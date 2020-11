"DIRECT. Coronavirus en France : tension encore très forte dans les hôpitaux"

CORONAVIRUS FRANCE. Le ralentissement de la seconde vague du coronavirus est observé par plusieurs spécialistes, mais doit être pris par précaution avec un pic des hospitalisations pas encore atteint. Des transferts de patients se déroulent un peu partout en France pour éviter la saturation. Les dernières infos.

16:41 - Il est "trop tôt" pour décider de la distribution du futur vaccin en France À la sortie du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a expliqué qu'il était "trop tôt" pour décider des conditions de déploiement d'un vaccin efficace en France. Il a également ajouté que "le vaccin ne pourra pas être une solution à la deuxième vague que nous vivons", tout en soulignant que l'annonce d'un remède efficace est "encourageante". La Haute autorité de santé (HAS) commence déjà à réfléchir à la manière de distribuer le futur vaccin dans le pays. 16:07 - Quels sont les derniers chiffres en Saône-et-Loire ? Selon les données du 9 novembre de Santé publique France, 429 patients sont hospitalisés en Saône-et-Loire. 39 malades sont en réanimation. Dans le département de Bourgogne-Franche-Comté, 345 personnes sont décédées à cause du coronavirus. Le R effectif mesuré le 3 novembre 2020 dans la région était de 1,18. Pour rappel, le département est classé en vulnérabilité élevée. 15:52 - "Deux ou trois" vaccins disponibles d'ici début 2021 selon un expert britannique John Bell, un professeur de médecine à l'Université d'Oxford, a déclaré que "deux ou trois" vaccins pourraient être disponibles d'ici début 2021 : "Je ne serais pas surpris si nous arrivions à la nouvelle année avec deux ou trois vaccins qui pourraient être tous distribués". M. Bell, qui est aussi membre du comité scientifique conseillant le gouvernement britannique durant la crise sanitaire, a également ajouté ceci : "Je suis assez optimiste quant au fait d'administrer suffisamment de vaccins lors du premier trimestre de l'an prochain pour que les choses commencent à sembler bien plus normales d'ici au printemps qu'elles ne le sont maintenant". Cette éventualité a 70 à 80% de chances de se produire selon le professeur de médecine. Ces déclarations ont été faites devant une commission parlementaire. 15:27 - Un patient a été transféré en Allemagne Un patient atteint du Covid-19 a été déplacé de l'hôpital de Roubaix, dans les Hauts-de-France, à celui de Steinfurt en Allemagne ce mardi. Le transfert a été effectué par avion. Ce dernier a décollé de l'aéroport de Lille. Vol spécial transfert malade COVID encadré par équipes de l'ARS et du CHU de Lille.

Tous mobilisés avec l’appui Gendarmerie Transport Aérien pour mettre à disposition les infrastructures de l'aéroport en soutien services sanitaires de la région.@SamuNord @ARS_HDF @CHU_Lille pic.twitter.com/WM0NLKYwzp — Aeroport de Lille✈ (@Aeroport_Lille) November 10, 2020 15:03 - 18 contaminations dans un foyer pour handicapés près de Périgueux Un cluster a été découvert mardi de la semaine dernière dans un foyer de vie pour handicapés. Ce dernier a pour nom Lysander, et est situé à Bassillac près de Périgueux en Nouvelle-Aquitaine. Sur les 18 infections relevées, 13 concernent des patients tandis que les cinq autres impactent des membres du personnel du foyer. Les visites ont été interdites par la direction de l'établissement. 14:45 - Cluster dans le Haut-Rhin Au sein de l'EHPAD Les Érables, situé à Guebwiller dans le Haut-Rhin, une quarantaine de cas de coronavirus ont été recensés. La direction de l'établissement a fait cette annonce ce mardi. Sur les 83 résidents, 32 personnes ont été infectées. Une dizaine de contaminations ont aussi été découvertes au sein du personnel. Ce dernier comprend 55 membres. Pour faire face à ce cluster, les résidents sont tous confinés dans leur chambre. Les infections ont été détectées lors d'une campagne de dépistage ayant eu lieu la semaine dernière. 14:18 - La tension hospitalière est forte en région Lors d'une visio-conférence de presse, Frédéric Valletoux a expliqué que "les passages aux urgences pour Covid ont augmenté de 50% ces sept derniers jours" dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Le directeur de la Fédération hospitalière de France a ajouté que contrairement à ce qu'avait affirmé le ministre de la Santé dimanche, "on ne sent pas de détente générale suffisante pour parler de frémissement positif". Le maire de Fontainebleau a souligné que "la réalité qui remonte des territoires est plus dure". C'est notamment le cas en Auvergne-Rhône-Alpes, "une région dans l'oeil du cyclone" qui compte 500 à 600 hospitalisations quotidiennes. C'est "un niveau très haut par rapport aux capacités" locales a précisé Frédéric Valletoux, avant d'ajouter que les transferts de patients étaient nécessaires pour libérer des places de réanimation. Il y a seulement "une quarantaine de places disponibles" dans ces services a détaillé M. Valletoux. 13:40 - 93 patients hospitalisés en Vendée Selon le dernier bilan du Covid-19 en Vendée, daté du 9 novembre 2020, 93 patients sont hospitalisés dans le département. Quinze nouvelles admissions ont été recensées. Les lits de réanimation sont occupés par 18 malades dans ce territoire des Pays-de-la-Loire. 55 personnes sont décédées suite à leur infection au coronavirus. 12:59 - "On ne sent pas de détente générale suffisante pour parler de frémissement positif" Le président de la Fédération Hospitalière de France et maire de Fontainebleau, Frédéric Valletoux, a indiqué lors d'une visio-conférence de presse aujourd'hui que les hôpitaux publics restent sous la "pression très forte" du Covid-19. M. Valletoux a ajouté qu'"on ne sent pas de détente générale suffisante pour parler de frémissement positif". Ce discours va à l'encontre de celui d'Olivier Véran, qui avait précisé dimanche qu'un "frémissement" se faisait ressentir, avec "une forme de ralentissement de la progression de l'épidémie". 12:36 - Le masque n'est pas obligatoire pour les femmes pendant l'accouchement Le masque est "souhaitable" mais "pas obligatoire" pour les femmes lors d'un accouchement. Cette annonce a été faite le 9 novembre par le gouvernement dans un communiqué. Élisabeth Moreno, la ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, a partagé ce dernier sur son compte Twitter. ???????? [COMMUNIQUÉ]



Conditions d'accouchement en période de crise sanitaire :



➡️ Assurer le bien-être et la sécurité des futures mamans



➡️ Protéger les soignants



➡️ Permettre l'accompagnement du conjoint à toutes les étapes



????????????@olivierveran | @AdrienTaquet pic.twitter.com/zll4PfQ0qz — Élisabeth Moreno (@1ElisaMoreno) November 9, 2020 12:11 - "Le vaccin c'est la seule solution" Le PDG de l'Hôpital Privé de Provence, le docteur Jean Lacoste, a expliqué aux journalistes de France Bleu que "le vaccin c'est la seule solution". Le médecin a souligné que "c'est un espoir très fort mais ce n'est pas un espoir à court terme. On a un espoir à moyen terme, d'ici là il faut tenir". 11:51 - Les hôpitaux privés sont très touchés par la deuxième vague La première vague de l'épidémie de Covid-19 a surtout impacté les hôpitaux publics. Le docteur Jean Lacoste, PDG de l'Hôpital Privé de Provence, a expliqué que la situation est cette fois différente du printemps au micro de France Bleu : "Cette fois tous les hôpitaux, privés et publics ont été mis au même niveau dès le début de la deuxième vague et là la vague est beaucoup plus puissante". 11:21 - "35 millions de vaccinations en France" Après l'annonce de l'efficacité à 90% du vaccin des laboratoires Pfizer et BioNTech, l'espoir renait. À la suite de cette nouvelle, le ministre délégué aux Comptes publics Olivier Dussopt a expliqué sur Europe 1 que le gouvernement se tenait prêt : "Nous avons prévu 1,5 milliard d'euros, ce qui, avec le coût moyen qui est estimé et qui est espéré permettrait 35 millions de vaccinations". 10:56 - Un million de tests antigéniques distribués dans des établissements scolaires Un million de tests antigéniques vont être déployés dans des établissements scolaires, à destination des personnels. Le ministère de l'Éducation nationale a fait cette annonce hier. Les tests seront disponibles à partir de "la semaine prochaine. Ils seront destinés à tous les établissements situés dans des zones où l’accès aux tests virologiques (RT-PCR) [qui permettent de savoir si une personne est porteuse du virus au moment du test] est tendu et lorsque des cas de Covid-19 sont apparus dans l’établissement". Le ministère a également précisé que "seuls les personnels (enseignants, administratifs, surveillants) seront concernés, pas les élèves. Les tests seront pratiqués par les infirmières scolaires sur la base du volontariat, qui seront éventuellement assistées des associations de protection civile ou d’étudiants en santé". 10:25 - Les derniers chiffres dans les Pyrénées-Atlantiques 356 personnes sont hospitalisées dans les Pyrénées-Atlantiques selon les données du 9 novembre de Santé publique France. Les services de réanimation sont occupés par 23 patients à cette même date. Dans le département de Nouvelle-Aquitaine, 86 personnes sont décédées suite à leur infection au coronavirus. 09:59 - Le dernier bilan en Bourgogne-Franche-Comté Selon le dernier bilan dans la région, le nombre de personnes hospitalisées est de 1569 patients, avec 211 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. Par ailleurs, 222 malades sont en réanimation, avec 31 nouvelles entrées dans la journée. 1411 personnes sont mortes du coronavirus, soit 45 de plus en 24 heures. 09:54 - Le chef du service virologie au CHU de Toulouse se félicite des résultats du vaccin Si les résultats sont provisoires et qu'il faut encore déterminer plusieurs éléments comme le niveau de coronavirus sur les patients, le vaccin Pfizer est une bonne nouvelle et est salué par le monde entier. À Toulouse, le chef du service virologie se félicite de cette "bonne nouvelle". C'est une très bonne nouvelle [...] ces premiers résultats sont très importants, explique le Professeur Jacques Izopet sur France Bleu Occitanie. "On compare le nombre de personnes qui ont été infectées et qui ont reçu le vaccin, par rapport au nombre de personnes qui ont été infectées et qui ne l'ont pas reçu. Et donc cette efficacité, à 90%, est quelque chose de très intéressant". 09:40 - Le dernier bilan en Auvergne-Rhône Alpes Selon le dernier bilan dans la région, le nombre de personnes hospitalisées est de 6774 patients, avec 494 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. Par ailleurs, 830 malades sont en réanimation, avec 77 nouvelles entrées dans la journée. 3452 personnes sont mortes du coronavirus, soit 100 de plus en 24 heures. 09:28 - Un plateau observé en Auvergne-Rhône-Alpes ? Le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) Jean-Yves Grall a indiqué sur l'antenne de BFMTV qu'un "plateau" était observé dans la région. "Effectivement, sur les données dont nous disposons depuis deux trois jours, on note une stabilité - une moindre augmentation, en tout état de cause - voire un plateau dans la région, et notamment dans les départements du Rhône et de la Loire." 09:13 - Un Noël par Zoom ou Skype ? Gilles Pialoux s'y prépare Invité de CNews, le Professeur Gilles Pialoux, chef des maladies infectieuses à l'Hôpital Tenon a fait part de son inquiétude pour Noël malgré le ralentissement de la seconde vague. Pr Gilles Pialoux, chef des maladies infectieuses à l’Hôpital Tenon : «Il faut intégrer l’idée que Noël se passera peut-être par Zoom ou par Skype» #LaMatinale pic.twitter.com/4Z3X5d4yqq — CNEWS (@CNEWS) November 10, 2020 09:05 - Seuls 54% des Français disent qu'ils seraient prêts à se faire vacciner Dans un tout dernier sondage réalisé par Ipsos, seuls 54% des Français disent qu'ils seraient prêts à se faire vacciner loin derrière l'Inde (87%), la Chine (85%), la Corée du Sud (83%), le Brésil (81%) ou l'Australie et le Royaume-Uni (79%). Par ailleurs, seuls 38% des Français disent qu'ils se feraient vacciner dans les 3 mois après la commercialisation de cet éventuel vaccin. 08:59 - "Une diminution du recours au Samu" "On observe une diminution du recours au Samu et du passage aux urgences dans les métropoles qui ont appliqué le couvre-feu" a indiqué Gilles Pialoux, chef des maladies infectieuses à Tenon sur l'antenne de CNews.

Après un record de cas franchi samedi, et des signes d’amélioration dimanche soir, 551 décès liés au coronavirus ont été recensés dans le bilan du lundi 9 novembre en France. Le taux de positivité baisse assez drastiquement pour le deuxième soir consécutif. Le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a pris la parole lundi soir afin d’inciter une nouvelle fois au respect du confinement. "Nos efforts actuels, par le respect du confinement actuel, doivent nous permettre d’atteindre nos objectifs (…) Plus nous serons mobilisés, plus nous respecterons le confinement, plus vite nous pourrons alléger les contraintes qui pèsent sur nous tous", a-t-il affirmé. Voici les chiffres clés du jour :

1807 479 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 20 155 de plus

40 987 décès au total (Ehpad compris), soit 548 de plus

28 478 décès à l'hôpital, soit 548 de plus

31 125 hospitalisations en cours, soit 882 de plus

4690 personnes actuellement en réanimation, soit 151 de plus

2670 nouveaux admis à l'hôpital (+856) et 484 en réanimation (+161)

129 735 personnes sorties de l'hôpital, soit 1121 de plus

Taux de positivité des tests : 19,8%, soit -0,5 point de moins

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous. Nos données du jour sont basées sur une soustraction entre le nombre de décès total du dernier bilan et celui de la veille.

L'épidémie de coronavirus en France est bel et bien en train d'exploser, et ce dans tout le pays. Alors qu'hier soir le ministre de la Santé Olivier Véran a parlé d'une deuxième vague "violente", avec un record de 58 000 nouveaux cas en 24 heures, le Directeur général de la Santé Jérôme Salomon a indiqué que dans le même temps, 447 personnes ont été admises en réanimation et qu'"une personne sur quatre" parmi elles "ne survivra pas" (lire le dernier bilan du coronavirus ici). Dans la soirée, Santé publique France a publié comme chaque fin de semaine son dernier point hebdomadaire sur l'épidémie pour la semaine 44 (du 26 octobre au 1er novembre 2020). Il en ressort une "poursuite de l’augmentation du nombre de cas, des hospitalisations, des admissions en réanimation et des décès" dans l'ensemble du pays. Voici les points clés à retenir :

Le nombre de cas de coronavirus en France continue à progresser fortement , avec 326 205 cas répertoriés en semaine 44 contre 272 959 la semaine précédente. Santé publique France précise qu'en raison d’un défaut de remontées de données sur les tests, certains indicateurs sont en outre sous-estimés.

, avec 326 205 cas répertoriés en semaine 44 contre 272 959 la semaine précédente. Santé publique France précise qu'en raison d’un défaut de remontées de données sur les tests, certains indicateurs sont en outre sous-estimés. La situation dans les services médicaux et les hôpitaux s'aggrave : le nombre d’actes SOS Médecins progresse de 3%, le nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 de 28%, le nombre de nouvelles hospitalisations de patients passe de 12 176 à 17 450 en une semaine (+43%), le nombre de nouvelles admissions en réanimation de 1816 à 2605 (+43%). "Si la dynamique de l’épidémie persiste dans les semaines à venir, il est estimé que le nombre hebdomadaire de nouveaux patients admis à l’hôpital aura doublé dans 17 jours et que le nombre de patients admis en réanimation aura doublé dans 17 jours", soit plus de 50 000 hospitalisés et près de 8000 malades en réanimation vers le 20 novembre.

: le nombre d’actes SOS Médecins progresse de 3%, le nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 de 28%, le nombre de nouvelles hospitalisations de patients passe de 12 176 à 17 450 en une semaine (+43%), le nombre de nouvelles admissions en réanimation de 1816 à 2605 (+43%). "Si la dynamique de l’épidémie persiste dans les semaines à venir, il est estimé que le nombre hebdomadaire de nouveaux patients admis à l’hôpital aura doublé dans 17 jours et que le nombre de patients admis en réanimation aura doublé dans 17 jours", soit plus de 50 000 hospitalisés et près de 8000 malades en réanimation vers le 20 novembre. Les personnes âgées sont désormais fortement touchées. En réanimation, on trouve désormais 65% de personnes âgées de 65 ans et plus ; 88% avec comorbidités. "Par rapport à début septembre (S36), le nombre hebdomadaire de personnes de 65 ans et plus nouvellement hospitalisées a été multiplié par 10 et celui des admissions en réanimation par 9", écrit Santé publique France qui alerte également sur une "forte augmentation du nombre de cas et de décès dans les établissements médico-sociaux".

En réanimation, on trouve désormais 65% de personnes âgées de 65 ans et plus ; 88% avec comorbidités. "Par rapport à début septembre (S36), le nombre hebdomadaire de personnes de 65 ans et plus nouvellement hospitalisées a été multiplié par 10 et celui des admissions en réanimation par 9", écrit Santé publique France qui alerte également sur une "forte augmentation du nombre de cas et de décès dans les établissements médico-sociaux". Le nombre de décès à l'hôpital et en Ehpad progresse de manière plus marquée que la semaine précédente. On a déploré 2 242 morts en semaine 44 contre 1550 la semaine précédente, soit +45%.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

