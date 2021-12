"DIRECT. Coronavirus en France : un boom, Omicron peut-il aggraver l'épidémie ?"

COVID. Alors qu'un premier cas de variant Omicron a été détecté dans l'Hexagone et que de plus en plus de cas positifs au Covid-19 sont décomptés chaque jour, l'exécutif et de nombreux épidémiologistes appellent à renforcer les gestes barrières.

En direct

Recevoir nos alertes live !

12:40 - Olivier Véran appelle à maintenir les gestes barrières Olivier Véran a appelé les Français à maintenir au maximum les gestes barrières, afin de contenir le plus possible la 5ème vague : "Les comportements individuels des Français réduisent de 10 à 20% les transmissions. La responsabilité de chacun peut permettre de casser la cinquième vague avec le respect des gestes barrières et la dose de rappel", a-t-il martelé. Et d'ajouter : "Se rappeler que les gestes barrières restent primordiaux pour lutter contre la diffusion de ce virus".

12:22 - La couverture vaccinale, très élevée en France permet de ne pas imposer l'obligation vaccinale Ce 2 décembre, Olivier Véran s'est félicité de la couverture vaccinale en France : "52 millions de Français, soit 90% de la population, ont reçu leur première dose de vaccin. Nous avons un très bon taux de couverture par rapport à d’autres pays", a-t-il affirmé, "ce qui explique que nous n’avons pas fait le choix de la vaccination obligatoire".

12:17 - "50.000 professionnels de santé vaccinent chaque jour 500.000 personnes" affirme Olivier Véran Au micro du Figaro, le ministre de la Santé et des Solidarité s'est félicité du fait que "50.000 professionnels de santé vaccinent chaque jour 500.000 personnes".

12:15 - Olivier Véran : "Nous avons assez de vaccins pour la troisième dose" Sur la question de la quantité des doses de rappel, Olivier Véran s'est voulu rassurant : "Nous avons assez de vaccins en France pour la troisième dose, plus de vingt millions de vaccins [sont] disponibles", a-t-il affirmé.

12:08 - Olivier Véran : "Nous voulons éviter des déprogrammations" d'hospitalisations Au micro du Figaro, le ministre de la Santé et des Solidarités Olivier Véran a indiqué que le gouvernement voulait "éviter des déprogrammations des hospitalisations", sans certitude que cela sera possible. Pourquoi ne pas avoir augmenté les capacités en lits, dès lors ? "On les a déjà monté au-dessus de 10 0000", a affirmé Olivier Véran.

11:31 - Le CHU de Strasbourg déclenche son Plan blanc Au tour de l'hôpital de Strasbourg de déclencher son Plan Blanc. Dans un communiqué, le CHU indique que "le nombre de patients hospitalisés a doublé en l'espace de 15 jours et correspond au pic atteint en mai 2021 avec 74 patients, dont 18 en réanimation". Hospitalisations qui s'ajoutent à un contexte hospitalier "en forte tension, avec "plus de 650 dossiers de régulation par jour au Samu, dont 30-40 cas Covid et plus de 200 patients par jour aux services d'urgences".

11:02 - Combien de cas du variant Omicron en France au 2 décembre ? Au 2 décembre 2021, deux cas positifs au variant Omicron ont été confirmés : un à la Réunion, révélé le 30 novembre et un en Île-de-France, révélé aujourd'hui. Une dizaine de tests positifs est également en cours de séquençage.

10:46 - Les hôpitaux de Colmar et Mulhouse ont déclenché leur "Plan blanc" Ce 1er décembre, les hôpitaux de Colmar et Mulhouse ont annoncé avoir déclenché leur Plan blanc, conséquemment à la forte reprise épidémique : "Pour faire face à un besoin de lits Covid important, les deux établissements se réorganisent pour recréer des unités dédiées à la prise en charge de ces patients", ce qui nécessite, "dans certains cas, de différer des activités de soins programmés", ont-ils indiqué conjointement. "Dans ce contexte particulier, les directions des deux établissements publics de santé décident de déclencher leur Plan blanc à partir [de] mercredi" 1er décembre, afin "d'assurer au mieux la continuité des soins". Le Plan blanc est, de manière générale, un moyen de planification de la mise en œuvre rapide et rationnelle des moyens humains et matériels en cas d'afflux de patients ou de victimes. Il permet la déprogrammation d'opérations non urgentes et de solliciter des renforts de personnels. Il s'applique à la fois aux hôpitaux et aux cliniques.

10:34 - Alexis Corbière contre l'obligation vaccinale Les opinions des hommes politiques de tous bords sur la question de l'obligation vaccinale continuent de se succéder. Au micro de Franceinter ce mardi 2 décembre, Alexis Corbière, député LFI, a rejeté en bloc l'obligation vaccinale. "Je reste attaché à ce que dit l'OMS qui n'est pas favorable à la vaccination obligatoire, qui dit qu'il faut convaincre et avoir des politiques publiques d'aller-vers", a-t-il expliqué.

10:23 - Robert Ménard en faveur de l'obligation vaccinale Au tour du maire de Béziers, invité de CNews ce jeudi 2 décembre, de prendre position sur la question de l'obligation vaccinale. Pour lui, "il faut rendre la vaccination obligatoire. En Autriche, ils vont le mettre en œuvre. Pourquoi on ne le ferait pas là ? Je ne dis pas que c'est la solution absolue, mais aujourd'hui il n'y en a pas d'autre. Il faut vacciner les enfants. [...] On sait qu'ils transmettent le virus. Ils peuvent le faire avec leurs parents, leurs grands-parents. Chacun doit s'y mettre. Et si, pour une fois, on s'oubliait chacun ? Et si, pour une fois, on disait que la collectivité est plus importante."

10:15 - Une réduction de 10 à 20% de nos contacts pour lutter contre la 5e vague ? L'épidémiologiste Arnaud Fontanet a suggéré de "fournir un effort limité qui serait une réduction de 10 à 20% de nos contacts" afin de freiner la cinquième vague de l'épidémie. De quelle manière ? "Jouer sur le télétravail" est une première piste, à compléter par une discipline individuelle : "se dire qu'on ne va pas faire une fête de famille le week-end prochain, ou encore de réduire un dîner de 12 personnes à 6 personnes", par exemple.

10:07 - Arnaud Fontanet appelle à un sursaut sur les gestes barrières Sur LCI, l'épidémiologiste a appelé à la remobilisation sur les gestes barrières et le télétravail pour faire face à la cinquième vague : "Il ne faut pas compter sur la dose de rappel pour casser la courbe qui est en cours. Il faut d'abord commencer par faire ce qu'on a appris depuis le début de cette épidémie pour freiner", a-t-il assuré.

10:00 - Arnaud Fontanet : "Les personnes qui ne veulent pas faire la dose de rappel jouent à un jeu dangereux" Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique, a indiqué ce 2 décembre sur LCI que "les personnes qui ne veulent pas faire la dose de rappel jouent à un jeu dangereux". "D'une part, les concentrations d'anticorps un mois après la dose de rappel sont 5 à 10 fois supérieures à celles que vous aviez un mois après la deuxième dose. On observe aussi que les personnes qui ont reçu cette injection divisent par 10 leurs risques d'infection et par 20 leurs risques d'hospitalisation par rapport à des personnes qui n'ont eu que deux doses. Le gain de protection est considérable, même si on ne sait pas encore combien de temps cela va durer", a-t-il notamment argumenté.

09:55 - Arnaud Fontanet : la dose de rappel est "urgente" pour les personnes à risque Ce jeudi matin, Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur et membre du Conseil scientifique, était l'invité de LCI. Il y a vanté la nécessité pour les personnes à risque de faire leur dose de rappel. Martelant qu'"il y a urgence" pour cette catégorie de personnes, il a appuyé : "Ces personnes-là doivent avoir leur dose de rappel en priorité [...] dans le cadre de l'élargissement de la dose de rappel à l'ensemble de la population adulte, il ne faudrait pas que l'afflux de personnes empêche les personnes les plus à risque de trouver des rendez-vous."