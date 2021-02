"DIRECT. Coronavirus en France : un afflux massif de malades du Covid à l'hôpital sous peu ?"

COVID FRANCE. Si les chiffres quotidiens semblent acter une stabilisation à la baisse des cas de contamination au Covid, la menace des variants est si forte que les hôpitaux sont appelés à anticiper une vague d'arrivées de malades dans les prochaines semaines.

12:14 - Les explications du Professeur Fischer sur les effets secondaires d'AstraZeneca "Il y a un suivi pharmacovigilance en cours. Il semble que la fréquence soit un peu plus élevée que ce qui était dit dans les études cliniques, cela peut s’expliquer de deux façons: ce sont des personnes jeunes vaccinées, et cette réponse immédiate au vaccin est plus forte chez les plus jeunes que chez les moins jeunes. Et il y a une hypothèse de travail qui n’est pas validée à ce jour,c’est que ce soit les personnes qui aient déjà eu le Covid qui fassent une réaction un peu plus forte" explique-t-il sur BFM.

11:54 - Objectif de 8 millions de personnes vaccinées fin mars Alain Fischer, "Monsieur vaccin" a indiqué sur l'antenne de BFM TV que l'objectif était de 8 millions de personnes vaccinées d'ici la fin mars."Il s'agit là de 8 millions de personnes ayant reçu au moins une injection, par forcément 8 millions de personnes ayant reçu les deux doses nécessaires pour être efficacement immunisé" nuance-t-il.

11:34 - Le point en Bretagne Selon le dernier bilan dans la région daté du 14 février 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 717 patients, avec 15 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 56 malades sont en réanimation, avec 1 nouvelles entrées dans la journée. 1028 personnes sont mortes du coronavirus, soit 5 de plus en 24 heures et 4395 sont sorties de l'hôpital soit 13 de plus.

11:14 - Alain Fischer préconise les vaccins à ARN messager sur les soignants en Moselle Dans le JDD, Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, suggère de "vacciner tous les professionnels de santé de ce département avec des vaccins à ARN". "Nous ne possédons pas encore toutes les données relatives à l’efficacité d’AstraZeneca sur (le variant sud-africain), uniquement des données incomplètes venant d’Afrique du Sud".

10:54 - Le bilan en Bourgogne Franche Comté Selon le dernier bilan du Covid dans la région daté du 14 février 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 1605 patients, avec 36 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 154 malades sont en réanimation, avec 8 nouvelles entrées dans la journée. 3584 personnes sont mortes du coronavirus, soit 14 de plus en 24 heures et 13206 sont sorties de l'hôpital soit 11 de plus.

10:34 - Des marins-pompiers de Marseille en renfort en Moselle Face à la menace du variant, des renforts sont envoyés en Moselle, c'est le cas des pompiers de Marseille qui viennent de détacher une colonne mobile d'intervention sanitaire. [ ACTION #COVID19 ⚓ ]

10:14 - Les chiffres en Auvergne-Rhône Alpes Selon le dernier bilan du Covid daté du 14 février 2021, le nombre de personnes hospitalisées est de 3564 patients, avec 83 nouveaux admis dans les dernières 24 heures. 396 malades sont en réanimation, avec 10 nouvelles entrées dans la journée. 8576 personnes sont mortes du coronavirus, soit 20 de plus en 24 heures et 35120 sont sorties de l'hôpital soit 38 de plus.

09:54 - "Nous vivons une autre épidémie", estime Didier Raoult Ce lundi 05 février, le professeur Didier Raoult, directeur général de l'IHU Méditérranée Infection, était l'invité de CNews. Il a notamment commenté la progression des nouveaux cas de Covid 19 provenant de variants. "On a une cinquantaine de cas de gens qui ont eu deux épisodes d'infection avec deux virus différents. On a défini ça au départ comme une réinfection puis on a vu ensuite que le virus n'est pas le même. [...] Ce que nous vivons maintenant n'est pas un rebond, c'est une autre épidémie, tous les nouveaux cas que nous avons actuellement sont dus à des virus qui sont différents des virus que nous avions en mars-avril" Et d'ajouter encore : "L'immunité procurée par la première épidémie, chez un certain nombre de personnes, n'est pas suffisante pour protéger contre des virus qui sont proches mais un peu différent".

09:44 - L'humanité ne se débarrassera jamais du Covid-19 Dans La Dépêche, l'épidémiologiste Martin Blachier rappelle que le Covid-19, apparu l'année dernière ou fin 2019 va rester parmi nous. "Le virus de la grippe ne disparaît pas, les rhumes non plus. Celui-là ne disparaîtra probablement pas puisqu’il est capable d’échapper à l’immunité en mutant", indique le spécialiste à nos confrères. Et d'ajouter : "Petit à petit, on va adapter les vaccins, adapter nos stratégies de tests, et l’immunité qu’on va gagner petit à petit sur les différentes souches va faire qu’on va être capable de cohabiter avec ce virus, en faisant des formes de moins en moins sévères de la maladie".

09:17 - "On peut contrôler les chaînes de transmission", estime le professeur Didier Pittet Interrogé ce lundi matin sur RTL, l'infectiologue suisse Didier Pittet constate qu'en France, "le nombre de cas est relativement stable, voire même qu'on pourrait même imaginer une très légère baisse", indiquant que la menace réelle est bien la progression des variants plus contagieux. Mais selon lui, "la montée est exponentielle mais relativement maîtrisée" et que compte tenu de la stratégie de "traçage", "on peut contrôler les chaînes de transmission". Et d'ajouter : "Les virus aiment le froid certes, mais ils se sont largement propagés dans l'hémisphère Sud... Le paramètre essentiel reste lié aux comportements humains avant tout".