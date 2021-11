"DIRECT. Coronavirus en France : "un climat favorable à la Covid-19""

En France, la reprise épidémique se traduit dans les chiffres publiés quotidiennement. Après les inquiétudes, de nouvelles interrogations émergent quant à l'éventuelle annonce de nouvelles mesures de restriction pour lutter contre le coronavirus.

En direct

Recevoir nos alertes live !

20:40 - La Haute Autorité de santé déconseille d'utiliser Moderna pour les moins de 30 ans Mieux vaut prévenir que guérir. Lundi 8 novembre, la Haute Autorité de santé (HAS) a recommandé de favoriser le recours au vaccin de Pfizer-BioNTech pour les moins de 30 ans au détriment du sérum fabriqué par Moderna. L'institution souhaite ainsi éviter risques cardiaques plus élevés avec ce dernier en favorisant un vaccin "cinq fois moindre". L'émergence très rares cas de myocardites "apparaît environ cinq fois moindre pour le vaccin Comirnaty de Pfizer comparativement au vaccin Spikevax de Moderna (100 µg) chez les 12-29 ans", explique l'autorité, d'après une vaste étude française sur le sujet.

19:28 - Quel est le bilan du coronavirus en France ce lundi ? Ce lundi 8 novembre, Santé publique France (SpF) a publié son bilan quotidien qui fait état de 2 197 cas de coronavirus supplémentaires détectés en France. C'est 6 350 cas de moins qu'hier et 331 de plus que lundi dernier. Des chiffres à prendre avec des pincettes car ils subissent la fermeture de nombreux centres de dépistage le dimanche dans le pays. Aussi, la moyenne 7 jours passe à 7 277 cas contre 7 230 hier, c'est 1 337. En l'espace de 24 heures, 55 personnes sont mortes, soit 45 de plus que lundi dernier. À l'hôpital, 483 nouveaux patients ont été admis, soit 383 de plus qu'hier et 380 de plus comparé à lundi dernier. Enfin, 121 admissions en réa ont été enregistrées, ce qui représente 101 de plus qu'hier et 93 de plus que lundi dernier

18:30 - Après un an d'absence, la Fête des Lumières fait son retour à Lyon À l'instar de nombreux événements rassemblant du public, la Fête des Lumières avait vu son édition 2020 annulée à une période où la France connaissait une reprise épidémique de coronavirus. Lundi 8 novembre, Grégory Doucet a annoncé que la manifestation annuelle emblématique de la capitale des Gaules serait de retour, avec une configuration classique mais "plus inclusive et intergénérationnelle", rapporte LCI. Entre le 8 et le 11 décembre, lyonnais et curieux pourront ainsi observer les 31 œuvres disséminées dans la ville qui a fait appel à une vingtaine de nouveaux artistes pour une Fête des lumières que l'édile de la ville présente comme "le premier gros événement culturel post-Covid".

17:50 - Plus qu'une seule région en-dessous du seuil d'alerte de 50 cas pour 100k habitants en métropole Les indicateurs épidémiques sont à la hausse sur la quasi-totalité du territoire nationale. En métropole, seule la Normandie résiste toujours à la pandémie, maintenant un taux d'incidence de 40 cas positifs pour 100 000 habitants. Mayotte et La Guadeloupe tiennent également le coup. En France, en moyenne le taux d'incidence est de 69 cas positifs pour 100 000 habitants. Pour rappel, le seuil d'alerte choisi par le gouvernement est de 50 cas positifs pour 100 000 habitants.

17:21 - Une étude française confirme le risque de myocardite et de péricardite après la vaccination Epi-phare, groupement d'intérêt scientifique en épidémiologie des produits de santé créé par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et par l'Assurance Maladie, a publié ce lundi 8 novembre les résultats d'une étude sur le risque de myocardite et de péricardite après la vaccination contre le Covid-19. Etude qui confirme le risque "peu fréquent" de myocardite ou de péricardite à la suite d'une vaccination Pfizer ou Moderna. Avec cependant un risque "particulièrement marqué" chez les hommes de 12 à 29 ans, dans la semaine suivant la deuxième injection : l'étude pointe un cas de myocardite pour 37 500 injections de Pfizer et un cas pour 7 600 doses de Moderna. Pour les femmes de moins de 30 ans, le risque semble moins élevé, avec respectivement un cas pour 232 400 injections et un cas pour 26 800 doses. Chez les hommes de 30 à 50 ans, on tombe à un cas pour 211 000 doses de Pfizer et un cas pour 37 700 doses de Moderna. A noter : les patients ayant contracté une myocardite ou une péricardite après avoir reçu une deuxième injection de vaccin Pfizer s'en sont tous globalement bien remis, la durée moyenne d'hospitalisation était comprise entre deux et quatre jours et aucun décès n'a été déploré sur la période d'étude. Par ailleurs, l'étude soutient que "le nombre de cas apparaît peu fréquent au regard du nombre de doses administrées". "Le risque existe, mais la balance bénéfice/risque reste favorable vu que les vaccins sont efficaces à 90 % contre les formes graves, même chez les jeunes". Enfin, en conclusion, l'étude confirme "l’évolution clinique favorable des cas de myocardite et de péricardite suite à la vaccination." ???? [communiqué de presse] @EPIPHARE publie les résultats d'une étude de pharmaco-épidémiologie



????Association entre les vaccins #COVID19 à ARN messager et la survenue de myocardite et péricardite chez les personnes de 12 à 50 ans en France



???? https://t.co/U7LLiDFtjY pic.twitter.com/09R2mMLyV8 — EPI-PHARE (@EPIPHARE) November 8, 2021 ???? Étude @EPIPHARE : Association entre vaccins #COVID19 ARNm et survenue de myocardite et péricardite



✅ Ces données ne remettent pas en cause le rapport bénéfice/risque des #vaccins

✅ Elles sont partagées avec @EMA_News et @HAS_sante



????https://t.co/AsD0ja48Bh — EPI-PHARE (@EPIPHARE) November 8, 2021 ???? Étude @EPIPHARE : Association entre vaccins #COVID19 ARNm et survenue de myocardite et péricardite



✅ Aucun décès rapporté parmi les personnes hospitalisées pour une myocardite ou une péricardite suite à la #vaccination



???? https://t.co/AsD0ja48Bh — EPI-PHARE (@EPIPHARE) November 8, 2021 ???? Étude @EPIPHARE : Association entre vaccins #COVID19 ARNm et survenue de myocardite et péricardite



✅ Évolution clinique favorable des cas de myocardite et péricardite suite à la #vaccination et aucun décès rapporté



????https://t.co/AsD0ja48Bh — EPI-PHARE (@EPIPHARE) November 8, 2021

16:03 - Retour du masque à l'école : Jean-Michel Blanquer s'exprime Au micro de FranceInfo ce lundi 8 novembre, le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports Jean-Michel Blanquer s'est exprimé sur plusieurs points concernant l'épidémie dans le cadre de l'école. Il a d'abord commenté le retour du masque à l'école dans près de 40 départements : "Évidemment c’est désagréable pour tout le monde d’avoir à revenir à quelque chose de plus rigoureux, on aimerait tous que le masque soit enlevé, je crois que chacun comprend que c’est nécessaire", a-t-il défendu. Il a également salué la "capacité d'adaptation des élève". Concernant les capteurs de CO2, le ministre de l'Education a assuré que l'Etat remboursait aux collectivités locales 50 euros par capteur - les appareils coûtant, à l'unité, entre 50 et 150 euros selon l'homme politique. Enfin, sur la vaccination des 5-11 ans : "Ce n’est pas envisagé à très court terme, on n’exclut rien mais on reste très prudent", a-t-il affirmé.

14:04 - Le Sénat rechigne sur le budget post-Covid de 2022 Ce lundi 8 novembre, le Sénat a entamé sa semaine d'examen du projet de budget de la sécurité sociale pour 2022 - le dernier du quinquennat. Plus de 1 000 amendements ont été déposés, sur un budget qui anticipe déjà 21,6 milliards d'euros de déficit pour 2022. La majorité de droite a dénoncé l'absence "d'une stratégie de retour équilibre" des comptes sociaux : elle a proposé de faire porter par le budget général de l’État le financement du plan d’investissement pour l’hôpital et le budget de Santé publique France et d'augmenter la contribution exceptionnelle des mutuelles de 500 millions à un milliard d’euros.