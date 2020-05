DIRECT. Coronavirus en France : un bilan stable, mais de nouveaux foyers apparaissent

CORONAVIRUS. Malgré l'apparition ininterrompue de nouveaux clusters, ou foyers de contaminations, les chiffres émanant des hôpitaux continuent leur décrue. Retrouvez toutes les infos en direct.

16:48 - Pourquoi recense-t-on de plus en plus de cas dans les abattoirs ? (2/2) La difficulté de maintenir la distanciation expliquerait la multiplication de foyers de contaminations dans les abattoirs. Par ailleurs, la température fraiche maintenue dans les entreprise favoriserait la transmission du virus. L'air froid (refroidi par la climatisation dans les abattoirs) associé à l'humidité représente ainsi un contexte idéal pour la prolifération du coronavirus. D'après une étude, "la température optimale de transmission se situe probablement autour de 8,72 °C.", explique Denis Chopera, médecin virologue et directeur administratif de programme pour le réseau d’excellence en recherche sur la tuberculose et le VIH en Afrique subsaharienne (SANTHE), dans une tribune publiée par le quotidien suisse Le Temps. 16:34 - Pourquoi recense-t-on de plus en plus de cas dans les abattoirs ? (1/2) Les États-Unis, l'Australie, l'Allemagne et dernièrement la France : plusieurs pays voient les cas de contamination au Covid-19 se multiplier dans leurs abattoirs. La France dénombre environ cent cas dans des usines situées en Vendée, dans le Loiret et les Côtes-d'Armor. Aux États-Unis, l'épidémie a pris une tournure plus dramatique après la mort de quatre contrôleurs, responsables du respect des règles sanitaires dans les abattoirs américains. En Australie, 98 cas ont été recensés dans un établissement du groupe Cedar Meats. "Ce risque élevé de contamination dans les abattoirs proviendrait en grande partie de la difficulté à réaliser la distanciation physique", explique le professeur Benjamin Cowie, spécialiste des maladies infectieuses et co-responsable de la santé publique au Doherty Institute de Melbourne dans les colonnes du Guardian. 16:16 - 862 décès liés au coronavirus en Provence-Alpes-Côte d'Azur Au moins 862 personnes sont décédées du coronavirus dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 1 038 personnes sont encore hospitalisées dont 103 en réanimation. Par ailleurs, 4 660 patients ont sortir de l'hôpital. Le département des Bouches-du-Rhône est le durement touché avec 503 victimes et 669 hospitalisations. 16:06 - Coronavirus : des symptômes de stress post-traumatique chez 30% des internes Selon une étude publiée ce vendredi par l'Intersyndicale nationale des internes (Isni), un interne sur trois présente des symptômes de stress post-traumatique depuis la crise sanitaire du coronavirus. L'institution s'alarme de l'impact important de l'épidémie sur la "santé mentale" des jeunes praticiens en médecine. "L'arrivée d'un virus inconnu, la réalisation de nouvelles prise en charge de patients dans des états graves, la surcharge de travail, le manque d'encadrement, de tests de dépistage et de matériel de protection ont accru le stress de ces jeunes professionnels", explique l'Isni. 15:59 - Abattoir de Fleury-les-Aubrais : "Le travail reprendra lundi dans de bonnes conditions", assure le préfet "Le travail reprendra lundi prochain dans de bonnes conditions de sécurité sanitaire" dans l'abattoir Tradival de Fleury-les-Aubrais, a indiqué le préfet du Loiret sur France Bleu Orléans. Dans cette entreprise, 56 salariés ont été diagnostiqués positifs au Covid-19 et 13 personnes ont été contaminées dans l'entourage. L'ensemble des 397 salariés ont été testés, ainsi que 62 cas contacts identifiés. 15:46 - 71% des Français en faveur du port du masque D’après un sondage réalisé par YouGov, 71% des Français privilégient l’usage de masques en tissu, des masques réutilisables et des masques à usage unique. 95% des sondés pensent que les entreprises doivent relocaliser leur production en France en priorité dans les secteurs de la santé (80%), de l’agroalimentaire (64%) et du textile (37%). 15:31 - Quels sont les départements les plus touchés dans le Grand-Est ? La région Grand-Est fait partie des régions les plus mortellement touchées par l'épidémie de coronavirus. La Moselle est le département qui dénombre le plus de décès avec 786 victimes, suivi du département du Haut-Rhin avec 763 morts recensés. Dans le Bas-Rhin, 609 personnes sont décédées de la maladie. 15:31 - Auvergne-Rhône-Alpes : le point sur la situation sanitaire La région Auvergne-Rhône-Alpes a recensé les premiers clusters de l'épidémie de coronavirus : aujourd'hui, 1 603 personnes ont succombé à la maladie alors que 1 542 personnes sont encore hospitalisées, dont 159 admises en réanimation. 6 550 personnes sont sorties guéries. Le département du Rhône reste le plus touché de la région avec 603 victimes de l'épidémie. 15:29 - Un ouvre-porte conçu pour les gestes barrières La société Volum-E de Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime) a conçu le Hook-E, "un outil multifonctions qui permet d’éviter le contact avec des surfaces potentiellement contaminées par le coronavirus", rapporte le Parisien. Cet ouvre-porte en forme de crochet permet donc aux utilisateurs d'éviter les poignées de porte potentiellement contaminées. 15:23 - Vienne : 160 agents de l'hôpital de Loudun testés Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine a décidé de dépister 160 agents de l'hôpital de Loudun, dans la Vienne. En cause : quatre agents et trois patients de l'établissement médical ont été diagnostiqués positifs au coronavirus. 15:14 - Vaccin : des singes infectés par le coronavirus développent une immunité Des singes vaccinés ou infectés par la Covid-19 ont développé des anticorps leur permettant d’être protégés contre une nouvelle infection, selon deux études “prometteuses”, publiées mercredi 20 mai par le journal Science. “Nos découvertes accroissent l’optimisme qu’il sera possible de développer des vaccins contre le Covid-19”, a déclaré dans un communiqué Dan H. Barouch, le chercheur qui a mené les deux études au Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC), à Boston. 14:58 - Grand-Est : 3 335 victimes du coronavirus depuis le début de l'épidémie Le Grand-Est est la deuxième région la plus touchée par l'épidémie : le coronavirus a tué 3 335 personnes et 2 586 patients sont encore hospitalisés, dont 218 en réanimation. 10 100 personnes ont pu sortir de l'hôpital. La Moselle est le département qui compte le plus de victimes avec 786 morts recensés. 14:39 - Pas de "signe" d'une seconde vague à Paris d'après Patrick Pelloux Patrick Pelloux, médecin urgentiste et président de l'Association des médecins urgentistes, s'est montré rassurant quant à l'hypothèse d'une deuxième vague épidémiologique. Interrogé sur BFM TV, jeudi 21 mai, il a déclaré : "A priori il n'y a pas de signe d'une deuxième vague sur Paris". Il a toutefois appelé les Français à rester prudents. "Il ne faut absolument pas se relâcher. Il faut porter le masque partout et tout le temps, garder la distanciation physique, se laver les mains toutes les heures", a-t-il ajouté. 14:23 - Une seconde vague du coronavirus en France ? "Aujourd'hui, nous n'avons pas de signal de reprise de l'épidémie. Mais attention, le virus est toujours là. Il faut attendre la fin de semaine prochaine (NDLR : la semaine du 25 mai) pour savoir si les contaminations repartent à la hausse. [...] On saura alors si l'ensemble des mesures prises (tests, traçabilité, poursuite des gestes barrière et de la distanciation physique) ont eu l'impact escompté pour maîtriser l'épidémie. On se donne tous les moyens pour réussir", a déclaré la professeure Geneviève Chêne, directrice de Santé publique France (SPF) Geneviève Chêne. La spécialiste estime que l'apparition de nouveaux clusters ne doit pas inquiéter outre mesure. "Leur identification est bon signe ! Cela veut dire que nous sommes capables de les détecter rapidement et de mettre en œuvre tout ce qui permet de casser les chaînes de transmission", a-t-elle ajouté. 14:05 - Une chanson sur les gestes barrières rencontre un franc succès La chanson d'Aldebert sur les gestes barrières à l'école connaît un beau succès. Diffusé depuis le 11 mai, le titre "Corona Minus" cumule déjà plus de 1,5 millions d'écoutes sur les plateformes de streaming. Pour illustrer la chanson, Aldebert avait demandé à son public de se filmer "dans des 'chorés fofolles'"- en train de faire les gestes barrières. 14:03 - Plus de 100 cas testés positifs dans un abattoir des Côtes-d'Armor L'agence régionale de santé a annoncé, mercredi 20 mai, que plus de 100 personnes ont été testées positives au coronavirus dans un abattoir des Côtes-d'Armor. "La campagne de dépistage menée mardi auprès de 818 personnels a fait apparaître 44 cas positifs supplémentaires, portant le total de cas confirmés au sein de l'entreprise à 109", indique son communiqué. 13:49 - Le point sur la situation en Ile-de-France D'après les derniers bilans du ministère de la Santé, 6 867 personnes sont décédées du coronavirus en Ile-de-France. 7 422 personnes sont encore hospitalisées, dont 728 en réanimation. 23 204 personnes ont pu sortir de l'hôpital guéries. Paris est le département le plus touché avec 1 649 victimes de l'épidémie. 13:36 - Le point sur la situation en Nouvelle-Aquitaine D'après les derniers bilans du ministère de la Santé, 380 personnes sont décédées du coronavirus en Nouvelle-Aquitaine. 382 personnes sont encore hospitalisées, dont 56 en réanimation. 1 801 personnes ont pu sortir de l'hôpital guéries. La Gironde reste le département le plus touché avec 141 décès recensés. 13:25 - Dépistage : des tests rapides bientôt disponibles en pharmacie Les professionnels du secteur s'attendent à une forte demande et s'organisent déjà pour commander des tests unitaires sérologiques Covid-19. "J'envisage de commander 1000 tests rapides Covid-19 pour mon officine, car j'ai déjà des clients qui m'en réclament. Certains collègues prévoient d'en prendre 500, d'autres un peu moins, cela dépend", explique un pharmacien, exerçant en banlieue parisienne, dans les colonnes du Parisien. "Il s'agit de ces piqûres au bout du doigt qui, à partir d'une goutte de sang prélevée, permettent de diagnostiquer si vous avez fabriqué des anticorps contre le coronavirus et donc contracté la maladie", rapporte le quotidien. 13:08 - Coronavirus en Italie : 19 000 morts de plus que les chiffres officiels ? Selon la sécurité sociale italienne, le nombre de victimes de l'épidémie du nouveau coronavirus entre mars et avril pourrait en effet dépasser d'environ 19 000 personnes les chiffres annoncés par les autorités. D'après une étude rendue publique jeudi 21 mai, le bilan officiel transmis par le gouvernement italien serait "peu fiable". LIRE PLUS

Et aussi

Le dernier bilan du coronavirus en France a été communiqué par le ministère de la Santé ce jeudi 21 mai en début de soirée. Le bilan de l'épidémie atteint désormais au moins 28 215 morts, avec 83 nouveaux décès enregistrés durant les dernières 24h et 1745 cas graves en réanimation, soit 49 de moins en 24 heures.

144 163 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 318 de plus

(Ehpad compris), soit 318 de plus 74 516 cas en Ehpad , soit 35 de plus

, soit 35 de plus 28 215 décès au total (Ehpad compris), soit 83 de plus

(Ehpad compris), soit 83 de plus 17 870 décès à l'hôpital, soit 58 de plus

10 345 décès en Ehpad, soit 25 de plus

17 583 hospitalisations en cours, soit 358 de moins

1 745 personnes actuellement en réanimation, soit 49 de moins

63 858 personnes sorties de l'hôpital, soit 530 de plus

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non du cumul depuis le début de l'épidémie. En cumul, on enregistre 99 822 hospitalisations. De même, les hospitalisations et cas en réanimation supplémentaires en 24 heures correspondent à des chiffres net, tenant compte des guérisons et des décès. Dans les dernières 24 heures, en brut, 271 hospitalisations de plus ont été enregistrées et 28 admissions en réanimation.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Alors que le déconfinement a débuté lundi 11 mai en France, la fameuse seconde vague est redoutée. Si, pour l'instant, la levée des restrictions du confinement ne se traduit pas forcément dans les chiffres émanant des hôpitaux, des nouveaux foyers de contaminations, des "clusters", sont nés :

Nantes (Pays-de-la-Loire). Le centre d’hébergement de Mellinet, qui vient en aide aux personnes précaires, a détectée 16 cas positifs sur une centaine de tests puis trois autres lors d'une seconde série de tests effectués sur 81 autres personnes. Un autre cluster de type familial cette fois a été repéré Nantes, avec trois personnes testées positives dans trois familles différentes qui partageaient le même hébergement.

Grand Est. Huit nouveaux foyers de contaminations ont été identifiés dans la région Grand Est depuis le 11 mai. Quatre départements sont concernés : la Haute-Marne (un cluster), la Moselle (quatre clusters), le Bas-Rhin (deux clusters) et la Meuse (un cluster). Le nombre de cas par cluster s’étend de trois à seize maximum, a précisé Marie-Ange Desailly-Chanson, directrice générale de l’ARS du Grand-Est, lors d'une conférence de presse ce mardi 19 mai. A noter : parmi ces nouveaux foyers de contaminations, on en compte quatre dans des Ehpad, un dans un "établissement sanitaire", un dans "une structure d’aide sociale à l’enfance", un dans un "établissement médico-social pour personnes handicapées" et un dans une "emprise militaire".

Les Ulis (Essonne). Un foyer de travailleurs étrangers situé au Ulis, dans l'Essonne, a été identifié comme un nouveau cluster. Trois personnes ont été testées positivement au Covid-19 dernièrement, alors que ce foyer, qui compte 325 locataires, comptabilise désormais douze cas, dont deux morts, deux "chibanis" de 76 et 78 ans, indique France Bleu. Les cas contacts doivent être testés et isolés, a fait savoir l'Agence régionale de santé Ile-de-France.

Seine-et-Marne. Un nouveau cluster a été identifié ce mardi 19 mai au sein d'une communauté religieuse de Seine-et-Marne, après la découverte de quatre patients du coronavirus. Une campagne de dépistage a été lancée.

Val-de-Marne. Pour la première fois dans le département depuis le déconfinement, un cluster a été identifié. Neuf ouvriers du chantier de désamiantage du lycée Georges-Brassens, à Villeneuve-le-Roi, ont été testés positifs au coronavirus. Une grand campagne de dépistage a déjà été lancée.

Les Herbiers (Vendée). Après le site maître Coq des Essarts, une autre entreprise de l’agroalimentaire, l’abattoir de la Scabev, a été signalée comme un foyer, avec trois cas confirmés à ce stade. Les 50 salariés de l’entreprise devaient être dépistés mercredi 20 mai.

Fleury-les-Aubrais (Loiret). 34 personnes travaillant à l’abattoir Tradival, à Fleury-les-Aubrais, ont été contaminées, selon une information de France Bleu samedi 16 mai. Les premiers résultats des tests ont été livrés vendredi 15 mai, après trois cas de contamination au Covid-19 signalés chez des prestataires de Tradival, auprès de l'Agence Régional de Santé (ARS).

Carmaux (Tarn). Trois cas préoccupants ont été découverts à Carmaux, dans le Tarn, au sein du groupe scolaire Jean-Moulin, la semaine précédent la reprise des cours. Il s'agissait d'un enseignant et de deux employés. 174 tests ont ensuite été menés. Deux autres cas ont été découverts ce qui porte le foyer à cinq cas positifs au total.

Saumur (Maine-et-Loire). 20 personnes ont été dépistées positives au coronavirus au sein du centre hospitalier de Saumur, dont 20 patients et 5 membres du personnel, selon une communication du directeur de l’Agence régionale d’hospitalisation (ARS). Un foyer familial a aussi été détecté avec trois personnes testées positives. Elles avaient fréquenté le service de gériatrie du centre hospitalier.

Lannion (Côtes d'Armor). A Lannion un regroupement de cas a été identifié dans l'hôpital de la ville. 500 tests ont été menés et 50 personnes ont été identifiées comme positives, 27 professionnels et 23 patients, selon un bilan communiqué le 14 mai. Tous ces cas ont été hospitalisés ou confinés.

Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor). Un nouveau cluster a été détecté ce vendredi 15 mai après un signalement au sein de l'abattoir du groupe Kermené qui a été transmis le 13 mai à l'ARS par le Centre hospitalier de Saint-Brieuc, relatif à un patient diagnostiqué Covid-19. Ce dimanche, l'ARS annonce que 69 personnes sont positifs au coronavirus, soit 63 de plus après les 6 premiers cas détectés dans la semaine. L'ARS indique qu'une nouvelle campagne de dépistage se déroulera ce mardi.

Les Essarts-en-Bocage (Vendée). La Vendée est passée sous surveillance de l'Agence régionale de Santé après la découverte de plusieurs cas positifs dans une entreprise d’abattage de volailles, l’usine Arrivé (Maître Coq) située aux Essarts-en-Bocage. L’initiative de tester ces salariés avait été prise après la découverte de neuf cas positifs au sein de l'abattoir sur une durée de cinq semaines, à partir du 1er avril. Selon la préfecture, onze salariés ont été testés positifs, mais l'ARS n'a détecté "aucune chaîne de contamination au sein même de l’entreprise".

Clamart (Hauts-de-Seine). Un salarié d'un foyer pour jeunes travailleurs, contaminé au coronavirus, a provoqué un dépistage massif du personnel et des résidents. Selon les résultats des analyses tombées vendredi 8 mai, sept jeunes asymptomatiques ont été testés positifs au Covid-19 ainsi qu'un agent.

Chauvigny (Vienne). Quatre membres du personnel du collège Gérard-Philipe de Chauvigny ont été testés positifs au Covid-19, a fait savoir le directeur général de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine samedi 9 mai. Un nouveau cas de coronavirus a été détecté ce mardi 12 mai dans la commune. Il s'agit d'une enseignante testée positive alors qu'un plan de dépistage a été lancé.

Eglise-Neuve-de-Vergt (Dordogne). En Dordogne, un homme, atteint du coronavirus, a assisté à des obsèques dans la commune d'Eglise-Neuve-de-Vergt, fin avril. Au total, 127 personnes, issues de la communauté portugaise, ont été dépistées, et 103 résultats sont parvenus. Neuf cas de Covid-19 sont pour l’instant confirmés. Il n'y a aucun état grave, assure l'ARS Nouvelle-Aquitaine. 12 autres personnes liées à ce foyer ont été dépistées jeudi 14 mai. Les résultats se sont révélés encourageants : les tests sont tous négatifs.

Derniers articles sur le coronavirus