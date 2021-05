"DIRECT. Coronavirus en France : "Un bel été" en vue si la baisse se poursuit"

CORONAVIRUS. L'épidémie de coronavirus est en net recul. "La baisse est rapide", s'est enthousiasmé l'épidémiologiste Arnaud Fontanet sur LCI, pronostiquant des semaines calmes sur le front de la gestion sanitaire du Covid-19 si la dynamique se poursuit.

11:56 - Point vaccination : quels vaccins ont été le plus injectés en France ? Au total, en comptant toutes les injections réalisées en France (premières et deuxièmes injections comprises), plus de 22,4 millions de doses du vaccin Pfizer/BioNTech ont été injectées, loin devant les autres vaccins (2,7 millions de vaccins Moderna, 4,4 millions de doses d'AstraZeneca, et 161 000 doses du vaccin Janssen).

10:44 - Passer un été sans masque, cela sera-t-il possible ? Interrogé sur ce point sur RMC et BFMTV, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a indiqué que le gouvernement "espère fortement" qu'il sera possible de renoncer au port obligatoire du masque en extérieur cet été. Si les indicateurs de l'épidémie continuent à s'améliorer, "évidemment qu'on considérera que c'est raisonnable et responsable de dire qu'on peut retirer son masque en extérieur. On le fera, car tout le monde en a marre du masque," a précisé Gabriel Attal.

10:35 - Comment faire en sorte que les terrasses restent ouvertes ? Emmanuel Macron, en terrasse ce matin avec Jean Castex : "Si les terrasses referment, c'est notre problème à tous, donc on va s'organiser ensemble en étant responsables collectivement, c'est ça être une nation. Vivez le moment présent, hier elles n'étaient pas ouvertes, elles le sont aujourd'hui."

10:25 - Emmanuel Macron : "C'est un petit moment de liberté retrouvée" Attablé en terrasse avec Jean Castex ce matin, Emmanuel Macron a déclaré au sujet de la poursuite du déconfinement : "C'est un petit moment de liberté retrouvée qui est le fruit de nos efforts collectifs". Il a toutefois appelé à la vigilance, estimant que la situation n'est plus celle du début de l'année notamment grâce à la campagne de vaccination qui progresse. Toutefois, il a rappelé ceci : "On n'est pas encore sortis [de l'épidémie], ce sont des étapes progressives de réouvertures qui sont le fruit de concertations, de ce que nous dit la science, l'ensemble des professions et des territoires".

10:19 - Le professeur Fontanet s'est exprimé sur le port du masque Sur LCI, le professeur Fontanet, membre du conseil scientifique, a déclaré au sujet du port du masque qu'il est "utile". "On peut se considérer comme protégé des formes graves de la maladie quand on a reçu les deux doses du vaccin. (...) Au niveau collectif, je serai encore susceptible d'être contagieux, de contracter une forme mineure de la maladie." Rappelons aussi que le port du masque reste obligatoire pour le moment dans tout le pays y compris à l'extérieur. L'exécutif a rappelé à l'ordre les préfets qui avaient pris hier la liberté d'anticiper sur une harmonisation nationale en annonçant la fin du port du masque en extérieur dans leurs départements.

10:10 - Karine Lacombe insiste sur la nécessité de suivre de près les indicateurs Selon Karine Lacombe, cheffe du service infectiologie de l’hôpital Saint-Antoine à Paris, a livré au quotidien Ouest France son point de vue sur la deuxième étape du déconfinement : "Les indicateurs sont en baisse assez rapide, c’est une bonne nouvelle. Ceci dit, ils partaient d’un niveau qui était très haut. Pour l’instant, on est loin d’avoir récupéré les niveaux qu’on avait à l’issue de la première, voire de la deuxième vague. Lever les mesures de freinage, d'accord. Mais il va falloir être attentif à l’évolution des indicateurs épidémiques."

10:03 - Vaccination : "il faudra convaincre les réfractaires" Le professeur Fontanet, du conseil scientifique, estime sur LCI, quant à la campagne de vaccination que "l'on est sur un bon rythme, mais on a des gens qui veulent se faire vacciner, ils cherchent à trouver des rendez-vous. Quand on regarde les pays voisins, à partir de 40, 45%, on voit que le rythme s'infléchit. On rentre dans le dur, avec des personnes réfractaires. Il faudra les convaincre cet été. (...) Il y a les hésitants, et les réfractaires. Qu'ils regardent autour d'eux, ils verront que le vaccin s'est bien passé. Il faut bien comprendre que pour retourner à un vie normale, il faudra atteindre 80% de la population vaccinée."