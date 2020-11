"DIRECT. Coronavirus en France : un fléchissement du Covid ? Noël sauvé ?"

CORONAVIRUS FRANCE. Malgré les 4 500 malades dans les services de réanimation, la propagation de l'épidémie du coronavirus en France serait un peu plus faible selon les mots de Martin Hirsch, directeur de l'AP-HP. De quoi sauver Noël et les fêtes de fin d'année ? Toutes les dernières informations en direct.

11:37 - Le mauvais bilan du coronavirus en Auvergne-Rhône-Alpes Selon le dernier bilan du Covid en Auvergne-Rhône-Alpes daté du 8 novembre 2020, le nombre de personnes hospitalisées est de 6580 patients, avec 443 nouveaux admis dans les dernières 24 heures alors que 809 malades sont en réanimation, avec 74 nouvelles entrées dans la journée. 69 décès de plus ont été recensés en 24 heures. 11:27 - 200 transferts de patients pour la région Auvergne Rhône-Alpes ? L'ARS d'Auvergne-Rhône-Alpes envisage 200 nouveaux transferts de patients "entre les deux prochaines semaines", comme a indiqué ce dimanche sur Franceinfo son directeur général, Jean-Yves Grall. "En un mois, nous avons sextuplé le nombre d'hospitalisés et nous avons fortement augmenté le nombre de patients en réanimation, nous obligeant à adapter et anticiper pour maintenir en permanence un matelas de lits disponibles". 11:04 - L'ARS PACA indique que huit patients ont été transférés en Bretagne Dans un point presse, l'ARS PACA a confirmé que "huit patients ont été transférés vers la Bretagne, mais qu'il n'y a pas d'autres transferts prévus pour laisser la priorité aux régions Hauts de France et Auvergne Rhône Alpes les plus touchées." 10:50 - Un hôpital mobile "unique au monde" déployé à Toulouse pour lutter contre le coronavirus ? "C'est un hôpital qui tient entièrement sur un camion, totalement modulable, qui se déplie en quelques dizaines de minutes et qui peut accueillir jusqu'à 18 patients - 8 graves, 10 un peu moins graves" explique Vincent Bounes, chef du Samu 31 au CHU de Toulouse sur BFMTV. Ce dernier qui doit permettre dans un premier temps d'agir en cas d'attaque terroriste, permettrait de lutter contre le coronavirus. 10:40 - "Plus de morts du Covid dans les quartiers pauvres", l'ARS Ile-de-France prend une "claque" Sur l'antenne de France Bleu, le directeur de santé publique de l'ARS IDF se dit "surpris par l'ampleur des écarts, et la violence" du phénomène. Selon ces études, les territoires les plus touchés dans la région se concentrent en Seine-Saint-Denis, autour de la Plaine-Commune (Aubervilliers, La Courneuve, Épinay-sur-Seine, L'Île-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine, Stains et Villetaneuse), et Est-ensemble (Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville). Egalement Sarcelles, Villiers-le-Bel dans le val d'Oise et Valenton dans le Val-de-Marne. "On travaille d'arrache pied pour que le phénomène ne se reproduise pas avec la même violence" explique l'ARS. 10:32 - "Ce virus sera encore là pour plusieurs mois" pour Karine Lacombe Discours opposé pour Karine Lacombe, infectiologue et membre du Conseil scientifique qui se veut modérément optimiste pour Noël et qui estime que ce "virus sera encore là pour plusieurs mois". "On peut s'attendre à plusieurs vagues sur 1 ou 2 ans, mais je n'ai pas de boule de cristal" explique-t-elle sur BFM TV. 10:26 - Martin Hirsch parle également d'un "fléchissement" Après Olivier Véran ce dimanche, c'est Martin Hirsch qui se veut également positif en parlant d'un fléchissement de l'épidémie du coronavirus en France depuis quelques jours tout en restant prudent car les chiffres dans les hôpitaux sont toujours de plus en plus élevés.

Après un record de cas (plus de 86 000 en 24 heures) et le cap des 40 000 décès franchis dans le bilan de samedi, le dernier point de situation du coronavirus en France, communiqué ce dimanche soir, signe deux autres progressions notables : à l'hôpital, on compte désormais plus de 30 000 patients atteints du virus, soit un niveau proche du pic hospitalier de mars-avril, et il y a actuellement 4500 personnes en réanimation. Ce dimanche, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 en France dépasse les 38 619 tests positifs, on déplore encore 270 décès supplémentaires. Un bilan qui contraste pour le moment avec les propos d'Olivier Véran dans l'émission dominicale du Monde, France Info et France Inter, qui a assuré que l'on assistait à un "ralentissement de la progression de l'épidémie". Le taux de positivité des tests, lui est en baisse. Voici les chiffres clés du jour :

1 787 324 cas confirmés par PCR (Ehpad compris), soit 38 619 de plus

40 439 décès au total (Ehpad compris), soit 270 de plus

27 930 décès à l'hôpital, soit 270 de plus

30 243 hospitalisations en cours, soit 822 de plus

4539 personnes actuellement en réanimation, soit 118 de plus

1814 nouveaux admis à l'hôpital (-644) et 323 en réanimation (-71)

128 614 personnes sorties de l'hôpital, soit 676 de plus

Taux de positivité des tests : 20,3%, soit -0,3 point de moins

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

L'épidémie de coronavirus en France est bel et bien en train d'exploser, et ce dans tout le pays. Alors qu'hier soir le ministre de la Santé Olivier Véran a parlé d'une deuxième vague "violente", avec un record de 58 000 nouveaux cas en 24 heures, le Directeur général de la Santé Jérôme Salomon a indiqué que dans le même temps, 447 personnes ont été admises en réanimation et qu'"une personne sur quatre" parmi elles "ne survivra pas" (lire le dernier bilan du coronavirus ici). Dans la soirée, Santé publique France a publié comme chaque fin de semaine son dernier point hebdomadaire sur l'épidémie pour la semaine 44 (du 26 octobre au 1er novembre 2020). Il en ressort une "poursuite de l’augmentation du nombre de cas, des hospitalisations, des admissions en réanimation et des décès" dans l'ensemble du pays. Voici les points clés à retenir :

Le nombre de cas de coronavirus en France continue à progresser fortement , avec 326 205 cas répertoriés en semaine 44 contre 272 959 la semaine précédente. Santé publique France précise qu'en raison d’un défaut de remontées de données sur les tests, certains indicateurs sont en outre sous-estimés.

, avec 326 205 cas répertoriés en semaine 44 contre 272 959 la semaine précédente. Santé publique France précise qu'en raison d’un défaut de remontées de données sur les tests, certains indicateurs sont en outre sous-estimés. La situation dans les services médicaux et les hôpitaux s'aggrave : le nombre d’actes SOS Médecins progresse de 3%, le nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 de 28%, le nombre de nouvelles hospitalisations de patients passe de 12 176 à 17 450 en une semaine (+43%) le nombre de nouvelles admissions en réanimation de 1816 à 2605 (+43%). "Si la dynamique de l’épidémie persiste dans les semaines à venir, il est estimé que le nombre hebdomadaire de nouveaux patients admis à l’hôpital aura doublé dans 17 jours et que le nombre de patients admis en réanimation aura doublé dans 17 jours", soit plus de 50 000 hospitalisés et près de 8000 malades en réanimation vers le 20 novembre.

: le nombre d’actes SOS Médecins progresse de 3%, le nombre de passages aux urgences pour suspicion de Covid-19 de 28%, le nombre de nouvelles hospitalisations de patients passe de 12 176 à 17 450 en une semaine (+43%) le nombre de nouvelles admissions en réanimation de 1816 à 2605 (+43%). "Si la dynamique de l’épidémie persiste dans les semaines à venir, il est estimé que le nombre hebdomadaire de nouveaux patients admis à l’hôpital aura doublé dans 17 jours et que le nombre de patients admis en réanimation aura doublé dans 17 jours", soit plus de 50 000 hospitalisés et près de 8000 malades en réanimation vers le 20 novembre. Les personnes âgées sont désormais fortement touchées. En réanimation, on trouve désormais 65% de personnes âgées de 65 ans et plus ; 88% avec comorbidités. "Par rapport à début septembre (S36), le nombre hebdomadaire de personnes de 65 ans et plus nouvellement hospitalisées a été multiplié par 10 et celui des admissions en réanimation par 9", écrit Santé publique France qui alerte également sur une "forte augmentation du nombre de cas et de décès dans les établissements médico-sociaux".

En réanimation, on trouve désormais 65% de personnes âgées de 65 ans et plus ; 88% avec comorbidités. "Par rapport à début septembre (S36), le nombre hebdomadaire de personnes de 65 ans et plus nouvellement hospitalisées a été multiplié par 10 et celui des admissions en réanimation par 9", écrit Santé publique France qui alerte également sur une "forte augmentation du nombre de cas et de décès dans les établissements médico-sociaux". Le nombre de décès à l'hôpital et en Ehpad progresse de manière plus marquée que la semaine précédente. On a déploré 2 242 morts en semaine 44 contre 1550 la semaine précédente, soit +45%.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Suivez l'évolution du coronavirus dans votre commune grâce à la carte ci-dessous. Cliquez sur un département pour afficher la liste des communes. Retrouvez aussi tous les détails sur cette cartographie et le point complet par ville et par département dans notre article sur la carte du Covid en France.

Derniers articles sur le coronavirus