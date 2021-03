"DIRECT. Coronavirus en France : trois caps symboliques franchis, les derniers chiffres"

CORONAVIRUS. La barre des 4 000 malades du Covid-19 en réanimation vient d'être franchie en France. Dans le même temps, le nombre de contaminations dépasse le seuil des quatre millions. Depuis le début de l'épidémie, plus de 90 000 personnes sont décédées.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

D'après le dernier bilan des autorités de santé du vendredi 12 mars, la barre des 4 000 malades du Covid-19 en réanimation vient d'être franchie (4 033). 25 229 nouvelles contaminations ont été recensées au cours des dernières 24 heures. Depuis le début de l'épidémie, 4 015 560 cas de coronavirus ont été confirmés en France. Les hospitalisations continuent de baisser légèrement, pour atteindre 24 479. 223 personnes supplémentaires sont décédées en un jour à l'hôpital. Le bilan dans les Ehpad n'a pas encore été actualisé, comme chaque vendredi, mais on dénombre d'ores et déjà 90 053 morts depuis le début de l'épidémie.

19:20 - Le vaccin Janssen (Johnson & Johnson) autorisé en France La Haute autorité de santé vient de donner son accord pour l'utilisation du vaccin Janssen, filiale de Johnson & Johnson, en France. Pour rappel, le vaccin Janssen présente un avantage inédit par rapport à ceux déjà utilisés en France, puisqu'il ne nécessite qu'une seule dose.

19:02 - Plus de 90 000 décès depuis le début de l'épidémie 223 décès supplémentaires ont été recensés à l'hôpital au cours des dernières 24 heures. Si le dernier bilan des autorités de santé n'a pas encore donné un chiffre actualisé concernant les Ehpad, comme chaque vendredi, le nombre total de morts depuis le début de l'épidémie atteint d'ores et déjà 90 053.

18:39 - 4 033 malades du Covid-19 en réanimation Un nouveau palier a été franchi, cette fois dans les hôpitaux. 4 033 malades du Covid-19 occupent actuellement les services de réanimation en France. C'est 41 de plus en un jour. Le nombre d'hospitalisations continue, lui, de baisser pour atteindre 24 749. C'est 109 de moins qu'hier.

18:25 - La barre des quatre millions de cas franchie D'après le dernier bilan des autorités de santé de ce vendredi 12 mars, 25 229 nouvelles contaminations au Covid-19 ont été recensées au cours des dernières 24 heures. La barre des quatre millions de cas a été franchie en France. Depuis le début de l'épidémie, 4 015 560 personnes ont été infectées sur le territoire.

18:13 - Sur 1000 cas, 80% des contaminations ont lieu à l'intérieur Rémi Salomon, le président de la Commission Médicale de l'AP-HP rappelle dans un tweet les résultats confirmés de l'étude de l'Institut Pasteur sur les principaux lieux où la transmission du virus est favorisée. Sans surprise, la majorité des contaminations ont lieu dans des espaces clos et non aérés. Il précise que les repas présentent toujours des risques de contaminations de 35% en famille, de 42% entre amis et de 15% au travail. Etude des modes de contamination de l'@institutpasteur sur 10000 infection contractées en dehors du domicile le contact a eu lieu

à l'intérieur fenêtre fermée dans 80 % des cas

à l'intérieur fenêtre ouverte dans 15% des cas

à l'extérieur dans 5 % des cas

https://t.co/O9jYkGHDgn — Rémi Salomon (@RemiSalomon) March 12, 2021

17:55 - Les services de réanimation franciliens surchargés, Castex attendu à la Pitié-Salpêtrière Jean Castex est attendu ce soir à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris. Hier, Olivier Véran a dépeint une situation critique dans les services de réanimation franciliens avec 1080 patients admis et des lits occupés à 94%. Et le ministre de la Santé a annoncé que "des dizaines voire des centaines" de transferts étaient à prévoir dans les prochains jours. Mais la décision de ne pas confiner les week-ends continue d'interroger. Sur BFM, Stéphane Gaudry, professeur au service réanimation de l'hôpital Avicenne de Bobigny a expliqué : "Le transfert de patients, c'est une solution extrêmement bonne lorsque nous sommes dans la situation de mars-avril 2020, c'est-à-dire quand on n'a plus le choix, quand on a tout fait pour limiter les choses et qu'on arrive à saturation totale (...) La solution de transférer maintenant des malades, alors qu'on ne fait rien pour limiter l'afflux massif que nous sommes en train de constater, c'est assez étrange". Le gouvernement a tout de même indiqué que, selon l'évolution des prochains jours, l'idée d'un confinement n'était pas pas exclue.

17:37 - L'épidémie affecte toujours le Pas-de-Calais Après un premier week-end confiné, le Pas-de-Calais se prépare pour le deuxième. Entre les transferts de patients pour libérer des places dans les services hospitaliers et la réception de doses supplémentaires, tout est mis en oeuvre pour limiter la progression de virus déjà préoccupante avec un taux d'incidence élevé, 416 cas pour 100 000 habitants. Dans les hôpitaux du département, Santé publique France recense 679 personnes hospitalisées et 49 nouvelles admissions hier. 119 malades occupent les lits de réanimation dont 10 nouveaux patients. Au total, on déplore 1338 décès liés au coronavirus, c'est 13 de plus en une journée et 5434 personnes sorties de l'hôpital, soit 34 de plus.

17:16 - Le projet européen du "passeport vert" ne fonctionnera qu'avec les vaccins approuvés par l'EMA Seul les vaccins approuvés par l'Agence européenne des médicaments (EMA), soit Pfifer-BioNTehc, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson, seront pris en compte par le "passeport vert". Le projet, présenté le 17 mars à Bruxelles, est censé faciliter la circulation des voyageurs au sein de l'Europe et s'appuyer sur plus d'indicateurs qu'un simple passeport vaccinal. "Nous voulons créer un certificat numérique qui puisse faire état d’un test PCR négatif, de la preuve que vous avez des anticorps ou que vous avez été vacciné avec un vaccin qui a été approuvé par l’EMA" a déclaré Ylva Johansson, commissaire européenne aux Affaires intérieures.

16:58 - Le prélèvement de la 7ème dose Pfizer possible mais sous conditions En début de semaine, les médecins protestaient contre le gâchis des septièmes doses contenues dans les flacons Pfizer, et voilà qu'aujourd'hui une circulaire de la Direction générale de la Santé reconnaît que le prélèvement de cette dose est possible mais sous certaines conditions. Si "aucune dose de vaccin Pfizer/BioNTech qui peut être extraite à partir d'un même flacon ne doit être jetée", l'extraction ne peut se faire qu'à l'aide d'une seringue de dernière génération qui évite de perdre du "volume mort". Or, l'envoi de ce type de matériel dans les kits de vaccin n'est pas fréquent. La circulaire indique donc que si "le matériel mis à disposition par l'État dispose des caractéristiques requises" il revient "aux professionnels de santé, sur le terrain et au cas par cas, d'estimer si l'obtention d'une septième dose dans la solution résiduelle du flacon est possible, en veillant au respect des bonnes pratiques applicables." Le prélèvement de la septième ne sera pas systématique mais il n'est plus interdit.

16:42 - AstraZeneca défend son vaccin contre les suspicions d'effets secondaires graves Le groupe AstraZeneca assure qu'aucune preuve ne permet de dire que leur vaccin entraîne des "risques aggravés" de formation de caillots sanguins, alors que quatre pays européens ont suspendu par précaution l'utilisation du sérum. Dans un communiqué, le laboratoire avance : "Les chiffres sur ce type (de problème médical) sont beaucoup plus faibles chez ceux qui sont vaccinés comparé à ce qui serait attendu dans la population dans son ensemble". En Europe seuls 30 cas ont été signalés pour 5 millions de personnes vaccinées, l'ANSM et plusieurs médecins ont expliqué que le même nombre de cas de thrombose pouvait intervenir dans la population générale et que la balance bénéfice-risque était largement favorable à l'utilisation du vaccin.

16:19 - Les Alpes-Maritimes encore en proie au virus à la veille d'un troisième week-end confiné Jamais deux sans trois. Le littoral des Alpes-Maritimes sera confiné pour un troisième week-end consécutif à partir de 18h ce vendredi. La mesure a permis de faire baisser les chiffres mais le indicateurs restent élevés selon le préfet, Bernard Gonzalez, et le délégué départemental de l'ARS, Romain Alexandre. Dans le département, Santé publique France enregistre toujours un taux d'incidence de 471 cas pour 100 000 et jusqu'à 592 à Nice. Selon les données de l'institution, au 11 mars, 705 personnes étaient hospitalisées dont 48 nouveaux patients. Les services de réanimation comptaient 122 malades et 16 entrées supplémentaires. Les hôpitaux déploraient 1166 décès liés au coronavirus depuis le début de l'épidémie, 6 survenus dans la journée contre 4623 personnes sorties.

15:57 - Les états dépressifs en hausse après le premier confinement Une personne sur sept présentait un "syndrome dépressif" en mai 2020, soit juste après la fin du premier confinement. L'étude de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) avance que le nombre de Français atteints par des signes de dépression a augmenté par rapport au chiffre de 2019, et la crise sanitaire mais surtout le confinement de mars à mai 2020 n'y seraient pas pour rien. "En mai 2020, 13,5% des personnes âgées de 15 ans ou plus vivant en France déclarent des symptômes évocateurs d'un état dépressif" indique la Drees dans son étude. Les jeunes semblent particulièrement concernés par la hausse des dépressions, avec 22% des 15-24 ans, c'est le double du chiffre de 2019. L'année scolaire bouleversée, les inquiétudes liées aux perspectives d'avenir et l'isolement dû au confinement pourraient expliquer cette évolution.

15:41 - Le variant breton "n'est pas plus contagieux ni plus sévère" Un variant breton a été détecté dans un cluster à l'hôpital de Lannion. 71 personnes, dont 44 patients et 27 soignants ont été testées positives et le criblage de leur test PCR, systématique dans le cas d'un cluster, a révélé la présence d'une mutation du virus. Les résultats des analyses montrent que le nouveau variant du Covid-19 "n'est pas plus contagieux ni plus sévère que les autres" a précisé l'ARS. "Il n’est donc pas considéré comme variant d’intérêt au sens de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), contrairement aux variants initialement détectés au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud", a-t-elle ajouté. Les personnes positives observent toutes la période d'isolement et des dépistages réguliers sont organisés à l'hôpital de Lannion.

15:18 - Un nouveau week-end de vaccination accélérée dans trois régions L'Ile-de-France, les Hauts-de-France et la Provence-Alpes-Côte d'Azur se préparent à vivre un deuxième week-end de "vaccination intense". Ces trois régions qui inquiètent le gouvernement vont recevoir des doses supplémentaires du vaccin Pfizer pour protéger la population et limiter la circulation du virus. L'Ile-de-France attend 25 000 doses reparties parmi la soixantaine de centres ouverts ce week-end. Les départements des Hauts-de-France reçoivent 33 000 doses Pfizer, envoyées prioritairement dans le Pas-de-Calais (15 000), le Nord (11 500) et le Dunkerquois (2500). Enfin 18 720 doses sont allouées à la région PACA. Les listes des centres de vaccination sont à consulter sur les sites respectifs des ARS.

14:59 - Les hôpitaux de Seine-Saint-Denis contraints au "système D" En Seine-Saint-Denis, le taux d'incidence reste très élevé avec 453 cas pour 100 000. Benjamin Rossi, infectiologue à l'hôpital Robert-Ballanger d'Aulnay-sous-Bois, invité sur LCI, a déploré que des mesures restrictives n'aient pas été instaurées pour endiguer l'épidémie. Selon lui, la situation est critique et les établissements sont obligés de s'adapter avec des moyens insuffisants : "On a pris beaucoup de risque, on a fait du système D (...) On vit dans un système médical où on n'a plus les moyens". Malgré l'absence de moyens, les hôpitaux du département accueillent en ce moment 853 patients dont 75 admis hier. Les malades continuent d'affluer dans les services des réanimation avec 133 lits occupés et 16 arrivées enregistrées le 11 mars.

14:44 - Des allergies comme effets secondaires d'AstraZeneca L'Agence européenne des médicaments ajoute des réactions allergiques sévères à la liste des potentiels effets secondaires du vaccin AstraZeneca, Plusieurs réactions de ce type ont été constatées au Royaume-Uni peu après que des personnes aient reçu le vaccin. Dans un communiqué de ce vendredi, l'autorité sanitaire a indiqué : "recommander une mise à jour des informations sur le produit pour inclure l'anaphylaxie et l'hypersensibilité (réactions allergiques) comme effets secondaires".

14:31 - 55% des Français disent avoir confiance dans les vaccins 64% des Français indiquent vouloir se faire vacciner des que l'occasion se présentera, le chiffre a grimpé de 8 points depuis janvier d'après le sondage Harris Interactive pour LCI. En revanche ils ne sont que 55% à avoir confiance dans les vaccins et plus que 43% lorsqu'on cible la question sur le sérum AstraZeneca. Les résultats recueillis auprès de 1478 entre le 11 et le 12 mars ont pu être influencé par la polémique autour du vaccin anglo-suédois et la suspicion de thromboses. Ils sont d'ailleurs 77% à estimer que le vaccin peut entraîner des effets secondaires, c'est cela dit à peine plus que pour les vaccins en général où 73% s'attendent à des possibles effets secondaires. Etude @harrisint_fr pour @LCI : Regard des Francais sur les vaccins contre la Covid-19 https://t.co/67x1KIBE59 pic.twitter.com/ydig4EgKOR — Harris Interactive (@harrisint_fr) March 12, 2021

14:09 - Christine Rouzioux : "La balance bénéfice-risque reste ultra favorable au vaccin" La virologue Christine Rouzioux défend l'utilisation d'AtraZeneca, elle estime d'ailleurs : "On en sait plus sur le vaccin AstraZeneca que sur les autres vaccins". Pour Ouest-France, la scientifique met en évidence "le retour d'expérience assez important" dont on dispose notamment au Royaume-Uni où 22 millions de personnes ont reçu une injection du sérum sans qu'aucun problème d'effets secondaires graves n'ait été signalé. Elle insiste aussi sur le fait qu'il limite la circulation du virus et cite une étude selon laquelle AstraZeneca est efficace à 60% contre la transmission. Par plusieurs arguments, Christine Rouzioux prouve que "quand bien même (la formation de caillots sanguins) serait lié(e), la fréquence de ces effets secondaires est tellement faible qu’elle est très inférieure aux bénéfices, c’est-à-dire au nombre de vies sauvées par le vaccin. La balance bénéfice-risque reste ultra favorable au vaccin".

13:43 - La variant britannique responsable de l'augmentation des formes graves ? Il a suffit d'un mois pour que les variants "deviennent la norme", notamment la souche britannique. Les dates correspondent à l'augmentation du nombre d'admissions dans les services de réanimation, et suggèrent que le virus anglais cause plus de formes graves. Hier, lors de son point presse, Olivier Véran a indiqué : "Plusieurs études internationales confirment que le variant serait responsable de davantage de formes graves que le Covid-19 classique. Ceci expliquerait pourquoi à niveau d’épidémie stabilisé, les réanimations se remplissent si vite". En l'occurrence, une étude anglaise, des universités d'Exeter et de Bristol, montre que le variant anglais serait plus mortel de 64% par rapport au virus historique. Une autre étude, danoise cette fois, conclut que "les individus infectés par le variant ont un risque accru d’hospitalisation d’environ 64 %". La contagiosité du virus n'est plus à prouver, mais sa dangerosité semble se vérifier.