours précédemment. Pour accéder aux informations relatives au coronavirus dans votre commune, saisissez son nom dans le moteur de recherche ou cliquez sur son département d'appartenance dans la carte ci-dessous.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour rappel, le taux d'incidence correspond au nombre de nouveaux cas de Covid-19 sur une période d'une semaine, par rapport à la population totale d'un territoire (pays, région, département ou commune). Cet indicateur s'exprime généralement en nombre de cas pour 100 000 habitants. Le taux de dépistage donne quant à lui le nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage du coronavirus sur le nombre total d'habitants, au cours de la période. Il est lui aussi exprimé le plus souvent sur 100 000 habitants. Enfin, le taux de positivité des tests livre le pourcentage de tests positifs au coronavirus, rapporté au nombre total de tests effectués sur la période.