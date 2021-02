"DIRECT. Coronavirus en France : 23 337 cas de plus, une tendance à la hausse sur une semaine"

COVID FRANCE. Si le confinement n'est toujours pas à l'ordre du jour, comme l'a indiqué Emmanuel Macron lors de son allocution du mardi 2 février, les chiffres liés au coronavirus ne sont pas bons.

NB : les données relatives aux personnes hospitalisées et en réanimation présentées ci-dessus correspondent au nombre de patients en cours de soins et non au cumul depuis le début de l'épidémie. Ce mardi, il s'agit des données non consolidées publiées par Santé publique France sur son site Géodes. Concernant les évolutions, il faut distinguer le solde 'net', autrement dit l'évolution tenant compte des entrées, mais aussi des sorties et des décès, des nouveaux admis ('brut') présentés juste en dessous.

Le bilan du coronavirus en France, communiqué ce mardi 2 février 2021, fait remonter 23 337 cas supplémentaires de coronavirus (1251 cas de plus que mardi dernier). On dénombre 726 décès en 24 heures dans les hôpitaux. Les chiffres continuent donc d’augmenter, puisqu’on observe 114 morts de plus dans ce bilan que dans celui de mardi dernier, dont 54 de plus à l’hôpital. Les nouvelles entrées à l'hôpital sont également signifiantes : 2189, soit 187 de plus que mardi dernier. La barre des 28 000 patients à l'hôpital a été franchie. Retrouvez l’intégralité des données mises à jour ci-dessous :

23:38 - Où en est l’épidémie de coronavirus à Paris ? FIN DU DIRECT - D'après les données fournies par Santé Public France et reprises par Sortir à Paris, on dénombre ce mardi 2 février 2021 13 475 décès au total avec 58 morts en 24 heures dans la région Île-de-France. On compte 713 (+33) cas graves en réanimation et 5 403 personnes hospitalisées en raison du covid-19. Paris recense précisément 826 personnes hospitalisées en lien avec le coronavirus et 2 926 décès (+10), rapporte le média.

23:20 - Une circulation active du coronavirus dans le Lot Subtilement, mais inexorablement, les chiffres de l’épidémie de coronavirus dans le Lot poursuivent leur évolution, comme le rapporte La Dépêche. Julie Senger, déléguée départementale de l’Agence régionale de santé (ARS) décrit "une circulation active du virus". "Tout le territoire est concerné, il n’y a pas une zone plus marquée qu’une autre. En effet, aucun secteur n’est en recrudescence avec une chaîne de contagion qui se propagerait", a t-elle précisé pour le média. Concernant le variant britannique du coronavirus, sa présence n’a pour le moment pas été confirmée dans le Lot.

23:00 - Les raisons du pic de coronavirus en Dordogne Benoît Elleboode, le directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) de passage mardi 2 février à Montpon, a tenté d’expliquer la hausse des cas dans le département de la Dordogne, comme le rapporte Sud Ouest. Malheureusement, le média précise qu’il y a peu d’explications locales sur cette hausse en Périgord. On sait que le Covid-19 est plus sensible à un temps froid et humide. Benoît Elleboode pense également à des possibles contaminations par des variants liées à des déplacements entre régions ou avec l’étranger, sans citer cependant la population anglo-saxonne importante dans le département, détaille Sud Ouest. Mardi 2 février, la barre des 10 000 personnes vaccinées en Dordogne a été franchie.



22:44 - Bientôt une étude approfondie sur le "covid long" ? De nombreux patients se plaignent de cet effet, encore inexpliqué. L'organisation mondiale de la santé (OMS) va tenter de résoudre le mystère du "Covid long". Elle plaide pour un effort unifié à l'échelle mondiale en organisant un premier séminaire virtuel mardi 9 février prochain.

22:25 - Le point sur la situation sanitaire en Corse L'ARS a publié ce mardi 2 février 2021 les derniers chiffres relatifs à l'évolution de l'épidémie de coronavirus en Corse. Alta Frequenza rapporte qu’il n'y a pas eu de nouveau décès lié au Covid-19 ces dernières 24 heures sur l'île. À ce jour, 151 personnes positives au coronavirus sont décédées en Corse depuis le début de l'épidémie (61 depuis septembre). Le média précise que 58 personnes sont hospitalisées, 11 en Corse-du-Sud (-2) et 47 en Haute-Corse (-1), soit 3 de moins que la veille. Parmi elles, 7 personnes sont en soins intensifs ou en réanimation (toutes en Haute-Corse). Enfin, 97 tests sont revenus positifs au Covid-19 ce jour, 15 en Corse-du-Sud et 82 en Haute-Corse.

22:07 - 59 patients en réanimation en raison du coronavirus dans le Loiret En 24 heures, les hospitalisations liées au coronavirus ont légèrement progressé selon les chiffres communiqués par l'Agence régionale de santé (ARS) Centre-Val de Loire, ce mardi 2 février, rapporte La République du Centre. Plus précisément, l’ARS fait état de 145 personnes en réanimation en raison du Covid-19 dans le Centre-Val de Loire (elles étaient 138 selon les chiffres du dernier bulletin, lundi), dont : 59 patients dans le Loiret (+4)

10 dans le Cher (stable)

22 en Eure-et-Loir (+3)

8 dans l’Indre (+1)

33 en Indre-et-Loire (-1)

13 dans le Loir-et-Cher (stable).

21:48 - 18 décès à l'Ehpad de Montignac Suite à la découverte d'un foyer à l'Ehpad Eugène Le Roy de Montignac, 18 décès ont été recensés selon l'Agence Régionale de santé. Sept personnes âgées sont toujours hospitalisées à l'hôpital de Sarlat.

21:30 - Sept cas de variant anglais du coronavirus détectés en Alsace Selon l'Agence régionale de santé (ARS), sept cas de variant anglais du Covid-19 ont été détectés en Alsace, au 2 février, comme le rapporte France 3 Grand Est. Plus précisément, six cas du variant anglais du coronavirus ont été recensés dans le Bas-Rhin et un dans le Haut-Rhin (24 au total dans le Grand Est). Le média précise que plusieurs de ces cas de coronavirus sont reliés à des clusters mais l'ARS ne mentionne pas lesquels.

21:12 - Le coronavirus traqués par des chiens grâce à la sueur humaine ? Et si les chiens devenaient des "alliés" dans la traque du coronavirus ? La question est apportée par La Dépêche. Le média rapporte qu’en temps normal, Eliot piste des malfaiteurs ou des personnes disparues. Mais depuis un mois, ce berger malinois s'entraîne aussi à détecter le Covid-19 grâce à la sueur des hommes, dans le cadre d'une étude coordonnée par le CHU de Bordeaux (Gironde). L'objectif est d'apporter une "solution complémentaire" à l'heure où l'"on a besoin d'une offre de dépistage élargie, rapide et non invasive", souligne Thierry Pistone, infectiologue au CHU de Bordeaux, dans les colonnes du média.



20:55 - À La Réunion, le préfet pourrait durcir le ton Le préfet de La Réunion tiendra une conférence de presse durant laquelle il abordera la pandémie de coronavirus, mercredi 3 février à 17 heures, comme le rapporte La 1ère. Et Jacques Billant pourrait bien durcir le ton. En effet, une hausse du nombre de cas de Covid-19 a été observée, et le variant britannique identifié sur l’île, après le variant sud-africain, précise le média.

20:48 - De nouveaux sites français vont produire des vaccins contre le coronavirus Emmanuel Macron a indiqué ce mardi 2 février que quatre sites français vont produire des vaccins anti-Covid dès fin février, lors de son allocution en direct sur TF1.

20:37 - Le variant anglais détecté dans un Ehpad de Saint-Herblain Le directeur de l’Ehpad situé à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) a confirmé la mort de sept résidents en raison du coronavirus, comme le rapporte France Bleu. 53 autres pensionnaires ont été testés positifs au Covid-19, ainsi qu'une vingtaine de cas chez le personnel, précise le média. Enfin, les analyses des laboratoires ont révélé la présence du variant anglais. Face à cette situation, le directeur a lancé un appel "à toutes les bonnes volontés qui ont de l'expérience dans le médico-social ou le sanitaire, et à tous ceux qui souhaitent travailler en maison de retraite". Pour envoyer votre candidature, vous pouvez vous adresser à accueil@labourgonniere.fr.

20:31 - Un vaccin pour tous les Français d’ici la fin de l’été ? Dans une allocution en direct sur TF1, ce mardi 2 février au soir, le président Emmanuel Macron a promis un vaccin pour "tous les Français qui le souhaitent" "d'ici la fin de l’été".

20:30 - Jean Castex, absent de la conférence de presse de jeudi ? Dans un tweet, le journaliste au Parisien Nicolas Berrod a commenté le planning de la conférence de presse dédiée au coronavirus et prévue jeudi : "Jean Castex n'est, à cette heure (selon l'expression consacrée), pas prévu à la conférence de presse du jeudi sur le #Covid19." Jean Castex n'est, à cette heure (selon l'expression consacrée), pas prévu à la conférence de presse du jeudi sur le #Covid19. pic.twitter.com/a3Sr8BN5QX — Nicolas Berrod (@nicolasberrod) February 2, 2021

20:18 - Combien d’injections de vaccin anti-covid sont prévues en février ? Au mois de février, entre Pfizer et Moderna, le nombre de doses de vaccin anti coronavirus reçues par la France sera moins important, comme le rapporte Le Progrès. "Le mois de février ne va pas ressembler à janvier. Les secondes injections vont prendre plus de place", confie le ministère de la Santé, repris par le média. "Néanmoins, on aura des premières injections – 1 million en février, avec Pfizer et Moderna", contre 1,5 million environ en janvier. Par ailleurs, devraient s’y ajouter 1 million de premières injections avec le vaccin britannique AstraZeneca au mois de février, rajoute Le Progrès.

20:00 - Les personnes à risque pourraient toutes avoir été vaccinées d'ici mi-avril Selon les dernières estimations du ministère de la Santé, les 8 millions de Français de plus de 75 ans et les personnes fragiles pourraient tous avoir été vaccinés contre le coronavirus d'ici la mi-avril, comme le rapporte Le Progrès. Toujours selon le ministère de la Santé, seuls 5% des rendez-vous de vaccination anti-covid ont été reportés en France à cause de la baisse des livraisons de vaccins. "Tous ces rendez-vous seront honorés", a promis le ministère lors d'un point presse ce mardi, repris par Le Progrès.

19:41 - "Pas d'évidence" sur l'efficacité d'un confinement selon Didier Raoult Alors que le gouvernement tente d'éviter un nouveau confinement en France, l'efficacité d'une telle mesure pour enrayer l'épidémie de Covid-19 reste à démontrer selon Didier Raoult. La Provence rapporte ses propos : "On voit sur les données produites par l'Insee qu'il n'y a pas d'évidence que les mesures de confinement aient changé en quoi que ce soit la cinétique de l'évolution de la maladie en France."

19:21 - Un cluster dans le service pneumologie à Lorient Treize agents ont été testés positifs à l’hôpital de Lorient (Morbihan) en pneumologie, dont neuf agents de nuit. L’unité d’hôpital de semaine a été fermée jusqu’à lundi 8 février 2021.

19:01 - Les SDF bientôt vaccinés ? Concernant la vaccination des sans-abri, la ministre du Logement Emmanuelle Wargon a déclaré ce mardi sur BFMTV que la vaccination des SDF est "prévue, plutôt dans quelques semaines".